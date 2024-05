фармакодинамика. Бромгексин — это синтетическое производное действующего вещества растительного происхождения вазицина. Он оказывает секретолитическое и секретомоторное действие в бронхах. Исследования на животных показали, что препарат увеличивает долю серозного бронхиального секрета. Считается, что продвижение мокроты стимулируется за счет уменьшения ее вязкости и активации мерцающего эпителия. После применения бромгексина в мокроте и бронхиальном секрете повышается концентрация антибиотиков амоксициллина, эритромицина, окситетрациклина. Клиническое значение этого эффекта не определено.

Фармакокинетика. После перорального применения бромгексин практически полностью всасывается, при этом Т ½ составляет около 0,4 ч. После перорального применения время достижения C max препарата в крови составляет 1 ч. Эффект первого прохождения составляет около 80%, при этом образуются биологически активные метаболиты.

Связывание с белками плазмы крови составляет 99%. Снижение концентрации в плазме крови является мультифазным. Период полураспада, который ограничивает продолжительность действия, составляет около 1 ч. Конечный Т ½ — около 16 ч. Это вызвано перераспределением небольшого количества бромгексина из тканей. Объем распределения составляет около 7 л на 1 кг массы тела. Бромгексин не накапливается. Бромгексин проникает через плаценту, в ликвор и грудное молоко. Метаболизируется в печени. Выделяется главным образом почками. Вследствие высокого связывания с белками плазмы крови и значительного объема распределения, а также медленного перераспределения из тканей в кровь не ожидается значительное выведение бромгексина при диализе или форсированном диурезе. При тяжелых заболеваниях печени возможно снижение клиренса активного вещества. При острой почечной недостаточности не может быть исключена возможность увеличения Т ½ метаболитов бромгексина. В физиологических условиях в желудке возможно нитрозирование бромгексина.

Доклинические данные по безопасности

Хроническая токсичность . Исследования на разных видах животных (крысы, мыши, собаки) с применением очень высоких доз и длительного лечения не выявили значительного токсического потенциала для человека при обычном терапевтическом применении.

Мутагенный и канцерогенный потенциал . Исследования in vitro (тест Эймса) и in vivo/in vitro (тест на мутагенность с млекопитающим-посредником) не выявили мутагенного воздействия. Исследования канцерогенности, проведенные на животных, не выявили канцерогенного потенциала бромгексина.

Токсичность по отношению к репродуктивным органам . Бромгексин проникает через плаценту. Исследования на животных не выявили признаков тератогенного воздействия у крыс, мышей, кроликов. Бромгексин в терапевтических дозах не влиял на развитие и поведение потомков. Влияния на фертильность не выявлено.