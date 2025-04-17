Гербион® Сироп Первоцвета (Herbion Cowslip Syrup)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
300,70
Экономия при брони: -46,40 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
291,55
Экономия при брони: -8,75 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
291,50
Экономия при брони: -37,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
296,00
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
304,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
304,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
274,66
Экономия при брони: -20,95 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
304,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
270,95
Экономия при брони: -25,76 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
300,10
Экономия при брони: -45,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
1 социальна аптека
Чернигов, ул. Княжая, 33
0.5 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
272,02
Экономия при брони: -26,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
263,95
Экономия при брони: -30,12 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
261,70
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гербион® сироп первоцвета сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
266,41
Экономия при брони: -13,79 грн