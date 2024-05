фармакодинамика. Диклофенак-Дарница содержит диклофенак натрия — нестероидное соединение с выраженным противоревматическим, противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием. Основным механизмом действия диклофенака считается угнетение биосинтеза простагландинов. Простагландины играют важную роль в генезе воспаления, боли и лихорадки.

При ревматических заболеваниях противовоспалительные и анальгетические свойства лекарственного средства обусловливают клинический эффект, который характеризуется значительным уменьшением выраженности таких симптомов и жалоб, как боль в состоянии покоя и при движении, утренняя скованность, отечность суставов, также улучшение функции суставов.

In vitro диклофенак натрия в концентрациях, эквивалентных тем, которые достигаются при лечении пациентов, не угнетает биосинтез протеогликанов хрящевой ткани.

При посттравматических и послеоперационных воспалительных явлениях диклофенак быстро облегчает боль (как в состоянии покоя, так и при движении), уменьшает воспалительный отек и отек послеоперационной раны.

Проведенные клинические исследования позволили выявить значительный анальгетический эффект лекарственного средства при умеренном и сильно выраженном болевом синдроме неревматического генеза. Клинические исследования также дали возможность установить, что диклофенак способен устранять болевые ощущения и уменьшать выраженность кровопотери при первичной дисменорее.

Диклофенак, кроме того, проявлял лечебный эффект при приступах мигрени.

Фармакокинетика. Всасывание. После приема внутрь действующее вещество — диклофенак, быстро и полностью всасывается. Пища снижает скорость абсорбции, однако количество действующего вещества, которое абсорбируется, не изменяется.

После одноразового применения диклофенака внутрь в дозе 50 мг C max достигается приблизительно через 2 ч и составляет 1,5 мкг/мл (5 мкмоль/л). Количество абсорбируемого действующего вещества линейно пропорционально дозе.

Прохождение таблетки через желудок замедляется, если лекарственное средство принимать во время или после еды (по сравнению с приемом до еды) однако количество абсорбируемого диклофенака не изменяется. Поскольку приблизительно половина дозы диклофенака метаболизируется во время первого прохождения через печень (эффект первого прохождения), AUC после перорального или ректального применения составляет приблизительно половину от площади в случае парентерального введения эквивалентной дозы. При соблюдении рекомендуемого интервала дозирования аккумуляции лекарственного средства не наблюдается.

Концентрации лекарственного средства в плазме крови, которые достигаются у детей при эквивалентых дозах (мг/кг массы тела), подобны отмечаемым у взрослых.

После введения 75 мг диклофенака путем инъекции абсорбция начинается немедленно, а средние C max в плазме крови, которые составляют около 2,5 мкг/мл (8 мкмоль/л), достигается через 20 мин. Объем абсорбции может линейно зависеть от величины дозы.

В случае, когда 75 мг диклофенака необходимо вводить путем инфузии в течение 2 ч, средняя C max в плазме крови составляет около 1,9 мкг/мл (5,9 мкмоль/л). Более короткое время инфузии обусловливает более высокий показатель C max в плазме крови, в то время как более длительные инфузии приводят к концентрациям, пропорциональным к показателю инфузии через 3–4 ч. После в/м инъекции или приема желудочно-резистентных таблеток, или применения суппозиториев концентрация в плазме крови быстро снижается сразу после достижения пикового уровня.

AUC после в/м или в/в введения примерно вдвое больше, чем после перорального или ректального введения, так как примерно половина активной субстанции метаболизируется во время первого прохождения через печень (эффект первого прохождения) в случае, когда препарат вводится пероральным или ректальным путем.

Фармакокинетические свойства не меняются после повторного введения. При соблюдении рекомендуемых интервалов дозирования накопления препарата не отмечено.

Распределение. 99,7% диклофенака связывается с протеинами плазмы крови, главным образом с альбумином (99,4%). Возможный объем распределения составляет 0,12–0,17 л/кг. Диклофенак проникает в синовиальную жидкость, где достигает C max через 3–6 ч. Через 2 ч после достижения пиковой концентрации в плазме крови уровни активного вещества уже выше в синовиальной жидкости, чем в плазме крови, и остаются высокими до 12 ч.

Биотрансформация. Биотрансформация диклофенака происходит частично путем глюкуронидации исходной молекулы, но главным образом путем однократного и многократного гидроксилирования и метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов (3’-гидрокси-, 4’-гидрокси-, 5-гидрокси-, 4’,5-дигидрокси- и 3’-гидрокси-4’-метокси-диклофенак), большинство из которых конвертируется в глюкуронидовые конъюгаты. Два из этих фенольных метаболитов биологически активные, однако в меньшей степени, чем диклофенак.

Элиминация. Общий системный клиренс диклофенака в плазме крови составляет 263±56 мл/мин (среднее значение ± стандартное отклонение). Терминальный Т ½ из плазмы крови составляет 1–2 ч. 4 метаболита, в том числе 2 активных, также имеют короткий Т ½ из плазмы крови. Т ½ одного из метаболитов, 3’-гидрокси-4’-метокси-диклофенака, более длительный; однако этот метаболит фактически неактивен.

Около 60% принятой дозы выводится с мочой в виде глюкуронидных конъюгатов исходной молекулы и метаболитов, большинство из которых также превращается в глюкуронидные конъюгаты. Менее 1% выводится в виде неизмененного вещества. Остатки дозы выводятся в виде метаболитов с желчью.

Фармакокинетика у разных групп пациентов. Значительных различий в абсорбции, метаболизме или выведении лекарственного средства в зависимости от возраста пациентов не отмечено.

У пациентов с почечной недостаточностью накопление неизмененного действующего вещества невозможно, исходя из кинетики разовой дозы, если соблюдать обычную схему применения. При клиренсе креатинина <10 мл/мин рассчитанные стационарные концентрации в плазме крови гидроксиметаболитов примерно в 4 раза выше, чем у здоровых лиц. Таким образом, метаболиты окончательно выводятся с желчью.

У пациентов с хроническим гепатитом или компенсированным циррозом кинетика и метаболизм диклофенака такие же, как и у пациентов без заболеваний печени.