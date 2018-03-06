L-Тироксин Берлин-Хеми (L-Thyroxin Berlin-Chemie) (1373) - инструкция по применению ATC-классификация
L-Тироксин Берлин-Хеми инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика
Механизм действия. Синтетический левотироксин, который содержится в препарате L-Тироксин 50, 75, 100, 125 и 150 Берлин-Хеми, идентичный по биологической активности природному тиреоидному гормону, продуцируемому главным образом щитовидной железой. Разницы между эндогенно образованным и экзогенным левотироксином для организма не существует.
Фармакодинамические эффекты. После частичного превращения в лиотиронин (Т3), преимущественно в печени и почках, и перехода в клетки организма характерные эффекты тиреоидных гормонов наблюдаются в отношении развития, роста и обмена веществ путем активации Т3-рецепторов.
Клиническая эффективность и безопасность. Замещение тиреоидных гормонов приводит к нормализации процессов метаболизма. Например, прием левотироксина ведет к значительному снижению повышенного уровня ХС, обусловленного гипотиреозом.
Фармакокинетика
Всасывание. Всасывание принятого перорально левотироксина происходит в основном в верхнем отделе тонкой кишки, степень всасывания которого в основном зависит главным образом от галеновой формы препарата и может составлять до 80% при приеме натощак. Если препарат принимать во время приема пищи, его всасывание существенно уменьшается.
Cmax в плазме крови достигается приблизительно через 2–3 ч после применения.
Терапевтический эффект отмечают на 3–5-е сутки после начала перорального приема.
Распределение. Объем распределения составляет около 10–12 л. Левотироксин связывается со специфическими белками плазмы крови приблизительно на 99,97%. Связь белков с гормонами не является ковалентной, таким образом, имеет место постоянный и очень быстрый обмен между свободным и связанным гормоном.
Выведение. Метаболический клиренс левотироксина составляет около 1,2 л плазмы крови в сутки. Расщепление происходит главным образом в печени, почках, головном мозге и мышцах. Метаболиты выводятся с мочой и калом. T½ препарата составляет около 7 дней. При тиреотоксикозе этот период сокращается до 3–4 сут, а при гипотиреозе удлиняется до 9–10 дней.
Период беременности и кормления грудью. Левотироксин проникает через плаценту лишь в незначительных количествах. В случае приема препарата в обычных дозах левотироксин попадает в грудное молоко только в незначительных количествах.
Нарушение функции почек. Благодаря высокому уровню связывания с белками ни гемодиализ, ни гемоперфузия не влияют на уровень левотироксина.
Показания L-Тироксин Берлин-Хеми
L-Тироксин 50 Берлин-Хеми, L-Тироксин 100 Берлин-Хеми:
- доброкачественный зоб с эутиреоидным состоянием функции щитовидной железы;
- профилактика рецидива зоба после резекции зоба с эутиреоидным состоянием функции щитовидной железы;
- заместительная терапия при гипотиреозе различной этиологии;
- вспомогательное средство для тиреостатической терапии гипертиреоза после достижения эутиреоидного функционального состояния;
- супрессивная и заместительная терапия рака щитовидной железы, главным образом после тиреоидэктомии.
Дополнительное показание для L-Тироксин 100 Берлин-Хеми и L-Тироксин 150 Берлин-Хеми:
- в качестве диагностического средства при проведении теста тиреоидной супрессии.
L-Тироксин 75 Берлин-Хеми, L-Тироксин 125 Берлин-Хеми, L-Тироксин 150 Берлин-Хеми:
- заместительная терапия при гипотиреозе различной этиологии;
- профилактика рецидива зоба после резекции зоба с эутиреоидным состоянием функции щитовидной железы;
- доброкачественный зоб с эутиреоидным состоянием функции щитовидной железы;
- супрессивная и заместительная терапия при злокачественной опухоли щитовидной железы, главным образом после тиреоидэктомии.
Дополнительное показание для L-Тироксин 75 Берлин-Хеми:
- вспомогательное средство для тиреостатической терапии гипертиреоза после достижения эутиреоидного функционального состояния.
Применение L-Тироксин Берлин-Хеми
L-Тироксин 50 Берлин-Хеми, L-Тироксин 100 Берлин-Хеми. Данные относительно дозирования следует рассматривать как рекомендации. Индивидуальную суточную дозу определяют на основании результатов лабораторных анализов и клинического обследования. Терапию гормонами щитовидной железы следует начинать с низкой дозы и постепенно повышать (каждые 2–4 нед) до необходимой терапевтической дозы.
Поскольку уровень T4 или свободного тироксина (fT4) у некоторых пациентов может быть повышен, для наблюдения за режимом лечения лучше подходит определение концентрации ТТГ в плазме крови.
Взрослые пациенты. Лечение доброкачественного зоба: 75–200 мкг/сут.
Профилактика рецидива зоба: 75–200 мкг/сут.
Заместительная терапия при гипотиреозе: начальная доза составляет 25–50 мкг/сут, поддерживающая — 100–200 мкг/сут.
Сопутствующая терапия при лечении гипертиреоза тиреостатическими средствами: 50–100 мкг/сут.
Супрессивная и заместительная терапия рака щитовидной железы: 150–300 мкг/сут.
При проведении теста тиреоидной супрессии (для L-тироксин 100 Берлин-Хеми): по 200 мкг (2 таблетки)/сут (за 14 дней до проведения теста).
Дети с врожденным и приобретенным гипотиреозом. Поддерживающая доза обычно составляет 100–150 мкг левотироксина на 1 м2 площади поверхности тела в сутки.
Для младенцев и детей с врожденным гипотиреозом, которым показана немедленная заместительная терапия левотироксином, рекомендуемая начальная доза левотироксина в первые 3 мес составляет 10–15 мкг/кг/сут. В дальнейшем коррекцию дозы проводят в индивидуальном порядке согласно результатам клинических исследований с учетом показателей уровня гормона щитовидной железы, а также уровня ТТГ.
Для детей с приобретенным гипотиреозом начальная доза левотироксина составляет 12,5–50 мкг/сут, для применения которой следует использовать препарат в соответствующей дозе. Исходя из клинических данных относительно уровня гормона щитовидной железы, а также уровня ТТГ, дозу следует повышать постепенно с интервалами 2–4 нед до тех пор, пока не будет достигнута полная доза, необходимая для заместительной терапии. Младенцам и детям в возрасте до 3 лет полную суточную дозу добавляют не менее чем за 30 мин до первого в этот день кормления.
Таблетки можно принимать в виде суспензии. Таблетки предварительно растворяют в небольшом количестве воды (10–15 мл), а полученную свежеприготовленную суспензию дают ребенку, добавив к ней еще небольшое количество воды (5–10 мл).
Пациенты пожилого возраста. В отдельных случаях у лиц пожилого возраста, например у пациентов с заболеваниями сердца, следует отдавать предпочтение постепенному снижению дозы левотироксина натрия с постоянным определением уровня ТТГ.
Опыт показывает, что применение минимальной дозы является оптимальным решением при небольшой массе тела и большом узловом зобе.
Всю суточную дозу следует проглотить, не разжевывая таблетки, запить небольшим количеством жидкости, например ½ стакана воды. Принимать препарат натощак, не менее чем за 30 мин до завтрака.
Благодаря особой форме таблетки ее можно разделить следующим образом: таблетку положить на твердую поверхность насечкой для деления вверх и надавить на нее пальцем сверху в перпендикулярном направлении (рис. 1).
Продолжительность лечения. Лекарственное средство применяют в течение всей жизни при гипотиреозе, после хирургических вмешательств — струмэктомии или тиреоидэктомии, а также для предупреждения рецидивов после удаления эутиреоидного зоба. Длительность применения препарата в качестве вспомогательного средства для лечения гипертиреоидизма после достижения эутиреоидного функционального состояния соответствует сроку тиреостатической терапии. При легкой форме эутиреоидного зоба продолжительность лечения составляет от 6 мес до 2 лет. Если состояние больного после лечения не улучшается, то назначают хирургическое вмешательство или терапию радиоактивным йодом.
Тест тиреоидной супрессии. При проведении теста тиреоидной супрессии ежедневно принимать по 150–200 мкг левотироксина натрия на протяжении 14 дней.
L-Тироксин 75 Берлин-Хеми, L-Тироксин 125 Берлин-Хеми, L-Тироксин 150 Берлин-Хеми. Данные относительно дозирования следует рассматривать как рекомендации. Индивидуальную суточную дозу определяют на основании результатов лабораторных анализов и клинического обследования. В случае сохранения минимальной функции щитовидной железы следует применять наиболее низкую заместительную дозу.
У больных пожилого возраста, пациентов с ИБС и тяжелым или хроническим гипотиреозом лечение тиреоидными гормонами следует начинать с особой осторожностью, например, рекомендуется начинать лечение с низкой дозы и повышать ее медленно, с продолжительными интервалами, часто контролируя уровень тиреоидных гормонов. Учитывая опыт применения как у больных с низкой массой тела, так и у пациентов с большим узловым зобом, достаточно более низких доз препарата.
Поскольку уровень T4 или свободного тироксина (fT4) у некоторых пациентов может быть повышен, для наблюдения за режимом лечения лучше подходит определение концентрации ТТГ в сыворотке крови.
Взрослые пациенты
Гипотиреоз. Начальная доза составляет 25–50 мкг/сут, поддерживающая — 100–200 мкг/сут (повышение дозы на 25–50 мкг проводят с интервалами в 2–4 нед).
Профилактика рецидива зоба — 75–200 мкг/сут.
Доброкачественный зоб с эутиреоидным состоянием функции — 75–200 мкг/сут.
Сопутствующая терапия при лечении гипертиреоза тиреостатиками — 50–100 мкг/сут.
После тиреоидэктомии по поводу злокачественной опухоли — 150–300 мкг/сут.
При проведении теста тиреоидной супрессии: по 150 мкг (эквивалентно 1 таблетке L-тироксин 150 Берлин-Хеми)/сут (за 14 дней до проведения теста).
Если коррекция дозы данного препарата невозможна, существуют лекарственные средства в другой дозировке. Следует обратиться к врачу для получения рекомендации.
Дети с врожденным и приобретенным гипотиреозом. Поддерживающая доза обычно составляет 100–150 мкг левотироксина на 1 м2 площади поверхности тела в сутки.
Для младенцев и детей с врожденным гипотиреозом, которым показана немедленная заместительная терапия левотироксином, рекомендуемая начальная доза левотироксина в первые 3 мес составляет 10–15 мкг/кг/сут. В дальнейшем коррекцию дозы проводят в индивидуальном порядке согласно результатам клинических исследований с учетом показателей уровня гормона щитовидной железы, а также уровня ТТГ.
Для детей с приобретенным гипотиреозом начальная доза левотироксина составляет 12,5–50 мкг/сут, для применения которой следует использовать препарат в соответствующей дозе. Исходя из клинических данных, а также относительно уровня гормона щитовидной железы, а также уровня ТТГ, дозу следует повышать постепенно с интервалами 2–4 нед до тех пор, пока не будет достигнута полная доза, необходимая для заместительной терапии.
Детям полную суточную дозу принимать не менее чем за 30 мин до первого в этот день кормления. Таблетки также можно принимать в форме суспензии. Таблетки предварительно растворяют в небольшом количестве воды (10–15 мл), а полученную свежеприготовленную суспензию дают ребенку, добавив к ней еще небольшое количество воды (5–10 мл).
Пациенты пожилого возраста. В отдельных случаях у больных пожилого возраста, например у пациентов с заболеваниями сердца, следует отдавать предпочтение постепенному снижению дозы левотироксина натрия с постоянным определением уровня ТТГ.
Всю суточную дозу следует проглотить, не разжевывая таблетки, запить небольшим количеством жидкости. Принимать препарат натощак, не менее чем за 30 мин до завтрака.
Благодаря особой форме таблетки ее можно разделить следующим образом: таблетку положить на твердую поверхность насечкой для деления вверх и надавить на нее пальцем сверху в перпендикулярном направлении (рис. 1).
Продолжительность лечения
Лекарственное средство обычно применяют на протяжении всей жизни при гипотиреозе и после тиреоидэктомии вследствие злокачественной опухоли щитовидной железы; при эутиреоидном зобе и для профилактики рецидивов зоба — от нескольких месяцев или лет до применения на протяжении всей жизни, как вспомогательное средство при лечении гипертиреоза — в зависимости от продолжительности тиреостатической терапии.
Продолжительность лечения эутиреоидного зоба должна составлять от 6 мес до 2 лет. Если состояние больного после лечения L-тироксином 75 Берлин-Хеми или L-тироксином 125 Берлин-Хеми или L-тироксином 150 Берлин-Хеми не улучшается, следует рассмотреть другие терапевтические подходы.
Тест тиреоидной супрессии. При проведении теста тиреоидной супрессии ежедневно принимать по 150–200 мкг левотироксина натрия на протяжении 14 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата; нелеченный гипертиреоз любой этиологии; нелеченная недостаточность коры надпочечников; нелеченная гипофизарная недостаточность (это приводит к недостаточности коры надпочечников, требующей лечения); острый инфаркт миокарда; острый миокардит; острый панкардит.
В период беременности противопоказано одновременное применение левотироксина и любого тиреостатического средства. (Более подробная информация по применению в период беременности и кормления грудью приведена в разделе Применение в период беременности и кормления грудью).
Побочные эффекты
при непереносимости пациентом дозы препарата, что бывает очень редко, или в случае передозировки, особенно при слишком быстром повышении дозы в начале лечения, возможно возникновение типичных симптомов гипертиреоза.
В этих случаях суточную дозу рекомендуется снизить или прекратить применение препарата на несколько дней. При исчезновении побочных явлений лечение возобновляют, осторожно проводя подбор дозы препарата.
При гиперчувствительности к левотироксину или любому из вспомогательных веществ препарата возможно возникновение аллергических реакций со стороны кожи (например кожная сыпь, крапивница) и дыхательных путей. Имеются отдельные сообщения о развитии анафилактического шока. В этом случае применение препарата следует прекратить.
Побочные реакции классифицируются по частоте возникновения следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); иногда (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно оценить на основе имеющихся данных).
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — повышенная чувствительность.
Со стороны сердца: очень часто — учащенное сердцебиение; часто — тахикардия; неизвестно — аритмия, стенокардия.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: частота неизвестна — сыпь, крапивница, гипергидроз.
Психические нарушения: очень часто — бессонница; часто — нервозность; частота неизвестна — ощущение внутреннего беспокойства.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: частота неизвестна — мышечная слабость, судороги мышц, остеопороз на фоне применения угнетающих доз левотироксина, особенно у женщин в период постменопаузы, преимущественно во время длительного лечения.
Со стороны сосудов: частота неизвестна — ощущение жара, коллапс (острая сосудистая недостаточность) у недоношенных младенцев с очень низкой массой тела при рождении (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны репродуктивной системы и молочной железы: частота неизвестна — нарушение менструального цикла.
Со стороны ЖКТ: частота неизвестна — диарея, рвота.
Результаты дополнительных методов исследования: частота неизвестна — уменьшение массы тела.
Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль; редко — псевдоопухоль головного мозга (преимущественно у детей); частота неизвестна — тремор.
Общие нарушения и реакции в месте введения: частота неизвестна — непереносимость жары, лихорадка.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях. Крайне важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства. Это дает возможность непрерывного наблюдения за соотношением польза/риск лекарственного средства. Специалистов в области здравоохранения просят обязательно сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему отчетности.
Особые указания
перед началом проведения терапии гормонами щитовидной железы или проб тиреоидной супрессии необходимо исключить наличие или провести лечение следующих заболеваний или состояний: ИБС, стенокардия, АГ, гипофизарная недостаточность и/или недостаточность коры надпочечников, автономия щитовидной железы.
Перед проведением теста тиреоидной супрессии следует исключить наличие или провести лечение вышеуказанных заболеваний или состояний, за исключением автономии щитовидной железы, которая может быть причиной проведения теста тиреоидной супрессии.
В случае ИБС, сердечной недостаточности, тахиаритмии, миокардита в фазе ремиссии, хронического гипотиреоза или у пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда, необходимо обязательно избегать фармакологически индуцированного гипертиреоза, даже легкой степени. При проведении терапии тиреоидными гормонами у данных пациентов следует проводить частый контроль показателей гормонов щитовидной железы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
В случае вторичного гипотиреоза необходимо проверить наличие сопутствующей недостаточности коры надпочечников. При выявлении данного заболевания в первую очередь следует провести заместительную терапию (гидрокортизоном). Без надлежащего обеспечения организма кортикостероидами терапия тиреоидными гормонами у пациентов с недостаточностью коры надпочечников или гипофизарной недостаточностью может привести к аддисоническому кризу.
Из-за незрелости функции надпочечников и возможного нарушения кровообращения следует контролировать гемодинамические параметры в начале терапии левотироксином у недоношенных младенцев с очень низкой массой тела при рождении.
При подозрении на наличие автономного тиреоидита следует определить уровень ТТГ или провести тиреосцинтиграфию до начала лечения.
У женщин в период постменопаузы существует повышенный риск развития остеопороза, поэтому необходим подбор (титрование) дозы левотироксина до достижения минимальной эффективной дозы, а также, во избежание повышения концентрации левотироксина в крови выше физиологического уровня, у этих пациентов следует чаще проверять функцию щитовидной железы (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Тиреоидные гормоны нельзя применять для уменьшения массы тела. Назначение физиологических доз не приводит к уменьшению массы тела у пациентов с эутиреоидным состоянием. Более высокие дозы могут привести к возникновению серьезных или даже угрожающих жизни побочных реакций, особенно в сочетании с некоторыми средствами для уменьшения массы тела.
Если установлен режим терапии левотироксином, переход на другой лекарственный препарат, содержащий тиреоидные гормоны, необходимо проводить только под контролем лабораторных анализов и клинических данных.
У пациентов, одновременно принимающих левотироксин и другие лекарственные препараты, которые могут влиять на щитовидную железу (амиодарон, ингибиторы тирозинкиназы, салицилаты и фуросемид в высоких дозах), необходим контроль функции щитовидной железы (см. также ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Относительно пациентов с сахарным диабетом и пациентов, получающих антикоагулянты см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Сообщалось о случаях возникновения гипотиреоза у пациентов, одновременно получавших севеламер и левотироксин. Поэтому у таких больных, которые получают оба препарата, необходимо тщательно контролировать уровень TTГ (также см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Лечение гормонами щитовидной железы необходимо проводить последовательно в период беременности.
Для обеспечения оптимального здоровья матери и плода важно, чтобы уровень гормонов щитовидной железы оставался в пределах нормы.
Несмотря на широкое применение в период беременности, нет сведений о наличии побочных эффектов левотироксина на течение беременности или на здоровье плода/новорожденного.
Благодаря эстрогенам потребность в левотироксине в период беременности может повышаться. По этой причине в период беременности следует контролировать функцию щитовидной железы, а в случае необходимости — корректировать дозу тиреоидного гормона.
В период беременности противопоказано применение левотироксина как вспомогательного средства при лечении гипертиреоза тиреостатическими препаратами. Дополнительный прием левотироксина может потребовать повышения дозы тиреостатиков. Тиреостатические лекарственные средства, в отличие от левотироксина, в значительных дозах проникают через плацентарный барьер. Это может привести к развитию гипотиреоза плода. По этой причине у беременных, больных гипертиреозом, тиреостатики всегда следует применять в качестве монотерапии и в низких дозах.
В период беременности запрещено выполнять тест тиреоидной супрессии.
Кормление грудью. Лечение гормонами щитовидной железы необходимо проводить последовательно в период кормления грудью. В настоящее время сведения о наличии побочных эффектов левотироксина на здоровье новорожденного отсутствуют. Количество гормонов щитовидной железы, проникающих в грудное молоко в период кормления грудью, даже в случае терапии высокими дозами гормонов щитовидной железы является недостаточным для развития у младенцев гипертиреоза или подавления секреции ТТГ.
Благодаря эстрогену необходимость в левотироксине в период беременности может повышаться. Поэтому после беременности следует контролировать функцию щитовидной железы, а в случае необходимости — корректировать дозу тиреоидного гормона.
В период кормления грудью запрещено выполнять тест тиреоидной супрессии.
Дети. Лекарственный препарат применяют в педиатрической практике. Подробная информация о рекомендуемых дозах и способах применения препарата приведена в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Соответствующие исследования не проводились.
Взаимодействия
антидиабетические препараты. Левотироксин может уменьшать выраженность сахароснижающего эффекта антидиабетических препаратов в крови (например метформина, глимепирида, глибенкламида и инсулина). Рекомендуется проводить частый контроль уровня глюкозы в крови при сахарном диабете, особенно в начале и конце лечения тиреоидными гормонами, а в случае необходимости — корректировать дозу сахароснижающего лекарственного средства.
Производные кумарина Левотироксин может усиливать действие производных кумарина путем вытеснения их из участков связывания с белками плазмы крови. Поэтому в случае одновременного применения необходимо проводить регулярный контроль показателей коагуляции, а при необходимости — корректировать (снижать) дозу антикоагулянтов.
Ионообменные смолы. Ионообменные смолы, такие как колестирамин, колестипол или кальциевая и натриевая соли полистиреновой сульфоновой кислоты, подавляют всасывание левотироксина путем связывания тиреоидных гормонов в ЖКТ; поэтому их не следует применять раньше, чем через 4–5 ч после приема L-Тироксина Берлин Хеми.
Препараты, связывающие желчные кислоты. Колесевелам связывает левотироксин и таким образом уменьшает всасывание левотироксина в ЖКТ. Какого-либо взаимодействия не наблюдалось в случае применения левотироксина не менее чем за 4 ч до приема колесевелама. Поэтому L-Тироксин Берлин-Хеми следует применять не менее чем за 4 ч до приема колесевелама.
Алюминийсодержащие антацидные препараты, а также железосодержащие и кальцийсодержащие препараты. Всасывание левотироксина может уменьшаться в случае одновременного применения алюминийсодержащих антацидных средств (антацидные препараты, сукральфат), железосодержащих лекарственных средств и кальцийсодержащих лекарственных средств. Поэтому L-Тироксин Берлин-Хеми следует принимать не менее чем за 2 ч до приема данных средств.
Севеламер и лантана карбонат могут снижать биодоступность левотироксина (также см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пропилтиоурацил, ГКС и блокаторы β-адренорецепторов (особенно пропранолол). Данные вещества подавляют превращение тироксина (T4) в T3 и могут приводить к снижению концентрации T3 в плазме крови.
Амиодарон и йодированные рентгеноконтрастные вещества. Из-за высокого содержания йода амиодарон и йодированные рентгеноконтрастные вещества могут вызвать как гипер-, так и гипотиреоз. Следует соблюдать особую осторожность при узловом зобе с возможной неопределенной автономией. Амиодарон подавляет превращение T4 в T3, вследствие чего возникает снижение концентрации T3 и повышение уровня ТТГ в плазме крови. В связи с влиянием амиодарона на функцию щитовидной железы может возникнуть необходимость в коррекции дозы препарата L-Тироксин Берлин-Хеми.
Салицилаты, дикумарол, фуросемид, клофибрат. Салицилаты (особенно в дозе >2 г/сут), дикумарол, фуросемид в высоких дозах (250 мг), клофибрат и другие вещества могут вытеснять левотироксин из участков связывания с белками плазмы крови. Это может приводить к начальному переходному повышению уровня свободных тиреоидных гормонов, которое приводит к снижению общего уровня тиреоидных гормонов.
Эстрогенсодержащие контрацептивы, лекарственные средства для заместительной гормональной терапии в период постменопаузы. Потребность в левотироксине может увеличиваться на фоне применения эстрогенсодержащих контрацептивов или заместительной гормональной терапии в постменопаузальный период. Возможно повышение связывания левотироксина, которое может приводить к ошибкам диагностики и лечения.
Сертралин, хлорохин/прогуанил. Данные вещества снижают эффективность левотироксина и повышают уровень ТТГ в сыворотке крови.
Фермент-индуцирующие лекарственные препараты. Барбитураты, рифампицин, карбамазепин, фенитоин и другие лекарственные средства, способные активировать ферменты печени, могут повышать печеночный клиренс левотироксина и приводить к снижению его уровня в плазме крови.
Ингибиторы протеазы (например ритонавир, индинавир, лопинавир). Имеются сообщения о потере терапевтического эффекта левотироксина при сочетанном применении с лопинавиром/ритонавиром. Таким образом у пациентов, одновременно принимающих левотироксин и ингибиторы протеазы, необходимо проведение тщательного контроля клинических симптомов и функции щитовидной железы. При необходимости дозу левотироксина следует скорректировать.
Ингибиторы тирозинкиназы (например иматиниб, сунитиниб, сорафениб, мотезаниб) могут снижать эффективность левотироксина. Поэтому у пациентов, одновременно принимающих левотироксин и ингибиторы тирозинкиназы, необходимо проведение тщательное наблюдения за клиническими симптомами и показателями функции щитовидной железы. При необходимости дозу левотироксина следует скорректировать.
Препараты, содержащие сою. Препараты, содержащие сою, могут угнетать всасывание левотироксина в кишечнике.
Сообщалось о повышении уровня ТТГ в сыворотке крови у детей, находившихся на соевой диете и получавших лечение левотироксином из-за врожденного гипотиреоза. Для достижения нормального уровня T4 и ТТГ в сыворотке крови рекомендуется применять высокие дозы левотироксина. Во время и после завершения соевой диеты необходимо проведение тщательного контроля уровней T4 и ТТГ в сыворотке крови, может возникнуть необходимость в коррекции дозы левотироксина.
Передозировка
при передозировке наблюдаются учащенный пульс, усиленное сердцебиение, чувство тревоги, ощущение жара, повышение температуры тела, повышенное потоотделение, аритмия, бессонница, тремор, повышение частоты приступов стенокардии, беспокойство, уменьшение массы тела, рвота, диарея, головная боль, слабость и судороги мышц, нарушение менструального цикла, псевдоопухоль мозга. Были сообщения об отдельных случях эпилептических припадков в соответствующей категории пациентов, когда лимит индивидуальной толерантной дозы был превышен. Рекомендуется прекратить прием препарата и провести контрольное обследование.
Повышение уровня T3 является достоверным индикатором передозировки препарата, чем повышение уровней T4 и fT4.
В случае передозировки и интоксикации возникают симптомы, характерные для умеренного или значительного ускорения метаболизма (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В зависимости от степени передозировки рекомендуется прекратить прием препарата и провести контрольное обследование.
В случаях интоксикации у человека (попытки суицида) левотироксин в дозе до 10 мг переносится без осложнений. Развитие таких серьезных осложнений, как нарушение жизненно важных функций (дыхания и кровообращения), маловероятно при условии, если ИБС отсутствует в анамнезе. Несмотря на это, сообщалось о развитии тиреотоксического криза, судорог, сердечной недостаточности и комы. Имелись отдельные сообщения о случаях внезапного летального исхода, связанного с нарушением работы сердца, у больных, длительное время принимавших повышенные дозы левотироксина.
В случаях острой передозировки всасывание препарата в ЖКТ можно уменьшить с помощью приема активированного угля. Лечение носит обычно симптоматический и поддерживающий характер. Тяжелые бета-симпатомиметические симптомы, например тахикардию, тревожность, возбуждение или гиперкинезию, можно ослабить за счет применения блокаторов β-адренорецепторов. Применение тиреостатиков не показано, так как функция щитовидной железы уже полностью подавлена.
В случае приема препарата в экстремально высоких дозах (попытка суицида) целесообразно провести плазмаферез.
При передозировке левотироксина необходимо длительное наблюдение. В связи с постепенным превращением левотироксина в лиотиронин развитие симптомов может происходить с задержкой до 6 дней.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.