симптоматическая гипотензия наблюдается реже у пациентов с неосложненной АГ. У пациентов с АГ, принимающих лизиноприл, артериальная гипотензия вероятнее в случае потери объема жидкости, вызванной терапией диуретиками или соблюдением диеты с ограничением количества соли, проведением диализа, диареей или рвотой, и при тяжелой ренинзависимой гипертензии. Симптоматическая гипотензия наблюдается у пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью, с почечной недостаточностью или без нее. Симптоматическая гипотензия, вероятно, возникает у пациентов с более тяжелой степенью сердечной недостаточности, при применении высоких доз петлевых диуретиков, при гипонатриемии или почечной недостаточности функционального характера. Для пациентов с повышенным риском симптоматической гипотензии в начале терапии и при коррекции дозы необходимо тщательный контроль. Это касается также пациентов с ИБС или цереброваскулярными заболеваниями, у которых чрезмерное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или нарушению мозгового кровообращения.

В случае возникновения артериальной гипотензии следует придать пациенту горизонтальное положение (как обязательное мероприятие), в случае необходимости рекомендуется в/в введение жидкости (физиологического р-ра). Транзиторная гипотензия, как правило, не является противопоказанием для дальнейшего применения препарата. Дальнейшее лечение проходит обычно без осложнений после нормализации АД путем увеличения объема крови.

У некоторых пациентов с сердечной недостаточностью с нормальным или сниженным АД возможно дополнительное снижение АД при применении лизиноприла. Этот эффект предполагается и обычно не является причиной прекращения лечения. Если гипотензия симптоматическая, снижение дозы или прекращение лечения препаратом Диротон может стать необходимым.

В случае развития острого инфаркта миокарда запрещено применять лизиноприл, если лечение сосудорасширяющими препаратами может ухудшить гемодинамический статус пациента (например если систолическое АД составляет 100 мм рт. ст. или ниже) или в случае кардиогенного шока. Если систолическое АД 120 мм рт. ст. или ниже, низкие дозы следует применять в течение первых 3 сут после инфаркта. Поддерживающие дозы следует снизить до 5 мг или временно до 2,5 мг, если систолическое АД составляет 100 мм рт. ст. или ниже. Если артериальная гипотензия продолжается (систолическое АД менее 90 мм рт. ст. в течение более 1 ч), следует прекратить лечение этим препаратом.

Стеноз аортального и митрального клапана/гипертрофическая кардиомиопатия. Как все ингибиторы АПФ, лизиноприл следует назначать с осторожностью пациентам со стенозом митрального клапана или обструкцией выносящего тракта левого желудочка, такими как аортальный стеноз или гипертрофическая кардиомиопатия.

Нарушение функции почек. При нарушении функции почек (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу лизиноприла следует подбирать в зависимости от показателей клиренса креатинина (см. табл. 1 в разделе ПРИМЕНЕНИЕ) и клинической реакции на лечение. Рутинный контроль уровня калия и креатинина в сыворотке крови является частью стандартной медицинской практики лечения таких пациентов.

У пациентов с сердечной недостаточностью артериальная гипотензия, возникающая после начала терапии ингибиторами АПФ, может привести к нарушению функции почек. В таких случаях может возникнуть ОПН, которая обычно является обратимой.

У некоторых пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии единственной почки при лечении ингибиторами АПФ повышается уровень мочевины в крови и креатинина в сыворотке крови, которые обычно возвращались к норме после прекращения лечения. Вероятность этого особенно высока у пациентов с почечной недостаточностью. При наличии реноваскулярной гипертензии существует повышенный риск тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности. Лечение таких пациентов следует начинать под строгим контролем с низких доз и при тщательном титровании доз. Поскольку лечение диуретиками является дополнительным фактором риска, их применение следует прекратить, функцию почек необходимо контролировать в течение первых недель терапии лизиноприлом.

У некоторых пациентов с АГ, у которых нет сопутствующих заболеваний почек, повышается уровень мочевины в крови и креатинина в сыворотке крови, обычно незначительно и временно, особенно когда лизиноприл назначали одновременно с диуретиками. Это может происходить прежде всего у пациентов с уже существующими нарушениями функции почек. Может возникнуть необходимость в снижении дозы и/или прекращении приема диуретика и/или лизиноприла.

Не следует начинать лечение в случае развития острого инфаркта миокарда, у пациентов с нарушением функции почек (уровень креатинина в сыворотке крови >177 мкмоль/л и/или альбуминурия >500 мг/24 ч). В условиях возникшего во время лечения нарушения функции почек (уровень креатинина в сыворотке крови выше 265 мкмоль/л или вдвое выше по сравнению с исходным уровнем) врач должен рассмотреть возможность прекращения лечения.

Повышенная чувствительность, ангионевротический отек. Сообщалось о редких случаях возникновения ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, глотки и/или гортани у пациентов, проходящих лечение ингибиторами АПФ, включая лизиноприл. Это может произойти в любое время во время лечения. В таких случаях прием препарата необходимо немедленно прекратить, пациент должен получить соответствующее лечение и находиться под контролем до полного исчезновения симптомов. В случаях, когда отек локализован в области языка, который не приводит к нарушению дыхания, пациент может нуждаться в длительном наблюдении, поскольку терапии антигистаминными средствами и ГКС может оказаться недостаточно.

Очень редко ангионевротический отек, связанный с отеком гортани или языка, может привести к летальному исходу. Если отек распространяется на язык, голосовую щель или гортань, может развиться нарушение дыхания, особенно у пациентов, ранее перенесших хирургическое вмешательство на дыхательных путях. В таких случаях следует немедленно принять меры неотложной терапии. Это может включать введение эпинефрина и/или обеспечение проходимости дыхательных путей. Пациент должен находиться под тщательным медицинским наблюдением до полного и устойчивого исчезновения симптомов. Ингибиторы АПФ могут вызвать более выраженный ангионевротический отек у пациентов негроидной расы, чем у больных других рас. У пациентов с ангионевротическим отеком в анамнезе, который не был связан с применением ингибитора АПФ, могут отмечать повышенный риск развития ангионевротического отека в ответ на применение препаратов этой группы (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Гемодиализ. Сообщалось об анафилактоидных реакциях у пациентов, проходивших диализ с использованием полиакрилонитриловых мембран с высокой интенсивностью потока (например AN 69) и одновременно принимавших ингибиторы АПФ. Следует избегать этого сочетания, а также обратить внимание на использование другого вида диализной мембраны или иного класса антигипертензивных средств.

Аферез ЛПНП. Анафилактоидные реакции, которые представляют угрозу для жизни (такие как глубокая артериальная гипотензия, расстройство дыхания, рвота, аллергические кожные реакции), изредка развиваются у пациентов, получающих лечение ингибиторами АПФ, во время ЛПНП-афереза с применением сульфата декстрана. Этих реакций удавалось избежать путем временного прекращения приема ингибиторов АПФ перед каждым аферезом.

Десенсибилизация. У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ во время десенсибилизации (например к яду перепончатокрылых), развиваются устойчивые анафилактоидные реакции. Этих реакций удалось избежать у таких пациентов путем временного прекращения приема ингибиторов АПФ, но после неосторожного повторного применения препарата реакции восстанавливались.

Нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения и анемия могут развиться во время лечения ингибиторами АПФ. Нейтропения редко наблюдалась у пациентов с нормальной функцией почек и при отсутствии других осложнений. Нейтропения и агранулоцитоз исчезали после прекращения лечения ингибиторами АПФ. Диротон следует применять с осторожностью у пациентов с коллагенозом сосудов (например в случае системной красной волчанки или склеродермии), во время сопутствующей иммуносупрессивной терапии (например ГКС, цитотоксическими средствами, антиметаболитами), аллопуринолом или прокаинамидом, или при комбинации этих факторов, особенно на фоне нарушения функции почек. Применение ингибиторов АПФ у таких пациентов может сопровождаться развитием особо острых инфекций, которые в некоторых случаях не реагируют на интенсивное лечение антибиотиками. У таких пациентов следует периодически проверять уровень лейкоцитов в крови во время лечения препаратом Диротон, а также следует предупредить больного о необходимости сообщать о возникновении любых признаков инфекций.

Этнические особенности (раса). Ингибиторы АПФ являются причиной развития ангионевротического отека чаще у пациентов негроидной расы, чем у представителей других рас. Как и в случае с другими ингибиторами АПФ, лизиноприл может быть менее эффективным у пациентов негроидной расы в снижении АД по сравнению с пациентами других рас, вследствие наличия среди них большого количества больных низкорениновой АГ.

Печеночная недостаточность. Очень редко ингибиторы АПФ ассоциировались с синдромом, который начинается с холестатической желтухи и быстро прогрессирует до фульминантного некроза, вызывая (иногда) летальный исход. Первопричина этого процесса неизвестна. Если у пациентов, принимающих Диротон, развивается желтуха или выраженное повышение активности печеночных ферментов, следует прекратить прием препарата и предоставить соответствующую медицинскую помощь.

Двойная блокада РААС. Существуют доказательства того, что одновременное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II и алискирена повышает риск артериальной гипотензии, гиперкалиемии и снижения функции почек (в том числе ОПН). Поэтому двойная блокада РААС путем комбинированного применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II и алискирена противопоказана.

Если применение двойной блокады считается абсолютно необходимым, это должно происходить только под наблюдением специалиста и при условии частого тщательного мониторинга функции почек, электролитов и АД. Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II не следует применять одновременно у пациентов с диабетической нефропатией.

Гиперкалиемия. При лечении ингибиторами АПФ, включая лизиноприл, может повыситься уровень калия в сыворотке крови. Риск гиперкалиемии повышается при наличии следующих факторов: почечная недостаточность, сахарный диабет, одновременное применение калийсберегающих диуретиков, калиевых добавок или солевых заменителей, в которых содержится калий, сопутствующее применение препаратов, повышающих уровень калия в сыворотке крови (например гепарина). Если одновременный прием вышеупомянутых препаратов обязателен, рекомендуется регулярный контроль уровня калия в сыворотке крови.

Кашель. Сообщалось о кашле в период лечения ингибиторами АПФ. Кашель, как правило, сухой, без мокроты, устойчивый и исчезал после прекращения лечения. Кашель, вызванный ингибиторами АПФ, следует рассматривать как часть дифференциального диагноза кашля.

Хирургическое вмешательство/анестезия. У пациентов после хирургических операций и в тех, которые получают гипотензивные средства во время анестезии, лизиноприл может блокировать формирование ангиотензина II вследствие компенсаторного высвобождения ренина. В случае возникновения артериальной гипотензии, которая считается следствием этого механизма, можно применить лечение путем повышения ОЦК.

Сахарный диабет. Необходим более тщательный контроль уровня глюкозы в первый месяц лечения ингибиторами АПФ дополнительно к предыдущему лечению инсулином или пероральными гипогликемическими препаратами.

Препараты лития. В целом комбинация лития и лизиноприла не рекомендуется.

Применение в период беременности или кормления грудью

Период беременности. Лекарственное средство противопоказано применять у беременных или женщин, которые планируют забеременеть. Если во время лечения этим средством подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и, если необходимо, заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Период кормления грудью. Поскольку информация о возможности применения лизиноприла в период кормления грудью отсутствует, прием лизиноприла в этот период противопоказан.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Учитывая возможность возникновения головокружения и развития утомляемости, лизиноприл может повлиять на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами, особенно в начале лечения. Поэтому следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами до установления индивидуальной реакции на препарат.

Дети. Препарат Диротон может быть применен у детей только с АГ в возрасте от 6 лет.