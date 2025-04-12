нифедипин — селективный блокатор кальциевых каналов L-типа, производное 1,4-дигидропиридина. Оказывает антиангинальное и гипотензивное действие. Ингибирует поступление ионов кальция главным образом в клетки гладких мышц артериальных сосудов. Уменьшает спазм и расширяет коронарные и периферические (главным образом артериальные) сосуды, снижает АД, ОПСС и незначительно — сократимость миокарда, уменьшает постнагрузку и потребность миокарда в кислороде. Увеличивает коронарный кровоток. Не оказывает угнетающего влияния на проводящую систему сердца. Может вызывать рефлекторную тахикардию.

Никардия ретард имеет высокую степень абсорбции — более 90%. Биодоступность препарата колеблется от 43 до 77% за счет эффекта первичного прохождения через печень. Одновременный прием пищи повышает биодоступность препарата. Его применение обеспечивает постепенное высвобождение активного вещества в кишечнике и поступление его в системный кровоток, где максимальная концентрация достигается через 1,2–4 ч после приема. Связь с белками — высокая (92–98%). Метаболизируется в печени. Активных метаболитов не выявлено. Период полувыведения нифедипина при применении Никардия ретард составляет 3,8–16,9 ч. Выводится из организма преимущественно с мочой в виде неактивных метаболитов (70–80% принятой дозы). Нифедипин не кумулирует в организме. В незначительных количествах проникает через ГЭБ, в грудное молоко.