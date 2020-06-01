препарат Гербион сироп первоцвета содержит водные экстракты корня первоцвета, травы чабреца и левоментол. Влияние базируется на фармакологических исследованиях и многих годах практического применения. Эти активные вещества облегчают отхаркивание густой слизи из бронхов при респираторном воспалении, простуде и гриппе.

Благодаря высокому содержанию сапонинов препарат Гербион сироп первоцвета применяют как экспекторант. Сапонины стимулируют слизистую оболочку желудка, которая через блуждающий нерв стимулирует усиление рефлекса бронхиальной секреции и улучшает отхаркивание благодаря разрежению секрета бронхов. Поверхностная активность сапонинов выражена в образовании мономолекулярной пленки, которая обволакивает слизистую оболочку дыхательных путей и таким образом способствует местному разрежению густой слизи.

Экстракт травы чабреца действует как экспекторант и бронхоспазмолитик благодаря содержанию эфирного масла, основная часть которого выделяется через легкие. На своем пути к легким препарат улучшает секрецию слизи и отхаркивание, в то же время также оказывает легкое спазмолитическое действие на гладкие мышцы дыхательных путей и таким образом уменьшает спазм. Тимол, основной компонент эфирного масла, обладает антисептическим эффектом.

Левоментол оказывает антисептическое и анальгезирующее действие. Левоментол часто применяют при бронхите и синусите.

После перорального приема препарата Гербион сироп первоцвета основной компонент эфирного масла экстракта чабреца — тимол — быстро всасывается. Его С max в плазме крови достигается через 1,97 ч. В организме тимол распадается на сульфат и глюкуронид. В плазме крови содержится в основном сульфат. Часть тимола или эфирного масла чабреца выводится легкими. На протяжении суток с мочой выводится 16% тимола в виде глюкуронида и сульфата.

Левоментол легко растворяется в жирах и поэтому хорошо всасывается через слизистую оболочку кишечника в кровь, откуда попадает в печень. В печени сначала гидроксилируется, а затем связывается с глюкуроновой кислотой. Выделяется с желчью и мочой. На протяжении суток с мочой выводится 35–50% дозы левоментола, принятой внутрь.