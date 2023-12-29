ГЕНТАМИЦИН (GENTAMICINUM) Действующее вещество
бактерицидный антибиотик широкого спектра действия группы аминогликозидов. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Ps. aeruginosa, Proteus spp. и пенициллиназообразующих стафилококков. Применяется парентерально и местно. Обладает хорошей переносимостью при местном применении.
При в/м введении гентамицин быстро всасывается: бактерицидная концентрация в плазме крови достигается через 1 ч после инъекции и сохраняется в течение 8–12 ч. При в/в капельном введении концентрация антибиотика в плазме крови в течение первых часов превышает концентрацию, которая достигается при в/м введении препарата. Выводится в неизмененном виде с мочой преимущественно путем клубочковой фильтрации. При нарушении выделительной функции почек существенно повышается концентрация и увеличивается T½ гентамицина. В норме гентамицина сульфат при парентеральном введении плохо проникает через ГЭБ, однако при менингите концентрация его в СМЖ повышается. В терапевтических концентрациях определяется в ткани почек, легких, в плевральном и перитонеальном экссудате.
Гентамицина сульфат при парентеральном введении иногда может вызывать развитие курареподобных симптомов.
инфекции, вызванные чувствительными к гентамицину микроорганизмами, в том числе сепсис, пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит, аднексит, пневмония, плеврит, эмпиема плевры, инфекции пищеварительного тракта, холангит, серозит, инфекции костей и мягких тканей, пиодермия (стафилодермия и стрептодермия), суперинфицирование при микозе и вирусных заболеваниях кожи, инфицированные раны, инфицированные варикозные язвы, бактериальные инфекции глаз (конъюнктивит, блефарит, вторичная инфекция при герпетическом поражении роговицы; профилактически — при ранениях роговицы и конъюнктивы, при интра- или экстрабульбарных операциях).
обычно в/м, средняя суточная доза для взрослых составляет 3 мг/кг массы тела в 2–3 введения. Максимальная суточная доза для взрослых — 5 мг/кг в 3–4 введения. При улучшении клинического состояния или при развитии побочных эффектов дозу снижают.
При инфекциях мочевых путей обычно назначают 160 мг препарата 1 раз в сутки. При гонококковых инфекциях и неспецифическом уретрите однократная доза для мужчин составляет 280 мг, для женщин — 240–260 мг в/м.
Детям в возрасте старше 2 лет — 1,2–5 мг/кг/сут в 2–3 введения. Новорожденным и детям грудного возраста дозу можно повысить до 6–7 мг/кг/сут.
Для в/в введения однократную дозу разводят в 5–15 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы; вводить медленно.
Больным с нарушениями функции почек дозу определяют в зависимости от уровня клубочковой фильтрации, концентрации креатинина и мочевины в плазме крови.
Гель наносят 3–4 раза в сутки на инфицированную рану или пораженный участок кожи, при необходимости накладывают слабую повязку. При контагиозном импетиго перед нанесением препарата удаляют ороговевшие участки кожи.
повышенная чувствительность к препарату; период беременности, особенно I триместр; ХПН; предшествующее лечение ототоксическими лекарственными препаратами. Новорожденным препарат назначают только по жизненным показаниям.
ототоксические эффекты (головокружение, тошнота, ощущение шума в ушах); нефротоксические явления (повышение уровня мочевины и креатинина в крови, уменьшение диуреза); аллергические реакции (крапивница, зуд, ощущение жжения в глазах); повышение уровня билирубина и трансаминаз в плазме крови.
при назначении одновременно с гентамицином других ототоксических препаратов (аминогликозидных антибиотиков, полимиксина В, колистина, цефалоридина, препаратов, содержащих этакриновую кислоту и фуросемид) риск ототоксического действия антибиотика возрастает.
Применение гентамицина до и после хирургического вмешательства может усилить действие миорелаксантов, продлить нервно-мышечный блок и вызвать паралич дыхательного центра. Введение кальция в/в устраняет эти симптомы.
при передозировке, особенно в случае почечной недостаточности, гентамицин выводят из крови путем гемодиализа или перитонеального диализа.