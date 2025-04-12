Цинковая мазь (Zinc Ointment)
Характеристики
Производитель
Юнифарма
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
10 %
Вес
20 г
ATC-группа
Регистрация
UA/0406/01/01 от 23.10.2018
Международное название
Цинковая мазь инструкция по применению
Состав
Цинка оксид - 10 г/100 г
Фармакологические свойства
относится к группе антисептических средств. Оказывает антисептическое, вяжущее, подсушивающее действие.
Показания Цинковая мазь
кожные заболевания — экзема, пиодермия, дерматит, язвы с преобладанием процесса экссудации.
Применение Цинковая мазь
наружно. Наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2–3 раза в сутки. Курс лечения зависит от характера и тяжести заболевания, а также от сопутствующей терапии.
Противопоказания
гнойные заболевания кожи.
Побочные эффекты
раздражение тканей, аллергические реакции.
Условия хранения
в прохладном, защищенном от света месте.