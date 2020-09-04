Бензилбензоат-Дарница (Benzylbenzoat-Darnitsa) (162741) - инструкция по применению ATC-классификация
Бензилбензоат-Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамические параметры. Бензилбензоат, фенилметиловый эфир бензойной кислоты, оказывает токсическое воздействие на таких паразитов, как клещи рода Demodex, возбудитель чесотки Sarcoptes scabiei (личинки и взрослые особи, на яйца чесоточного клеща не влияет), приводя к их гибели в течение 7–32 мин. Обладает противопедикулезной активностью в отношении всех видов вшей (гибель насекомого происходит через 2–5 ч).
Фармакокинетические параметры. При топическом применении чрескожной абсорбции бензилбензоата в системный кровоток практически не происходит.
Бензилбензоат быстро гидролизуется до бензойной кислоты и бензилового спирта, который далее окисляется до бензойной кислоты. Бензойная кислота конъюгирует с глицином с образованием бензоилглицина (гиппуровой кислоты) и с глюкуроновой кислотой с образованием бензоилглюкуроновой кислоты. Эти конъюгаты выводятся с мочой в различных соотношениях в зависимости от дозы.
Показания Бензилбензоат-Дарница
местное лечение педикулеза, вызванного Pediculus capitis (головная вошь) и Phthirus pubis (лобковая вошь), а также местное лечение чесотки (возбудитель Sarcoptes scabiei).
Применение Бензилбензоат-Дарница
для местного применения. Одно нанесение требует около 10–15 г мази. Необходимо избегать контакта мази с глазами и слизистыми оболочками.
При лечении чесотки перед нанесением мази необходимо принять горячий душ с мылом (удалить чешуйки и корочки) и насухо вытереться.
У взрослых мазь не наносят на лицо и волосистую часть головы: начинают с кистей рук (ладони, тыльная часть), далее — на остальные части тела в направлении сверху вниз (завершают ступнями и межпальцевыми промежутками).
Не втирают в области чувствительной кожи и пораженные гнойничковыми заболеваниями, экземой, дерматитом.
Через 1 ч после высыхания мази повторяют процедуру.
По окончании обработки необходимо сменить одежду, постельное и нижнее белье (повторная смена белья — через 1–2 сут после проведения процедуры и принятия душа).
Руки моют не ранее чем через 3 ч после процедуры.
Процедуру проводят 4-кратно (интервал — 3–4 дня).
У детей при лечении чесотки мазь без предварительного принятия ванны наносят на все тело дважды (интервал 12 ч).
Детям в возрасте 3–5 лет мазь применяют в разведении 1:1 с теплой кипяченой водой (до однородной консистенции).
Лечение норвежской чесотки требует предварительного очищения кожи от корочек с помощью кератолитиков. Продолжительность терапии зависит от динамики очищения кожи, ликвидации воспалительных проявлений и зуда.
Педикулез: слегка втирая в кожу, нанести на волосы и волосистую часть головы. Обработанную площадь на 30 мин прикрыть (например косынкой), затем промыть проточной водой. Ополоснуть волосы теплым 5% р-ром уксуса, промыть шампунем/мылом и вычесать частым гребнем гниды.
Лобковый педикулез: мазью обрабатывают (втирая) кожу лобковой области, внутренней поверхности бедер, паховых складок и живота. При необходимости процедуру через 1 сут повторяют.
Противопоказания
гиперчувствительность к активному ингредиенту препарата или другим его составляющим. Пиодермии. Нарушение целостности кожных покровов.
Побочные эффекты
применяемый местно в терапевтических концентрациях бензилбензоат имеет низкий уровень токсичности. Тем не менее возможны повышенная чувствительность, раздражение кожи (проявляется жжением и сильным покалыванием, особенно в области поврежденных участков, гениталий и волосистой части головы) и слизистых оболочек, гиперемия, сухость, зуд кожных покровов, контактный дерматит; аллергические реакции. Жаркий влажный климат может способствовать увеличению выраженности зуда и раздражения кожи.
Особые указания
необходима одновременная обработка больных в одном очаге и контактировавших с ними лиц. Обязательна обработка белья, верхней одежды и головных уборов.
Перед началом лечения следует принять горячий душ. Обработанные руки необходимо повторно обрабатывать после каждого их мытья.
При контакте глаз с мазью необходимо как можно скорее тщательно их промыть проточной водой (либо 1% р-ром натрия гидрокарбоната). В случае раздражения глаз применяют 30% р-р сульфацетамида. При попадании мази в полость рта применяют полоскание водой (либо теплым 2% р-ром натрия гидрокарбоната).
В случае осложнения чесотки/педикулеза пиодермией или экземой терапию указанных заболеваний проводят одновременно с лечением чесотки/педикулеза и продолжают после его окончания.
По завершении лечения требуется врачебное наблюдение (2 нед, в случае осложнений — >2 нед)
У детей в возрасте до 3 лет препарат не применяют.
У пожилых пациентов, ввиду склонности к возрастному ксерозу, может усилиться восприимчивость к подсушивающему эффекту бензилбензоата и, соответственно, риск развития раздражения кожи.
Мутагенных эффектов бензилбензоата не выявлено; он является относительно безвредным веществом. Однако применять препарат в период беременности и кормления грудью не рекомендуется.
Применение мази не оказывает влияния на скорость реакции и способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.
Взаимодействия
данные о фармакологическом взаимодействии мази с другими препаратами отсутствуют.
Не наносить одновременно с другими препаратами для наружного применения. Не сочетать с местными или системными ГКС ввиду маскирования проявлений чесотки при применении указанных средств.
Мыла и другие ПАВ вступают во взаимодействие с цетилпиридиния хлоридом, что ведет к утрате его бактериостатического эффекта.
Передозировка
в случае избыточного применения возможно увеличение выраженности побочных эффектов.
В случае приема per os либо нанесения очень большого объема мази (или чрезмерно частого ее применения) на кожу возможно развитие контактного дерматита с зудом, гиперемией или шелушением, экскориациями, экссудативными проявлениями, образованием волдырей; могут наблюдаться нервное возбуждение, мышечный спазм, судороги, затрудненное мочеиспускание, внезапная потеря сознания.
При случайном проглатывании следует вызвать рвоту или промыть желудок, принять активированный уголь. Для удаления избыточного количества бензилбензоата с кожи смыть мазь теплой водой с мылом. При необходимости — применить противосудорожные средства.
Условия хранения
при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке. Не подвергать замораживанию.