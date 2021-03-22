Гидрокортизон (Hydrocortisone) (149017) - инструкция по применению ATC-классификация
Гидрокортизон инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия ГКС до сих пор полностью не установлен. Вероятно, они реагируют с белковыми рецепторами в цитоплазме чувствительных клеток с образованием комплекса стероид — рецептор. После соответствующих конформационных изменений комплекс стероид — рецептор попадает в ядро, где влияет на генетический аппарат клеток таким образом, что происходит ингибирование синтеза определенных видов белков, ответственных за хемотаксис и иммунологические реакции. Кроме того, за счет функциональных изменений в лейкоцитах и макрофагах происходит ингибирование воспалительных и аллергических реакций. Противовоспалительная эффективность гидрокортизона обусловлена ингибированием фосфолипазы А2. Этот фермент необходим для синтеза арахидоновой кислоты, которая является предшественником флогогенных веществ — простагландинов и лейкотриенов. Таким образом, ГКС являются эффективными при воспалительных процессах в мезенхимальных тканях, вызванных инфекциями, аллергическими реакциями и травмами.
Фармакокинетика. Степень проникновения гидрокортизона ацетата в значительной степени зависит от состояния роговицы. Она существенно повышается при воспалении или повреждении слизистых оболочек глаза.
Показания Гидрокортизон
- аллергический конъюнктивит;
- острый и хронический ирит, иридоциклит, увеит, хориоретинит;
- симпатическая офтальмия, послеоперационное раздражение;
- восстановление прозрачности роговицы после перенесенного кератита, (химического) ожога;
- угнетение неоваскуляризации.
Применение Гидрокортизон
полоску мази длиной около 1 см закладывают в конъюнктивальный мешок несколько раз в сутки. Обычно продолжительность лечения не должна превышать 2 нед. Точную длительность терапии определяет окулист на основании сопоставления данных относительно эффективности лечения, возможных побочных эффектов и клинической картины заболевания.
Глазную мазь следует наносить, избегая контакта наконечника тубы с глазом или кожей.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует.
Противопоказания
- гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных компонентов препарата;
- эпителиальный герпетический кератит или другие вирусные заболевания глаза;
- бактериальные инфекции глаза;
- раны и язвенные поражения роговицы;
- открытоугольная и закрытоугольная глаукома;
- туберкулез или грибковые инфекции глаз.
Побочные эффекты
со стороны органа зрения. При травме эпителия роговицы может привести к торможению терапевтического эффекта с риском перфорации роговицы. Замедляет заживление поврежденной роговицы. Длительное лечение может привести к развитию постстероидной глаукомы. После прохождения нескольких циклов лечения глаукома может развиваться снова.
Возможно затуманивание зрения.
При заболеваниях, вызывающих истончение роговицы, возможна ее перфорация.
Длительное лечение офтальмологическими препаратами, содержащими ГКС, может вызвать необратимое образование катаракты и временное повышение внутриглазного давления у некоторых пациентов.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: гипертрофическая кардиомиопатия у недоношенных детей (частота неизвестна). Со стороны обмена веществ: рост массы тела (частота неизвестна). Инфекции: возможно распространение вторичных инфекционных процессов, особенно вирусного происхождения. Со стороны иммунной системы: развитие реакций гиперчувствительности, включая ощущение зуда, жжение, кратковременное затуманивание зрения; контактный дерматит, дерматоконъюнктивит и экзема век. Препарат содержит метилпарабен, который может быть причиной возникновения аллергических реакций (замедленного действия).
Особые указания
не рекомендуется продлевать срок лечения. Поскольку длительное лечение (более 2 нед) офтальмологическими ГКС может вызвать обратимое повышение внутриглазного давления или необратимое образование катаракты, при применении препарата более 2 нед подряд следует регулярно осуществлять контроль внутриглазного давления и состояния роговицы и хрусталика.
В случае заболеваний, вызывающих истончение роговицы, применение препарата может привести к ее перфорации.
При применении препарата может повышаться риск развития грибковых или вирусных (кератит, вызванный herpes simplex) заболеваний глаз.
Не нужно назначать ГКС для местного применения при недиагностированном эффекте красных глаз, поскольку ненадлежащее применение лекарственного средства может привести к слепоте.
При применении системных и местных ГКС возможно нарушение зрения.
В случае появления таких симптомов, как затуманивание зрения, или других зрительных нарушений необходимо обратиться к офтальмологу для оценки возможных причин, включающих катаракту, глаукому или редкие заболевания, такие как центральная серозная хориоретинопатия, о которой сообщалось при применении системных и местных ГКС.
Во время лечения с применением глазной мази гидрокортизона ацетата нельзя носить контактные линзы. Длительное применение может также приводить к чувствительности кожи и возникновению резистентности организма. Длительное применение может привести к риску супрессии надпочечников у новорожденных. Лечение ГКС не следует повторять или пролонгировать без регулярных осмотров с целью исключения возможности повышения внутриглазного давления, образования катаракты или неожиданных инфекций.
Детей матерей, которые в период беременности применяли глазную мазь гидрокортизона ацетата, следует тщательно обследовать относительно гипофункции надпочечников (гипоадренализм). Сообщалось о гипертрофической кардиомиопатии после применения гидрокортизона у недоношенных новорожденных, поэтому целесообразно проводить диагностическую оценку и мониторинг сердечной функции и структуры.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Поскольку после применения глазной мази гидрокортизона ацетата существенные количества действующего вещества могут попадать в организм, следует избегать применения лекарственного средства в период беременности. Если в этот период применение глазной мази гидрокортизона ацетата является абсолютно необходимым, лечение следует провести в кратчайшие сроки с применением самых низких доз. При длительном применении ГКС в период беременности может наблюдаться внутриутробная задержка роста ребенка. В исследованиях на животных кортикостероиды вызывали развитие врожденной расщелины неба. У человека рост частоты случаев врожденной расщелины неба у ребенка вследствие лечения матери кортикостероидами в течение I триместра беременности еще исследуется. На основании результатов эпидемиологических исследований и исследований на животных обсуждается наличие связи метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, развившихся во взрослом возрасте, с внутриутробным воздействием кортикостероидов. В случае применения кортикостероидов в конце срока беременности у плода может развиться атрофия надпочечников, которая может потребовать проведения заместительной терапии с постепенным уменьшением доз. Кормление грудью. ГКС могут проникать в грудное молоко. Побочные эффекты у младенцев до сих пор неизвестны. Однако в период кормления грудью лекарственное средство можно применять только по серьезным показаниям. Кормление грудью следует прекратить, если для лечения необходимо применять более высокие дозы препарата. Фертильность. В настоящее время информации о нежелательном влиянии препарата на фертильность нет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. После применения глазной мази Гидрокортизон зрение может временно ухудшаться из-за образования пленки на роговице, что приводит к снижению скорости реакции при управлении транспортным средством и работе с механизмами. Поэтому таким пациентам рекомендуется наносить мазь только вечером перед сном.
Взаимодействия
в течение периода лечения Гидрокортизоном не рекомендуется вакцинация против оспы, а также другие формы иммунизации из-за отсутствия иммунного ответа. Повышение резорбции гидрокортизона в кровоток может снижать активность как инсулина, так и пероральных гипогликемических и гипотензивных лекарственных средств; антикоагулянтов и препаратов, снижающих уровень салицилатов в крови, в случае если применение некорректно или крайне продолжительно. Риск возникновения побочных реакций выше в случае одновременного применения оральных контрацептивов, анаболических стероидов, нейролептиков, ингибиторов холинергических рецепторов, антигистаминных средств, трициклических антидепрессантов, нитратов, сердечных гликозидов. Из-за двухсторонней инактивации препарат нельзя применять вместе с лекарственными средствами, содержащими свинец и серебро.
Одновременное применение с другими препаратами, способными повышать внутриглазное давление (например атропин или другие антихолинергические средства), может приводить к дополнительному повышению внутриглазного давления у пациентов с предрасположенностью.
Одновременное применение с ингибиторами CYP 3A, включая препараты, содержащие кобицистат, повышает риск возникновения системных побочных эффектов.
Такой комбинации следует избегать, если ожидаемая польза не превышает риск возникновения системных побочных эффектов от применения ГКС, в таком случае пациентам необходимо следить за развитием системных побочных эффектов ГКС.
При одновременном применении с другими местными офтальмологическими препаратами следует выдерживать 15-минутный интервал между нанесениями, причем мазь гидрокортизона ацетата следует наносить в последнюю очередь.
Передозировка
при надлежащем применении явлений передозировки или интоксикации не ожидается. До сих пор не выявлены случаи передозировки препаратов, содержащих гидрокортизон. Поэтому информация о специфических симптомах передозировки и ее лечении отсутствует.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.
Срок годности после первого открытия тубы — 4 нед.