Цинка оксид

Цинковая мазь (Zinc Ointment)

Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Цены в Киев
от 30,85 грн
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Характеристики
Производитель
Юнифарма
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
10 %
Вес
20 г
ATC-группа
Регистрация
UA/0406/01/01 от 23.10.2018
Международное название

Цинковая мазь инструкция по применению

Состав

Цинка оксид - 10 г/100 г

Фармакологические свойства

относится к группе антисептических средств. Оказывает антисептическое, вяжущее, подсушивающее действие.

Показания Цинковая мазь

кожные заболевания — экзема, пиодермия, дерматит, язвы с преобладанием процесса экссудации.

Применение Цинковая мазь

наружно. Наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2–3 раза в сутки. Курс лечения зависит от характера и тяжести заболевания, а также от сопутствующей терапии.

Противопоказания

гнойные заболевания кожи.

Побочные эффекты

раздражение тканей, аллергические реакции.

Условия хранения

в прохладном, защищенном от света месте.