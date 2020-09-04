для местного применения. Одно нанесение требует около 10–15 г мази. Необходимо избегать контакта мази с глазами и слизистыми оболочками.

При лечении чесотки перед нанесением мази необходимо принять горячий душ с мылом (удалить чешуйки и корочки) и насухо вытереться.

У взрослых мазь не наносят на лицо и волосистую часть головы: начинают с кистей рук (ладони, тыльная часть), далее — на остальные части тела в направлении сверху вниз (завершают ступнями и межпальцевыми промежутками).

Не втирают в области чувствительной кожи и пораженные гнойничковыми заболеваниями, экземой, дерматитом.

Через 1 ч после высыхания мази повторяют процедуру.

По окончании обработки необходимо сменить одежду, постельное и нижнее белье (повторная смена белья — через 1–2 сут после проведения процедуры и принятия душа).

Руки моют не ранее чем через 3 ч после процедуры.

Процедуру проводят 4-кратно (интервал — 3–4 дня).

У детей при лечении чесотки мазь без предварительного принятия ванны наносят на все тело дважды (интервал 12 ч).

Детям в возрасте 3–5 лет мазь применяют в разведении 1:1 с теплой кипяченой водой (до однородной консистенции).

Лечение норвежской чесотки требует предварительного очищения кожи от корочек с помощью кератолитиков. Продолжительность терапии зависит от динамики очищения кожи, ликвидации воспалительных проявлений и зуда.

Педикулез: слегка втирая в кожу, нанести на волосы и волосистую часть головы. Обработанную площадь на 30 мин прикрыть (например косынкой), затем промыть проточной водой. Ополоснуть волосы теплым 5% р-ром уксуса, промыть шампунем/мылом и вычесать частым гребнем гниды.

Лобковый педикулез: мазью обрабатывают (втирая) кожу лобковой области, внутренней поверхности бедер, паховых складок и живота. При необходимости процедуру через 1 сут повторяют.