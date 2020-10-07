Бромгексин 4 Берлин-Хеми (Bromhexin 4 Berlin-Chemie) (161961) - инструкция по применению ATC-классификация
Бромгексин 4 Берлин-Хеми инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бромгексин — это синтетическое производное действующего вещества растительного происхождения вазицина. Он оказывает секретолитическое и секретомоторное действие в бронхах. Исследования на животных показали, что препарат увеличивает долю серозного бронхиального секрета. Считается, что продвижение мокроты стимулируется за счет уменьшения ее вязкости и активации мерцающего эпителия. После применения бромгексина в мокроте и бронхиальном секрете повышается концентрация антибиотиков амоксициллина, эритромицина, окситетрациклина. Клиническое значение этого эффекта не определено.
Фармакокинетика. После перорального применения бромгексин практически полностью всасывается, при этом Т½ составляет около 0,4 ч. После перорального применения время достижения Cmax препарата в крови составляет 1 ч. Эффект первого прохождения составляет около 80%, при этом образуются биологически активные метаболиты.
Связывание с белками плазмы крови составляет 99%. Снижение концентрации в плазме крови является мультифазным. Период полураспада, который ограничивает продолжительность действия, составляет около 1 ч. Конечный Т½ — около 16 ч. Это вызвано перераспределением небольшого количества бромгексина из тканей. Объем распределения составляет около 7 л на 1 кг массы тела. Бромгексин не накапливается. Бромгексин проникает через плаценту, в ликвор и грудное молоко. Метаболизируется в печени. Выделяется главным образом почками. Вследствие высокого связывания с белками плазмы крови и значительного объема распределения, а также медленного перераспределения из тканей в кровь не ожидается значительное выведение бромгексина при диализе или форсированном диурезе. При тяжелых заболеваниях печени возможно снижение клиренса активного вещества. При острой почечной недостаточности не может быть исключена возможность увеличения Т½ метаболитов бромгексина. В физиологических условиях в желудке возможно нитрозирование бромгексина.
Доклинические данные по безопасности
Хроническая токсичность. Исследования на разных видах животных (крысы, мыши, собаки) с применением очень высоких доз и длительного лечения не выявили значительного токсического потенциала для человека при обычном терапевтическом применении.
Мутагенный и канцерогенный потенциал. Исследования in vitro (тест Эймса) и in vivo/in vitro (тест на мутагенность с млекопитающим-посредником) не выявили мутагенного воздействия. Исследования канцерогенности, проведенные на животных, не выявили канцерогенного потенциала бромгексина.
Токсичность по отношению к репродуктивным органам. Бромгексин проникает через плаценту. Исследования на животных не выявили признаков тератогенного воздействия у крыс, мышей, кроликов. Бромгексин в терапевтических дозах не влиял на развитие и поведение потомков. Влияния на фертильность не выявлено.
Показания Бромгексин 4 Берлин-Хеми
секретолитическая терапия при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, сопровождающихся нарушением образования и продвижения мокроты.
Применение Бромгексин 4 Берлин-Хеми
дозировка. Если не назначено иначе, рекомендуется следующая дозировка лекарственного средства Бромгексин 4 Берлин-Хеми.
Дети в возрасте до 6 лет: 1 мерная ложка лекарственного средства Бромгексин 4 Берлин-Хеми 3 раза в сутки, что соответствует 12 мг бромгексина гидрохлорида в сутки. Применение лекарственного средства Бромгексин 4 Берлин-Хеми у детей младше 2 лет — только под наблюдением врача.
Дети в возрасте 6–14 лет и больные с массой тела <50 кг: 2 мерные ложки лекарственного средства Бромгексин 4 Берлин-Хеми 3 раза в сутки, что соответствует 24 мг бромгексина гидрохлорида в сутки.
Взрослые и дети в возрасте от 14 лет: 2–4 мерные ложки лекарственного средства Бромгексин 4 Берлин-Хеми 3 раза в сутки, что соответствует 24–48 мг бромгексина гидрохлорида в сутки.
Способ применения. Р-р для перорального применения.
Во время применения препарата рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости.
Продолжительность лечения зависит от показаний и течения заболевания и устанавливается в индивидуальном порядке.
Не следует применять препарат больше 4–5 сут без консультации врача.
Рекомендации для особых групп пациентов. Бромгексин 4 Берлин-Хеми следует применять с осторожностью (в более низких дозах и/или с бóльшими интервалами) пациентам с нарушением функции почек или тяжелыми заболеваниями печени.
Дети. Применяют в педиатрической практике. У детей в возрасте до 2 лет Бромгексин 4 Берлин-Хеми применяют только по назначению и под наблюдением врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата (см. СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА). Бромгексин нельзя применять у пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки или с язвенной болезнью в анамнезе, так как бромгексин может воздействовать на слизистую оболочку ЖКТ.
Побочные эффекты
частота явлений определяется следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), иногда (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (по имеющимся данным частоту установить невозможно).
Со стороны иммунной системы: редко — реакции гиперчувствительности; неизвестно — анафилактические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, зуд.
Со стороны ЖКТ: нечасто — тошнота, боль в желудке, рвота, диарея; неизвестно — обострение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко — сыпь, крапивница; неизвестно — тяжелые кожные реакции (включая мультиформную эритему, синдром Стивенса — Джонсона/токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез).
Со стороны дыхательной системы: неизвестно — как проявление реакции гиперчувствительности/анафилаксии может возникнуть бронхоспазм, что приводит к респираторному дистрессу.
Общие нарушения и нарушения в месте введения: нечасто — лихорадка; неизвестно — головокружение, головная боль, повышенное потоотделение, преходящее повышение показателя АсАТ в сыворотке крови, озноб.
При появлении реакций гиперчувствительности, анафилактических реакций или каких-либо нарушений со стороны кожи и слизистых оболочек следует немедленно прекратить применение бромгексина и обратиться к врачу.
Сообщение о подозреваемых побочные реакции.. Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играет важную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением пользы и риска данного лекарственного средства. Работники системы здравоохранения должны сообщать о любых возможных побочных реакциях через национальную систему оповещения.
Особые указания
кожные реакции. Зафиксированы кожные реакции, связанные с применением бромгексина: мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона/токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез. При появлении симптомов или признаков прогрессирования кожных высыпаний (иногда с пузырями или поражениями слизистых оболочек) следует немедленно обратиться к врачу, а применение бромгексина прекратить.
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Нельзя применять препарат пациентам с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки или пациентам с язвенной болезнью в анамнезе, поскольку бромгексин может влиять на барьерную функцию слизистой оболочки ЖКТ.
Легкие и дыхательные пути. При нарушении бронхиальной моторики, которая сопровождается образованием большого количества бронхиального секрета (например при таком редком заболевании, как первичная цилиарная дискинезия), бромгексин следует применять с осторожностью из-за возможного накопления секрета.
Нарушения со стороны печени и почек. Бромгексин Берлин-Хеми следует применять с осторожностью (в более низких дозах и/или с большими интервалами) пациентам с нарушением функции почек или тяжелыми заболеваниями печени.
При тяжелой почечной недостаточности вероятна кумуляция метаболитов бромгексина, образующихся в печени. Рекомендуется периодический контроль функции печени, особенно при длительном применении.
Педиатрическая популяция. У детей в возрасте до 2 лет Бромгексин 4 Берлин-Хеми следует применять только под наблюдением врача.
Пропиленгликоль, сорбит. Пропиленгликоль, входящий в состав препарата Бромгексин 4 Берлин-Хеми, может вызвать у детей симптомы, напоминающие таковые при употреблении алкоголя.
Бромгексин 4 Берлин-Хеми не следует применять у пациентов с редкой наследственной непереносимостью фруктозы.
Калорийность составляет 2,6 ккал на 1 г сорбита.
1 мерная ложка (5 мл препарата) содержит 2 г сорбита, что составляет 0,5 г фруктозы и соответствует около 0,17 ХЕ (ХО).
Сорбит может оказать легкий слабительный эффект.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. До этого времени бромгексин при беременности в клинической практике не применяли, поэтому Бромгексин Берлин-Хеми следует назначать только после тщательной оценки врачом соотношения риск/польза. Применять Бромгексин Берлин-Хеми в I триместр беременности не рекомендуется.
Период кормления грудью. Во время кормления грудью применение Бромгексин 4 Берлин-Хеми противопоказано из-за того, что он проникает в грудное молоко.
Фертильность. В исследованиях на животных не выявлено вредного влияния бромгексина на фертильность (см. Доклинические данные по безопасности).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Бромгексин 4 Берлин-Хеми не влияет или оказывает незначительное влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
при комбинированном применении Бромгексина и противокашлевых средств, угнетающих кашлевой рефлекс, может возникнуть угрожающий застой секрета вследствие нарушения кашлевого рефлекса, поэтому такую комбинацию следует применять с особой осторожностью/
При одновременном применении препаратов, которые раздражают пищеварительный тракт, возможно взаимное усиление раздражающего действия на слизистую оболочку желудка.
Передозировка
симптомы. До настоящего времени не получено сообщений о случаях передозировки, создавших угрозу для жизни человека. Было сообщение, в котором у 4 из 25 детей отмечали рвоту, а у 3 детей раннего возраста выявлены нарушение сознания, атаксия, диплопия, легкий метаболический ацидоз и частое дыхание. При применении 40 мг бромгексина у детей раннего возраста симптомов не отмечали даже без проведения деконтаминации. Хронического токсического действия на человека не выявлено.
Лечение. При значительной передозировке следует проводить мониторинг функции сердечно-сосудистой системы и при необходимости назначить симптоматическую терапию. В связи с низкой токсичностью бромгексина проведение более инвазивных мероприятий по снижению всасывания препарата или с целью ускорения выведения бромгексина из организма в общем не показано. Более того, учитывая фармакокинетические характеристики бромгексина (большой объем распределения, медленное распределение из тканей в кровь и высокий уровень связывания с белками плазмы крови), не следует ожидать значительного повышения скорости выведения препарата при проведении гемодиализа или форсированного диуреза.
Поскольку у детей в возрасте старше 2 лет даже при значительной передозировке препаратом ожидается развитие лишь легких симптомов, деконтаминацию при приеме доз до 80 мг бромгексина гидрохлорида (что соответствует 100 мл лекарственного средства Бромгексин 4 Берлин-Хеми) можно не проводить; соответствующая граница у детей в возрасте младше 2 лет составляет 60 мг бромгексина гидрохлорида (6 мг/кг массы тела).
Предостережение. При применении более высоких доз следует также учитывать действие вспомогательных веществ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Условия хранения
специальных условий хранения не требуется. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности после открытия флакона — 3 мес.