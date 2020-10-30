Бальзам "Вигор" (Balsamum "Vigor") (154849) - инструкция по применению ATC-классификация
Бальзам "Вигор" инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующие вещества: водно-спиртовой экстракт из 9 растений (корневище аира тростникового 0,325 г, листья вахты трехлистной 0,065 г, трава тысячелистника обыкновенного 0,432 г., кора дуба обыкновенного 0,0325 г, плоды укропа пушистого 0,185 г, корневища с корнями левзеи (великоголовника ) 0,03 г, цветки липы сердцелистной 0,3775 г, листья мяты перечной 0,135 г, трава полыни горькой 0,065 г);
вспомогательные вещества: колер, сахарный песок, спирт этиловый 96%, вода очищенная.
Лекарственная форма
Бальзам.
Фармакотерапевтическая группа
Тонизирующие средства. Код АТС А13А.
Фармакологические свойства
Бальзам «Вигор» содержит эфир.ные масла, дубильные вещества, флавоноиды, каротин, органические кислоты, лактоны, фитонциды. Фармакологические свойства бальзама обусловлены действием компонентов, входящих в его состав. Препарат оказывает адаптогенное, антистрессовое, антитоксическое, противовоспалительное действие. Улучшает умственную и физическую работоспособность, способствует пищеварению и нормализации функций сердечно-сосудистой системы. Препарат повышает резистентность организма к различным эндо и экзогенным факторам, гипоксии, активирует ретикуло-эндотелиальную систему, имеет определенный иммунокорригирующий эффект и антиаллергические свойства.
Показания
Физические и эмоциональные перегрузки, стрессы, астено-вегетативный синдром (повышенная утомляемость, снижение работоспособности, неврастения, нарушения сна) в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей период реконвалесценции после тяжелых инфекционных заболеваний. Как профилактическое средство лицам, работающим в условиях воздействия химических, лучевых и температурных факторов и с целью улучшения иммунитета.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; острые и хронические отравления различными химическими веществами, тяжелые формами ишемической болезни сердца и эссенциальной гипертензии; тяжелые нарушения функции печени и почек; эпилепсия; алкоголизм, беременность, период кормления грудью детский возраст.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении бальзама с нитрофуранами, метронидазолом возможно развитие антабусоподобного эффекта, пероральных противодиабетических препаратов, производными сульфаниловой кислоты — развитие гипогликемической комы, с ацетилсалициловой кислотой — повышение риска развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, со снотворными средствами — угнетение дыхательного центра.
Особенности применения
В связи с содержанием сахара с осторожностью назначают больным сахарным диабетом.
Способ применения и дозы
Бальзам «Вигор» назначают внутрь по 20–30 мл 2–3 раза в сутки во время еды. Курс лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. Средний курс лечения составляет 14 дней, при необходимости может быть продлен до 30 дней.
Повторный курс возможен по назначению врача после перерыва приема препарата продолжительностью 5–7 дней.
Дети
Бальзам «Вигор» не рекомендуется применять детям.
Побочные реакции
При индивидуальной непереносимости компонентов препарата возможны аллергические реакции.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, покраснение кожи, зуд, отек кожи, крапивница. В таких случаях препарат отменяют.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота.
Неврологические расстройства возможны при длительном применении бальзама в дозах, превышающих рекомендуемые: повышение артериального давления, головная боль, развитие зависимости от алкоголя.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей и защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 200 мл или 500 мл бальзама в бутылках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «Аветра».
Местонахождение
Украина, 90260, Закарпатская область, Берегивский район, с. Мужиево, ул. Ракоци Ференца II, 235 А.