симптоматическая артериальная гипотензия. У пациентов с неосложненной АГ артериальная гипотензия отмечена редко. При недостатке жидкости в организме, например в результате применения диуретиков, приема пищи с низким содержанием соли, проведения гемодиализа, диареи или рвоты, у больных АГ при лечении Берлиприлом симптоматическая артериальная гипотензия развивается чаще (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). У пациентов с сердечной недостаточностью, сопровождающейся почечной недостаточностью или без таковой, также может наблюдаться артериальная гипотензия. Чаще всего это возникает у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью на фоне применения высоких доз петлевых диуретиков, гипонатриемии или снижения функции почек. У таких пациентов начинать терапию Берлиприлом следует под наблюдением врача. При изменении дозы Берлиприла и/или диуретических препаратов контроль должен быть особенно тщательным. Это также касается пациентов с ИБС или цереброваскулярной патологией, у которых чрезмерное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту.

В случае развития артериальной гипотензии пациенту необходимо придать горизонтальное положение и провести, в случае необходимости, в/в инфузию р-ра натрия хлорида. Преходящая артериальная гипотензия при применении Берлиприла не является противопоказанием к дальнейшему лечению, которое можно продолжить после нормализации АД благодаря компенсации ОЦК.

У некоторых пациентов с сердечной недостаточностью с нормальным или сниженным АД под влиянием Берлиприла может происходить дополнительное снижение АД. Такой эффект полностью ожидаем и, как правило, не является поводом для отмены препарата. Если снижение АД станет устойчивым к действию лекарственных средств, то может возникнуть необходимость в снижении дозы Берлиприла и/или отмене диуретика или Берлиприла.

Аортальный или митральный стеноз/гипертрофическая кардиомиопатия. Как и в случае применения других вазодилататоров, следует с осторожностью назначать ингибиторы АПФ пациентам, у которых в левом желудочке выявлены обструкция клапанов и препятствие в области выносного тракта, и избегать применения этих препаратов при кардиогенном шоке и при гемодинамически значимом препятствии в области выносного тракта.

Нарушение функции почек. У пациентов со снижением функции почек (КК <80 мл/мин) начальную дозу эналаприла малеата следует подбирать в зависимости от КК (см. ПРИМЕНЕНИЕ), а затем поддерживающую дозу — в зависимости от реакции пациента на лечение. У таких пациентов контроль калия и креатинина в плазме крови является рутинным в рамках обычного медицинского наблюдения. В частности, были сообщения о развитии почечной недостаточности при применении эналаприла, преимущественно у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью или заболеваниями почек, которые были первопричиной болезни, в том числе со стенозом почечных артерий. Такая почечная недостаточность носит обратимый характер при условии ее своевременной диагностики и соответствующего лечения.

У некоторых больных АГ, не имевших ранее явного заболевания почек, комбинация эналаприла с диуретическим средством может привести к повышению уровня мочевины и креатинина в плазме крови. В таких случаях может возникнуть необходимость в снижении дозы эналаприла и/или отмене диуретика. В такой ситуации следует рассмотреть возможность стеноза почечных артерий как причину этих явлений (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ Реноваскулярная гипертензия).

Реноваскулярная гипертензия. У пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии единственной функционирующей почки при лечении ингибиторами АПФ существует высокий риск снижения АД или развития почечной недостаточности. При этом может возникнуть потеря функции почек, которая проявляется только незначительными изменениями показателей креатинина в плазме крови. Лечение этих пациентов следует начинать с низких доз и под наблюдением врача, тщательно титруя дозу и контролируя функцию почек.

Трансплантация почек. Опыт применения Берлиприла у пациентов, которые недавно перенесли трансплантацию почки, отсутствует, поэтому лечение таких больных этим препаратом не рекомендуется.

Нарушение функции печени. При лечении ингибиторами АПФ изредка развивался синдром, который начинается с холестатической желтухи и прогрессирует до молниеносного печеночного некроза, (иногда) с летальным исходом. Патогенез этого синдрома не выяснен. У пациентов, у которых при лечении ингибиторами АПФ возникают желтуха или выраженное повышение уровня печеночных ферментов, необходимо прекратить терапию ингибиторами АПФ и назначить соответствующее лечение.

Нейтропения/агранулоцитоз. Были сообщения о развитии нейтропении/агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии у пациентов, получавших терапию ингибиторами АПФ. У пациентов с нормальной функцией почек и без особых факторов риска нейтропения возникает редко. Однако пациентам с коллагенозом с вовлечением в процесс сосудов, а также получающим иммунодепрессанты, аллопуринол, прокаинамид или с несколькими факторами риска эналаприла малеат следует назначать с осторожностью, особенно если отмечено ограничение функции почек. У некоторых из этих пациентов возникали тяжелые инфекционные заболевания, которые иногда не поддавались интенсивной антибиотикотерапии. Если такие пациенты получают эналаприла малеат, то им рекомендуется регулярный контроль количества лейкоцитов в крови, и они обязаны информировать врача о всех признаках любой инфекции.

Гиперчувствительность/ангионевротический отек. Зарегистрированы сообщения о развитии ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, голосовых связок и/или гортани у пациентов, получавших лечение ингибиторами АПФ, включая Берлиприл. Эти явления могут возникнуть во время лечения в любой момент. В таком случае препарат Берлиприл необходимо немедленно отменить и установить тщательное наблюдение пациента, чтобы к моменту выписки из больницы убедиться в полном обратном развитии симптомов. Даже в случае, когда ангионевротический отек поразил только язык при отсутствии дыхательной недостаточности, необходимо дополнительное наблюдение, поскольку назначение антигистаминных средств и кортикостероидов может быть недостаточным.

Также зафиксированы сообщения о единичных летальных случаях на фоне развития отека гортани и языка. При отеке языка, надгортанника или гортани существует повышенный риск возникновения обструкции дыхательных путей, особенно у больных, перенесших операцию на дыхательных путях. При вовлечении языка, голосовых связок или гортани с появлением угрозы обструкции дыхательных путей необходимо безотлагательно начать соответствующее лечение, например, п/к введение р-ра эпинефрина в соотношении 1:1000 (0,3–0,5 мл), и/или принять меры для обеспечения проходимости дыхательных путей.

У больных негроидной расы по сравнению с представителями других рас зарегистрирована большая частота случаев ангионевротического отека при терапии ингибиторами АПФ.

У пациентов с наличием в анамнезе ангионевротического отека, вызванного не ингибиторами АПФ, возможно, повышен риск его развития при применении ингибиторов АПФ (также см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Сочетанный прием ингибиторов АПФ и сакубитрила/валсартана противопоказан в связи с повышенным риском возникновения ангионевротического отека. Лечение сакубитрилом/валсартаном не следует начинать раньше, чем через 36 ч после применения последней дозы Берлиприла. Терапию Берлиприлом нельзя начинать раньше чем через 36 ч после приема последней дозы сакубитрила/валсартана (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

При сочетанной терапии ингибиторами АПФ и рацекадотрилом, ингибиторами mTOR (например сиролимусом, эверолимусом, темсиролимусом) и вилдаглиптином может повышаться риск возникновения ангионевротического отека (например отек дыхательных путей или языка с нарушением дыхания или без него) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Необходимо соблюдать осторожность на начальном этапе приема рацекадотрила, ингибиторов mTOR (например сиролимус, эверолимус, темсиролимус) и вилдаглиптина пациентам, уже принимающим ингибиторы АПФ.

Повышенный риск возникновения ангионевротического отека был выявлен при одновременном применении ингибиторов АПФ и альтеплазы (тромболитическая терапия).

Анафилактоидные реакции во время десенсибилизирующей терапии, направленной против яда насекомых. Изредка при проведении десенсибилизирующей терапии против яда насекомых и одновременном применении ингибиторов АПФ отмечали анафилактоидные реакции, представляющие угрозу для жизни. Эти реакции можно устранить, временно отменив ингибиторы АПФ до начала десенсибилизирующей терапии.

Анафилактоидные реакции во время плазмафереза ЛПНП. При одновременном применении ингибиторов АПФ во время проведения плазмафереза ЛПНП с применением декстран сульфата изредка возникали анафилактоидные реакции, представляющие угрозу для жизни. Подобных реакций можно избежать, если до начала афереза временно прекратить прием ингибитора АПФ.

Пациенты, которые лечатся методом гемодиализа. При проведении гемодиализа с использованием мембран с высокой плотностью потока (например AN 69) и одновременном применении ингибиторов АПФ существует риск появления анафилактоидных реакций. Поэтому таким пациентам следует использовать или другой тип мембраны для диализа, или гипотензивное средство другого класса.

Гипогликемия. Пациентам с сахарным диабетом, получающим лечение пероральными антидиабетическими средствами или инсулином, которым дополнительно назначили ингибиторы АПФ, в первый месяц комбинированной терапии следует тщательно контролировать показатели глюкозы в крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Кашель. Есть сообщения о случаях кашля, связанного с применением ингибиторов АПФ. Типичным является отсутствие мокроты, кашель носит устойчивый характер и проходит после отмены лечения. Кашель вследствие терапии ингибитором АПФ необходимо учитывать при дифференциальной диагностике кашля.

Оперативные вмешательства/анестезия. У пациентов, у которых проводят обширное оперативное вмешательство или анестезию с помощью препаратов, снижающих АД, эналаприл блокирует образование ангиотензина II в качестве реакции на компенсаторную секрецию ренина. Если развивается артериальная гипотензия, ее происхождение связывают с этим механизмом действия, она корректируется с помощью увеличения ОЦК.

Калий в сыворотке крови. Ингибиторы АПФ могут вызвать гиперкалиемию, поскольку они угнетают высвобождение альдостерона. Эффект обычно незначителен у пациентов с нормальной функцией почек. Однако у пациентов с нарушениями функции почек и/или у лиц, принимающих калиевые добавки (включая солевые заменители), калийсберегающие диуретики, триметоприм или ко-тримоксазол (также известный как триметоприм/сульфаметоксазол), гепарин, циклоспорин или особенно антагонисты альдостерона или блокаторы рецепторов ангиотензина, может возникнуть гиперкалиемия. Калийсберегающие диуретики, триметоприм, ко-тримоксазол и калиевые добавки следует применять с осторожностью у пациентов, получающих ингибиторы АПФ (для блокаторов рецепторов ангиотензина см. Двойная блокада РААС ниже).

Необходимо контролировать уровень калия в сыворотке крови и функции почек (см. Нарушение функции почек в этом разделе и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Дополнительными факторами риска развития гиперкалиемии являются возраст (старше 70 лет), сахарный диабет, гипоальдостеронизм, транзиторные состояния, в частности обезвоживание, острая сердечная декомпенсация, метаболический ацидоз. Гиперкалиемия может вызвать серьезную, иногда летальную аритмию.

Литий. В целом препараты лития не рекомендуется комбинировать с эналаприлом.

Двойная блокада РААС. Существуют доказательства того, что одновременное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и снижает функцию почек (в том числе вплоть до ОПН). Поэтому осуществлять двойную блокаду РААС с помощью комбинированной терапии ингибиторами АПФ, блокаторами рецепторов ангиотензина II или алискиреном не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и Фармакодинамика).

Если двойная блокада считается необходимой, проводить терапию следует под тщательным наблюдением врача и осуществлять периодический мониторинг функции почек, уровней электролитов и АД.

У пациентов с диабетической нефропатией одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II не рекомендуется.

Лактоза. Берлиприл содержит лактозу. Поэтому пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, дефицитом лактазы и синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы этот препарат назначать не следует. Содержание лактозы в 1 таблетке препарата Берлиприл не превышает 200 мг.

Натрий. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг лактозы) на таблетку, то есть его можно считать свободным от натрия.

Применение у детей. Данные по эффективности и безопасности применения эналаприла малеата у детей от 6 лет с имеющейся АГ ограничены, а опыт применения при других показаниях отсутствует. Фармакокинетические данные по применению препарата детям в возрасте от 2 мес ограничены (см. Фармакодинамика, Фармакокинетика и ПРИМЕНЕНИЕ). Берлиприл предназначен только для детей с АГ, он не рекомендуется для применения при других показаниях. В связи с отсутствием соответствующей информации не рекомендуется применять эналаприл детям с показателем клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2 (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Беременность. Не следует начинать лечение ингибиторами АПФ в период беременности. При необходимости длительной терапии ингибиторами АПФ женщинам, планирующим беременность, показано альтернативное лечение антигипертензивными средствами, профиль безопасности применения которых в период беременности установлен. Если диагностирована беременность, то лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению беременным (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, Применение в период беременности или кормления грудью).

Этнические различия. Как и другие ингибиторы АПФ, эналаприл менее эффективно снижает АД у пациентов негроидной расы по сравнению с представителями европеоидной расы, возможно, из-за высокой распространенности низкого уровня ренина среди представителей негроидной расы с АГ.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Противопоказано применять препарат у беременных и женщин, планирующих беременность.

Если беременность диагностирована во время терапии, применение ингибиторов АПФ следует немедленно прекратить и начать лечение альтернативными средствами, если это необходимо.

Эпидемиологические данные относительно риска тератогенеза в результате применения ингибиторов АПФ в I триместр беременности не являются неопровержимыми, однако незначительное повышение риска не исключается. В случае необходимости длительной терапии ингибиторами АПФ женщинам, планирующим беременность, показано альтернативное лечение антигипертензивными средствами, безопасность применения которых в период беременности доказана.

Терапия ингибиторами АПФ во II и III триместр беременности вызывает фетотоксичность (нарушение функции почек, олигогидрамнион, замедление оссификации костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).

В случае применения ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности не исключено появление эффектов фетотоксичности (ухудшение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и эффектов у новорожденных (почечная недостаточность, артериальная гипотензия и гиперкалиемия).

У матери существует риск возникновения олигогидрамниона, что может привести к снижению функции почек плода и контрактуре мышц конечностей, деформации костей черепа и лица, гипоплазии легких.

В случае терапии ингибиторами АПФ во II триместр беременности пациенткам показано УЗИ для проверки функции почек и состояния костей черепа.

Детей, матери которых в период беременности принимали ингибиторы АПФ, следует тщательно наблюдать на предмет артериальной гипотензии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Период кормления грудью. Ограниченные фармакокинетические данные подтверждают содержание ингибиторов АПФ в молоке матери в незначительной концентрации (см. Фармакокинетика). Несмотря на то что незначительные концентрации ингибиторов АПФ клинического значения не имеют, во время кормления грудью недоношенных и младенцев и в первые недели жизни применять Берлиприл не рекомендуется из-за наличия риска воздействия на сердечно-сосудистую систему и функцию почек ребенка, а также из-за недостаточного опыта клинического применения Берлиприла. В остальных случаях лечение Берлиприлом женщин, которые кормят грудью, можно рассматривать только при крайней необходимости и только под наблюдением врача с целью контроля побочных эффектов у младенца.

Фертильность. Исследований относительно эффектов Берлиприла на фертильность человека не проводили.

Результаты исследований репродуктивной токсичности свидетельствуют об отсутствии влияния эналаприла на фертильность и репродуктивные характеристики у крыс.

Дети. Берлиприл противопоказан детям в возрасте младше 6 лет. Данные по эффективности и безопасности применения эналаприла малеата у детей в возрасте старше 6 лет с АГ ограничены, а опыт применения при других показаниях отсутствует. Фармакокинетические данные по применению препарата у детей в возрасте старше 2 мес ограничены. Берлиприл предназначен только детям с АГ, но он не рекомендуется для применения при других показаниях.

Из-за отсутствия соответствующей информации не рекомендуется применять Берлиприл у детей со скоростью клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами следует учитывать возможность возникновения головокружения или слабости.