фармакодинамика. Берлиприл (эналаприла малеат) — это соль малеиновой кислоты эналаприла, являющаяся производным двух аминокислот, L-аланина и L-пролина.

Механизм действия. АПФ является пептидилдипетидазой, которая катализирует превращение ангиотензина I в ангиотензин II и оказывает вазоконстрикторное действие. После всасывания эналаприл подвергается гидролизу с образованием эналаприлата, ингибирующего АПФ. В результате такого угнетения АПФ концентрация ангиотензина II в плазме крови снижается, что, в свою очередь, приводит к повышению активности ренина в плазме крови (вследствие блокирования механизма отрицательной обратной связи высвобождения ренина) и к уменьшению секреции альдостерона.

Структура АПФ идентична структуре киназы II. Таким образом, Берлиприл может также блокировать распад брадикинина, пептида, являющегося мощным вазодилататорам. Однако роль, которую играет данный эффект в терапевтическом действии препарата, остается неизученной.

Механизм антигипертензивного действия препарата Берлиприл, в первую очередь, связан с угнетением ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС); эналаприл может снижать АД даже у пациентов с низкорениновой формой гипертензии.

Применение Берлиприла у пациентов с АГ приводит к снижению АД и в горизонтальном, и в вертикальном положении, без существенного повышения ЧСС.

В редких случаях возникает симптоматическая ортостатическая гипотензия. У некоторых пациентов оптимальное снижение АД происходит лишь через несколько недель терапии. Резкое прекращение терапии Берлиприлом не связано с резким повышением АД.

Эффективное угнетение активности АПФ обычно наступает через 2–4 ч после перорального применения индивидуальной дозы эналаприла малеата. Антигипертензивное действие, как правило, отмечают уже через 1 ч после применения, а максимальное снижение АД достигается через 4–6 ч после приема препарата. Продолжительность действия зависит от дозы. Однако при рекомендуемых дозах антигипертензивное и гемодинамическое действие продолжается в течение не менее 24 ч.

Исследование гемодинамики у больных эссенциальной АГ доказало, что снижение АД сопровождалось уменьшением периферического сопротивления в артериях и увеличением минутного объема крови, но ЧСС почти не менялась. После применения Берлиприла кровообращение в почках увеличивалось; степень клубочковой фильтрации оставалась неизменной. Признаков задержки солей и жидкости не отмечено. Однако у пациентов, у которых скорость клубочковой фильтрации до начала терапии была низкой, этот показатель, как правило, повышался.

В краткосрочных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом и без него, а также с заболеваниями почек после приема эналаприла малеата наблюдалось снижение альбуминурии, а также уменьшение выделения с мочой IgG и общего белка.

При одновременном применении диуретиков группы тиазидов антигипертензивное действие Берлиприла носит аддитивный характер. Берлиприл может предупреждать или уменьшать проявления гипокалиемии, индуцированной тиазидами.

У пациентов с сердечной недостаточностью, принимающих препараты группы сердечных гликозидов и диуретиков, после перорального или в/в применения эналаприла малеата отмечено уменьшение периферического сопротивления и снижение АД. Минутный объем крови увеличивался, тогда как ЧСС (которая у пациентов с сердечной недостаточностью обычно повышена), наоборот, снижалась. Также снижалось давление в конечных легочных капиллярах. Переносимость физической нагрузки и степень сердечной недостаточности, определенные по критериям NYHA, улучшились. При длительном лечении эти эффекты сохраняются.

У пациентов с сердечной недостаточностью от легкой до средней степени тяжести эналаприл замедлял прогрессирование дилатации/увеличение сердца и сердечной недостаточности, определенных по убыванию конечного диастолического и систолического объема в левом желудочке и по возрастанию фракции выброса.

В многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании (SOLVD, исследование профилактики) изучали популяцию пациентов с бессимптомной дисфункцией левого желудочка (фракция выброса <35%). 4228 пациентов были рандомизированы в группы приема плацебо (n=2117) или эналаприла малеата (n=2111). В группе плацебо у 818 лиц развилась сердечная недостаточность или наступила смерть (38,6%) по сравнению с 630 пациентами в группе эналаприла (29,8%) (снижение риска: 29%; 95% доверительный интервал (ДИ) 21–36%; p<0,001).

518 пациентов в группе плацебо (24,5%) и 434 в группе эналаприла (20,6%) умерли или были госпитализированы из-за развития сердечной недостаточности или осложнения уже существующего заболевания (снижение риска 20%; 95% ДИ: 9–30%; p<0,001).

В многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании (SOLVD, терапевтическое исследование) изучали популяцию пациентов с клиническими проявлениями застойной сердечной недостаточности вследствие систолической дисфункции (фракция выброса <35%). 2569 пациентов, получавших традиционное лечение по поводу сердечной недостаточности, были рандомизированно разделены на группы приема плацебо (n=1284) или эналаприла малеата (n=1285). В группе плацебо зарегистрировано 510 (39,7%) случаев смерти по сравнению с 452 (35,2%) — в группе эналаприла (снижение риска: 16%; 95% ДИ: 5–26%; p=0,0036). В группе плацебо умерли 461 пациент вследствие сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с 399 случаями в группе эналаприла (снижение риска: 18%; 95% ДИ: 6–28%; p<0,002) главным образом по причине снижения летальности от прогрессирующей сердечной недостаточности (251 случай в группе плацебо по сравнению с 209 — в группе эналаприла; снижение риска: 22%; 95% ДИ: 6–35%). Несколько пациентов умерли или были госпитализированы из-за прогрессирования сердечной недостаточности (736 пациентов в группе плацебо и 613 — в группе эналаприла; снижение риска: 26%; 95% ДИ: 18–34%; p<0,0001). В целом у пациентов с дисфункцией левого желудочка в исследовании SOLVD эналаприл снижал риск инфаркта миокарда на 23% (95% ДИ: 11–34%; p<0,001), а также риск госпитализации по поводу нестабильной стенокардии на 20% (95% ДИ: 9–29%; p<0,001).

В двух масштабных рандомизированных контролируемых исследованиях (ONTARGET — ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial/Текущее международное исследование применения телмисартана отдельно и в комбинации с рамиприлом и VA NEPHRON-D — The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes/Исследование лечения диабетической нефропатии) изучали применение ингибитора АПФ в комбинации с блокаторами рецепторов ангиотензина II.

Исследование ONTARGET проводили среди пациентов с сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе или сахарным диабетом II типа, что сопровождалось признаками повреждения органов-мишеней. В исследовании VA NEPHRON-D участвовали пациенты с сахарным диабетом II типа и диабетической нефропатией. В ходе этих исследований был установлен незначительный благоприятный эффект относительно почечных и/или сердечно-сосудистых нарушений и снижения смертности, тогда как отмечен повышенный риск развития гиперкалиемии, острого поражения почек и/или гипотензии по сравнению с монотерапией. Учитывая схожие фармакодинамические свойства, эти результаты также относятся и к другим ингибиторам АПФ и блокаторам рецепторов ангиотензина II.

Именно поэтому пациентам с диабетической нефропатией не следует одновременно назначать ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II.

Целью исследования ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints/Применение алискирена при диабете II типа с использованием сердечно-почечных конечных точек) было определение преимущества добавления алискирена к стандартной терапии ингибиторами АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина II у пациентов с сахарным диабетом II типа и хронической болезнью почек или сердечно-сосудистым заболеванием, или обоими одновременно. Исследование было досрочно прекращено из-за повышенного риска возникновения нежелательных явлений. Смерть по причине сердечно-сосудистого заболевания и инсульта чаще возникала в группе алискирена, чем в группе плацебо, а также серьезных нежелательных явлений, которые являются предметом исследования (гиперкалиемия, гипотензия и почечная дисфункция).

Дети. Существуют некоторые данные по применению препарата у детей с АГ в возрасте >6 лет. В клинических исследованиях с участием 110 детей с АГ в возрасте 6–16 лет, у которых масса тела составляла ≥20 кг, а скорость клубочковой фильтрации >30 мл/мин/1,73 м2, пациенты с массой тела <50 кг получали 0,625 мг, 2,5 мг или 20 мг эналаприла малеата ежедневно, а пациенты с массой тела ≥50 кг — 1,25 мг, 5 мг или 40 мг эналаприла малеата ежедневно. При приеме 1 раз в сутки эналаприла малеат снижал АД в зависимости от дозы. Дозозависимый антигипертензивный эффект отмечен во всех подгруппах (по возрасту, стадии Таннера, полу, расе). Однако при применении наименьших исследуемых доз 0,625 и 1,25 мг, что соответствует в среднем 0,02 мг/кг массы тела 1 раз в сутки, не выявлено соответствующей антигипертензивной эффективности. Максимальная доза препарата, которую изучали в ходе исследования, составила 0,58 мг/кг массы тела (до 40 мг) 1 раз ежедневно. Профиль нежелательных явлений у детей был аналогичным тому, который наблюдался у взрослых пациентов.

Фармакокинетика. Всасывание. После перорального приема эналаприла малеат быстро всасывается и его C max в плазме крови достигается через 1 ч. После перорального приема таблетки эналаприла малеата всасывание, определяемое по степени повторного определения в моче, составляет около 60%. Наличие пищи в ЖКТ не влияет на всасывание Берлиприла при пероральном приеме. После всасывания принятый внутрь эналаприла малеат подвергается быстрому и полномасштабному гидролизу до эналаприлата, мощного ингибитора АПФ. Пик концентрации эналаприлата в плазме крови достигается через 4 ч после перорального приема внутрь таблетки эналаприла.

Эффективный T ½ эналаприлата после многократного перорального применения составляет 11 ч. У лиц с нормальной функцией почек стабильная концентрация эналаприлата в плазме крови достигалась после 4 дней лечения.

Распределение. В диапазоне терапевтически значимых концентраций у человека связывание с белками плазмы крови не превышает 60%.

Биотрансформация. Кроме преобразования в эналаприлат, данных о дальнейшем значимом метаболизме эналаприла малеата нет.

Выведение. Эналаприлат выделяется преимущественно почками. Основным компонентом в моче являются эналаприлат, количество которого составляет 40% принятой дозы, и неизмененный эналаприла малеат (около 20%).

Нарушение функции почек. У пациентов с почечной недостаточностью экспозиция эналаприла малеата и эналаприлата в организме повышена. У пациентов с легкой или умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина (КК) 40–60 мл/мин) значение AUC (площадь под кривой) эналаприлата при постоянном применении 5 мг/сут было примерно в 2 раза выше, чем у больных с нормальной функцией почек. При тяжелой почечной недостаточности (КК≤30 мл/мин) значение AUC было примерно в 8 раз выше. На этой стадии почечной недостаточности эффективный T ½ эналаприлата после многократного применения эналаприла малеата удлиняется, а достижение стационарного уровня замедляется (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Эналаприлат можно вывести из организма с помощью гемодиализа. Степень его диализации составляет 62 мл/мин.

Дети. Проведены исследования фармакокинетики с применением многократных доз у 40 детей с АГ в возрасте от 2 мес до 16 лет, принимавших эналаприла малеат перорально в дозе 0,07–0,14 мг/кг/сут. В фармакокинетике эналаприлата значимых отличий между детьми и взрослыми не выявлено. Результаты свидетельствуют об увеличении AUC (при нормировании доз в расчете на массу тела) с возрастом, однако такое увеличение AUC не отмечено, если дозы нормировались в расчете на площадь тела. В стационарном состоянии средний эффективный T ½ эналаприлата составил 14 ч.

Кормление грудью. Через 4–6 ч после приема однократной пероральной дозы 20 мг у 5 женщин после родов средняя C max эналаприла в грудном молоке равна 1,7 мкг/л (диапазон 0,54–5,9 мкг/л).

Средняя C max эналаприлата в грудном молоке составила 1,7 мкг/л (диапазон 1,2–2,3 мкг/л); пики концентраций наблюдались в разное время суток. Исходя из значений C max в грудном молоке, максимальный объем потребления ребенком, который находится исключительно на грудном вскармливании, составляет 0,16% материнской дозы.

C max эналаприла в грудном молоке женщины, которая перорально принимала эналаприл в дозе 10 мг/сут в течение 11 мес, составила 2 мкг/л через 4 ч после приема дозы, а C max эналаприлата — 0,75 мкг/л примерно через 9 ч после приема дозы. Общее количество эналаприла и эналаприлата в молоке измерялось в течение суток и составляло 1,44 и 0,63 мкг/л соответственно.

Невозможно было определить концентрацию эналаприлата в молоке (<0,2 мкг/л) через 4 ч после приема однократной дозы эналаприла 5 мг у одной матери и дозы 10 мг у двух матерей; концентрации эналаприла не определены.

Доклинические данные по безопасности. Доклинические данные не свидетельствуют об особой опасности для людей, учитывая стандартные исследования по безопасной фармакологии, токсичности при многократном применении, генотоксичности, канцерогенности и токсическом влиянии на репродуктивную функцию.

Данные исследований репродуктивной токсичности позволяют предположить, что эналаприла малеат не влияет на фертильность и функционирование репродуктивной системы у крыс и не обладает тератогенным эффектом. В исследовании, в котором препарат вводили крысам до спаривания и в период беременности, в период лактации обнаружена повышенная летальность потомства. Доказано, что препарат проходит через плаценту и выводится с молоком. Также доказано фетотоксическое действие (негативное влияние на плод и/или гибель плода) препаратов, относящихся к классу ингибиторов АПФ, если они назначаются в II и III триместр беременности.