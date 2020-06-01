Гербион® Сироп Первоцвета (Herbion Cowslip Syrup) (153404) - инструкция по применению ATC-классификация
Гербион Сироп Первоцвета инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат Гербион сироп первоцвета содержит водные экстракты корня первоцвета, травы чабреца и левоментол. Влияние базируется на фармакологических исследованиях и многих годах практического применения. Эти активные вещества облегчают отхаркивание густой слизи из бронхов при респираторном воспалении, простуде и гриппе.
Благодаря высокому содержанию сапонинов препарат Гербион сироп первоцвета применяют как экспекторант. Сапонины стимулируют слизистую оболочку желудка, которая через блуждающий нерв стимулирует усиление рефлекса бронхиальной секреции и улучшает отхаркивание благодаря разрежению секрета бронхов. Поверхностная активность сапонинов выражена в образовании мономолекулярной пленки, которая обволакивает слизистую оболочку дыхательных путей и таким образом способствует местному разрежению густой слизи.
Экстракт травы чабреца действует как экспекторант и бронхоспазмолитик благодаря содержанию эфирного масла, основная часть которого выделяется через легкие. На своем пути к легким препарат улучшает секрецию слизи и отхаркивание, в то же время также оказывает легкое спазмолитическое действие на гладкие мышцы дыхательных путей и таким образом уменьшает спазм. Тимол, основной компонент эфирного масла, обладает антисептическим эффектом.
Левоментол оказывает антисептическое и анальгезирующее действие. Левоментол часто применяют при бронхите и синусите.
После перорального приема препарата Гербион сироп первоцвета основной компонент эфирного масла экстракта чабреца — тимол — быстро всасывается. Его Сmax в плазме крови достигается через 1,97 ч. В организме тимол распадается на сульфат и глюкуронид. В плазме крови содержится в основном сульфат. Часть тимола или эфирного масла чабреца выводится легкими. На протяжении суток с мочой выводится 16% тимола в виде глюкуронида и сульфата.
Левоментол легко растворяется в жирах и поэтому хорошо всасывается через слизистую оболочку кишечника в кровь, откуда попадает в печень. В печени сначала гидроксилируется, а затем связывается с глюкуроновой кислотой. Выделяется с желчью и мочой. На протяжении суток с мочой выводится 35–50% дозы левоментола, принятой внутрь.
Показания Гербион Сироп Первоцвета
как отхаркивающее средство при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, которые сопровождаются нарушением отхождения мокроты, острых респираторных заболеваниях, сопровождающихся спастическим кашлем, раздражающем кашле при фарингите, трахеите.
Применение Гербион Сироп Первоцвета
детям в возрасте 4–10 лет назначают 1 мерную ложку сиропа 3 раза в сутки; в возрасте 10–16 лет — 1–2 мерные ложки сиропа 3 раза в сутки; взрослым и детям в возрасте старше 16 лет — по 2 мерные ложки сиропа 3–4 раза в сутки.
Пациентам не следует употреблять пищу или напитки сразу же после приема препарата, поскольку это может ускорить выведение препарата со слизистой оболочки ротовой полости и горла.
Перед применением препарат необходимо хорошо взболтать.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активным веществам или любому неактивному компоненту препарата, гастрит, язвенная болезнь желудка.
Побочные эффекты
побочные эффекты, которые могут возникать во время применения Гербион сиропа первоцвета, классифицированы в следующие группы согласно частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1 000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (частоту невозможно определить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: редко — реакции повышенной чувствительности.
Со стороны ЖКТ: очень редко — нарушения со стороны желудка, тошнота и рвота.
Если выраженность симптомов заболевания не уменьшается на протяжении периода применения препарата или если возникают побочные эффекты, не перечисленные в этом перечне, следует обратиться за консультацией к врачу.
Особые указания
препарат содержит сахарозу, поэтому его не рекомендуют принимать больным сахарным диабетом.
При возникновении одышки, лихорадки или гнойной мокроты следует проконсультироваться с врачом.
Особая информация о некоторых из неактивных ингредиентов. Гербион сироп первоцвета содержит сахарозу. Поэтому пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимостью фруктозы, синдромом нарушения всасывания глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.
Метилпарагидроксибензоат (E218) может вызывать аллергические реакции (возможно, замедленного типа).
Период беременности и кормления грудью. Сироп не следует применять в период беременности и кормления грудью, поскольку данные о безопасном применении препарата в этот период ограничены.
Дети. Сироп не рекомендуют применять у детей в возрасте младше 4 лет без предварительной консультации с врачом.
Нет данных относительно способности влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
передозировка препаратом может вызвать нарушения со стороны ЖКТ: рвоту или диарею. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре до 30 °С. Не хранить в холодильнике. После вскрытия флакона сироп следует использовать в течение 3 мес.