миопатия/рабдомиолиз. Симвастатин, как и другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, может вызвать миопатию, которая проявляется в виде мышечной боли, болезненности или общей слабости и сопровождается повышением активности КФК более чем в 10 раз выше верхней границы нормы. Миопатия может проявляться в форме рабдомиолиза, иногда сопровождается ОПН, обусловленной миоглобинурией. Риск миопатии возрастает за счет повышения ингибирующей активности в отношении ГМГ-КоА-редуктазы в плазме крови.

Как и в случае с другими ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы, риск развития миопатии/рабдомиолиза зависит от дозы препарата. Риск появления миопатии выше у пациентов, принимающих 80 мг симвастатина, по сравнению с таковым у лиц, получающих другую, основанную на статине, терапию с подобной эффективностью относительно снижения ХС ЛПНП. Поэтому дозу препарата 80 мг следует применять только у пациентов с тяжелой гиперхолестеринемией и с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений, не достигших эффекта лечения препаратом в более низких дозах, и когда ожидается, что польза будет преобладать над потенциальными рисками. Для пациентов, принимающих симвастатин 80 мг, и которым необходим препарат взаимодействия, следует применять симвастатин в более низкой дозе или альтернативный, основанный на статине, режим с меньшим потенциалом взаимодействия с другими лекарственными средствами (см. ниже Меры для снижения риска появления миопатии, вызванной взаимодействием с другими лекарственными средствами, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Измерение КФК. Уровень КФК не следует измерять после энергичных физических упражнений или при наличии любой вероятной альтернативной причины повышения КФК, поскольку это затрудняет толкование имеющихся значений. При значительном повышении уровня КФК в начале (более 5-кратного по сравнению с верхней границей нормы), уровни следует повторно измерить через 5–7 дней для подтверждения результатов.

Перед лечением. Всех пациентов, начинающих терапию симвастатином, а также лиц, которым была повышена доза симвастатина, требуется предупредить о возможности возникновения миопатии и необходимости немедленного обращения к врачу в случае возникновения любой мышечной боли неясного характера, болезненности в мышцах или мышечной слабости.

Следует соблюдать осторожность относительно пациентов с благоприятными факторами развития рабдомиолиза. Уровень КФК необходимо измерить до начала лечения в таких ситуациях:

пожилой возраст (≥65 лет);

женский пол;

нарушение функции почек;

неконтролируемый гипотиреоз;

наличие в личном или семейном анамнезе наследственных нарушений со стороны мышц;

наличие в анамнезе мышечной токсичности, вызванной статинами или фибратом;

злоупотребление спиртным.

В таких ситуациях риск лечения следует рассматривать относительно возможной пользы, а также рекомендуется клинический мониторинг. Если раньше у пациента было нарушение со стороны мышц при приеме фибратов или статина, лечение другим средством этого класса необходимо начинать с осторожностью.

При значительном исходном повышении уровня КФК (в >5 раз выше верхней границы нормы) лечение не следует начинать.

Во время лечения. При возникновении боли, слабости или спазмов во время приема статина следует измерить уровни КФК. Если выявлено, что эти уровни при отсутствии серьезных физических нагрузок значительно повышены (в >5 раз выше верхней границы нормы), лечение следует прекратить. Если симптомы со стороны мышц являются тяжелыми и вызывают ежедневный дискомфорт, даже если уровни КФК в <5 раз выше верхней границы нормы, требуется рассмотреть необходимость прекращения лечения. Если подозревается миопатия по любой другой причине, лечение следует прекратить.

Если симптомы исчезли и уровни КФК нормализовались, необходимо рассмотреть повторный прием того же препарата или альтернативного статина в низкой дозе и под тщательным контролем.

Значительную долю миопатии отмечали у пациентов, у которых повышали дозу до 80 мг (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, Фармакодинамика). Рекомендуется проводить периодическое определение уровня КФК, поскольку это поможет выявить субклинические случаи миопатии. Однако нет достоверных данных о том, что такой мониторинг способен предотвратить развитие миопатии.

Терапию симвастатином необходимо временно прекратить у пациентов за несколько дней до выполнения обширных оперативных вмешательств, а также после медицинских или хирургических вмешательств.

Меры для снижения риска развития миопатии/рабдомиолиза.

1. Риск развития миопатии и рабдомиолиза значительно повышается при одновременном применении симвастатина с мощными ингибиторами CYP 3A4, такими как итраконазол, кетоконазол, посаконазол, вориконазол, эритромицин, кларитромицин, телитромицин, ингибиторы ВИЧ-протеазы (например нелфинавир), боцепревир, телапревир, нефазодон, а также с гемфиброзилом, циклоспорином и даназолом. Применение этих лекарственных средств противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Риск развития миопатии и рабдомиолиза также повышается при одновременном применении амиодарона, амлодипина, верапамила или дилтиазема с определенными дозами симвастатина. Комбинированного применения симвастатина в дозах более 20 мг/сут вместе с амиодароном, амлодипином, верапамилом или дилтиаземом следует избегать (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Применение симвастатина с ингибиторами CYP 3A4, итраконазолом, кетоконазолом, посаконазолом, вориконазолом, ингибиторами ВИЧ-протеазы (например нелфинавиром), боцепревиром, телапревиром, эритромицином, кларитромицином, телитромицином и нефазодоном противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Если терапию мощными ингибиторами CYP 3A4 (увеличивают AUC примерно в ≥5 раз) невозможно отменить, следует прекратить терапию симвастатином на время приема данных препаратов (и рассмотреть вариант применения альтернативного статина). Более того, следует с осторожностью одновременно применять симвастатин с определенными менее мощными ингибиторами CYP 3A4: флуконазолом, верапамилом, дилтиаземом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Необходимо избегать сочетанного приема грейпфрутового сока и симвастатина.

2. Применение симвастатина с гемфиброзилом противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Из-за повышенного риска развития миопатии и рабдомиолиза доза симвастатина не должна превышать 10 мг/сут для пациентов, принимающих симвастатин с другими фибратами, кроме фенофибрата (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Следует с осторожностью назначать фенофибрат с симвастатином, поскольку каждый из этих препаратов может вызвать миопатию при отдельном применении.

3. Риск развития миопатии, включая рабдомиолиз, повышается при одновременном применении фузидиевой кислоты со статинами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Симвастатин не следует принимать одновременно с фузидиевой кислотой. Имеются сообщения о рабдомиолизе (включая несколько летальных случаев) у пациентов, принимавших эту комбинацию (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Пациентам, для которых применение системной фузидиевой кислоты является жизненно важным, лечение статинами следует прекратить на время лечения фузидиевой кислотой. Пациенту следует порекомендовать немедленно обратиться к врачу в случае появления у него любых симптомов слабости в мышцах, боли или болезненности. Терапию статинами можно восстановить через 7 дней после приема последней дозы фузидиевой кислоты. В исключительных случаях, когда необходимо длительное системное лечение фузидиевой кислотой, например при тяжелых инфекциях, сочетанный прием симвастатина и фузидиевой кислоты возможен, но только под тщательным медицинским наблюдением.

4. Пациенты, которые принимают другие лекарственные средства, имеющие умеренный ингибирующий эффект на CYP 3A4, одновременно с симвастатином, особенно с высокими дозами симвастатина, могут иметь повышенный риск развития миопатии. При сочетанном применении симвастатина с умеренным ингибитором CYP 3A4 (препараты, которые увеличивают AUC в ≈2–5 раз) может потребоваться коррекция дозы симвастатина. Для применения с отдельными умеренными ингибиторами CYP 3A4, например дилтиаземом, рекомендуется максимальная доза 20 мг симвастатина (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

5. Очень редкие случаи миопатии/рабдомиолиза ассоциировались с сочетанным приемом ингибиторов ГМК-КоА-редуктазы и липидомодифицирующих доз (≥1 г/сут) ниацина (никотиновой кислоты); каждый из этих препаратов может вызвать миопатию.

Врачи, рассматривающие вариант комбинированной терапии симвастатином с липидомодифицирующими дозами (≥1 г/сут) ниацина (никотиновой кислоты) или препаратами, содержащими ниацин, должны внимательно оценить соотношение потенциальной пользы/риска и тщательно наблюдать пациентов относительно появления любых проявлений и симптомов боли в мышцах, болезненности или слабости, в частности в течение первых месяцев терапии, и при повышении дозы любого из этих лекарственных препаратов.

6. Следует с осторожностью лечить симвастатином пациентов китайской национальности (в частности дозами 40 мг или выше) одновременно с липидомодифицирующими дозами (≥1 г/сут) ниацина (никотиновой кислоты) или препаратами, содержащими ниацин. Поскольку риск миопатии при приеме статинов зависит от дозы, пациентам китайской национальности не рекомендуется применение симвастатина 80 мг с липидомодифицирующей дозами (≥1 г/сут) ниацина (никотиновой кислоты) или препаратами, содержащими ниацин. Неизвестно, существует ли повышенный риск миопатии у других пациентов азиатского происхождения, которые принимают симвастатин в сочетании с липидомодифицирующими дозами (≥1 г/сут) ниацина (никотиновой кислоты) или препаратами, содержащими ниацин.

Влияние на печень. В ходе клинических исследований у некоторых взрослых пациентов, получавших симвастатин, отмечалось устойчивое повышение печеночных ферментов (в >3 раза выше верхней границы нормы). При отмене препарата у этих пациентов активность трансаминаз обычно постепенно возвращалась к исходному уровню.

Перед началом лечения, а затем в соответствии с клиническими показаниями, всем пациентам рекомендуется проводить функциональные печеночные пробы. Пациентам, у которых планируется повысить дозу симвастатина до 80 мг/сут, дополнительные функциональные печеночные пробы следует проводить до начала титрирования, затем — через 3 мес после достижения дозы 80 мг/сут, после чего периодически повторять (например 1 раз в полгода) в течение 1-го года лечения. Особое внимание следует уделять пациентам, у которых повысился уровень трансаминаз в сыворотке крови. Этим больным контроль функции печени следует повторить немедленно и чаще проводить в дальнейшем. В случае, когда уровень трансаминаз возрастает, особенно при стойком превышении в 3 раза верхней границы нормы, препарат необходимо отменить. Следует отметить, что АлАТ может выходить из мышечной ткани, поэтому повышение АлАТ с КФК может свидетельствовать о миопатии (см. Миопатия/рабдомиолиз).

Редко сообщалось о фатальной и нефатальной печеночной недостаточности у пациентов, принимавших статины, в том числе симвастатин. При появлении серьезного поражения печени с клиническими симптомами и/или гипербилирубинемией или желтухи во время лечения симвастатином требуется немедленно прервать терапию. Если не установлена альтернативна этиология, не следует снова начинать прием препарата.

Препарат необходимо применять с осторожностью у пациентов, злоупотребляющих алькогольными напитками.

При лечении симвастатином, как и другими гиполипидемическими средствами, сообщалось об умеренном (в <3 раза выше верхней границы нормы) повышении активности трансаминаз в сыворотке крови. Эти изменения появлялись вскоре после начала лечения, часто имели преходящий характер, не сопровождались какими-либо симптомами и не требовали отмены терапии.

Сахарный диабет. Некоторые данные указывают на то, что статины как класс повышают уровень глюкозы в крови и у некоторых пациентов с высоким риском развития сахарного диабета в будущем могут повлиять на уровень гипергликемии, при котором рекомендуется начинать лечение сахарного диабета. Однако над таким риском преобладает польза снижения статинами сосудистого риска, и поэтому он не должен быть причиной для прекращения лечения статинами. Пациенты с риском (глюкоза натощак 5,6–6,9 ммоль/л, индекс массы тела >30 кг/м2, повышенные ТГ, АГ) требуют мониторинга как клинически, так и биохимически в соответствии с национальными стандартами.

Интерстициальное заболевание легких. О случаях интерстициального заболевания легких сообщали при применении некоторых статинов, включая симвастатин, особенно при длительной терапии (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Соответствующие проявления могут включать диспноэ, непродуктивный кашель и ухудшение общего состояния здоровья (усталость, потеря массы тела и лихорадка). Если есть подозрение, что у пациента развилось интерстициальное заболевание легких, терапию статинами следует прекратить.

Офтальмологическое обследование. При отсутствии любого медикаментозного лечения увеличение площади помутнения хрусталика считается следствием процесса старения. Известные на сегодня данные длительных клинических испытаний не указывают на наличие вредного влияния симвастатина на хрусталик глаза человека.

Применение у лиц пожилого возраста. Эффективность применения симвастатина для лечения больных в возрасте >65 лет, применявших его во время контролируемых клинических исследований, оценивали в отношении снижения уровней общего и ХС ЛПНП, она оказывалась такой же, как и для популяции в целом. Повышения частоты побочных эффектов не отмечено.

Особые предостережения относительно вспомогательных веществ. Поскольку препарат содержит лактозу, это необходимо учитывать при применении у больных с наследственной непереносимостью лактозы.

Применение в период беременности и кормления грудью

Применение симвастатина беременным противопоказано. Никаких контролируемых клинических исследований с участием беременных женщин не проводили, безопасность применения пока не установлена. Есть редкие сообщения о врожденных аномалиях после внутриутробного воздействия ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы.

Хотя нет никаких доказательств того, что частота появления врожденных аномалий у потомков пациентов, принимавших симвастатин или другой подобный ингибитор ГМК-КоА-редуктазы, отличается от наблюдаемой в общей популяции, лечение матери симвастатином может снизить у плода уровень мевалоната, который является прекурсором биосинтеза ХС.

Атеросклероз является хроническим процессом. Отказ от приема гиполипидемических средств в период беременности должен незначительно влиять на результаты лечения первичной гиперхолестеринемии. По этим причинам симвастатин нельзя назначать беременным, а также женщинам, которые пытаются забеременеть или с предполагаемой беременностью. Прием симвастатина следует приостановить на весь период беременности или пока не будет подтверждения, что женщина не беременна (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Кормление грудью. Применение симвастатина в период кормления грудью противопоказано. Неизвестно, выделяется ли симвастатин или его метаболиты в грудное молоко. Поскольку значительное количество лекарств проникают в грудное молоко, а также из-за высокого риска серьезных побочных реакций, женщинам, применяющим симвастатин, следует воздержаться от кормления грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Дети. Оценивалась безопасность и эффективность симвастатина для подростков девушек, у которых не менее 1 год назад начались менструации, и мальчиков в возрасте 10–17 лет с гетерозиготной семейной гиперлипидемией. Профиль побочных эффектов у пациентов, принимавших симвастатин, был подобен таковому у пациентов, принимавших плацебо. Дозы более 40 мг не исследовали в этой группе пациентов. В исследовании не были зафиксированы влияние симвастатина на рост и половое развитие подростков, а также на продолжительность менструального цикла у девочек (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Девушки должны быть проинформированы о необходимости контрацепции при применении симвастатина.

Применение симвастатина не исследовалась у пациентов в возрасте до 10 лет, а также у девочек, у которых еще не начались менструации.

Влияние длительного применения на физическое, интеллектуальное и половое развитие неизвестен.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая возможность возникновения побочных реакций, таких как головокружение и судороги, следует воздерживаться от управления транспортом или работы с механизмами.