Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1263,23
Экономия при брони: -73,31 грн
1189,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1298,28
Экономия при брони: -72,44 грн
1225,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1384,30
Экономия при брони: -74,88 грн
1309,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1279,88
Экономия при брони: -57,02 грн
1222,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1232,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1261,67
Экономия при брони: -57,72 грн
1203,95 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Купренил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг бутылка №100
Тева Украина
1368,20 грн