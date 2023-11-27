следует с осторожностью применять у ослабленных пациентов пожилого возраста, у лиц с нейроциркуляторной дистонией, с тяжелыми заболеваниями печени и почек.

На фоне применения оксибутинина иногда возможно усиление выраженности симптомов гипертиреоза, ИБС, застойной сердечной недостаточности, аритмии, тахикардии и гипертрофии предстательной железы.

Как и при назначении любых антихолинергических средств, следует соблюдать осторожность при применении оксибутинина больным с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, сопровождающейся рефлюкс-эзофагитом.

Безопасность применения оксибутинина в период беременности не установлена. Не следует назначать в период кормления грудью.

Применение оксибутинина может сопровождаться сонливостью и снижением остроты зрения, что необходимо учитывать при управлении транспортом и работе с потенциально опасными механизмами.