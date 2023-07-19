ДЕМОКСИТОЦИН (DEMOXYTOCINUM)

синтетический аналог окситоцина. По строению отличается от природного гормона отсутствием альфа-аминогруппы в N-конечной части молекулы.

По фармакологическим свойствам близок к окситоцину. Связываясь со специфическими рецепторами миометрия, вызывает сокращение мышц матки. Усиливает лактацию, увеличивая выработку пролактина в передней доле гипофиза и стимулируя сокращение миоэпителиальных клеток молочных желез.

Благодаря повышенной устойчивости к ферментативной инактивации оказывает более сильное и продолжительное действие по сравнению с окситоцином. По утеротонической активности демокситоцин в 1,5 раза превосходит окситоцин.

Не разрушается ферментами слюны и хорошо проникает через слизистую оболочку полости рта. В связи с этим его применяют в таблетках трансбуккально.

Демокситоцин практически лишен вазопрессорного и антидиуретического действия, что позволяет назначать его женщинам с АГ, а также при токсикозе во второй половине беременности и нарушениях функции почек.

После трансбуккального применения демокситоцина для стимуляции родовой деятельности появляются схватки, похожие на физиологические, и нормализуется родовая деятельность. Средняя продолжительность родов после применения демокситоцина составляет 6–6,5 ч. Состояние матери и новорожденного после родов не отличается от состояния при физиологических родах.

В послеродовой период демокситоцин ускоряет инволюцию матки и способствует прекращению послеродового кровотечения. Однако в этом случае чаще применяют окситоцин, поскольку после его парентерального введения получают более быстрый эффект.

Кроме того, демокситоцин нормализует процесс лактации. Стимулирует продукцию и выделение молока, предупреждает развитие мастита.