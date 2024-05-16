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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБальзам "Вигор"Цены в аптеках

Бальзам "Вигор" раствор оральный бутылка 250 мл, №1 - Киев (392696) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (11)
49,54
Экономия: -2,74 грн
46,80 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (10)
72,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (17)
48,91
Экономия: -2,03 грн
46,88 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (8)
72,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (4)
50,08
Экономия: -2,83 грн
47,25 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
69,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (2)
65,00 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (3)
72,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 39
Всего: упаковка (3)
46,12
Экономия: -1,77 грн
44,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (10)
50,32
Экономия: -1,56 грн
48,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
Всего: упаковка (10)
56,07
Экономия: -3,00 грн
53,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (2)
56,63
Экономия: -3,56 грн
53,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 112-А
Всего: упаковка (6)
50,82
Экономия: -1,58 грн
49,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
Всего: упаковка (6)
63,85
Экономия: -7,42 грн
56,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
55,30
Экономия: -2,80 грн
52,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (9)
59,40
Экономия: -6,71 грн
52,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
Всего: упаковка (14)
51,64
Экономия: -2,88 грн
48,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Ромны, ул. Руденко, 23
Всего: упаковка (1)
49,60
Экономия: -2,79 грн
46,81 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
53,50
Экономия: -1,60 грн
51,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Острог, просп. Независимости, 39-Б
Всего: упаковка (23)
55,92
Экономия: -4,08 грн
51,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
48,97
Экономия: -2,09 грн
46,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Сагайдачного Гетмана, 4
Всего: упаковка (12)
51,50
Экономия: -1,89 грн
49,61 грн