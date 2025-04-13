Цинковая мазь (Zinc Ointment)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
42,90
Экономия при брони: -9,16 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
40,90
Экономия при брони: -8,75 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
40,88
Экономия при брони: -2,41 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
40,90
Экономия при брони: -8,75 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
39,65
Экономия при брони: -1,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
39,92
Экономия при брони: -1,49 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Фармация
Киев, ул. Предславинская, 9
2.6 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
39,20
Экономия при брони: -8,35 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
40,66
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Цинковая мазь мазь 10 % туба 20 г №1
Юнифарма
38,41
Экономия при брони: -2,29 грн