суматриптан (3-[2-(диметиламино) этил]-М-метилиндол-5-метансульфонамида сукцинат) — средство для купирования приступов мигрени, селективный агонист 5НТ 1 -рецепторов серотонина. Не влияет на серотониновые рецепторы других подтипов, а также на адренергические, бензодиазепиновые, мускариновые, допаминовые рецепторы. Оказывает избирательное сосудосуживающее действие на сосуды системы сонной артерии, снабжающей кровью экстракраниальные и интракраниальные ткани, в том числе мозговые оболочки, не влияя при этом на мозговой кровоток. Расширение этих сосудов является основным механизмом развития мигренозного приступа. Клинический эффект препарата наступает через 15–30 мин после приема.

После приема внутрь суматриптан быстро всасывается в пищеварительном тракте, через 45 мин его концентрация в сыворотке крови достигает 70% максимальной. Биодоступность при пероральном приеме — около 14% за счет пресистемного метаболизма и неполного всасывания в кишечнике. Связывание с белками плазмы крови низкое — 14–21%.