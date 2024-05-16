Ацикловир 200 Стада® таблетки 200 мг блистер, №25 - Харьков (32347) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
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Харьков, ул. Университетская, 33
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1), блистер (1)
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека низкие цены №1
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Всего: блистер (2)
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всего: блистер (3)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 137
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Харьков, ул. Сумская, 39