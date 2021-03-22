не рекомендуется продлевать срок лечения. Поскольку длительное лечение (более 2 нед) офтальмологическими ГКС может вызвать обратимое повышение внутриглазного давления или необратимое образование катаракты, при применении препарата более 2 нед подряд следует регулярно осуществлять контроль внутриглазного давления и состояния роговицы и хрусталика.

В случае заболеваний, вызывающих истончение роговицы, применение препарата может привести к ее перфорации.

При применении препарата может повышаться риск развития грибковых или вирусных (кератит, вызванный herpes simplex) заболеваний глаз.

Не нужно назначать ГКС для местного применения при недиагностированном эффекте красных глаз, поскольку ненадлежащее применение лекарственного средства может привести к слепоте.

При применении системных и местных ГКС возможно нарушение зрения.

В случае появления таких симптомов, как затуманивание зрения, или других зрительных нарушений необходимо обратиться к офтальмологу для оценки возможных причин, включающих катаракту, глаукому или редкие заболевания, такие как центральная серозная хориоретинопатия, о которой сообщалось при применении системных и местных ГКС.

Во время лечения с применением глазной мази гидрокортизона ацетата нельзя носить контактные линзы. Длительное применение может также приводить к чувствительности кожи и возникновению резистентности организма. Длительное применение может привести к риску супрессии надпочечников у новорожденных. Лечение ГКС не следует повторять или пролонгировать без регулярных осмотров с целью исключения возможности повышения внутриглазного давления, образования катаракты или неожиданных инфекций.

Детей матерей, которые в период беременности применяли глазную мазь гидрокортизона ацетата, следует тщательно обследовать относительно гипофункции надпочечников (гипоадренализм). Сообщалось о гипертрофической кардиомиопатии после применения гидрокортизона у недоношенных новорожденных, поэтому целесообразно проводить диагностическую оценку и мониторинг сердечной функции и структуры.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность . Поскольку после применения глазной мази гидрокортизона ацетата существенные количества действующего вещества могут попадать в организм, следует избегать применения лекарственного средства в период беременности. Если в этот период применение глазной мази гидрокортизона ацетата является абсолютно необходимым, лечение следует провести в кратчайшие сроки с применением самых низких доз. При длительном применении ГКС в период беременности может наблюдаться внутриутробная задержка роста ребенка. В исследованиях на животных кортикостероиды вызывали развитие врожденной расщелины неба. У человека рост частоты случаев врожденной расщелины неба у ребенка вследствие лечения матери кортикостероидами в течение I триместра беременности еще исследуется. На основании результатов эпидемиологических исследований и исследований на животных обсуждается наличие связи метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, развившихся во взрослом возрасте, с внутриутробным воздействием кортикостероидов. В случае применения кортикостероидов в конце срока беременности у плода может развиться атрофия надпочечников, которая может потребовать проведения заместительной терапии с постепенным уменьшением доз. Кормление грудью . ГКС могут проникать в грудное молоко. Побочные эффекты у младенцев до сих пор неизвестны. Однако в период кормления грудью лекарственное средство можно применять только по серьезным показаниям. Кормление грудью следует прекратить, если для лечения необходимо применять более высокие дозы препарата. Фертильность . В настоящее время информации о нежелательном влиянии препарата на фертильность нет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. После применения глазной мази Гидрокортизон зрение может временно ухудшаться из-за образования пленки на роговице, что приводит к снижению скорости реакции при управлении транспортным средством и работе с механизмами. Поэтому таким пациентам рекомендуется наносить мазь только вечером перед сном.