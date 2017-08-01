гентамицина сульфат можно применять в/м или в/в.

Доза, способ введения и интервалы между введениями зависят от локализации, тяжести заболевания, возраста пациента и функции почек. Дозовый режим определяют, исходя из массы тела пациента. При улучшении клинического состояния или при развитии побочных эффектов дозу снижают.

Взрослые и дети в возрасте старше 14 лет. Обычная суточная доза препарата для пациентов с умеренным и тяжелым течением инфекционного процесса составляет 3 мг/кг массы тела в/м или в/в в 2–3 введения. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 5 мг/кг массы тела в 3–4 введения.

Обычная продолжительность применения препарата для всех пациентов — 7–10 сут.

При необходимости в случае тяжелых и осложненных инфекций курс терапии может быть продлен. В таких случаях рекомендуется осуществлять контроль за функцией почек, слухового и вестибулярного аппарата, поскольку токсическое действие препарата проявляется после его применения >10 сут.

Расчет дозы исходя из массы тела

Дозу рассчитывают по фактической массе тела (ФМТ), если у пациента нет избыточной массы (то есть дополнительно не более 20% к идеальной массе тела (ИМТ)). Если у пациента отмечают избыточную массу тела, доза рассчитывается на долженствующую массу тела (ДМТ) по формуле:

ДМТ = ИМТ + 0,4 (ФМТ — ИМТ).

При нарушении функции почек необходимо изменить режим дозирования препарата так, чтобы он гарантировал терапевтическую адекватность лечения. Необходимо контролировать концентрацию гентамицина в плазме крови. Через 30–60 мин после в/м введения концентрация препарата в плазме крови должна составлять 5–10 мкг/мл.

Перед назначением гентамицина необходимо определить клиренс креатинина. Начальная разовая доза для пациентов со стабильной ХПН составляет 1–1,5 мг/кг, в дальнейшем дозу и интервал между приемами определяют в зависимости от клиренса креатинина.



Клиренс креатинина, мл/мин Все последующие дозы, доля начальной дозы,% Интервал между введениями, ч 70 100 8 40–69 100 12 30–39 50 8 20–29 50 12 15–19 50 16 10–14 50 24 5–9 50 36



Взрослым пациентам с бактериальной инфекцией, которым необходимо проведение диализа, назначают 1–1,5 мг гентамицина на 1 кг массы тела в конце каждого диализа.

При перитонеальном диализе у взрослых добавляют 1 мг гентамицина к 2 л диализного р-ра.

Дети. Детям в возрасте до 3 лет гентамицина сульфат назначают исключительно по жизненным показаниям.

Суточные дозы составляют: новорожденным и детям до 1 года — 2–5 мг/кг массы тела, детям от 1 года до 5 лет — 1,5–3 мг/кг массы тела, 6–14 лет — 3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза для детей всех возрастных групп составляет 5 мг/кг массы тела. Препарат вводят 2–3 раза в сутки в течение 7–10 сут.

Для в/в введения разовую дозу препарата разводят растворителем. Обычный объем растворителя (стерильный 0,9% р-р натрия хлорида или 5% р-р глюкозы) для взрослых составляет 50–300 мл; для детей объем растворителя нужно соответственно уменьшить. Концентрация гентамицина в р-ре не должна превышать 1 мг/мл (0,1%). Продолжительность в/в инфузии — 1–2 ч; вводят со скоростью 60–80 капель/мин. В/в инфузии проводят 2–3 дня, затем переходят на в/м введение.