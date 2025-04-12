При применении Купренила® нужен постоянный контроль со стороны врача. При применении препарата необходимо каждые 2 недели в течение первых 6 месяцев его применения, а затем каждый месяц проводить общий анализ мочи, морфологический анализ крови с мазком, а также определять количество тромбоцитов. Больных необходимо проинформировать о возможности появления таких симптомов нейтропении и тромбоцитопении, как лихорадка, боль в горле, озноб, петехиальные кровоизлияния, кровотечения. При появлении этих симптомов следует повторить вышеупомянутые исследования.

Обычно на 2-й или 3-й неделе от начала лечения у некоторых больных может наблюдаться лихорадка как реакция на лекарственное средство. Лихорадка может сопровождаться сыпью. Аллергическая реакция третьего типа в виде сыпи обычно прекращается в течение нескольких дней после отмены препарата и редко появляется при возобновлении его применения в низких дозах.

При появлении зуда и сыпи можно применять антигистаминные препараты.

Значительно реже (через 6 месяцев или позже после начала применения препарата) отмечается аллергическая реакция позднего типа в виде сыпи, которая требует отмены препарата.

Появление медикаментозной сыпи с лихорадкой, болью в суставах, увеличением лимфатических узлов и другими аллергическими симптомами требует, как правило, отмены препарата.

Больные с аллергией на пенициллин могут быть сенсибилизированными к пеницилламину (перекрестная сенсибилизация). Возможность возникновения побочных эффектов, вызванных загрязнением пеницилламина следовым количеством пенициллина в процессе производства, исключена, поскольку сейчас пеницилламин производится синтетически, а не путем расщепления пенициллина.

Из-за действия пеницилламина на коллаген и эластин перед плановым хирургическим вмешательством суточную дозу препарата следует снизить до 250 мг. Лечение с применением больших доз препарата можно возобновить только после полного заживления послеоперационных ран.

У некоторых пациентов, принимающих пеницилламин, возникают такие нарушения: апластическая анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопения, синдром Гудпасчера и миастения.

В период лечения возможно появление таких симптомов, как протеинурия и гематурия, что может быть признаком начала гломерулонефрита, который может привести к нефротическому синдрому. Следует установить наблюдение за такими больными. У некоторых больных симптомы протеинурии могут исчезать без отмены препарата, тогда как другим больным лечение пеницилламином следует прекратить. При появлении протеинурии и гематурии врач должен удостовериться, что симптомы поражения клубочков связанны с лечением.

Если при лечении пеницилламином у пациентов с болезнью Вильсона или цистинурией наблюдаются изменения в моче, следует оценить соотношение риска дальнейшего применения препарата и терапевтической пользы. При лечении цистинурии пеницилламином рекомендуется проводить 1 раз в год рентгенологическое исследование почек и мочевыделительной системы для быстрого выявления нефролитов. Цистиновые камни образуются быстро, иногда в течение 6 месяцев.

Несмотря на малое количество данных о случаях внутрипеченочного холестаза и токсического гепатита, рекомендуется каждые 6 месяцев в течение всего периода применения лекарственного средства проводить функциональные исследования печени.

Хотя острый бронхит наблюдается редко, следует предостеречь больных, чтобы немедленно сообщили врачу о появлении таких симптомов, как одышка при физической нагрузке, кашель неясной этиологии, свистящее дыхание. Следует рассмотреть необходимость проведения функционального исследования легких.

Описаны случаи миастенического синдрома, которые иногда приводили к развитию миастении. Опущение век, диплопия с ослаблением мышц глазных яблок часто являются ранними симптомами миастении. Симптомы миастении в большинстве случаев исчезают после отмены пеницилламина.

При появлении пузырчатки лечение пеницилламином следует прекратить. Лечение пузырчатки: высокие дозы кортикостероидов в монотерапии или иногда в сочетании с иммуносупрессивными средствами. Обычно лечение продолжается несколько недель или месяцев, а в некоторых случаях — более 1 года.

Пациенты, прекратившие лечение препаратами золота из-за наличия тяжелых побочных реакций, относятся к группе повышенного риска возникновения побочных реакций при лечении пеницилламином.

Если лечение пеницилламином было приостановлено по каким-то причинам, его следует возобновлять с низких доз и постепенно увеличивать их до достижения эффективной терапевтической дозы.

Особенно тщательный контроль необходим пациентам пожилого возраста. Повышенная токсичность наблюдалась в этой категории пациентов независимо от функции почек.

Возможна обратимая вкуса. Минеральные добавки для преодоления этого явления не рекомендуются.

Ухудшение неврологической симптоматики болезни Вильсона (дистония, ригидность, тремор, дизартрия) регистрировались после применения пеницилламина. Это может быть следствием перераспределения меди из печени в мозг.

Возможно увеличение груди, как у женщин, так и у мужчин, как редкое осложнение лечения пеницилламином. Даназол успешно применяют для лечения этого явления, если оно не исчезает после прекращения лечения.

Одновременное применение НПВП и других нефротоксических препаратов увеличивает риск повреждения почек.

Если пациенту рекомендовано лечение пероральными препаратами железа, дигоксина, антацидами, необходимо выдержать 2-часовой интервал после приема пеницилламина.

Антигистаминные препараты, назначение стероидов или временное снижение дозы контролирует риск аллергических реакций.

В случае отмены препаратов золота, из-за отсутствия эффективности, применение Купренила® можно начинать через 6 месяцев.

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении Купренила® и противовоспалительных препаратов или других средств, которые могут вызвать нарушение функции костного мозга.

У больных ревматоидным артритом терапию пеницилламином нужно прекратить, если развивается макрогематурия или стойкая микрогематурия неясной этиологии.

У некоторых пациентов может наблюдаться положительный результат теста на антинуклеарные антитела (АНА), а у некоторых из них может быть диагностирована красная волчанка. Волчанка как синдром, аналогичный медикаментозной волчанке, может быть связан с другими лекарственными средствами. Красная волчанка как синдром не связан с гипокомплементемией, может быть и без нефропатии. Положительный тест на АНА не является обязательным условием прекращения лечения. Однако следует иметь в виду возможность развития красной волчанки, как синдрома, в будущем.

У некоторых пациентов могут развиваться язвы ротовой полости, которые иногда имеют вид афтозного стоматита. Также сообщалось о хейлите, глоссите и гингивостоматите. Эти язвы ротовой полости часто связаны с дозой и могут требовать ограничения дозы, но не требуют отмены препарата.

Следует применять с осторожностью пациентам с легкой степенью почечной недостаточности.

После любого изменения дозы следует проводить полный анализ крови (включая уровень тромбоцитов) и мочи.

Лечение следует прекратить, если наблюдается уменьшение количества лейкоцитов или тромбоцитов или появляется прогрессирующая или серьезная протеинурия или гематурия.

В связи с тем, что пеницилламин повышает потребность организма в витамине В6, пациентам можно назначать пиридоксин ежедневно в дозе 25 мг в течение длительного времени, особенно если они находятся на ограничительной диете.

Это лекарственное средство содержит лактозы моногидрат. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозо-галактозы не следует назначать этот препарат. Купренил® содержит азорубин (Е 122), который может вызвать аллергические реакции.