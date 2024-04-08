ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЙ (LEVOTHYROXINUM NATRICUM) Действующее вещество
синтетический левовращающий изомер тироксина (T4), гормона щитовидной железы. Левотироксин обладает всеми свойствами эндогенного гормона. После биотрансформации в организме в лиотиронин стимулирует рост и дифференцировку тканей, повышает потребность тканей в кислороде, стимулирует метаболизм белков, жиров, углеводов, повышает функциональную активность сердечно-сосудистой системы и ЦНС. В высоких дозах угнетает выработку тиреотропин-РФ гипоталамусом и ТТГ гипофизом.
Абсорбция левотироксина после перорального приема вариабельна и может уменьшаться у пациентов с синдромом мальабсорбции, застойной сердечной недостаточностью, диареей. Биодоступность составляет 50–80%. Более 99% левотироксина связывается с белками плазмы крови (тироксинсвязывающим глобулином, тироксинсвязывающими преальбумином и альбумином). В различных тканях происходит монодейодирование примерно 80% левотироксина с образованием 3,5,3-трийодтиронина (Т3) и неактивных соединений. T4 и T3 в печени конъюгируются с глюкуроновой и серной кислотой и экскретируются с желчью, небольшое количество левотироксина подвергается дезаминированию и декарбоксилированию с образованием тетрайодтироуксусной кислоты. Около 15% введенной дозы выводится с мочой и желчью в виде конъюгатов и в неизмененном виде. Подвергаются энтерогепатической циркуляции с последующим гидролизом в кишечнике и реабсорбцией. Йод, высвобождающийся в процессе метаболизма, утилизируется для синтеза гормонов щитовидной железы и частично экскретируется с калом и мочой. T½ левотироксина — 6–7 дней у пациентов с эутиреоидным, 9–10 дней — с гипотиреоидным и 3–4 дня — с гипертиреоидным состоянием. T½ T3 — 1–2 дня. Гормоны щитовидной железы не проникают через плаценту и только в минимальных количествах экскретируются с грудным молоком. Действие левотироксина развивается медленнее, чем лиотиронина, однако продолжительность его действия больше, чем лиотиронина. Полный терапевтический эффект от применения левотироксина развивается не ранее чем через 1–3 нед после начала терапии при приеме внутрь и сохраняется в течение приблизительно такого же времени после его отмены. Эффект при в/в введении левотироксина пациентам с микседемой, находящимся в коматозном состоянии, развивается в течение 8 ч, максимальный эффект — через 24 ч.
как средство заместительной терапии при гипотиреозе различного генеза, после операций по поводу зоба, для лечения диффузного эутиреоидного зоба, подавляющей и заместительной терапии при злокачественной опухоли щитовидной железы, прежде всего после тиреоидэктомии. В более высоких дозах, но не вызывающих гипертиреоза, левотироксин применяют при первичном гипотиреозе и микседеме, кретинизме, церебрально-гипофизарных заболеваниях, протекающих с гипотиреозом, ожирении с явлениями гипотиреоза, эндемическом и спорадическом зобе.
внутрь. Суточную дозу устанавливают индивидуально в зависимости от показаний, эффективности и данных лабораторных исследований. При гипотиреозе начальная суточная доза для взрослых составляет 25–100 мкг, поддерживающая — 125–200 мкг. При тяжелом и длительном течении гипотиреоза лечение начинают с более низкой начальной дозы, постепенно повышая ее до поддерживающей. Для детей начальная доза составляет 12,5–50 мкг/сут, поддерживающая — в зависимости от возраста: для новорожденных — 4 мкг/кг, детей в возрасте до 3 мес — 25 мкг, от 6 мес до 1 года — 37,5 мкг, до 5 лет — 50 мкг, от 5 лет до 7,5 года — 75–100 мкг, от 7,5 года до12 лет — 100 мкг. При эутиреоидном зобе взрослым назначают 75–200 мкг/сут, новорожденным — 12,5 мкг/сут, детям в возрасте от 3 мес до 1 года — 37,5 мкг, до 5 лет — 25–62,5 мкг, от 7,5 года до 12 лет — 5–100 мкг/сут. При раке щитовидной железы после оперативного лечения назначают 150–300 мкг/сут левотироксина. Длительность лечения составляет от нескольких месяцев до нескольких лет.
гипертиреоз различного генеза, инфаркт миокарда, миокардит, болезнь Аддисона.
при приеме левотироксина в рекомендуемых дозах побочные эффекты не наблюдаются. При назначении высоких доз могут появиться тахикардия, аритмия, приступы стенокардии, тремор, нарушения сна, ощущение беспокойства, гипергидроз, уменьшение массы тела. В отдельных случаях могут наблюдаться также временное увеличение массы тела, выпадение волос.
следует соблюдать осторожность при назначении пациентам пожилого возраста, больным со стенокардией, АГ, эпилепсией, с недостаточностью коры надпочечников и гипофиза, сахарным диабетом.
При появлении признаков гипертиреоза во время лечения левотироксином рекомендуют снизить суточную дозу или прервать его прием на несколько дней. При исчезновении побочных явлений лечение можно постепенно возобновить. У детей назначение левотироксина в высокой начальной дозе может привести к нарушению функции почек. Возможно повышение частоты припадков у детей с эпилепсией.
В период беременности и кормления грудью терапию левотироксином продолжают под наблюдением врача. Левотироксин хорошо изучен, поэтому нет оснований предполагать наличие у него эмбриотоксичных и тератогенных свойств.
при сочетанном применении левотироксина и препаратов инсулина возможно снижение гипогликемизирующего действия последних. Левотироксин усиливает действие антикоагулянтов — производных кумарина. Салицилаты, дикумарол, фуросемид, клофибрат и фенитоин в высоких дозах вытесняют левотироксин из связи с белками плазмы крови, что усиливает его действие. Колестирамин снижает абсорбцию левотироксина. При одновременном приеме с эстрогенами и эстрогенсодержащими пероральными контрацептивами может потребоваться повышение дозы левотироксина.
сопровождается симптомами гипертиреоза (уменьшение массы тела, сердцебиение, синусовая тахикардия, аритмия, стенокардия, сердечная недостаточность, тремор, головная боль, бессонница, непереносимость жары, лихорадка, раздражительность, диарея, боль в животе); повышение уровня Т3 и Т4 в плазме крови и свободного тироксинового индекса.
В зависимости от выраженности симптомов рекомендуют снизить дозу или временно отменить левотироксин. При выраженных клинических симптомах промывают желудок, назначают колестирамин, блокаторы β-адренорецепторов, проводят оксигенотерапию. Тиреостатические средства не применяют. При остром отравлении (суицидальной попытке) рекомендуется проведение плазмафереза.