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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБальзам "Вигор"Цены в аптеках

Бальзам "Вигор" раствор оральный бутылка 500 мл, №1 - Киев (187675) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 389 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4)
128,99
Экономия: -32,85 грн
96,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
132,50
Экономия: -36,36 грн
96,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
116,09
Экономия: -17,19 грн
98,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
115,63
Экономия: -16,68 грн
98,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
118,50
Экономия: -22,36 грн
96,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
105,01
Экономия: -9,42 грн
95,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (3)
115,92
Экономия: -19,75 грн
96,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
113,38
Экономия: -14,43 грн
98,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
124,54
Экономия: -25,60 грн
98,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
114,26
Экономия: -18,70 грн
95,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (4)
121,50
Экономия: -25,36 грн
96,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (4)
118,50
Экономия: -22,36 грн
96,14 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (4)
100,56 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (3)
100,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (5)
121,50
Экономия: -25,36 грн
96,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (10)
113,51
Экономия: -18,00 грн
95,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (7)
123,99
Экономия: -28,48 грн
95,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (3)
114,40
Экономия: -15,58 грн
98,82 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (1)
102,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
122,50
Экономия: -26,36 грн
96,14 грн