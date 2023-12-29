бактерицидный антибиотик широкого спектра действия группы аминогликозидов. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Ps. aeruginosa, Proteus spp. и пенициллиназообразующих стафилококков. Применяется парентерально и местно. Обладает хорошей переносимостью при местном применении.

При в/м введении гентамицин быстро всасывается: бактерицидная концентрация в плазме крови достигается через 1 ч после инъекции и сохраняется в течение 8–12 ч. При в/в капельном введении концентрация антибиотика в плазме крови в течение первых часов превышает концентрацию, которая достигается при в/м введении препарата. Выводится в неизмененном виде с мочой преимущественно путем клубочковой фильтрации. При нарушении выделительной функции почек существенно повышается концентрация и увеличивается T ½ гентамицина. В норме гентамицина сульфат при парентеральном введении плохо проникает через ГЭБ, однако при менингите концентрация его в СМЖ повышается. В терапевтических концентрациях определяется в ткани почек, легких, в плевральном и перитонеальном экссудате.

Гентамицина сульфат при парентеральном введении иногда может вызывать развитие курареподобных симптомов.