Диротон (Diroton®) (151193) - инструкция по применению ATC-классификация
Диротон инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лизиноприл — это ингибитор пептидилдипептидазы. Он подавляет АПФ, который является катализатором превращения ангиотензина I в сосудосуживающий пептид, ангиотензин II. Ангиотензин II также стимулирует секрецию альдостерона корой надпочечников. Подавление АПФ приводит к снижению концентрации ангиотензина II, что приводит к снижению сосудосуживающей активности и секреции альдостерона. Последнее может привести к повышению концентрации калия в сыворотке крови.
Поскольку считается, что в основе механизма, с помощью которого лизиноприл снижает АД, лежит прежде всего подавление РААС, лизиноприл снижает АД даже у пациентов с АГ с низким уровнем ренина. АПФ идентичен киненазе II, ферменту, который деградирует брадикинин. Остается неопределенным, важны ли повышенные уровни брадикинина, сильного сосудорасширяющего пептида, в терапевтических эффектах лизиноприла. Помимо снижения АД, лизиноприл уменьшает альбуминурию за счет изменений гистологии и гемодинамики гломерулярного аппарата почек. Лечение лизиноприлом не влияет на контроль гликемии, что подтверждается отсутствием значительного влияния на уровне гликозилированного гемоглобина (HbA1c).
Играет положительную роль в восстановлении функции поврежденного эндотелия у больных с гипергликемией.
Известно, что во время клинического исследования с участием 115 детей с АГ в возрасте 6–16 лет пациенты с массой тела <50 кг получали 0,625; 2,5 или 20 мг лизиноприла 1 раз в сутки, а пациенты с массой тела >50 кг получали 1,25; 5 или 40 мг лизиноприла 1 раз в сутки. В конце 2-й недели исследования лизиноприл, который вводили 1 раз в сутки, снижал АД в зависимости от дозы, с последовательным антигипертензивным действием, проявленным в дозах, превышающих 1,25 мг. Этот эффект подтвердился на этапе отмены препарата, во время которого диастолическое АД был примерно на 9 мм рт. ст. выше у пациентов, рандомизированных в группу плацебо, по сравнению с больными, которые были рандомизированы, чтобы получать средние и высокие дозы лизиноприла. Зависимое от дозы антигипертензивное действие лизиноприла прослеживалось в некоторых демографических подгруппах: возраст, стадия Таннера, пол и раса.
Фармакокинетика. Лизиноприл — это перорально активный ингибитор АПФ, не содержащий сульфгидрил.
Всасывание. При пероральном применении лизиноприла Cmax в сыворотке крови достигается через 7 ч, хотя наблюдается тенденция к незначительной задержке во времени, что нужно для достижения пиковых концентраций в сыворотке крови у пациентов с острым инфарктом миокарда. Учитывая количество, выводимое с мочой, средняя скорость всасывания лизиноприла составляет около 25% при приеме дозы 5–80 мг. Вариабельность показателей между пациентами может составлять от 6 до 60%. Биодоступность лизиноприла снижается примерно до 16% у пациентов с сердечной недостаточностью. Прием пищи не влияет на всасывание лизиноприла.
Распределение. Лизиноприл не связывается с другими белками сыворотки крови, кроме циркулирующего АПФ. Как показывают исследования на животных, лизиноприл плохо проникает через ГЭБ.
Выведение. Лизиноприл не подвергается метаболизму и выделяется исключительно почками в неизмененном виде. При многократном дозировании эффективный Т½ аккумуляции составляет 12,6 ч. Клиренс лизиноприла составляет около 50 мл/мин у здоровых добровольцев. Снижение концентрации в сыворотке крови имеет пролонгированную конечную фазу, что не способствует накоплению препарата. Эта конечная фаза, возможно, представляет собой насыщенное связывание с АПФ и не пропорционально дозе.
Нарушение функции печени. Нарушение функции печени у пациентов с циррозом привело к снижению абсорбции лизиноприла (примерно на 30%, как было определено мочевым восстановлением), но из-за сниженного клиренса привело также к увеличению экспозиции (примерно на 50%) по сравнению со здоровыми добровольцами.
Нарушение функции почек. Нарушение функции почек уменьшает выделение лизиноприла почками. Такое уменьшение имеет клиническое значение только тогда, когда уровень клубочковой фильтрации <30 мл/мин. При легком и умеренном нарушении функции почек (клиренс креатинина 30–80 мл/мин) AUC увеличивается только на 13%. При тяжелом нарушении функции почек (клиренс креатинина 5–30 мл/мин) средняя AUC увеличивается в 4,5 раза по сравнению с нормой. Лизиноприл можно вывести с помощью диализа. В течение 4 ч гемодиализа концентрация лизиноприла в плазме крови снижалась в среднем на 60% с диализным клиренсом 40–55 мл/мин.
Сердечная недостаточность. У пациентов с сердечной недостаточностью отмечают большую экспозицию лизиноприла по сравнению со здоровыми субъектами (увеличение AUC в среднем на 125%), но благодаря выведению лизиноприла с мочой у них снижается абсорбция примерно на 16% по сравнению со здоровыми добровольцами.
Дети. Фармакокинетический профиль лизиноприла был исследован у 29 пациентов в возрасте 6–16 лет с АГ, у которых скорость клубочковой фильтрации >30 мл/мин/1,73 м2. При приеме дозы 0,1–0,2 мг/кг массы тела устоявшаяся концентрация лизиноприла в плазме крови, достигнутая в течение 6 ч, а также степень всасывания, основанная на выведении с мочой, составляли около 28%. Эти значения были аналогичными полученным у взрослых пациентов. Значение AUC и Cmax у детей в этом исследовании согласуются со значениями, полученными у взрослых.
Пожилые пациенты. У пожилых пациентов уровень лизиноприла выше; показатель AUC выше примерно на 60% по сравнению с молодыми пациентами.
Показания Диротон
— АГ.
— Сердечная недостаточность (симптоматическое лечение).
— Острый инфаркт миокарда (кратковременное лечение в течение 6 нед гемодинамически стабильных пациентов не позднее чем через 24 ч после острого инфаркта миокарда).
— Лечение заболеваний почек у пациентов с АГ, сахарным диабетом 2-го типа и начальной нефропатией.
Применение Диротон
доза должна быть индивидуальной в соответствии с заболеванием пациента и реакцией АД.
Применяют внутрь 1 раз в сутки, ежедневно в одно и то же время, независимо от приема пищи.
АГ. Диротон можно применять в качестве монотерапии, а также в комбинации с другими классами антигипертензивных средств.
Начальная доза. Рекомендованная начальная доза обычно составляет 10 мг. У пациентов с очень активной РААС (особенно при реноваскулярной АГ, потере натрия хлорида и/или дегидратации, сердечной декомпенсации или тяжелой АГ) может наблюдаться чрезмерное снижение АД после приема первой дозы. Поэтому в начале лечения такие пациенты должны находиться под наблюдением врача, начальная рекомендуемая доза составляет 2,5–5 мг. Пациентам с почечной недостаточностью также нужно снизить начальную дозу (см. табл. 1).
Поддерживающая доза. Обычная эффективная поддерживающая доза составляет 20 мг 1 раз в сутки. Если при применении назначенной дозы в течение 2–4 нед не достигнут желаемый терапевтический эффект, в дальнейшем дозу можно повысить. Максимальная суточная доза не должна превышать 80 мг.
Если есть такая возможность, больным, принимающим диуретики, за 2–3 дня до начала терапии лизиноприлом прием этих средств следует прекратить. Если это невозможно, начальная доза лизиноприла не должна превышать 5 мг/сут. Необходимо контролировать функцию почек и уровень калия в сыворотке крови. Последующие дозы препарата Диротон необходимо подбирать в соответствии с реакцией АД. В случае необходимости терапию диуретиками можно восстановить.
Симптоматическая артериальная гипотензия может возникнуть после начала лечения лизиноприлом. Это вероятнее у пациентов, принимающих диуретики при лечении лизиноприлом. Поскольку у этих пациентов могут наблюдаться дегидратация и/или избыточное выведение натрия хлорида, препарат необходимо применять с осторожностью.
Пациенты с почечной недостаточностью. Доза для больных с почечной недостаточностью должна базироваться на клиренсе креатинина, как показано ниже в табл. 1.
Таблица 1.
Подбор дозы для больных с почечной недостаточностью
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Начальная доза, мг/сут
|31–80
|5–10
|10–30
|2,5–5
|<10 (включая пациентов, находящихся на гемодиализе)*
|2,5*
*Дозу и/или частоту приема необходимо рассчитывать, исходя из показателей реакции АД. Дозу можно постепенно повышать, пока АД не нормализуется, или до достижения максимальной дозы — 40 мг/сут.
Применение у детей с АГ в возрасте 6–16 лет. Рекомендованная начальная доза составляет 2,5 мг/сут у пациентов с массой тела 20–50 кг и 5 мг/сут пациентам с массой тела ≥50 кг. Дозу индивидуально корректировать до максимальной 20 мг/сут у пациентов с массой тела 20–50 кг и до 40 мг/сут у больных с массой тела ≥50 кг. Дозы выше 0,61 мг/кг (или превышающие 40 мг) не изучались у детей (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Детям с нарушением функции почек следует назначать более низкую начальную дозу или увеличить интервал между приемами.
Сердечная недостаточность. Пациентам с симптоматической сердечной недостаточностью препарат Диротон можно применять в качестве дополнительной терапии к диуретикам и, если необходимо, к наперстянке или блокаторам β-адренорецепторов. Лечение следует проводить под наблюдением врача, чтобы определить начальный эффект на АД. Начальную суточную дозу лизиноприла, равную 2,5 мг, можно постепенно повысить до поддерживающей.
Рекомендуемый коэффициент повышения дозы через 2 нед составляет не более 10 мг.
Доза препарата Диротон должна быть повышена до максимальной суточной дозы, которую переносит пациент, — 35 мг/сут.
Подбор дозы должен базироваться на клинической реакции каждого отдельного пациента.
Пациентам, у которых отмечают высокий риск симптоматической артериальной гипотензии, например с нехваткой солей с или без гипонатриемии, больным с гиповолемией или пациентам, которые проходили интенсивную терапию диуретиками, следует улучшить свое состояние, если это возможно, до начала терапии препаратом Диротон. Необходимо контролировать функцию почек и уровень калия в сыворотке крови.
Острый инфаркт миокарда. Пациенты должны получать, в случае необходимости, стандартное рекомендованное лечение, такое как тромболитики, ацетилсалициловая кислота и блокаторы β-адренорецепторов. В/в или трансдермальное применение нитроглицерина может быть рекомендовано вместе с препаратом Диротон.
Начальная доза (первые 3 сут после перенесенного инфаркта миокарда). Лечение препаратом Диротон можно начать в первые 24 ч после появления первых симптомов. Лечение не следует начинать, если показатель систолического АД <100 мм рт. ст. Начальная доза препарата Диротон составляет 5 мг перорально, затем принимать 5 мг через 24 ч, 10 мг — через 48 ч и затем 10 мг 1 раз в сутки.
При низком систолическом АД (≤120 мм рт. ст.) или в течение первых 3 сут после инфаркта миокарда показано применение низкой дозы (2,5 мг/сут).
В случае почечной недостаточности (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу препарата Диротон необходимо подбирать в соответствии с показателями клиренса креатинина пациента (см. табл. 1).
Поддерживающая доза. Поддерживающая доза составляет 10 мг 1 раз в сутки. В случае возникновения артериальной гипотензии (систолическое АД ≤100 мм рт. ст.) поддерживающая суточная доза — 5 мг/сут, при необходимости указанную дозу можно снизить до 2,5 мг. Если после приема препарата Диротон наблюдается длительная артериальная гипотензия (систолическое АД остается <90 мм рт. ст. в течение более 1 ч), необходимо отменить терапию препаратом.
Рекомендуется терапия в течение 6 нед, затем необходимо провести повторную оценку состояния пациента. Пациентам с симптомами сердечной недостаточности необходимо и в дальнейшем продолжать лечение препаратом Диротон.
Диабетическая нефропатия. Для больных сахарным диабетом 2-го типа с АГ и начальной стадией нефропатии доза составляет 10 мг 1 раз в сутки, которую при необходимости можно повысить до 20 мг 1 раз в сутки для достижения устойчивого диастолического АД <90 мм рт. ст.
В случае почечной недостаточности (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу препарата Диротон необходимо подбирать в соответствии с показателями клиренса креатинина пациента (см. табл. 1).
Дети. У детей с АГ в возрасте >6 лет средство имеет ограниченную эффективность и безопасность, однако данных о других показаниях нет (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Лизиноприл не рекомендуется применять для лечения детей по другим показаниям, кроме АГ.
Лизиноприл не рекомендуется применять для лечения детей в возрасте до 6 лет или детей с тяжелой почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2) (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Применение у пациентов пожилого возраста. В ходе клинических исследований не выявлено разницы в эффективности или безопасности лечения лизиноприлом в зависимости от возраста. Поскольку в пожилом возрасте часто наблюдается снижение функции почек, начальную дозу лизиноприла необходимо подбирать в соответствии с указаниями, приведенными в табл. 1. После этого дозу нужно подбирать в соответствии с реакцией и АД.
Применение у пациентов с трансплантатом почки. Опыта применения лизиноприла у пациентов с трансплантированной почкой нет, следовательно, лечение препаратом Диротон таким пациентам не рекомендуется.
Противопоказания
— гиперчувствительность к действующему или вспомогательным веществам препарата.
— Гиперчувствительность к любому другому ингибитору АПФ.
— Ангионевротический отек в анамнезе, связанный с предыдущим лечением другими ингибиторами АПФ.
— Наследственный или идиопатический ангионевротический отек.
— Беременные или женщины, планирующие забеременеть (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
— Период кормления грудью.
— Одновременное применение препарата Диротон с препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом или почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2).
Побочные эффекты
нижеуказанные побочные реакции наблюдались и о них сообщалось во время лечения лизиноприлом и другими ингибиторами АПФ со следующей частотой.
Таблица 2.
|Классы систем органов
|Часто
≥1/100 и <1/10
|Нечасто
≥1/1000 и <1/100
|Редко
≥1/10 000 и <1/1000
|Очень редко
<1/10 000
|Частота неизвестна
(частоту невозможно оценить по имеющимся данным)
|Нарушения со стороны крови и лимфатической системы
|Угнетение функции костного мозга, анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, лимфаденопатия
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Аутоиммунное заболевание
|Эндокринные нарушения
|Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона
|Нарушения питания и обмена веществ
|Гипогликемия
|Нарушения со стороны нервной системы
|Головокружение, головная боль
|Парестезия, вертиго, нарушение вкуса
|Паросмия (нарушение
обоняния)
|Обморок
|Психические нарушения
|Изменение настроения, нарушение сна, галлюцинации
|Спутанность сознания
|Депрессия
|Кардиологические нарушения
|Инфаркт
миокарда возможен как осложнение чрезмерной гипотензии у пациентов с высоким риском, сердцебиение, тахикардия
|Сосудистые нарушения
|Ортостатические явления (включая артериальную гипотензию)
|Нарушения мозгового кровообращения, возможно, как осложнение чрезмерной гипотензии у пациентов с высоким риском, феномен Рейно
|Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения
|Кашель
|Ринит
|Бронхоспазм, синусит, аллергический альвеолит, эозинофильная пневмония
|Нарушения со стороны пищеварительной системы
|Рвота, диарея
|Тошнота, боль в животе, диспепсия
|Сухость во рту
|Панкреатит, интестинальный ангионевротический отек
|Нарушения со стороны гепатобилиарной системы
|Гепатит гепатоцеллюлярный или холестатический, желтуха, печеночная недостаточность
|Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки*
|Сыпь, зуд
|Гиперчувствительность/ангионевротический отек (лица, конечностей, губ, языка, голосовой щели и/или гортани), крапивница, алопеция, псориаз
|Повышенное потоотделение, пузырчатка, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, полиморфная эритема, псевдолимфома кожи
|Нарушения со стороны мочевыделительной системы
|Нарушение функции почек
|Уремия, ОПН
|Олигурия/анурия
|Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Импотенция
|Гинекомастия
|Системные нарушения и осложнения в месте введения
|Утомляемость, астения
|Изменения лабораторных показателей
|Повышение уровня мочевины, креатинина в плазме крови, повышение активности ферментов печени, гематокрита, гиперкалиемия
|Снижение гематокрита, уровня гемоглобина, повышение уровня сывороточного билирубина, гипонатриемия
*Были сообщения о комплексе симптомов, который может включать как одно, так и несколько проявлений: лихорадка, васкулит, миалгия, артралгия/артрит, положительная реакция на антинуклеарные антитела, повышение СОЭ, эозинофилия и лейкоцитоз, сыпь, фотосенсибилизация или другие дерматологические проявления.
Дети. Данные по безопасности, полученные в ходе клинических исследований, показывают, что лизиноприл в целом хорошо переносится детьми с АГ, а профиль безопасности в данной возрастной группе сопоставим с таковым в группе взрослых пациентов.
Особые указания
симптоматическая гипотензия наблюдается реже у пациентов с неосложненной АГ. У пациентов с АГ, принимающих лизиноприл, артериальная гипотензия вероятнее в случае потери объема жидкости, вызванной терапией диуретиками или соблюдением диеты с ограничением количества соли, проведением диализа, диареей или рвотой, и при тяжелой ренинзависимой гипертензии. Симптоматическая гипотензия наблюдается у пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью, с почечной недостаточностью или без нее. Симптоматическая гипотензия, вероятно, возникает у пациентов с более тяжелой степенью сердечной недостаточности, при применении высоких доз петлевых диуретиков, при гипонатриемии или почечной недостаточности функционального характера. Для пациентов с повышенным риском симптоматической гипотензии в начале терапии и при коррекции дозы необходимо тщательный контроль. Это касается также пациентов с ИБС или цереброваскулярными заболеваниями, у которых чрезмерное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или нарушению мозгового кровообращения.
В случае возникновения артериальной гипотензии следует придать пациенту горизонтальное положение (как обязательное мероприятие), в случае необходимости рекомендуется в/в введение жидкости (физиологического р-ра). Транзиторная гипотензия, как правило, не является противопоказанием для дальнейшего применения препарата. Дальнейшее лечение проходит обычно без осложнений после нормализации АД путем увеличения объема крови.
У некоторых пациентов с сердечной недостаточностью с нормальным или сниженным АД возможно дополнительное снижение АД при применении лизиноприла. Этот эффект предполагается и обычно не является причиной прекращения лечения. Если гипотензия симптоматическая, снижение дозы или прекращение лечения препаратом Диротон может стать необходимым.
В случае развития острого инфаркта миокарда запрещено применять лизиноприл, если лечение сосудорасширяющими препаратами может ухудшить гемодинамический статус пациента (например если систолическое АД составляет 100 мм рт. ст. или ниже) или в случае кардиогенного шока. Если систолическое АД 120 мм рт. ст. или ниже, низкие дозы следует применять в течение первых 3 сут после инфаркта. Поддерживающие дозы следует снизить до 5 мг или временно до 2,5 мг, если систолическое АД составляет 100 мм рт. ст. или ниже. Если артериальная гипотензия продолжается (систолическое АД менее 90 мм рт. ст. в течение более 1 ч), следует прекратить лечение этим препаратом.
Стеноз аортального и митрального клапана/гипертрофическая кардиомиопатия. Как все ингибиторы АПФ, лизиноприл следует назначать с осторожностью пациентам со стенозом митрального клапана или обструкцией выносящего тракта левого желудочка, такими как аортальный стеноз или гипертрофическая кардиомиопатия.
Нарушение функции почек. При нарушении функции почек (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу лизиноприла следует подбирать в зависимости от показателей клиренса креатинина (см. табл. 1 в разделе ПРИМЕНЕНИЕ) и клинической реакции на лечение. Рутинный контроль уровня калия и креатинина в сыворотке крови является частью стандартной медицинской практики лечения таких пациентов.
У пациентов с сердечной недостаточностью артериальная гипотензия, возникающая после начала терапии ингибиторами АПФ, может привести к нарушению функции почек. В таких случаях может возникнуть ОПН, которая обычно является обратимой.
У некоторых пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии единственной почки при лечении ингибиторами АПФ повышается уровень мочевины в крови и креатинина в сыворотке крови, которые обычно возвращались к норме после прекращения лечения. Вероятность этого особенно высока у пациентов с почечной недостаточностью. При наличии реноваскулярной гипертензии существует повышенный риск тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности. Лечение таких пациентов следует начинать под строгим контролем с низких доз и при тщательном титровании доз. Поскольку лечение диуретиками является дополнительным фактором риска, их применение следует прекратить, функцию почек необходимо контролировать в течение первых недель терапии лизиноприлом.
У некоторых пациентов с АГ, у которых нет сопутствующих заболеваний почек, повышается уровень мочевины в крови и креатинина в сыворотке крови, обычно незначительно и временно, особенно когда лизиноприл назначали одновременно с диуретиками. Это может происходить прежде всего у пациентов с уже существующими нарушениями функции почек. Может возникнуть необходимость в снижении дозы и/или прекращении приема диуретика и/или лизиноприла.
Не следует начинать лечение в случае развития острого инфаркта миокарда, у пациентов с нарушением функции почек (уровень креатинина в сыворотке крови >177 мкмоль/л и/или альбуминурия >500 мг/24 ч). В условиях возникшего во время лечения нарушения функции почек (уровень креатинина в сыворотке крови выше 265 мкмоль/л или вдвое выше по сравнению с исходным уровнем) врач должен рассмотреть возможность прекращения лечения.
Повышенная чувствительность, ангионевротический отек. Сообщалось о редких случаях возникновения ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, глотки и/или гортани у пациентов, проходящих лечение ингибиторами АПФ, включая лизиноприл. Это может произойти в любое время во время лечения. В таких случаях прием препарата необходимо немедленно прекратить, пациент должен получить соответствующее лечение и находиться под контролем до полного исчезновения симптомов. В случаях, когда отек локализован в области языка, который не приводит к нарушению дыхания, пациент может нуждаться в длительном наблюдении, поскольку терапии антигистаминными средствами и ГКС может оказаться недостаточно.
Очень редко ангионевротический отек, связанный с отеком гортани или языка, может привести к летальному исходу. Если отек распространяется на язык, голосовую щель или гортань, может развиться нарушение дыхания, особенно у пациентов, ранее перенесших хирургическое вмешательство на дыхательных путях. В таких случаях следует немедленно принять меры неотложной терапии. Это может включать введение эпинефрина и/или обеспечение проходимости дыхательных путей. Пациент должен находиться под тщательным медицинским наблюдением до полного и устойчивого исчезновения симптомов. Ингибиторы АПФ могут вызвать более выраженный ангионевротический отек у пациентов негроидной расы, чем у больных других рас. У пациентов с ангионевротическим отеком в анамнезе, который не был связан с применением ингибитора АПФ, могут отмечать повышенный риск развития ангионевротического отека в ответ на применение препаратов этой группы (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Гемодиализ. Сообщалось об анафилактоидных реакциях у пациентов, проходивших диализ с использованием полиакрилонитриловых мембран с высокой интенсивностью потока (например AN 69) и одновременно принимавших ингибиторы АПФ. Следует избегать этого сочетания, а также обратить внимание на использование другого вида диализной мембраны или иного класса антигипертензивных средств.
Аферез ЛПНП. Анафилактоидные реакции, которые представляют угрозу для жизни (такие как глубокая артериальная гипотензия, расстройство дыхания, рвота, аллергические кожные реакции), изредка развиваются у пациентов, получающих лечение ингибиторами АПФ, во время ЛПНП-афереза с применением сульфата декстрана. Этих реакций удавалось избежать путем временного прекращения приема ингибиторов АПФ перед каждым аферезом.
Десенсибилизация. У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ во время десенсибилизации (например к яду перепончатокрылых), развиваются устойчивые анафилактоидные реакции. Этих реакций удалось избежать у таких пациентов путем временного прекращения приема ингибиторов АПФ, но после неосторожного повторного применения препарата реакции восстанавливались.
Нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения и анемия могут развиться во время лечения ингибиторами АПФ. Нейтропения редко наблюдалась у пациентов с нормальной функцией почек и при отсутствии других осложнений. Нейтропения и агранулоцитоз исчезали после прекращения лечения ингибиторами АПФ. Диротон следует применять с осторожностью у пациентов с коллагенозом сосудов (например в случае системной красной волчанки или склеродермии), во время сопутствующей иммуносупрессивной терапии (например ГКС, цитотоксическими средствами, антиметаболитами), аллопуринолом или прокаинамидом, или при комбинации этих факторов, особенно на фоне нарушения функции почек. Применение ингибиторов АПФ у таких пациентов может сопровождаться развитием особо острых инфекций, которые в некоторых случаях не реагируют на интенсивное лечение антибиотиками. У таких пациентов следует периодически проверять уровень лейкоцитов в крови во время лечения препаратом Диротон, а также следует предупредить больного о необходимости сообщать о возникновении любых признаков инфекций.
Этнические особенности (раса). Ингибиторы АПФ являются причиной развития ангионевротического отека чаще у пациентов негроидной расы, чем у представителей других рас. Как и в случае с другими ингибиторами АПФ, лизиноприл может быть менее эффективным у пациентов негроидной расы в снижении АД по сравнению с пациентами других рас, вследствие наличия среди них большого количества больных низкорениновой АГ.
Печеночная недостаточность. Очень редко ингибиторы АПФ ассоциировались с синдромом, который начинается с холестатической желтухи и быстро прогрессирует до фульминантного некроза, вызывая (иногда) летальный исход. Первопричина этого процесса неизвестна. Если у пациентов, принимающих Диротон, развивается желтуха или выраженное повышение активности печеночных ферментов, следует прекратить прием препарата и предоставить соответствующую медицинскую помощь.
Двойная блокада РААС. Существуют доказательства того, что одновременное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II и алискирена повышает риск артериальной гипотензии, гиперкалиемии и снижения функции почек (в том числе ОПН). Поэтому двойная блокада РААС путем комбинированного применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II и алискирена противопоказана.
Если применение двойной блокады считается абсолютно необходимым, это должно происходить только под наблюдением специалиста и при условии частого тщательного мониторинга функции почек, электролитов и АД. Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II не следует применять одновременно у пациентов с диабетической нефропатией.
Гиперкалиемия. При лечении ингибиторами АПФ, включая лизиноприл, может повыситься уровень калия в сыворотке крови. Риск гиперкалиемии повышается при наличии следующих факторов: почечная недостаточность, сахарный диабет, одновременное применение калийсберегающих диуретиков, калиевых добавок или солевых заменителей, в которых содержится калий, сопутствующее применение препаратов, повышающих уровень калия в сыворотке крови (например гепарина). Если одновременный прием вышеупомянутых препаратов обязателен, рекомендуется регулярный контроль уровня калия в сыворотке крови.
Кашель. Сообщалось о кашле в период лечения ингибиторами АПФ. Кашель, как правило, сухой, без мокроты, устойчивый и исчезал после прекращения лечения. Кашель, вызванный ингибиторами АПФ, следует рассматривать как часть дифференциального диагноза кашля.
Хирургическое вмешательство/анестезия. У пациентов после хирургических операций и в тех, которые получают гипотензивные средства во время анестезии, лизиноприл может блокировать формирование ангиотензина II вследствие компенсаторного высвобождения ренина. В случае возникновения артериальной гипотензии, которая считается следствием этого механизма, можно применить лечение путем повышения ОЦК.
Сахарный диабет. Необходим более тщательный контроль уровня глюкозы в первый месяц лечения ингибиторами АПФ дополнительно к предыдущему лечению инсулином или пероральными гипогликемическими препаратами.
Препараты лития. В целом комбинация лития и лизиноприла не рекомендуется.
Применение в период беременности или кормления грудью
Период беременности. Лекарственное средство противопоказано применять у беременных или женщин, которые планируют забеременеть. Если во время лечения этим средством подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и, если необходимо, заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Период кормления грудью. Поскольку информация о возможности применения лизиноприла в период кормления грудью отсутствует, прием лизиноприла в этот период противопоказан.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Учитывая возможность возникновения головокружения и развития утомляемости, лизиноприл может повлиять на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами, особенно в начале лечения. Поэтому следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами до установления индивидуальной реакции на препарат.
Дети. Препарат Диротон может быть применен у детей только с АГ в возрасте от 6 лет.
Взаимодействия
другие антигипертензивные средства. Прием других антигипертензивных препаратов (например нитроглицерина и других нитратов или других вазодилататоров) может усиливать гипотензивное действие препарата Диротон. Согласно данным клинических исследований двойная блокада РААС путем комбинированного применения ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II и алискирена связана с более высокой частотой побочных реакций, таких как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и снижение функции почек (включая ОПН) по сравнению с применением одного средства, влияющего на РААС.
Диуретики. Добавление диуретика при лечении пациента, который принимает лизиноприл, как правило, усиливает гипотензивное действие. Пациенты, принимающие диуретики, особенно те, кто только начал прием, могут чувствовать чрезмерное снижение АД после начала терапии лизиноприлом. Вероятность появления симптоматической гипотензии в результате приема лизиноприла можно снизить, если прекратить прием диуретика до начала терапии лизиноприлом.
Калийсберегающие диуретики, калиевые добавки или солевые заменители, содержащие калий. Несмотря на то что в клинических исследованиях содержание калия в сыворотке крови обычно оставалось в пределах нормы, у некоторых пациентов наблюдалась гиперкалиемия. Факторы риска развития гиперкалиемии включают почечную недостаточность, сахарный диабет и одновременное применение калийсберегающих диуретиков (например спиронолактон, триамтерен или амилорид), калиевых добавок или солевых заменителей, содержащих калий. Прием добавок с калием, калийсберегающих диуретиков или солей, содержащих калий, особенно у пациентов с нарушениями функции почек, может привести к значительному повышению уровня калия в сыворотке крови. Если лизиноприл применять с диуретиками, которые вызывают потерю калия, гипокалиемия, индуцированная действием диуретика, может быть ослаблена.
НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту в дозе ≥3 г/сут. При одновременном применении ингибиторов АПФ с НПВП (например ацетилсалициловая кислота как противовоспалительный препарат, ингибиторы ЦОГ-2 и неселективные НПВП) возможно ослабление антигипертензивного эффекта. Одновременное применение ингибиторов АПФ и НПВП может привести к ухудшению функции почек, также существует вероятность развития ОПН и повышения уровня калия в сыворотке крови, особенно у пациентов с нарушениями функции почек в анамнезе. Такие эффекты, как правило, обратимы. Такую комбинацию следует назначать с осторожностью, особенно пациентам пожилого возраста. Пациенты должны получать достаточный объем жидкости, кроме того, следует рассмотреть необходимость контроля функции почек сразу после начала комбинированной терапии и проводить его периодически в дальнейшем.
Ацетилсалициловая кислота, тромболитические препараты, блокаторы β-адренорецепторов, нитраты. Лизиноприл можно применять одновременно с ацетилсалициловой кислотой (в кардиологических дозах), тромболитическими препаратами, блокаторами β-адренорецепторов и/или нитратами.
Препараты лития. Сообщалось об обратимом повышении концентрации лития в сыворотке крови и токсических реакциях при одновременном применении лития и ингибиторов АПФ. Одновременное применение тиазидных диуретиков может повышать риск интоксикации литием и усиливать уже существующую интоксикацию на фоне применения ингибиторов АПФ. Применение лизиноприла вместе с литием не рекомендуется, но если такая комбинация действительно необходима, следует тщательно проверять уровень лития в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Противодиабетические средства. Одновременный прием противодиабетических средств (инсулин, пероральные гипогликемические препараты) с ингибиторами АПФ может привести к усилению эффекта снижения уровня глюкозы в крови с риском развития гипогликемии. Это явление, как правило, с большей вероятностью будет проявляться в первую неделю комбинированного лечения и у пациентов с почечной недостаточностью.
Симпатомиметики могут снижать антигипертензивный эффект ингибиторов АПФ.
Трициклические антидепрессанты, нейролептические средства, анестезирующие средства. Одновременный прием трициклических антидепрессантов, нейролептических или анестезирующих средств может усиливать гипотензивное действие препарата Диротон.
Золото. Нитритоидные реакции (симптомы вазодилатации, включая гиперемию, тошноту, головокружение и артериальную гипотензию, которые могут проявляться в тяжелой форме) в результате инъекций золота (например натрия однократно) наблюдаются чаще у пациентов, которые одновременно принимают ингибиторы АПФ.
Тканевые активаторы плазминогена. Одновременное применение тканевого активатора плазминогена может повысить риск ангионевротического отека.
Передозировка
данные о передозировке у людей ограничены. Симптомы, связанные с передозировкой ингибиторов АПФ, могут включать артериальную гипотензию, циркуляторный шок, нарушение электролитного баланса, почечную недостаточность, гипервентиляцию, тахикардию, брадикардию, головокружение, беспокойство и кашель.
При передозировке рекомендуется в/в введение физиологического р-ра. В случаях возникновения артериальной гипотензии пациента необходимо положить в горизонтальное положение. Если есть возможность, можно применить инфузионное введение ангиотензина II и/или в/в введение катехоламинов. Если препарат применяли недавно, следует принять меры по выведению лизиноприла из организма (например вызвать рвоту, промыть желудок, принять абсорбенты и сульфат натрия). Лизиноприл можно вывести из общего кровотока с помощью гемодиализа. Необходимо часто проверять показатели жизненно важных органов, концентрацию электролитов и креатинина в сыворотке крови. Использование кардиостимулятора показано при устойчивой к терапии брадикардии.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.