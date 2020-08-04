применение демокситоцина можно проводить только по медицинским показаниям, под контролем медицинского персонала в условиях родильного стационара. Во время медикаментозной стимуляции родов требуется тщательное наблюдение роженицы (контроль интенсивности сокращений матки, раскрытие шейки матки, продвижения плода по родовым путям, частоты сердцебиения и положение плода, индивидуальной реакции пациентки на демокситоцин, подбор дозы при необходимости). При чрезмерно сильной родовой деятельности применение препарата следует прекратить.

Особую осторожность следует соблюдать:

при наличии риска несоответствия размеров плода и таза (не следует применять демокситоцин, если риск существенный);

при наличии вторичной инертности матки;

АГ вследствие беременности, заболевания сердца;

беременным в возрасте старше 35 лет;

при наличии в анамнезе упоминания о кесаревом сечении в нижнем сегменте матки;

если констатированы внутриутробная гибель плода или околоплодные воды, содержащие меконий (может возникнуть эмболия околоплодных вод).

Эффект демокситоцина усиливается при одновременном применении простагландинов (необходимо очень тщательное наблюдение), а также при каудальной анестезии (может усиливаться гипертензивное действие симпатомиметических вазопрессорных препаратов) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Имеются данные о том, что применение аналога демокситоцина — окситоцина — для возбуждения родовой деятельности повышает риск послеродовой ДВК, которая редко отмечается. Этот риск более выражен у женщин в возрасте от 35 лет, а также у женщин с осложнениями беременности или продолжительностью беременности >40 нед. В таких случаях окситоцин и его аналоги следует применять с осторожностью, и врач должен быть внимательным в отношении проявлений диссеминированной внутрисосудистой коагуляции.

Таблетки Дезаминоокситоцина содержат сахарозу и лактозы моногидрат. Этот препарат не рекомендуется пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы, а также лицам с редкой врожденной непереносимостью галактозы или дефицитом лактазы Lapp.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности демокситоцин следует применять с осторожностью только по строгим показаниям в связи с повышением риска осложнений для роженицы и плода.

Возможно проникновение демокситоцина в небольших количествах в грудное молоко. Осложнения неизвестны. Препарат разрушается в ЖКТ ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований по оценке влияния на способность управлять транспортными средствами или обслуживать механизмы не проводили. Препарат применять в условиях стационара.