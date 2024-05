Амброксол относится к лекарственным средствам, действующим на респираторную систему, муколитическим препаратам. Следовательно, показание амброксола ― секретолитическая терапия при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, связанных с нарушением секреции и транспорта слизи. Установлено, что амброксол обладает несколькими терапевтическими эффектами: 1) секретолитической активностью (облегчает откашливание и уменьшает выраженность продуктивного кашля); 2) противовоспалительной и антиоксидантной активностью; 3) местным анестезирующим эффектом через блокирование натриевых каналов на уровне клеточной мембраны; 4) уменьшением количества обострений ХОБЛ; 5) обезболивающим эффектом ― это новое фармакологическое действие, которое может быть важным в терапии острых инфекций дыхательных путей; 6) при сочетанном назначении с антибиотиками повышает их концентрацию в бронхиальном секрете и мокроте. Эффективность и безопасность амброксола хорошо известны (Malerba М. et al., 2008).

Амброксол ― терапия заболеваний дыхательных путей

Амброксол ― активный метаболит бромгексина, который, в свою очередь, является синтетическим производным алкалоида вазицина. Поэтому действие его аналогично бромгексину, хотя он превосходит его и по скорости наступления терапевтического эффекта, и благодаря отсутствию отрицательных свойств, присущих последнему (способность вызывать бронхиальную обструкцию и выраженный противокашлевый эффект) (Klyachkina I.L., 2015).

Дыхательные пути человека выстланы эпителием, который является специально приспособленными клетками, чтобы выполнять много важных функций, а именно: секрецию слизи, защитную, выведение раздражающих веществ. Одним из основных факторов этой системы защиты является секрет, который покрывает поверхность мембраны. Чтобы удалить микробы и загрязняющие вещества из дыхательных путей, секрет постоянно и стабильно, как по эскалатору, перемещается днем и ночью. Здоровые люди обычно не замечают этот транспорт. Инфекция дыхательных путей, сопровождающаяся кашлем, нарушает его. Цель терапии ― восстановление транспорта, а не незаметное подавление образования слизи. Поэтому необходимо восстановить состав бронхиального секрета и реологические свойства (вязкость, эластичность, адгезия). Амброксол влияет на эту систему с нескольких сторон (Wunderer Н. et al., 2009).

Препарат Амброксол создает благоприятные условия для отделения и выведения слизи из дыхательных путей, а также уменьшения выраженности кашля. Обычно назначается секретолитическая терапия при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, связанных с нарушением бронхиальной секреции и ослаблением продвижения слизи (инструкция МЗ Украины).

В настоящее время муколитические лекарственные средства применяются для очистки дыхательных путей, которые, воздействуя на вязкоэластичные свойства и адгезивность бронхиального секрета (БС), облегчают его экспекторацию. Препараты, синтезированные специально для воздействия на БС, очищения дыхательных путей от патологического содержимого, называют мукоактивными. В соответствии с преобладающим механизмом действия их можно классифицировать как отхаркивающие (экспекторанты), мукорегуляторы, муколитики и мукокинетики (Klyachkina I.L., 2015). Однако, помимо способности выполнять определенные функции по секреции из дыхательных путей, эти соединения обладают способностью модулировать другие механизмы, участвующие в аномальных выделениях. Немукоактивные функции, проявляемые препаратом, могут оказывать благоприятное воздействие на структуру и функции дыхательных путей. Помимо мукокинетического и секретогенного эффектов, амброксол продемонстрировал отличную антиоксидантную, противовоспалительную, местную анестезирующую активность, а также стимулирующую синтез и высвобождение сурфактанта. Кроме того, были выявлены некоторые противовирусные и антибактериальные характеристики препарата. Эти эффекты могут лучше объяснить клинические результаты, наблюдаемые при различных заболеваниях дыхательных путей, и имеют дополнительный терапевтический потенциал. Однако необходимы дальнейшие исследования для определения клинической значимости этих немуколитических эффектов (Paleari D. et al., 2011).

Невралгия тройничного нерва. Экспериментальные препараты для нейропатической боли

Невралгия тройничного нерва трудно поддается лечению. Муколитическое лекарственное средство амброксол действует как сильный местный анестетик, примерно в 40 раз сильнее, чем лидокаин. Он преимущественно ингибирует канал подтипа Nav1.8. Поэтому пришли к выводам, что будет разумным применить амброксол для лечения нейропатической боли (невралгия лицевого нерва), не отвечающей на другие стандартные варианты терапии. В результате исследования впервые сообщалось о клинически значимом обезболивании после применения 20% крема, действующим веществом которого является амброксол, у пациентов с невралгией тройничного нерва. Таким образом, ввиду положительного профиля безопасности необходимо провести дополнительные исследования амброксола для наружного применения (Kern K.U. et al., 2019).

Влияние амброксола на биопленку Haemophilus influenzae, его бактерицидное действие

В одном из исследований из аденоидов детей с аденоидальной гипертрофией были выделены 30 штаммов Haemophilus influenzae. После были отобраны 2 штамма, которые могли создавать более сильные биопленки. Затем исследовали влияние амброксола на эти биопленки (определяли с помощью кристаллического фиолетового), а структуру биопленок наблюдали с помощью сканирующего электронного микроскопа. Количество же жизнеспособных бактерий в биопленке после обработки амброксолом определяли по количеству выросших бактерий в бакпосеве. Было зафиксировано, что амброксол разрушает биопленку Haemophilus influenzae и обладает бактерицидной активностью in vitro (этот эффект зависел от дозы) (Gao X. et al., 2014).

Эффективность таблеток амброксола при фарингите

Фарингит, или боль в горле ― широко распространенное, в основном самоограничивающееся состояние, при котором большинство людей не обращаются за медицинской помощью. Полоскание горла, питье теплых жидкостей и пероральные жаропонижающие или обезболивающие препараты являются общими поддерживающими методами лечения. Амброксол пастилки/таблетки продаются во многих странах мира для уменьшения выраженности боли. Поэтому местное анестезирующее действие амброксола, блокатора натриевых каналов, может быть эффективным для облегчения симптомов воспаления. Был проведен систематический обзор. В результате было установлено, что пастилки амброксола более эффективны в течение 3 ч для локального уменьшения выраженности боли у взрослых пациентов с фарингитом по сравнению с плацебо-пастилками со вкусом мяты. Общие результаты терапии чаще оценивали как хорошие или очень хорошие по 4-балльной шкале Лайкерта по сравнению с плацебо через 1, 2 или 3 дня. Более 50% пациентов сообщили об эффективном уменьшении выраженности боли («очень хорошо» или «хорошо») через 1 день. Наблюдаемые побочные эффекты проявлялись более часто в группе амброксола, но были слабыми или могли быть связаны с общим состоянием, сопутствующими заболеваниями пациентов. Для исследования все добровольцы были отобраны на основании клинической картины, чтобы минимизировать наличие стрептококковой инфекции горла, и не получали сопутствующие антибиотики. Это соответствует рекомендациям большинства европейских руководств. Однако рассасывание пастилок со вкусом мяты является популярным средством для уменьшения выраженности боли. И вполне вероятно, что леденцы со вкусом мяты ― это не просто плацебо. И, по всей видимости, они снижают выраженность боли за счет увеличения оттока слюны и уменьшения сухости слизистой оболочки полости рта. Таким образом, пришли к выводам, что амброксол более эффективен для уменьшения выраженности боли при острой боли в горле (в течение 3 ч), чем леденцы со вкусом мяты. Однако дополнительные преимущества применения амброксола после 3 ч остаются неясными, учитывая, что более 50% пациентов, использующих пастилки со вкусом мяты для облегчения боли, сообщили о хорошей или очень хорошей их эффективности через 1 день. Амброксол является безопасным препаратом для отдельных пациентов с преимущественно местными симптомами заболевания. Но, для больных с сопутствующими системными симптомами другие препараты могут быть более эффективными (Chenot J. F. et al., 2014).

Влияние амброксола на рост Candida albicans и образование биопленки



Как правило, начало кандидоза характеризуется появлением биопленки Candida albicans, которая связана с несколькими заболеваниями, включая кандидоз полости рта у лиц молодого и пожилого возраста. Целью данной работы было изучение фунгицидной активности in vitro, а также антибиопленочной активности амброксола против роста C. albicans. Была определена минимальная ингибирующая концентрация амброксола, необходимая для ингибирования роста грибов ― 1 мг в 1 мл раствора. Одновременно антибиопленочную активность амброксола оценивали при помощи флуоресцентной микроскопии. В результате исследования было установлено, что амброксол в концентации 2 мг в 1 мл раствора проявлял более высокую фунгицидную активность, чем амброксол в концентрации 3 мг в 1 мл раствора тербинафина (препарат сравнения) ― одного из наиболее распространенных противогрибковых препаратов. Кроме того, было установлено, что амброксол эффективно ингибирует образование биопленки C. albicans и оказывает фунгицидное действие против грибковых клеток, включенных в предварительно сформированную биопленку (Rene H.D. et al., 2014).

Заключение

Препарат Амброксол часто применяется в качестве муколитического лекарственного средства при респираторных заболеваниях, связанных с повышенной выработкой слизи, таких как острый или хронический бронхит. Кроме того, амброксол применяется местно (пастилки) для лечения фарингита, связанного с ОРВИ. Помимо воздействия амброксола на регуляцию слизи и местное анестезирующее действие, существует широкий спектр фармакологических противовоспалительных свойств амброксола, они были продемонстрированы in vitro и in vivo. Сюда относится: участие в защите от окислительного нитрозативного стресса, повышение защитных сил организма, уменьшение провоспалительных цитокинов и метаболитов арахидоновой кислоты, хемотаксиса воспалительных клеток и перекисного окисления липидов тканей (Beeh K.M. et al., 2008).

В течение длительного периода времени амброксол применяется в терапии заболеваний дыхательных путей. В 2002 г. были выпущены таблетки амброксола для рассасывания в полости рта с целью уменьшения выраженности симптомов боли в горле (местный анестезирующий эффект препарата). Детальные исследования амброксола с использованием современных фармакологических методов продемонстрировали дополнительные интересные результаты: было установлено, что амброксол оказывает влияние на нейронные потенциал-зависимые Na+, а также на Са2+ каналы и эффективно уменьшает выраженность хронической воспалительной и невропатической боли у грызунов. Возникает вопрос: влияет ли амброксол непосредственно на ЦНС, или же его влияние можно объяснить только периферическим действием. Эта проблема была решена путем повторного изучения фармакокинетики, а также токсикологии амброксола. Пришли к выводу, что даже при самых высоких клинически применяемых дозах амброксол не оказывает значительного прямого влияния на ЦНС. При клинически значимых концентрациях в плазме крови амброксол либо не проникает через ГЭБ, либо его концентрация в головном мозге слишком низкая, чтобы вызывать соответствующие эффекты. Анальгетическое же действие амброксола при системном введении животным или при местном применении у людей может быть объяснено индуцированной амброксолом блокадой ионных каналов в периферических нейронах (Weiser T., 2008).