внутрь после еды. Лечебные дозы для взрослых — 0,05–0,1 г при приеме 3–5 раз в сутки. Лечебные дозы для детей в зависимости от возраста и характера болезни — 0,05–0,1 г при приеме 2–3 раза в сутки. Продолжительность применения зависит от характера патологического процесса и эффективности терапии (моно- или комплексной).

С профилактической целью Кислоту аскорбиновую назначают взрослым в суточной дозе 0,05–0,1 г. Беременным, женщинам после родов при низком уровне витамина С в грудном молоке назначают в суточной дозе 0,3 г на протяжении 10–15 дней, после чего (профилактически в течение всего периода кормления грудью) — в дозе 0,1 г. Детям с профилактической целью назначают по 0,025 г 2–3 раза в сутки.

Препарат применяют также у взрослых и детей для С-витаминного питания, при этом учитывается суточная потребность в аскорбиновой кислоте, которая составляет: для взрослых — 70–100 мг, для детей в возрасте от 6 мес до 1 года — 20 мг, от 1 до 1,5 года — 35 мг, от 1,5 года до 2 лет — 40 мг, от 3 до 4 лет — 45 мг, от 5 до 10 лет — 50 мг, от 11 до 13 лет — 60 мг; в возрасте 14–17 лет — 30 мг для юношей и 70 мг — для девушек. С-витаминное питание проводят согласно существующим рекомендациям.