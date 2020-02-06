Антимигрен-Здоровье (Antimigren-Zdorovye) (154034) - инструкция по применению ATC-классификация
Антимигрен-Здоровье инструкция по применению
Фармакологические свойства
суматриптан (3-[2-(диметиламино) этил]-М-метилиндол-5-метансульфонамида сукцинат) — средство для купирования приступов мигрени, селективный агонист 5НТ1-рецепторов серотонина. Не влияет на серотониновые рецепторы других подтипов, а также на адренергические, бензодиазепиновые, мускариновые, допаминовые рецепторы. Оказывает избирательное сосудосуживающее действие на сосуды системы сонной артерии, снабжающей кровью экстракраниальные и интракраниальные ткани, в том числе мозговые оболочки, не влияя при этом на мозговой кровоток. Расширение этих сосудов является основным механизмом развития мигренозного приступа. Клинический эффект препарата наступает через 15–30 мин после приема.
После приема внутрь суматриптан быстро всасывается в пищеварительном тракте, через 45 мин его концентрация в сыворотке крови достигает 70% максимальной. Биодоступность при пероральном приеме — около 14% за счет пресистемного метаболизма и неполного всасывания в кишечнике. Связывание с белками плазмы крови низкое — 14–21%.
Показания Антимигрен-Здоровье
купирование приступов мигрени с аурой или без нее.
Применение Антимигрен-Здоровье
взрослым назначают по 1 таблетке (100 мг), у некоторых больных терапевтическая доза может составить 50 мг (1/2 таблетки). При повторном возникновении симптомов препарат можно назначать в дополнительных дозах с интервалом не менее 1 ч. Максимальная суточная доза составляет 300 мг. Антимигрен рекомендуется применять как можно раньше при возникновении приступа мигрени, но он одинаково эффективен в любой стадии приступа. Препарат нельзя применять с профилактической целью в межприступный период мигрени.
Противопоказания
ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда в анамнезе), АГ, одновременный прием препаратов, содержащих эрготамин или его производные, ингибиторов МАО и период до 14 дней после их отмены, период беременности и кормления грудью, возраст до 14 лет и старше 60 лет, повышенная чувствительность к препарату.
Побочные эффекты
у некоторых больных возможны тошнота, рвота, головокружение, слабость, чувство сдавливания, которые могут возникать в любой части тела, включая грудную клетку и гортань, повышение АД, брадикардия или тахикардия, аллергические реакции (сыпь, крапивница, эритема). Указанные симптомы кратковременны.
Особые указания
препарат не следует назначать пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы. Следует с осторожностью применять у пациентов с эпилепсией или органическими поражениями головного мозга в анамнезе, при которых возможно снижение порога судорожной активности. С осторожностью назначают также водителям транспортных средств и лицам, работа которых требует точной координации движений.
Взаимодействия
взаимодействия с пропранололом, флунаризином и этанолом не выявлено. Возможно взаимодействие с препаратами, содержащими эрготамин или его производные, а также с ингибиторами МАО. Необходимо соблюдать 24-часовой интервал между приемом эрготамина и суматриптана.
Передозировка
возможно увеличение выраженности побочных эффектов. Проводят симптоматическую терапию.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте.