действующие вещества: водно-спиртовой экстракт из 9 растений (корневище аира тростникового 0,325 г, листья вахты трехлистной 0,065 г, трава тысячелистника обыкновенного 0,432 г., кора дуба обыкновенного 0,0325 г, плоды укропа пушистого 0,185 г, корневища с корнями левзеи (великоголовника ) 0,03 г, цветки липы сердцелистной 0,3775 г, листья мяты перечной 0,135 г, трава полыни горькой 0,065 г);

вспомогательные вещества: колер, сахарный песок, спирт этиловый 96%, вода очищенная.