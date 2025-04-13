Киев (адрес не указан)
Доступно в 339 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1316,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1424,77
Экономия при брони: -63,61 грн
1361,16 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1328,79 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1305,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1429,97
Экономия при брони: -68,81 грн
1361,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1232,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1196,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1269,05
Экономия при брони: -65,10 грн
1203,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1286,45
Экономия при брони: -60,61 грн
1225,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн