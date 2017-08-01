Гентамицина сульфат (Gentamycini sulfas) (14159) - инструкция по применению ATC-классификация
Гентамицина сульфат инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гентамицин является антибиотиком группы аминогликозидов с широким спектром действия. Механизм действия связан с ингибированием рибосомальных субъединиц 30S. Тесты іn vitro подтверждают его активность относительно разных видов грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Escherichia coli, Proteus spp. (индолположительных и индолотрицательных), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp. и Staphylococcus spp. (включая пенициллин- и метициллинустойчивые штаммы).
Нижеперечисленные микроорганизмы, как правило, устойчивы к гентамицину: Streptococcus pneumoniae, большинство других видов стрептококков, энтерококков, Neisseria meningitides, Treponema pallidum и анаэробные микроорганизмы, такие как Bacteroides spp. или Clostridium sрр.
Фармакокинетика. Гентамицин легко абсорбируется, достигая Cmax в плазме крови через 30–60 мин после в/м введения.
Терапевтические концентрации в крови сохраняются на протяжении 6–8 ч.
При в/в капельном введении концентрация антибиотика в плазме крови в течение первых часов превышает концентрацию, которая достигается после в/м применения препарата. Связывание с белками плазмы крови составляет 0–10%.
В терапевтических концентрациях определяется в ткани почек, легких, в плевральном и перитонеальном экссудатах. В норме гентамицин при парентеральном введении плохо проникает через ГЭБ, но при менингите концентрация в СМЖ повышается. Препарат проникает в грудное молоко.
Около 70% гентамицина на протяжении суток экскретируется в неизмененном виде в мочу путем клубочковой фильтрации. T½ из плазмы крови составляет около 2 ч. При нарушении выделительной функции почек существенно повышается концентрация и увеличивается T½ гентамицина.
Показания Гентамицина сульфат
учитывая границы терапевтической эффективности гентамицина, его следует применять в тех случаях, когда микроорганизмы резистентны к другим антибиотикам. Гентамицина сульфат назначают для лечения инфекций, вызванных чувствительными к нему возбудителями, в том числе:
- сепсис;
- инфекции мочевыводящих путей;
- инфекционные заболевания нижних отделов дыхательных путей;
- инфекционные заболевания кожи, костей, мягких тканей;
- инфицированные ожоговые раны;
- инфекционные заболевания ЦНС (менингит) в комбинации с β-лактамными антибиотиками;
- инфекции брюшной полости (перитонит).
Применение Гентамицина сульфат
гентамицина сульфат можно применять в/м или в/в.
Доза, способ введения и интервалы между введениями зависят от локализации, тяжести заболевания, возраста пациента и функции почек. Дозовый режим определяют, исходя из массы тела пациента. При улучшении клинического состояния или при развитии побочных эффектов дозу снижают.
Взрослые и дети в возрасте старше 14 лет. Обычная суточная доза препарата для пациентов с умеренным и тяжелым течением инфекционного процесса составляет 3 мг/кг массы тела в/м или в/в в 2–3 введения. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 5 мг/кг массы тела в 3–4 введения.
Обычная продолжительность применения препарата для всех пациентов — 7–10 сут.
При необходимости в случае тяжелых и осложненных инфекций курс терапии может быть продлен. В таких случаях рекомендуется осуществлять контроль за функцией почек, слухового и вестибулярного аппарата, поскольку токсическое действие препарата проявляется после его применения >10 сут.
Расчет дозы исходя из массы тела
Дозу рассчитывают по фактической массе тела (ФМТ), если у пациента нет избыточной массы (то есть дополнительно не более 20% к идеальной массе тела (ИМТ)). Если у пациента отмечают избыточную массу тела, доза рассчитывается на долженствующую массу тела (ДМТ) по формуле:
ДМТ = ИМТ + 0,4 (ФМТ — ИМТ).
При нарушении функции почек необходимо изменить режим дозирования препарата так, чтобы он гарантировал терапевтическую адекватность лечения. Необходимо контролировать концентрацию гентамицина в плазме крови. Через 30–60 мин после в/м введения концентрация препарата в плазме крови должна составлять 5–10 мкг/мл.
Перед назначением гентамицина необходимо определить клиренс креатинина. Начальная разовая доза для пациентов со стабильной ХПН составляет 1–1,5 мг/кг, в дальнейшем дозу и интервал между приемами определяют в зависимости от клиренса креатинина.
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Все последующие дозы, доля начальной дозы,%
|Интервал между введениями, ч
|70
|100
|8
|40–69
|100
|12
|30–39
|50
|8
|20–29
|50
|12
|15–19
|50
|16
|10–14
|50
|24
|5–9
|50
|36
Взрослым пациентам с бактериальной инфекцией, которым необходимо проведение диализа, назначают 1–1,5 мг гентамицина на 1 кг массы тела в конце каждого диализа.
При перитонеальном диализе у взрослых добавляют 1 мг гентамицина к 2 л диализного р-ра.
Дети. Детям в возрасте до 3 лет гентамицина сульфат назначают исключительно по жизненным показаниям.
Суточные дозы составляют: новорожденным и детям до 1 года — 2–5 мг/кг массы тела, детям от 1 года до 5 лет — 1,5–3 мг/кг массы тела, 6–14 лет — 3 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза для детей всех возрастных групп составляет 5 мг/кг массы тела. Препарат вводят 2–3 раза в сутки в течение 7–10 сут.
Для в/в введения разовую дозу препарата разводят растворителем. Обычный объем растворителя (стерильный 0,9% р-р натрия хлорида или 5% р-р глюкозы) для взрослых составляет 50–300 мл; для детей объем растворителя нужно соответственно уменьшить. Концентрация гентамицина в р-ре не должна превышать 1 мг/мл (0,1%). Продолжительность в/в инфузии — 1–2 ч; вводят со скоростью 60–80 капель/мин. В/в инфузии проводят 2–3 дня, затем переходят на в/м введение.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата/антибиотикам группы аминогликозидов, ХПН с азотемией и уремией, неврит слухового нерва, миастения, паркинсонизм, ботулизм (гентамицин может вызвать нарушение нервно-мышечной передачи, что может привести к дальнейшему ослаблению скелетной мускулатуры), пожилой возраст, предшествующее лечение ототоксическими препаратами. Ограничением к применению препарата является ОПН.
Побочные эффекты
ототоксичность (повреждение VIII пары черепно-мозговых нервов): может развиваться снижение остроты слуха, сначала высоких тонов (поэтому нарушение распознавания речи, которая является низкочастотной, не является первым признаком ототоксичности), и поражение вестибулярного аппарата (при симметричном поражении вестибулярного аппарата эти нарушения в некоторых случаях на первых этапах могут быть даже незамеченными). Проявляется головокружением или вертиго. Шум в ушах, потеря слуха. Особый риск может вызвать продленный курс лечения гентамицином — 2–3 нед.
Нефротоксичность: частота и степень тяжести повреждения почек зависят от разовой дозы, продолжительности лечения и индивидуальных особенностей пациента, качества контроля терапии и одновременного приема других нефротоксических лекарственных средств. Поражение почек проявляется почечной недостаточностью обычно легкой степени, острым тубулярным некрозом, интерстициальным нефритом, снижением скорости клубочковой фильтрации (возникает после нескольких дней лечения или после прекращения терапии), протеинурией, азотемией, реже — олигурией и, как правило, носит обратимый характер.
Кроме высокой концентрации препарата в плазме крови, что особенно повышает риск развития ототоксичности и нефротоксичности, существует много других факторов риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Электролитные нарушения: гипомагниемия, гипокальциемия и гипокалиемия.
Со стороны пищеварительного тракта: стоматит, тошнота, рвота, повышенное слюноотделение, потеря аппетита, уменьшение массы тела, псевдомембранозный колит.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая кожные высыпания, крапивницу, зуд, лихорадку, пурпуру. Анафилактические реакции и эндотоксический шок. Одышка, отек Квинке.
Препарат содержит натрия метабисульфит (Е223), который редко может вызывать реакции гиперчувствительности и бронхоспазм.
Со стороны системы крови: тромбоцитопения, гранулоцитопения, анемия, лейкопения.
Изменения лабораторных показателей: повышение уровня трансаминаз в плазме крови (АлАТ, АсАТ), билирубина, ретикулоцитов.
Со стороны ЦНС: головная боль, сонливость, нейротоксичность (энцефалопатия, спутанность сознания, летаргия, галлюцинации, судороги и депрессия), периферическая нейропатия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия.
Другие: блокада нервно-мышечной проводимости и угнетение дыхания, боль в суставах, мышечная боль, общая слабость.
Изменения в месте введения: в месте инъекции — гиперемия, болезненность, уплотнение в месте введения, атрофия или некроз подкожной клетчатки, при в/в введении — развитие флебита и перифлебита.
Особые указания
в связи с широким спектром действия гентамицин часто назначают при смешанной инфекции, а также в случаях, когда возбудитель не установлен, обычно в сочетании с полусинтетическими пенициллинами (ампициллином, карбенициллином).
У пациентов с заболеваниями почек необходимо регулярно контролировать концентрацию гентамицина в плазме крови и функцию почек, а также слухового и вестибулярного аппарата.
При появлении симптомов нарушения функции почек или повреждения слухового или вестибулярного аппарата необходимы срочное прекращение терапии гентамицином или, в исключительных случаях, коррекция его дозы.
Гентамицина сульфат следует применять с осторожностью у пациентов с дегидратацией, ботулизмом, паркинсонизмом, гипокальциемией, сахарным диабетом, ожирением, средним отитом (в том числе в анамнезе), а также у больных пожилого возраста, которые принимали ототоксические лекарственные средства ранее. Во время лечения следует употреблять достаточное количество жидкости.
Быстрое введение препарата не рекомендуется.
Пациенты с заболеванием почек, потерей слуха, головокружением или шумом в ушах особенно чувствительны к гентамицину.
В связи с небольшим клиническим опытом не рекомендуется введение всей суточной дозы гентамицина сульфата при таких состояниях, как ожоги площадью >20% поверхности тела; цистофиброз; асцит; эндокардит; ХПН с применением гемодиализа; сепсис.
При продолжительном применении или применении гентамицина в высоких дозах доза препарата должна обеспечивать концентрацию гентамицина в крови, не превышающую максимально допустимую. Для этого у больных, отнесенных в группу риска, в период лечения необходимо контролировать концентрацию гентамицина в крови. Регулярно (1 или 2 раза в неделю, а у больных, применяющих высокие дозы, или тех, которые находятся на лечении более 10 дней, — ежедневно) следует контролировать функцию почек. Во избежание развития нарушений слуха рекомендуется регулярно (1 или 2 раза в неделю) проводить исследования вестибулярной функции или определение потери слуха на высоких частотах.
В отдельных случаях слуховые нарушения могут возникать после окончания лечения.
Необходимо сообщить врачу о наличии следующих симптомов: любая потеря слуха, звон или шум в ушах, головокружение, нарушение координации движений, онемение, покалывание кожи, мышечные подергивания, судороги в любой момент во время лечения. Это может свидетельствовать о развитии неврологических побочных эффектов.
Среди антибиотиков группы аминогликозидов возможна перекрестная гиперчувствительность.
На фоне лечения может развиться резистентность микроорганизмов. В подобных случаях необходимо отменить препарат и провести исследование чувствительности микроорганизмов к антибиотику.
Период беременности и кормления грудью. В связи с тем, что гентамицина сульфат проникает через плаценту и может оказывать нефротоксическое действие на плод, препарат противопоказан в период беременности.
Лекарственное средство проникает в грудное молоко, поэтому следует либо прекратить кормление грудью, либо отказаться от применения лекарственного средства.
Дети. Детям в возрасте до 3 лет гентамицина сульфат назначают исключительно по жизненным показаниям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные о влиянии гентамицина на способность управлять автомобилем или другими механизмами отсутствуют. Однако у некоторых пациентов препарат в высоких дозах может вызвать нарушение равновесия, которое сопровождается тошнотой и головокружением, поэтому во время лечения рекомендуется воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (включая управление транспортными средствами и другими механизмами).
Взаимодействия
следует избегать одновременного назначения с сильнодействующими диуретиками (фуросемид, этакриновая кислота), поскольку последние могут усилить ототоксический и нефротоксический эффект. Возможно возникновение нарушений функции дыхания вследствие нейромышечной блокады у больных, которым одновременно с гентамицином назначаются миорелаксанты (сукцинилхолин, тубокурарин, декаметоний), анестетики или в анамнезе отмечается предыдущее массивное переливание крови с применением цитратного антикоагулянта. Применение солей кальция и антихолинэстеразных средств может устранять явления нейромышечной блокады.
Следует избегать одновременного и/или последовательного системного или местного применения других нейро- и/или нефротоксических средств, таких как цисплатин, цефалоридин, аминогликозидные антибиотики, полимиксин В, колистин, ванкомицин.
Риск нарушения функции почек повышается при одновременном применении с гентамицином индометацина, фенилбутазона и других НПВП, а также хинидина, циклофосфамида, цефалоспоринов (рекомендуется мониторинг функции почек), ганглиоблокаторов, верапамила, полиглюкина. Гентамицин повышает токсичность дигоксина.
При одновременном введении аминогликозидов и пенициллинов уменьшается T½ и снижается их содержание в плазме крови.
Уменьшение T½ отмечают у пациентов с выраженными нарушениями функции почек при комбинированном применении карбенициллина с гентамицином.
При сочетанном применении с бисфосфонатами повышается риск развития гипокальциемии, с ботулиническим токсином увеличивается риск токсичности в связи с усилением нервно-мышечной блокады.
Одновременное применение с пероральными антикоагулянтами может увеличить гипотромбинемический эффект.
Антагонизм возможен при одновременном введении гентамицина с неостигмином или пиридостигмином.
Несовместимость. Фармацевтически несовместим в одном шприце или в одной инфузионной системе с другими лекарственными средствами (особенно с β-лактамными антибиотиками, гепарином, амфотерицином).
Передозировка
симптомы: головокружение, тошнота, рвота, нефротоксичность, ототоксичность, нервно-мышечная блокада с дыхательной недостаточностью.
Лечение: в/в введение неостигмина, а также 10% р-ра кальция хлорида или 5% р-ра кальция глюконата. Перед введением неостигмина в/в вводят атропин в дозе 0,5–0,7 мг, ожидают учащения пульса и через 1,5–2 мин вводят в/в 1,5 мг неостигмина. Если эффект этой дозы оказался недостаточным, вводят повторно такую же дозу неостигмина (при появлении брадикардии вводят дополнительную инъекцию атропина). В тяжелых случаях угнетения дыхания необходима ИВЛ. Может выводиться с помощью гемодиализа (более эффективен) и перитонеального диализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.