лекарственное средство применять перорально.

Взрослым и детям старшего возраста (которые способны проглотить капсулу) принимать препарат внутрь перед или во время приема пищи: капсулу глотать целиком, запивая достаточным количеством воды

Для применения детям со второй недели жизни или взрослым и детям старшего возраста, которые не могут проглотить капсулу, выдавить содержимое капсулы в ложку (сосуд) (рис. 2) с жидкостью (молоко, фруктовый сок) или другими продуктами питания.

Содержимое капсулы можно добавлять в бутылочку или тарелку с пищей, но необходимо убедиться в полном потреблении пищи - в противном случае нельзя гарантировать приема всей дозы препарата. Лекарственное средство добавлять в пищу непосредственно перед ее употреблением.

Как высвободить содержимое капсулы

Подготовить чистую ложку (сосуд).

Перед извлечением содержимого капсулы в чистую ложку (сосуд) необходимо тщательно вымыть и высушить руки.

Двумя пальцами одной руки взять капсулу за хвост (для «рыбок») или горловину (для «бутылочек») и надавить так, чтобы жидкость перетекла к телу капсулы.

Двумя пальцами другой руки немного растянуть и плотно зажать шейку капсулы.

Хвост или горловину медленно прокручивать до отрыва. Следить за шейкой, чтобы при откручивании хвоста или горловины содержимое не выплескивалось.

После разгерметизации капсулы максимально выжать жидкость в заранее подготовленную чистую ложку (сосуд).

Профилактика рахита: рекомендуемая доза составляет 1 капсулу по 12,5 мкг (500 МЕ витамина D 3 ) в сутки. Применять добавляя содержимое капсулы в жидкость или пищу, как описано выше.

Профилактика рахита у недоношенных новорожденных детей: дозу определяет врач. Общая рекомендуемая доза составляет 2 капсулы по 12,5 мкг или 1 капсулу по 25 мкг (1000 МЕ витамина D 3 ) в сутки. Применять добавляя содержимое капсулы в жидкость или пищу, как описано выше.

Профилактика дефицита витамина D 3 у пациентов групп высокого риска, не имеющих расстройств всасывания: рекомендуемая доза составляет 1 капсулу по 12,5 мкг (500 МЕ витамина D 3 ) в сутки. Можно глотать капсулу целиком или добавлять содержимое капсулы в жидкость или пищу, как описано выше.

Профилактика дефицита витамина D 3 при мальабсорбции: дозу определяет индивидуально врач. Общая рекомендуемая доза составляет 6-10* капсул по 12,5 мкг (3000–5000 МЕ витамина D 3 ) или 3-5* капсул по 25 мкг (3000-5000 МЕ витамина D 3 ). В случае назначения врачом дозы 4000 МЕ витамина D 3 применять 1 капсулу по 100 мкг (4000 МЕ витамина D 3 ) в сутки. Можно глотать капсулу целиком или добавлять содержимое капсулы в жидкость или пищу, как описано выше.

Лечение рахита и остеомаляции: дозу определяет врач индивидуально, в зависимости от течения и тяжести заболевания. Общая рекомендуемая доза для лечения дефицита витамина D 3 для младенцев и детей составляет 2-10* капсул по 12,5 мкг (1000-5000 МЕ витамина D 3 ) или 1-5* капсул по 25 мкг (1000-5000 МЕ витамина D 3 ) в сутки. В случае назначения врачом дозы 4000 МЕ витамина D 3 , применять 1 капсулу по 100 мкг (4000 МЕ витамина D 3 ) в сутки.

Применять, добавляя содержимое капсулы в жидкость или пищу, как описано выше. Лечение продолжается в течение года.

Поддерживающее лечение остеопороза: рекомендуемая доза составляет 2 капсулы по 12,5 мкг (1000 МЕ витамина D3) или 1 капсулу по 25 мкг (1000 МЕ витамина D 3 ) в сутки. Можно глотать капсулу целиком или добавлять содержимое капсулы в жидкость или пищу, как описано выше.

Продолжительность применения . Продолжительность лечения зависит от течения и тяжести заболевания и определяется врачом индивидуально.

Лечение рахита и остеомаляции, вызванных дефицитом витамина D 3 , продолжается в течение 1-го года.

Детям назначают лекарственное средство с целью профилактики рахита, начиная со второй недели жизни до конца первого года жизни. В течение второго года жизни может возникнуть необходимость в дальнейшем применении препарата, особенно в зимнее время.

При применении доз более 1000 МЕ витамина D 3 в сутки, а также при непрерывном или длительном лечении следует регулярно контролировать уровень креатинина в крови и уровень кальция в плазме крови и моче. При необходимости дозу следует откорректировать в зависимости от концентрации кальция в плазме крови.

*При необходимости применения высоких доз холекальциферола рекомендуется применять лекарственное средство в другой лекарственной форме и с большей дозировкой.

Дети. Применяют детям со второй недели жизни.