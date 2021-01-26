внутрь не разжевывая, желательно после еды с достаточным количеством жидкости.

Ацикловир 200 Стада ®:

Взрослым для лечения инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, назначают по 1 таблетке 5 раз в сутки с интервалом 4 ч.

Для профилактики тяжелых и часто рецидивирующих инфекций половых органов, вызванных вирусом Herpes simplex, пациентам с нормальным иммунным статусом назначают внутрь по 1 таблетке 4 раза в сутки с интервалом 6 ч. В некоторых случаях эффективная профилактика может быть достигнута при назначении препарата в дозе по 1 таблетке 3 раза в сутки с интервалом 8 ч или 2 раза в сутки с интервалом 12 ч.

Пациентам с иммунодефицитным состоянием с профилактической целью назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки с интервалом 6 ч. Пациентам со значительно сниженной резистентностью организма, например после трансплантации органов, можно назначать препарат по 2 таблетки 4 раза в сутки с интервалом 6 ч.

Детям в возрасте старше 2 лет для лечения инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, препарат назначают в дозе для взрослых, а детям в возрасте до 2 лет — половину дозы для взрослых.

У лиц пожилого возраста может потребоваться снижение дозы препарата.

У пациентов с почечной недостаточностью дозу препарата устанавливают с учетом показателей функции почек, согласно приведенным ниже рекомендациям:

{Tabl001_2001}



Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2 Уровень креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л или мг/дл Доза Женщины Мужчины <10 >550>6,22 >750>8,48 По 1 таблетке 2 раза в сутки (каждые 12 ч)

Обычная продолжительность лечения при инфекциях, вызванных вирусом Herpes simplex, составляет 5 дней, однако в зависимости от клинической картины заболевания этот срок может быть увеличен.

При применении препарата для профилактики инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, у пациентов с нормальным иммунным статусом продолжительность профилактического лечения зависит от тяжести течения и частоты развития рецидивов, однако она не должна превышать 6–12 мес.

Продолжительность профилактического применения у пациентов со значительно сниженной резистентностью организма зависит от степени выраженности нарушений и в каждом конкретном случае определяется лечащим врачом.

Ацикловир 400 Стада ®:

Взрослым при опоясывающем лишае (Herpes zoster) назначают по 2 таблетки 5 раз в сутки с интервалом 4 ч.

Для профилактики тяжелых инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, пациентам со значительно сниженной резистентностью организма в период повышенного риска инфицирования, например после трансплантации органов, назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки с интервалом 6 ч.

У лиц пожилого возраста может потребоваться снижение дозы препарата.

У пациентов с почечной недостаточностью дозу препарата устанавливают с учетом показателей функции почек, согласно приведенным ниже рекомендациям:

{Tabl002_2001}



Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2 Уровень креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л или мг/дл Доза Женщины Мужчины 25–10 280–5503,17–6,22 370–7504,18–8,48 По 2 таблетки 3 раза в сутки (каждые 8 ч) <10 >550>6,22 >750>8,48 По 2 таблетки 2 раза в сутки (каждые 12 ч)

Продолжительность лечения определяется индивидуально. При Herpes zoster она обычно составляет 5–7 дней. Продолжительность профилактического применения препарата при инфекциях, вызванных вирусом Herpes simplex, у пациентов со сниженной резистентностью организма зависит от степени выраженности этих нарушений и в каждом конкретном случае определяется лечащим врачом.

Ацикловир 800 Стада ®:

Взрослым — по 1 таблетке 5 раз в сутки с интервалом 4 ч.

У лиц пожилого возраста может потребоваться снижение дозы препарата.

У пациентов с почечной недостаточностью дозу препарата устанавливают с учетом показателей функции почек, согласно приведенным ниже рекомендациям:

{Tabl003_2001}



Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2 Уровень креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л или мг/дл Доза Женщины Мужчины 25–10 280–5503,17–6,22 370–7504,18–8,48 По 1 таблетке 3 раза в сутки (каждые 8 ч) <10 >550>6,22 >750>8,48 По 1 таблетке 2 раза в сутки (каждые 12 ч)

Продолжительность лечения определяется индивидуально; при Herpes zoster она обычно составляет 5–7 дней.