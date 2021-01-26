Ацикловир Стада® (Aciclovir Stada®) (154339) - инструкция по применению ATC-классификация
Ацикловир Стада инструкция по применению
Фармакологические свойства
ацикловир (9-(2-гидрокси) этоксиметилгуанин) противовирусное средство для местного применения.
Ацикловир является пролекарством; в активную форму, оказывающую противовирусное действие, трансформируется только после проникновения в клетку, инфицированную вирусом простого герпеса (HSV) или вирусом Varicella zoster (VZV). В результате каталитического действия тимидинкиназы вируса ацикловир в клетках фосфорилируется с образованием ацикловира монофосфата, который затем под действием клеточных ферментов превращается в ацикловира трифосфат, обладающий противовирусной активностью. Сродство ацикловира трифосфата к вирусной ДНК-полимеразе в 10–30 раз выше, чем к клеточной ДНК-полимеразе, за счет чего он селективно ингибирует активность вирусного фермента. Кроме того, вирусная ДНК-полимераза включает ацикловир в состав вирусной ДНК, вследствие чего происходит обрыв цепи при синтезе ДНК. За счет указанных механизмов действия ацикловир эффективно подавляет процесс размножения вирусов.
Показания Ацикловир Стада
Ацикловир 200 Стада®:
Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса (Herpes simplex), в частности герпес кожи и слизистых оболочек половых органов (первичный или рецидивирующий Herpes genitalis); с профилактической целью — у взрослых пациентов с тяжелыми, часто рецидивирующими инфекциями половых органов, вызванных вирусом простого герпеса.
Ацикловир 400 Стада®, Ацикловир 800 Стада®:
Опоясывающий лишай (Herpes zoster); профилактика тяжелых инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у взрослых пациентов со значительно сниженной резистентностью организма в период повышенного риска инфицирования, например после трансплантации органов.
Применение Ацикловир Стада
внутрь не разжевывая, желательно после еды с достаточным количеством жидкости.
Ацикловир 200 Стада®:
Взрослым для лечения инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, назначают по 1 таблетке 5 раз в сутки с интервалом 4 ч.
Для профилактики тяжелых и часто рецидивирующих инфекций половых органов, вызванных вирусом Herpes simplex, пациентам с нормальным иммунным статусом назначают внутрь по 1 таблетке 4 раза в сутки с интервалом 6 ч. В некоторых случаях эффективная профилактика может быть достигнута при назначении препарата в дозе по 1 таблетке 3 раза в сутки с интервалом 8 ч или 2 раза в сутки с интервалом 12 ч.
Пациентам с иммунодефицитным состоянием с профилактической целью назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки с интервалом 6 ч. Пациентам со значительно сниженной резистентностью организма, например после трансплантации органов, можно назначать препарат по 2 таблетки 4 раза в сутки с интервалом 6 ч.
Детям в возрасте старше 2 лет для лечения инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, препарат назначают в дозе для взрослых, а детям в возрасте до 2 лет — половину дозы для взрослых.
У лиц пожилого возраста может потребоваться снижение дозы препарата.
У пациентов с почечной недостаточностью дозу препарата устанавливают с учетом показателей функции почек, согласно приведенным ниже рекомендациям:
{Tabl001_2001}
|Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2
|Уровень креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л или мг/дл
|Доза
|Женщины
|Мужчины
|<10
|>550>6,22
|>750>8,48
|По 1 таблетке 2 раза в сутки (каждые 12 ч)
Обычная продолжительность лечения при инфекциях, вызванных вирусом Herpes simplex, составляет 5 дней, однако в зависимости от клинической картины заболевания этот срок может быть увеличен.
При применении препарата для профилактики инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, у пациентов с нормальным иммунным статусом продолжительность профилактического лечения зависит от тяжести течения и частоты развития рецидивов, однако она не должна превышать 6–12 мес.
Продолжительность профилактического применения у пациентов со значительно сниженной резистентностью организма зависит от степени выраженности нарушений и в каждом конкретном случае определяется лечащим врачом.
Ацикловир 400 Стада®:
Взрослым при опоясывающем лишае (Herpes zoster) назначают по 2 таблетки 5 раз в сутки с интервалом 4 ч.
Для профилактики тяжелых инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, пациентам со значительно сниженной резистентностью организма в период повышенного риска инфицирования, например после трансплантации органов, назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки с интервалом 6 ч.
У лиц пожилого возраста может потребоваться снижение дозы препарата.
У пациентов с почечной недостаточностью дозу препарата устанавливают с учетом показателей функции почек, согласно приведенным ниже рекомендациям:
{Tabl002_2001}
|Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2
|Уровень креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л или мг/дл
|Доза
|Женщины
|Мужчины
|25–10
|280–5503,17–6,22
|370–7504,18–8,48
|По 2 таблетки 3 раза в сутки (каждые 8 ч)
|<10
|>550>6,22
|>750>8,48
|По 2 таблетки 2 раза в сутки (каждые 12 ч)
Продолжительность лечения определяется индивидуально. При Herpes zoster она обычно составляет 5–7 дней. Продолжительность профилактического применения препарата при инфекциях, вызванных вирусом Herpes simplex, у пациентов со сниженной резистентностью организма зависит от степени выраженности этих нарушений и в каждом конкретном случае определяется лечащим врачом.
Ацикловир 800 Стада®:
Взрослым — по 1 таблетке 5 раз в сутки с интервалом 4 ч.
У лиц пожилого возраста может потребоваться снижение дозы препарата.
У пациентов с почечной недостаточностью дозу препарата устанавливают с учетом показателей функции почек, согласно приведенным ниже рекомендациям:
{Tabl003_2001}
|Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2
|Уровень креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л или мг/дл
|Доза
|Женщины
|Мужчины
|25–10
|280–5503,17–6,22
|370–7504,18–8,48
|По 1 таблетке 3 раза в сутки (каждые 8 ч)
|<10
|>550>6,22
|>750>8,48
|По 1 таблетке 2 раза в сутки (каждые 12 ч)
Продолжительность лечения определяется индивидуально; при Herpes zoster она обычно составляет 5–7 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату. Не следует назначать препарат с профилактической целю пациентам с нарушенной функцией почек (суточный диурез менее 100 мл).
Побочные эффекты
кожная сыпь, исчезающая после отмены препарата; нарушения функции пищеварительного тракта, такие, как тошнота, рвота, диарея и боль в животе; неврологическая симптоматика, главным образом головокружение, сонливость, спутанность сознания, галлюцинации, которые отмечаются преимущественно у пациентов с нарушенной функцией почек или другими заболеваниями, и исчезают после отмены препарата, редко — головная боль, угнетенное состояние, повышенная утомляемость, бессонница, судорожные припадки и психозы; редко — преходящие изменения показателей лабораторных исследований (повышения уровня билирубина, активности печеночных ферментов, содержания мочевины и креатинина в сыворотке крови, снижение гематологических показателей); редко — нарушение дыхания. Имеются единичные сообщения об усиленном диффузном выпадении волос, однако четкая причинно-следственная связь этого явления с приемом препарата не установлена.
Особые указания
лечение наиболее эффективно, если оно начато при первых же симптомах заболевания.
При назначении препарата лицам пожилого возраста следует контролировать функцию почек и обеспечить достаточное потребление жидкости. При необходимости дозу препарата корректируют.
Если необходимость в назначении препарата возникнет в период беременности, следует тщательно сопоставить ожидаемую пользу для будущей матери и возможный риск для плода.
Ацикловир проникает в грудное молоко, поэтому во время лечения препаратом грудное вскармливание следует прекратить.
Взаимодействия
пробенецид замедляет элиминацию ацикловира.
Передозировка
разовый прием ацикловира в дозе 5 г не вызывал никаких признаков острого отравления.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.