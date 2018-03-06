L -Тироксин 50 Берлин-Хеми, L -Тироксин 100 Берлин-Хеми . Данные относительно дозирования следует рассматривать как рекомендации. Индивидуальную суточную дозу определяют на основании результатов лабораторных анализов и клинического обследования. Терапию гормонами щитовидной железы следует начинать с низкой дозы и постепенно повышать (каждые 2–4 нед) до необходимой терапевтической дозы.

Поскольку уровень T 4 или свободного тироксина (fT 4 ) у некоторых пациентов может быть повышен, для наблюдения за режимом лечения лучше подходит определение концентрации ТТГ в плазме крови.

Взрослые пациенты. Лечение доброкачественного зоба : 75–200 мкг/сут.

Профилактика рецидива зоба : 75–200 мкг/сут.

Заместительная терапия при гипотиреозе : начальная доза составляет 25–50 мкг/сут, поддерживающая — 100–200 мкг/сут.

Сопутствующая терапия при лечении гипертиреоза тиреостатическими средствами : 50–100 мкг/сут.

Супрессивная и заместительная терапия рака щитовидной железы : 150–300 мкг/сут.

При проведении теста тиреоидной супрессии (для L -тироксин 100 Берлин-Хеми ): по 200 мкг (2 таблетки)/сут (за 14 дней до проведения теста).

Дети с врожденным и приобретенным гипотиреозом. Поддерживающая доза обычно составляет 100–150 мкг левотироксина на 1 м2 площади поверхности тела в сутки.

Для младенцев и детей с врожденным гипотиреозом, которым показана немедленная заместительная терапия левотироксином, рекомендуемая начальная доза левотироксина в первые 3 мес составляет 10–15 мкг/кг/сут. В дальнейшем коррекцию дозы проводят в индивидуальном порядке согласно результатам клинических исследований с учетом показателей уровня гормона щитовидной железы, а также уровня ТТГ.

Для детей с приобретенным гипотиреозом начальная доза левотироксина составляет 12,5–50 мкг/сут, для применения которой следует использовать препарат в соответствующей дозе. Исходя из клинических данных относительно уровня гормона щитовидной железы, а также уровня ТТГ, дозу следует повышать постепенно с интервалами 2–4 нед до тех пор, пока не будет достигнута полная доза, необходимая для заместительной терапии. Младенцам и детям в возрасте до 3 лет полную суточную дозу добавляют не менее чем за 30 мин до первого в этот день кормления.

Таблетки можно принимать в виде суспензии. Таблетки предварительно растворяют в небольшом количестве воды (10–15 мл), а полученную свежеприготовленную суспензию дают ребенку, добавив к ней еще небольшое количество воды (5–10 мл).

Пациенты пожилого возраста. В отдельных случаях у лиц пожилого возраста, например у пациентов с заболеваниями сердца, следует отдавать предпочтение постепенному снижению дозы левотироксина натрия с постоянным определением уровня ТТГ.

Опыт показывает, что применение минимальной дозы является оптимальным решением при небольшой массе тела и большом узловом зобе.

Всю суточную дозу следует проглотить, не разжевывая таблетки, запить небольшим количеством жидкости, например ½ стакана воды. Принимать препарат натощак, не менее чем за 30 мин до завтрака.

Благодаря особой форме таблетки ее можно разделить следующим образом: таблетку положить на твердую поверхность насечкой для деления вверх и надавить на нее пальцем сверху в перпендикулярном направлении (рис. 1).



Продолжительность лечения. Лекарственное средство применяют в течение всей жизни при гипотиреозе, после хирургических вмешательств — струмэктомии или тиреоидэктомии, а также для предупреждения рецидивов после удаления эутиреоидного зоба. Длительность применения препарата в качестве вспомогательного средства для лечения гипертиреоидизма после достижения эутиреоидного функционального состояния соответствует сроку тиреостатической терапии. При легкой форме эутиреоидного зоба продолжительность лечения составляет от 6 мес до 2 лет. Если состояние больного после лечения не улучшается, то назначают хирургическое вмешательство или терапию радиоактивным йодом.

Тест тиреоидной супрессии. При проведении теста тиреоидной супрессии ежедневно принимать по 150–200 мкг левотироксина натрия на протяжении 14 дней.

L -Тироксин 75 Берлин-Хеми, L -Тироксин 125 Берлин-Хеми, L -Тироксин 150 Берлин-Хеми . Данные относительно дозирования следует рассматривать как рекомендации. Индивидуальную суточную дозу определяют на основании результатов лабораторных анализов и клинического обследования. В случае сохранения минимальной функции щитовидной железы следует применять наиболее низкую заместительную дозу.

У больных пожилого возраста, пациентов с ИБС и тяжелым или хроническим гипотиреозом лечение тиреоидными гормонами следует начинать с особой осторожностью, например, рекомендуется начинать лечение с низкой дозы и повышать ее медленно, с продолжительными интервалами, часто контролируя уровень тиреоидных гормонов. Учитывая опыт применения как у больных с низкой массой тела, так и у пациентов с большим узловым зобом, достаточно более низких доз препарата.

Поскольку уровень T 4 или свободного тироксина (fT 4 ) у некоторых пациентов может быть повышен, для наблюдения за режимом лечения лучше подходит определение концентрации ТТГ в сыворотке крови.

Взрослые пациенты

Гипотиреоз . Начальная доза составляет 25–50 мкг/сут, поддерживающая — 100–200 мкг/сут (повышение дозы на 25–50 мкг проводят с интервалами в 2–4 нед).

Профилактика рецидива зоба — 75–200 мкг/сут.

Доброкачественный зоб с эутиреоидным состоянием функции — 75–200 мкг/сут.

Сопутствующая терапия при лечении гипертиреоза тиреостатиками — 50–100 мкг/сут.

После тиреоидэктомии по поводу злокачественной опухоли — 150–300 мкг/сут.

При проведении теста тиреоидной супрессии : по 150 мкг (эквивалентно 1 таблетке L-тироксин 150 Берлин-Хеми)/сут (за 14 дней до проведения теста).

Если коррекция дозы данного препарата невозможна, существуют лекарственные средства в другой дозировке. Следует обратиться к врачу для получения рекомендации.

Дети с врожденным и приобретенным гипотиреозом. Поддерживающая доза обычно составляет 100–150 мкг левотироксина на 1 м2 площади поверхности тела в сутки.

Для младенцев и детей с врожденным гипотиреозом, которым показана немедленная заместительная терапия левотироксином, рекомендуемая начальная доза левотироксина в первые 3 мес составляет 10–15 мкг/кг/сут. В дальнейшем коррекцию дозы проводят в индивидуальном порядке согласно результатам клинических исследований с учетом показателей уровня гормона щитовидной железы, а также уровня ТТГ.

Для детей с приобретенным гипотиреозом начальная доза левотироксина составляет 12,5–50 мкг/сут, для применения которой следует использовать препарат в соответствующей дозе. Исходя из клинических данных, а также относительно уровня гормона щитовидной железы, а также уровня ТТГ, дозу следует повышать постепенно с интервалами 2–4 нед до тех пор, пока не будет достигнута полная доза, необходимая для заместительной терапии.

Детям полную суточную дозу принимать не менее чем за 30 мин до первого в этот день кормления. Таблетки также можно принимать в форме суспензии. Таблетки предварительно растворяют в небольшом количестве воды (10–15 мл), а полученную свежеприготовленную суспензию дают ребенку, добавив к ней еще небольшое количество воды (5–10 мл).

Пациенты пожилого возраста. В отдельных случаях у больных пожилого возраста, например у пациентов с заболеваниями сердца, следует отдавать предпочтение постепенному снижению дозы левотироксина натрия с постоянным определением уровня ТТГ.

Всю суточную дозу следует проглотить, не разжевывая таблетки, запить небольшим количеством жидкости. Принимать препарат натощак, не менее чем за 30 мин до завтрака.

Благодаря особой форме таблетки ее можно разделить следующим образом: таблетку положить на твердую поверхность насечкой для деления вверх и надавить на нее пальцем сверху в перпендикулярном направлении (рис. 1).

Продолжительность лечения

Лекарственное средство обычно применяют на протяжении всей жизни при гипотиреозе и после тиреоидэктомии вследствие злокачественной опухоли щитовидной железы; при эутиреоидном зобе и для профилактики рецидивов зоба — от нескольких месяцев или лет до применения на протяжении всей жизни, как вспомогательное средство при лечении гипертиреоза — в зависимости от продолжительности тиреостатической терапии.

Продолжительность лечения эутиреоидного зоба должна составлять от 6 мес до 2 лет. Если состояние больного после лечения L-тироксином 75 Берлин-Хеми или L-тироксином 125 Берлин-Хеми или L-тироксином 150 Берлин-Хеми не улучшается, следует рассмотреть другие терапевтические подходы.

Тест тиреоидной супрессии. При проведении теста тиреоидной супрессии ежедневно принимать по 150–200 мкг левотироксина натрия на протяжении 14 дней.