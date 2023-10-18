Аскорбиновая кислота (Ascorbic acid) (14135) - инструкция по применению ATC-классификация
Аскорбиновая кислота инструкция по применению
Фармакологические свойства
кислота аскорбиновая (витамин С) — g-лактон 2,3,-дегидро-L-гулоновой кислоты. Обладает выраженными восстановительными свойствами, обусловленными участием аскорбиновой кислоты в окислительно-восстановительных процессах, регуляции обмена углеводов, процессе свертывания крови, биосинтезе стероидных гормонов, регенерации тканей, синтезе коллагена и проколлагена, нормализации проницаемости капилляров. Недостаток в пище не синтезируемого организмом витамина С способствует развитию авитаминоза или гиповитаминоза С.
Показания Аскорбиновая кислота
состояния, при которых потребность в витамине С повышена (с профилактической или лечебной целью), в том числе цинга (профилактика и лечение), кровотечения (носовые, легочные, маточные, печеночные и др.), геморрагический диатез, синдром лучевой болезни, интоксикации и инфекционные болезни, нефропатия беременных, болезнь Аддисона, передозировка антикоагулянтов, переломы костей и вяло гранулирующие раны, дистрофии, период беременности и кормления грудью, повышенное умственное и физическое напряжение; препарат применяют также для обеспечения С-витаминного питания.
Применение Аскорбиновая кислота
внутрь после еды. Лечебные дозы для взрослых — 0,05–0,1 г при приеме 3–5 раз в сутки. Лечебные дозы для детей в зависимости от возраста и характера болезни — 0,05–0,1 г при приеме 2–3 раза в сутки. Продолжительность применения зависит от характера патологического процесса и эффективности терапии (моно- или комплексной).
С профилактической целью Кислоту аскорбиновую назначают взрослым в суточной дозе 0,05–0,1 г. Беременным, женщинам после родов при низком уровне витамина С в грудном молоке назначают в суточной дозе 0,3 г на протяжении 10–15 дней, после чего (профилактически в течение всего периода кормления грудью) — в дозе 0,1 г. Детям с профилактической целью назначают по 0,025 г 2–3 раза в сутки.
Препарат применяют также у взрослых и детей для С-витаминного питания, при этом учитывается суточная потребность в аскорбиновой кислоте, которая составляет: для взрослых — 70–100 мг, для детей в возрасте от 6 мес до 1 года — 20 мг, от 1 до 1,5 года — 35 мг, от 1,5 года до 2 лет — 40 мг, от 3 до 4 лет — 45 мг, от 5 до 10 лет — 50 мг, от 11 до 13 лет — 60 мг; в возрасте 14–17 лет — 30 мг для юношей и 70 мг — для девушек. С-витаминное питание проводят согласно существующим рекомендациям.
Противопоказания
с осторожностью применяют при сахарном диабете, повышенной свертываемости крови, склонности к тромбозам, тромбофлебитам.
Побочные эффекты
Кислота аскорбиновая, как правило, хорошо переносится; при длительном применении в высоких дозах возможно негативное воздействие на поджелудочную железу.
Особые указания
при применении в высоких дозах необходим контроль функции почек и АД (стимуляция аскорбиновой кислотой образования кортикостероидов), а также функции поджелудочной железы (угнетение инсулярного аппарата).
В период беременности и кормления грудью применение препарата должно быть тщательно обосновано.
Условия хранения
в сухом, прохладном, защищенном от света месте.