кожные реакции . Зафиксированы кожные реакции, связанные с применением бромгексина: мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона/токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез. При появлении симптомов или признаков прогрессирования кожных высыпаний (иногда с пузырями или поражениями слизистых оболочек) следует немедленно обратиться к врачу, а применение бромгексина прекратить.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки . Нельзя применять препарат пациентам с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки или пациентам с язвенной болезнью в анамнезе, поскольку бромгексин может влиять на барьерную функцию слизистой оболочки ЖКТ.

Легкие и дыхательные пути . При нарушении бронхиальной моторики, которая сопровождается образованием большого количества бронхиального секрета (например при таком редком заболевании, как первичная цилиарная дискинезия), бромгексин следует применять с осторожностью из-за возможного накопления секрета.

Нарушения со стороны печени и почек . Бромгексин Берлин-Хеми следует применять с осторожностью (в более низких дозах и/или с большими интервалами) пациентам с нарушением функции почек или тяжелыми заболеваниями печени.

При тяжелой почечной недостаточности вероятна кумуляция метаболитов бромгексина, образующихся в печени. Рекомендуется периодический контроль функции печени, особенно при длительном применении.

Педиатрическая популяция. У детей в возрасте до 2 лет Бромгексин 4 Берлин-Хеми следует применять только под наблюдением врача.

Пропиленгликоль, сорбит . Пропиленгликоль, входящий в состав препарата Бромгексин 4 Берлин-Хеми, может вызвать у детей симптомы, напоминающие таковые при употреблении алкоголя.

Бромгексин 4 Берлин-Хеми не следует применять у пациентов с редкой наследственной непереносимостью фруктозы.

Калорийность составляет 2,6 ккал на 1 г сорбита.

1 мерная ложка (5 мл препарата) содержит 2 г сорбита, что составляет 0,5 г фруктозы и соответствует около 0,17 ХЕ (ХО).

Сорбит может оказать легкий слабительный эффект.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность . До этого времени бромгексин при беременности в клинической практике не применяли, поэтому Бромгексин Берлин-Хеми следует назначать только после тщательной оценки врачом соотношения риск/польза. Применять Бромгексин Берлин-Хеми в I триместр беременности не рекомендуется.

Период кормления грудью . Во время кормления грудью применение Бромгексин 4 Берлин-Хеми противопоказано из-за того, что он проникает в грудное молоко.

Фертильность . В исследованиях на животных не выявлено вредного влияния бромгексина на фертильность (см. Доклинические данные по безопасности).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Бромгексин 4 Берлин-Хеми не влияет или оказывает незначительное влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.