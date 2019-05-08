бифоназол (1α-(-бифенил-4-ульбезил) имидазол) — противогрибковое средство широкого спектра действия. В зависимости от дозы обладает фунгистатическим или фунгицидным свойством. Механизм действия препарата обусловлен нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов. Активен в отношении дерматофитов, дрожжевых (в том числе рода Candida), плесневых (Malassezia furfur) и других грибов, грамположительных кокков. К препарату чувствительны также Corynebacterium minutissimum, Piturosporum orbiculare. После местного применения бифоназола только 0,6–0,8% активного вещества абсорбируется с поверхности здоровой кожи и 2–4% — при воспалительных процессах кожи.

Период полувыведения составляет 19–32 ч. Через 6 ч концентрация бифоназола в верхнем и папиллярном слоях эпидермиса соответствует или во много раз превышает МПК для основных возбудителей дерматомикозов.