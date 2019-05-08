Бифонал-Здоровье (Bifonal-Zdorovye) (135365) - инструкция по применению ATC-классификация
Бифонал-Здоровье инструкция по применению
Фармакологические свойства
бифоназол (1α-(-бифенил-4-ульбезил) имидазол) — противогрибковое средство широкого спектра действия. В зависимости от дозы обладает фунгистатическим или фунгицидным свойством. Механизм действия препарата обусловлен нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов. Активен в отношении дерматофитов, дрожжевых (в том числе рода Candida), плесневых (Malassezia furfur) и других грибов, грамположительных кокков. К препарату чувствительны также Corynebacterium minutissimum, Piturosporum orbiculare. После местного применения бифоназола только 0,6–0,8% активного вещества абсорбируется с поверхности здоровой кожи и 2–4% — при воспалительных процессах кожи.
Период полувыведения составляет 19–32 ч. Через 6 ч концентрация бифоназола в верхнем и папиллярном слоях эпидермиса соответствует или во много раз превышает МПК для основных возбудителей дерматомикозов.
Показания Бифонал-Здоровье
дерматомикозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми, плесневыми и другими грибами, в том числе микозы стоп, кистей, гладкой кожи и складок кожи; разноцветный лишай, поверхностные кандидозы; эритразма.
Применение Бифонал-Здоровье
гель наносят 1 раз в сутки вечером перед сном тонким слоем на пораженный участок кожи и втирают. Разовую дозу устанавливают с учетом размеров очага поражения — для обработки площади размером с ладонь используют столбик геля длиной около 5 мм.
Продолжительность лечения при микозах стоп и поражении кожи в межпальцевых промежутках ног — 3 нед; при микозах кистей, складок кожи и гладкой кожи — 2–3 нед; при разноцветном лишае и эритразме — 2 нед; при поверхностных кандидозах — 2–4 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические и местные реакции (легкая гиперемия, раздражение кожи, в отдельных случаях — жжение и покалывание).
Особые указания
применение препарата в I триместр беременности возможно только по строгим показаниям. Лечение детей грудного возраста препаратом можно проводить только под наблюдением врача.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 10–20 °С.