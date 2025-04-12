Никардия® ретард (Nicardia® retard)
Никардия ретард инструкция по применению
Состав
Нифедипин - 20 мг
Фармакологические свойства
нифедипин — селективный блокатор кальциевых каналов L-типа, производное 1,4-дигидропиридина. Оказывает антиангинальное и гипотензивное действие. Ингибирует поступление ионов кальция главным образом в клетки гладких мышц артериальных сосудов. Уменьшает спазм и расширяет коронарные и периферические (главным образом артериальные) сосуды, снижает АД, ОПСС и незначительно — сократимость миокарда, уменьшает постнагрузку и потребность миокарда в кислороде. Увеличивает коронарный кровоток. Не оказывает угнетающего влияния на проводящую систему сердца. Может вызывать рефлекторную тахикардию.
Никардия ретард имеет высокую степень абсорбции — более 90%. Биодоступность препарата колеблется от 43 до 77% за счет эффекта первичного прохождения через печень. Одновременный прием пищи повышает биодоступность препарата. Его применение обеспечивает постепенное высвобождение активного вещества в кишечнике и поступление его в системный кровоток, где максимальная концентрация достигается через 1,2–4 ч после приема. Связь с белками — высокая (92–98%). Метаболизируется в печени. Активных метаболитов не выявлено. Период полувыведения нифедипина при применении Никардия ретард составляет 3,8–16,9 ч. Выводится из организма преимущественно с мочой в виде неактивных метаболитов (70–80% принятой дозы). Нифедипин не кумулирует в организме. В незначительных количествах проникает через ГЭБ, в грудное молоко.
Показания Никардия ретард
профилактика и лечение стабильной стенокардии, вариантной стенокардии (Принцметала); АГ (в виде монотерапии или в сочетании с другими антигипертензивными препаратами); синдром Рейно.
Применение Никардия ретард
режим дозирования устанавливают в зависимости от степени тяжести заболевания и реакции больного на проводимую терапию. Рекомендуется принимать препарат во время или после приема пищи, запивая небольшим количеством воды. Начальная доза — по 1 таблетке (20 мг) 2 раза в сутки. При необходимости дозу препарата можно повысить до 2 таблеток (40 мг). Максимальная суточная доза — 120 мг. Больным пожилого возраста или пациентам, получающим комбинированную (антиангинальную или гипотензивную) терапию, обычно назначают более низкие дозы нифедипина.
Противопоказания
острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, кардиогенный шок, выраженная артериальная гипотензия, повышенная чувствительность к нифедипину, синдром слабости синусного узла, выраженная сердечная недостаточность, выраженный аортальный стеноз, период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
гиперемия кожи лица, чувство жара, тахикардия, периферические отеки, артериальная гипотензия, головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, сонливость. При применении препарата в высоких дозах отмечены единичные случаи возникновения парестезии конечностей, тремора, преходящих нарушений зрения. Возможны также тошнота, запор, диарея, повышение активности печеночных трансаминаз, возникновение внутрипеченочного холестаза, обратимая тромбоцитопения, лейкопения, анемия, увеличение суточного диуреза, у больных с почечной недостаточностью — ухудшение функции почек; редко — крапивница, кожный зуд, миалгия, гинекомастия, гиперплазия десен, гипергликемия, отеки нижних конечностей.
Особые указания
с осторожностью назначают больным с сердечной недостаточностью, нарушениями мозгового кровообращения, сахарным диабетом, злокачественной АГ, больным, находящимся на гемодиализе (из-за риска развития артериальной гипотензии), больным с нарушениями функции печени или почек. При назначении препарата женщинам, кормящим грудью, следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Прекращать лечение препаратом необходимо постепенно из-за возможного развития синдрома отмены. Во время лечения нифедипином следует воздерживаться от употребления алкоголя. С осторожностью назначают водителям транспорта и лицам, деятельность которых требует быстрой психической или физической реакции.
Взаимодействия
при одновременном назначении с блокаторами b-адренорецепторов, наряду с повышением антигипертензивного эффекта, возможно развитие сердечной недостаточности. При одновременном применении нифедипина и хинидина отмечается снижение концентрации хинидина в плазме крови. При сочетании с органическими нитратами наблюдается потенцирование антиангинальных эффектов. Одновременный прием циметидина, ранитидина, антигипертензивных средств, диуретиков, препаратов нитроглицерина, изосорбида динитрата пролонгированного действия, трициклических антидепрессантов может привести к повышению антигипертензивного эффекта. При одновременном назначении с дигоксином и теофиллином отмечается повышение концентрации дигоксина и теофиллина в плазме крови, что требует коррекции их дозы. Одновременное лечение рифампицином приводит к снижению эффективности нифедипина, так как рифампицин индуцирует активность ферментов печени, ускоряя метаболизм нифедипина.
Передозировка
проявляется артериальной гипотензией, тахикардией, угнетением деятельности синусного узла, брадикардией, аритмией.
Лечение: промывание желудка с назначением активированного угля, симптоматическая терапия, направленная на нормализацию АД. В/в вводят препараты солей кальция.
Условия хранения
в темном месте при комнатной температуре.