Аскорбиновая кислота (Ascorbic acid) (156816) - инструкция по применению ATC-классификация
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Аскорбиновая кислота инструкция по применению
Фармакологические свойства
кислота аскорбиновая (витамин С) — g - лактон 2,3,-дегидро-L - гулоновой кислоты. Наличие диенольной группы обусловливает выраженное восстановительное действие, с которым связано ее участие в окислительно-восстановительных процессах, регуляции обмена углеводов, процессе свертываемости крови, биосинтезе стероидных гормонов, регенерации тканей, синтезе коллагена и проколлагена, нормализации проницаемости капилляров. Алиментарная недостаточность не синтезируемого организмом витамина С способствует развитию авитаминоза или гиповитаминоза С.
Показания Аскорбиновая кислота
все клинические состояния, при которых необходимо дополнительное введение витамина С. Профилактика и лечение цинги, кровотечения (носовые, легочные, маточные, печеночные и др.), геморрагический диатез, кровотечение при лучевой болезни, различные интоксикации и инфекционные болезни, нефропатия беременных, болезнь Аддисона, передозировка антикоагулянтов, переломы костей, медленно заживающие раны, различные дистрофии, период беременности и кормления грудью, повышенное умственное и физическое напряжение. Кроме того, аскорбиновую кислоту применяют для проведения С-витаминного питания.
Применение Аскорбиновая кислота
внутрь после еды. Терапевтические дозы для взрослых — 0,05–0,1 г при приеме 3–5 раз в сутки. Дозы для детей зависят от возраста и характера болезни — 0,05–0,1 г при приеме 2–3 раза в сутки. Продолжительность применения определяется характером патологического процесса и эффективностью терапии (моно- или комплексной).
С профилактической целью аскорбиновую кислоту назначают взрослым в суточной дозе 0,05–0,1 г. Беременным, женщинам после родов при низком уровне витамина С в грудном молоке назначают в суточной дозе 0,3 г на протяжении 10–15 дней, после чего (профилактически в течение всего периода кормления грудью) — в дозе 0,1 г. Детям с профилактической целью назначают по 0,025 г 2–3 раза в сутки.
Препарат применяют также у взрослых и детей для С-витаминного питания, при этом учитывают суточную потребность в аскорбиновой кислоте, которая составляет: для взрослых — 70–100 мг, для детей в возрасте от 6 мес до 1 года — 20 мг, от 1 до 1,5 года — 35 мг, от 1,5 года до 2 лет — 40 мг, от 3 до 4 лет — 45 мг, от 5 до 10 лет — 50 мг, от 11 до 13 лет — 60 мг; для юношей 14–17 лет — 30 мг, для девушек — 70 мг. С-витаминное питание проводят согласно существующим рекомендациям.
Противопоказания
с осторожностью применяют при сахарном диабете, повышенной свертываемости крови, склонности к тромбозам, тромбофлебитам.
Побочные эффекты
аскорбиновая кислота, как правило, хорошо переносится. При длительном применении в высоких дозах не исключено негативное влияние на функцию поджелудочной железы.
Особые указания
при применении в высоких дозах необходим контроль функции почек и АД (стимуляция аскорбиновой кислотой образования ГКС), а также функции поджелудочной железы (угнетение инсулярного аппарата). Применение для С-витаминного питания, в период беременности и кормления грудью — только по строгим показаниям.
Условия хранения
в защищенном от света месте.