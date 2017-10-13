препарат следует с осторожностью применять пациентам пожилого возраста, которые могут быть более чувствительными к эффектам оксибутинина и могут нуждаться в снижении дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Препарат следует с осторожностью применять также пациентам с вегетативной нейропатией, желудочно-кишечными заболеваниями, включая тяжелые желудочно-кишечные расстройства моторики, пациентам с недостаточностью функции печени или почек или недостаточностью мозгового кровообращения.

После приема препарата Дриптан возможно усиление клинических проявлений гипертиреоза, ИБС, хронической сердечной недостаточности, АГ, гиперплазии предстательной железы, сердечных аритмий, тахикардии.

Считается, что оксибутинин не является безопасным для пациентов с порфирией, поскольку он проявил порфириногенность в опытах на животных и in vitro.

Длительное применение препарата Дриптан может приводить к развитию кариеса зубов вследствие уменьшения или прекращения саливации. В связи с этим рекомендуется регулярная проверка состояния зубов при длительном применении препарата.

В случае инфекции мочевыводящих путей необходимо назначить антибактериальную терапию.

Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы не следует принимать Дриптан из-за содержания лактозы.

Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения оксибутинина в период беременности не установлена. В исследованиях у животных выявили появление репродуктивной токсичности при применении доз, токсичных для матерей, поэтому следует избегать приема оксибутинина в период беременности, кроме случаев, когда более безопасные альтернативные средства отсутствуют.

У животных оксибутинин проникает в молоко матери, поэтому Дриптан нельзя назначать женщинам в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат может вызвать снижение остроты зрения или сонливость. Пациентам не следует управлять автомобилем или работать с другими механизмами, кроме случаев, когда ранее установлено, что препарат не нарушает способность этого пациента к физической или умственной деятельности.