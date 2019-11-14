Берлиприл® (Berlipril®) (12863) - инструкция по применению ATC-классификация
Берлиприл инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Берлиприл (эналаприла малеат) — это соль малеиновой кислоты эналаприла, являющаяся производным двух аминокислот, L-аланина и L-пролина.
Механизм действия. АПФ является пептидилдипетидазой, которая катализирует превращение ангиотензина I в ангиотензин II и оказывает вазоконстрикторное действие. После всасывания эналаприл подвергается гидролизу с образованием эналаприлата, ингибирующего АПФ. В результате такого угнетения АПФ концентрация ангиотензина II в плазме крови снижается, что, в свою очередь, приводит к повышению активности ренина в плазме крови (вследствие блокирования механизма отрицательной обратной связи высвобождения ренина) и к уменьшению секреции альдостерона.
Структура АПФ идентична структуре киназы II. Таким образом, Берлиприл может также блокировать распад брадикинина, пептида, являющегося мощным вазодилататорам. Однако роль, которую играет данный эффект в терапевтическом действии препарата, остается неизученной.
Механизм антигипертензивного действия препарата Берлиприл, в первую очередь, связан с угнетением ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС); эналаприл может снижать АД даже у пациентов с низкорениновой формой гипертензии.
Применение Берлиприла у пациентов с АГ приводит к снижению АД и в горизонтальном, и в вертикальном положении, без существенного повышения ЧСС.
В редких случаях возникает симптоматическая ортостатическая гипотензия. У некоторых пациентов оптимальное снижение АД происходит лишь через несколько недель терапии. Резкое прекращение терапии Берлиприлом не связано с резким повышением АД.
Эффективное угнетение активности АПФ обычно наступает через 2–4 ч после перорального применения индивидуальной дозы эналаприла малеата. Антигипертензивное действие, как правило, отмечают уже через 1 ч после применения, а максимальное снижение АД достигается через 4–6 ч после приема препарата. Продолжительность действия зависит от дозы. Однако при рекомендуемых дозах антигипертензивное и гемодинамическое действие продолжается в течение не менее 24 ч.
Исследование гемодинамики у больных эссенциальной АГ доказало, что снижение АД сопровождалось уменьшением периферического сопротивления в артериях и увеличением минутного объема крови, но ЧСС почти не менялась. После применения Берлиприла кровообращение в почках увеличивалось; степень клубочковой фильтрации оставалась неизменной. Признаков задержки солей и жидкости не отмечено. Однако у пациентов, у которых скорость клубочковой фильтрации до начала терапии была низкой, этот показатель, как правило, повышался.
В краткосрочных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом и без него, а также с заболеваниями почек после приема эналаприла малеата наблюдалось снижение альбуминурии, а также уменьшение выделения с мочой IgG и общего белка.
При одновременном применении диуретиков группы тиазидов антигипертензивное действие Берлиприла носит аддитивный характер. Берлиприл может предупреждать или уменьшать проявления гипокалиемии, индуцированной тиазидами.
У пациентов с сердечной недостаточностью, принимающих препараты группы сердечных гликозидов и диуретиков, после перорального или в/в применения эналаприла малеата отмечено уменьшение периферического сопротивления и снижение АД. Минутный объем крови увеличивался, тогда как ЧСС (которая у пациентов с сердечной недостаточностью обычно повышена), наоборот, снижалась. Также снижалось давление в конечных легочных капиллярах. Переносимость физической нагрузки и степень сердечной недостаточности, определенные по критериям NYHA, улучшились. При длительном лечении эти эффекты сохраняются.
У пациентов с сердечной недостаточностью от легкой до средней степени тяжести эналаприл замедлял прогрессирование дилатации/увеличение сердца и сердечной недостаточности, определенных по убыванию конечного диастолического и систолического объема в левом желудочке и по возрастанию фракции выброса.
В многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании (SOLVD, исследование профилактики) изучали популяцию пациентов с бессимптомной дисфункцией левого желудочка (фракция выброса <35%). 4228 пациентов были рандомизированы в группы приема плацебо (n=2117) или эналаприла малеата (n=2111). В группе плацебо у 818 лиц развилась сердечная недостаточность или наступила смерть (38,6%) по сравнению с 630 пациентами в группе эналаприла (29,8%) (снижение риска: 29%; 95% доверительный интервал (ДИ) 21–36%; p<0,001).
518 пациентов в группе плацебо (24,5%) и 434 в группе эналаприла (20,6%) умерли или были госпитализированы из-за развития сердечной недостаточности или осложнения уже существующего заболевания (снижение риска 20%; 95% ДИ: 9–30%; p<0,001).
В многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании (SOLVD, терапевтическое исследование) изучали популяцию пациентов с клиническими проявлениями застойной сердечной недостаточности вследствие систолической дисфункции (фракция выброса <35%). 2569 пациентов, получавших традиционное лечение по поводу сердечной недостаточности, были рандомизированно разделены на группы приема плацебо (n=1284) или эналаприла малеата (n=1285). В группе плацебо зарегистрировано 510 (39,7%) случаев смерти по сравнению с 452 (35,2%) — в группе эналаприла (снижение риска: 16%; 95% ДИ: 5–26%; p=0,0036). В группе плацебо умерли 461 пациент вследствие сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с 399 случаями в группе эналаприла (снижение риска: 18%; 95% ДИ: 6–28%; p<0,002) главным образом по причине снижения летальности от прогрессирующей сердечной недостаточности (251 случай в группе плацебо по сравнению с 209 — в группе эналаприла; снижение риска: 22%; 95% ДИ: 6–35%). Несколько пациентов умерли или были госпитализированы из-за прогрессирования сердечной недостаточности (736 пациентов в группе плацебо и 613 — в группе эналаприла; снижение риска: 26%; 95% ДИ: 18–34%; p<0,0001). В целом у пациентов с дисфункцией левого желудочка в исследовании SOLVD эналаприл снижал риск инфаркта миокарда на 23% (95% ДИ: 11–34%; p<0,001), а также риск госпитализации по поводу нестабильной стенокардии на 20% (95% ДИ: 9–29%; p<0,001).
В двух масштабных рандомизированных контролируемых исследованиях (ONTARGET — ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial/Текущее международное исследование применения телмисартана отдельно и в комбинации с рамиприлом и VA NEPHRON-D — The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes/Исследование лечения диабетической нефропатии) изучали применение ингибитора АПФ в комбинации с блокаторами рецепторов ангиотензина II.
Исследование ONTARGET проводили среди пациентов с сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе или сахарным диабетом II типа, что сопровождалось признаками повреждения органов-мишеней. В исследовании VA NEPHRON-D участвовали пациенты с сахарным диабетом II типа и диабетической нефропатией. В ходе этих исследований был установлен незначительный благоприятный эффект относительно почечных и/или сердечно-сосудистых нарушений и снижения смертности, тогда как отмечен повышенный риск развития гиперкалиемии, острого поражения почек и/или гипотензии по сравнению с монотерапией. Учитывая схожие фармакодинамические свойства, эти результаты также относятся и к другим ингибиторам АПФ и блокаторам рецепторов ангиотензина II.
Именно поэтому пациентам с диабетической нефропатией не следует одновременно назначать ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II.
Целью исследования ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints/Применение алискирена при диабете II типа с использованием сердечно-почечных конечных точек) было определение преимущества добавления алискирена к стандартной терапии ингибиторами АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина II у пациентов с сахарным диабетом II типа и хронической болезнью почек или сердечно-сосудистым заболеванием, или обоими одновременно. Исследование было досрочно прекращено из-за повышенного риска возникновения нежелательных явлений. Смерть по причине сердечно-сосудистого заболевания и инсульта чаще возникала в группе алискирена, чем в группе плацебо, а также серьезных нежелательных явлений, которые являются предметом исследования (гиперкалиемия, гипотензия и почечная дисфункция).
Дети. Существуют некоторые данные по применению препарата у детей с АГ в возрасте >6 лет. В клинических исследованиях с участием 110 детей с АГ в возрасте 6–16 лет, у которых масса тела составляла ≥20 кг, а скорость клубочковой фильтрации >30 мл/мин/1,73 м2, пациенты с массой тела <50 кг получали 0,625 мг, 2,5 мг или 20 мг эналаприла малеата ежедневно, а пациенты с массой тела ≥50 кг — 1,25 мг, 5 мг или 40 мг эналаприла малеата ежедневно. При приеме 1 раз в сутки эналаприла малеат снижал АД в зависимости от дозы. Дозозависимый антигипертензивный эффект отмечен во всех подгруппах (по возрасту, стадии Таннера, полу, расе). Однако при применении наименьших исследуемых доз 0,625 и 1,25 мг, что соответствует в среднем 0,02 мг/кг массы тела 1 раз в сутки, не выявлено соответствующей антигипертензивной эффективности. Максимальная доза препарата, которую изучали в ходе исследования, составила 0,58 мг/кг массы тела (до 40 мг) 1 раз ежедневно. Профиль нежелательных явлений у детей был аналогичным тому, который наблюдался у взрослых пациентов.
Фармакокинетика. Всасывание. После перорального приема эналаприла малеат быстро всасывается и его Cmax в плазме крови достигается через 1 ч. После перорального приема таблетки эналаприла малеата всасывание, определяемое по степени повторного определения в моче, составляет около 60%. Наличие пищи в ЖКТ не влияет на всасывание Берлиприла при пероральном приеме. После всасывания принятый внутрь эналаприла малеат подвергается быстрому и полномасштабному гидролизу до эналаприлата, мощного ингибитора АПФ. Пик концентрации эналаприлата в плазме крови достигается через 4 ч после перорального приема внутрь таблетки эналаприла.
Эффективный T½ эналаприлата после многократного перорального применения составляет 11 ч. У лиц с нормальной функцией почек стабильная концентрация эналаприлата в плазме крови достигалась после 4 дней лечения.
Распределение. В диапазоне терапевтически значимых концентраций у человека связывание с белками плазмы крови не превышает 60%.
Биотрансформация. Кроме преобразования в эналаприлат, данных о дальнейшем значимом метаболизме эналаприла малеата нет.
Выведение. Эналаприлат выделяется преимущественно почками. Основным компонентом в моче являются эналаприлат, количество которого составляет 40% принятой дозы, и неизмененный эналаприла малеат (около 20%).
Нарушение функции почек. У пациентов с почечной недостаточностью экспозиция эналаприла малеата и эналаприлата в организме повышена. У пациентов с легкой или умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина (КК) 40–60 мл/мин) значение AUC (площадь под кривой) эналаприлата при постоянном применении 5 мг/сут было примерно в 2 раза выше, чем у больных с нормальной функцией почек. При тяжелой почечной недостаточности (КК≤30 мл/мин) значение AUC было примерно в 8 раз выше. На этой стадии почечной недостаточности эффективный T½ эналаприлата после многократного применения эналаприла малеата удлиняется, а достижение стационарного уровня замедляется (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Эналаприлат можно вывести из организма с помощью гемодиализа. Степень его диализации составляет 62 мл/мин.
Дети. Проведены исследования фармакокинетики с применением многократных доз у 40 детей с АГ в возрасте от 2 мес до 16 лет, принимавших эналаприла малеат перорально в дозе 0,07–0,14 мг/кг/сут. В фармакокинетике эналаприлата значимых отличий между детьми и взрослыми не выявлено. Результаты свидетельствуют об увеличении AUC (при нормировании доз в расчете на массу тела) с возрастом, однако такое увеличение AUC не отмечено, если дозы нормировались в расчете на площадь тела. В стационарном состоянии средний эффективный T½ эналаприлата составил 14 ч.
Кормление грудью. Через 4–6 ч после приема однократной пероральной дозы 20 мг у 5 женщин после родов средняя Cmax эналаприла в грудном молоке равна 1,7 мкг/л (диапазон 0,54–5,9 мкг/л).
Средняя Cmax эналаприлата в грудном молоке составила 1,7 мкг/л (диапазон 1,2–2,3 мкг/л); пики концентраций наблюдались в разное время суток. Исходя из значений Cmax в грудном молоке, максимальный объем потребления ребенком, который находится исключительно на грудном вскармливании, составляет 0,16% материнской дозы.
Cmax эналаприла в грудном молоке женщины, которая перорально принимала эналаприл в дозе 10 мг/сут в течение 11 мес, составила 2 мкг/л через 4 ч после приема дозы, а Cmax эналаприлата — 0,75 мкг/л примерно через 9 ч после приема дозы. Общее количество эналаприла и эналаприлата в молоке измерялось в течение суток и составляло 1,44 и 0,63 мкг/л соответственно.
Невозможно было определить концентрацию эналаприлата в молоке (<0,2 мкг/л) через 4 ч после приема однократной дозы эналаприла 5 мг у одной матери и дозы 10 мг у двух матерей; концентрации эналаприла не определены.
Доклинические данные по безопасности. Доклинические данные не свидетельствуют об особой опасности для людей, учитывая стандартные исследования по безопасной фармакологии, токсичности при многократном применении, генотоксичности, канцерогенности и токсическом влиянии на репродуктивную функцию.
Данные исследований репродуктивной токсичности позволяют предположить, что эналаприла малеат не влияет на фертильность и функционирование репродуктивной системы у крыс и не обладает тератогенным эффектом. В исследовании, в котором препарат вводили крысам до спаривания и в период беременности, в период лактации обнаружена повышенная летальность потомства. Доказано, что препарат проходит через плаценту и выводится с молоком. Также доказано фетотоксическое действие (негативное влияние на плод и/или гибель плода) препаратов, относящихся к классу ингибиторов АПФ, если они назначаются в II и III триместр беременности.
Показания Берлиприл
лечение АГ; лечение сердечной недостаточности с выраженными симптомами; профилактика симптоматической сердечной недостаточности у больных с бессимптомной дисфункцией левого желудочка (фракция выброса ≤35%).
Применение Берлиприл
прием пищи не влияет на процесс всасывания Берлиприла. Таблетка может быть поделена на равные части.
Дозу препарата следует подбирать индивидуально, в зависимости от состояния пациента (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) и от влияния препарата на АД.
АГ. Начальная доза Берлиприла составляет 5–20 мг в зависимости от степени тяжести АГ и состояния пациента (см. далее). Препарат Берлиприл принимают 1 раз в сутки.
При АГ легкой степени рекомендуемая начальная доза препарата составляет 5–10 мг.
У пациентов с выраженной активацией РААС (например при реноваскулярной гипертензии, недостатке в организме солей и/или жидкости, декомпенсации сердечной деятельности или тяжелой АГ) после приема начальной дозы может возникнуть значительное снижение АД. У таких пациентов лечение следует начинать с дозы 5 мг или низшей дозы и под тщательным наблюдением врача.
При предварительной терапии диуретиками в высоких дозах могут развиваться гиповолемия и возникать риск развития артериальной гипотензии в начале лечения эналаприлом. Поэтому таким пациентам рекомендуется начинать лечение Берлиприлом в дозе 5 мг или в низшей дозе и при необходимости комбинированной терапии за 2–3 дня до начала приема препарата Берлиприл отменить диуретики. Также рекомендуется контроль функции почек и уровня калия в плазме крови.
Обычная поддерживающая доза составляет 20 мг эналаприла в сутки, а максимальная — 40 мг/сут.
Сердечная недостаточность/бессимптомная дисфункция левого желудочка. При лечении сердечной недостаточности Берлиприл назначают дополнительно к диуретикам, препаратам наперстянки или блокаторам β-адренорецепторов. Начальная доза для пациентов с сердечной недостаточностью или бессимптомной дисфункцией левого желудочка составляет 2,5 мг. Для того чтобы определить влияние препарата на АД, терапию следует начинать под тщательным наблюдением врача. Если после начала лечения препаратом Берлиприл при сердечной недостаточности симптоматическая артериальная гипотензия не возникает или она устраняется, дозу следует постепенно повышать до общепринятой поддерживающей дозы 20 мг, которую принимают однократно или в зависимости от переносимости пациента делят на 2 приема. Такое титрование дозы рекомендуется проводить в течение первых 2–4 нед терапии. Подобный терапевтический режим эффективно снижает летальность среди пациентов с клинически выраженной сердечной недостаточностью. Максимальная доза составляет 40 мг эналаприла в сутки, которую следует разделить на 2 приема.
Рекомендуемое титрование дозы препарата Берлиприл у пациентов с сердечной недостаточностью/бессимптомной дисфункцией левого желудочка
|Неделя
|Дозирование, мг/сут
|1-я
|День 1–3-й: 2,5 мг/сут* в 1 прием
|День 4–7-й: 5 мг/сут в 2 приема
|2-я
|10 мг/сут в 1 или 2 приема
|3-я и 4-я
|20 мг/сут в 1 или 2 приема
*Следует соблюдать особую осторожность относительно пациентов с нарушением функции почек и пациентов, которые принимают диуретики (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Перед и после начала терапии препаратом Берлиприл следует провести тщательный контроль АД и функции почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), поскольку были зарегистрированы сообщения о развитии артериальной гипотензии и (реже) почечной недостаточности. Перед началом лечения препаратом Берлиприл по возможности снижают дозу диуретиков, которую применяют пациенты. Гипотензивная реакция в начале лечения Берлиприлом не является признаком ее развития при длительном лечении и не исключает его дальнейшего применения. Также следует контролировать уровень калия в плазме крови и функцию почек.
Почечная недостаточность. Как правило, следует увеличить интервалы между приемами препарата и/или снизить дозу.
|Состояние почек
|КК, мл/мин
|Начальное дозирование, мг/сут
|Умеренное/среднее нарушение функции почек
|30<KК<80
|5–10
|Тяжелое нарушение функции почек
|10<KK≤30
|2,5
|Почечная недостаточность
|KК≤10
|2,5 (в день проведения гемодиализа**)
**См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: пациенты, которые получают лечение методом гемодиализа.
Эналаприлат подвергается диализу. Дозу в дни, в которые диализ не проводится, корректируют в зависимости от степени снижения АД.
Пациенты пожилого возраста. Дозу следует подбирать в соответствии с состоянием почек пациента (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети. Клинические данные по применению Берлиприла у больных педиатрического профиля с АГ ограничены (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Если пациент способен глотать таблетки, дозу следует подбирать индивидуально, в зависимости от его состояния, степени снижения АД и массы тела. Для детей с массой тела от 20 до <50 кг рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг, а для пациентов с массой тела ≥50 кг — 5 мг. Берлиприл назначают 1 раз в сутки. Дозу следует подбирать в зависимости от потребностей пациента. Не следует превышать максимальную суточную дозу 20 мг для пациентов с массой тела от 20 до <50 кг и 40 мг для пациентов с массой тела ≥50 кг (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, Дети).
Берлиприл не рекомендуется детям с показателем скорости клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2 из-за отсутствия соответствующей информации.
Противопоказания
повышенная чувствительность к эналаприла малеату, одному из компонентов препарата или другим ингибиторам АПФ. Наличие в анамнезе ангионевротического отека, который развился вследствие применения ингибиторов АПФ. Наследственный или идиопатический ангионевротический отек. Противопоказан беременным и женщинам, планирующим беременность (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
Противопоказано назначать Берлиприл одновременно с препаратами, содержащими алискирен, пациентам с сахарным диабетом и нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2).
Эналаприл не следует применять в сочетании с сакубитрилом/валсартаном в связи с повышенным риском возникновения ангионевротического отека. Не следует применять эналаприл в течение 36 ч после перехода с/на прием сакубитрила/валсартана, препарата, содержащего ингибитор неприлизина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные эффекты
для оценки частоты возникновения побочных эффектов, которые развились при применении эналаприла, используют следующую классификацию: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 и <1/10); нечасто (≥1/1000 и <1/100); редко (≥1/10 000 и <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (оценка не может быть произведена по имеющимся данным).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто — анемия (в том числе апластическая и гемолитическая); редко — нейтропения, снижение уровня гемоглобина и гематокрита, тромбоцитопения, агранулоцитоз, угнетение костного мозга, панцитопения, лимфаденопатия, аутоиммунные заболевания.
Эндокринные нарушения: неизвестно — синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (SIADH).
Со стороны обмена веществ и питания: нечасто — гипогликемия.
Со стороны нервной системы и психические нарушения: очень часто — головокружение; часто — депрессия, головная боль, синкопе, изменение восприятия вкуса; нечасто — спутанность сознания, сонливость, бессонница, нервозность, парестезии; редко — нарушение сна, аномальные сновидения.
Со стороны органа зрения: очень часто — нечеткость зрения.
Со стороны органа слуха и лабиринта: редко — звон в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — артериальная гипотензия (ортостатическая гипотензия в том числе), боль за грудиной, нарушение сердечного ритма, стенокардия, тахикардия; нечасто — ортостатическая гипотензия, приливы, учащенное сердцебиение, инфаркт миокарда или церебральный инсульт (частота возникновения сопоставима с показателями в группе плацебо, а также в группах активного контроля в клинических исследованиях), вероятно вследствие значительного снижения АД у пациентов с наличием высоких факторов риска; редко — синдром Рейно.
Со стороны органов дыхания, органов грудной полости и средостения: очень часто — кашель; часто — диспноэ; нечасто — ринорея, боль в горле и охриплость, бронхоспазм/БА; редко — легочные инфильтраты, ринит, аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония.
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — тошнота; часто — диарея, боль в животе; нечасто — кишечная непроходимость, панкреатит, рвота, диспепсия, запор, отсутствие аппетита, раздражение желудка, сухость во рту, пептическая язва; редко — стоматит/афтозные язвы, глоссит; очень редко — ангионевротический отек кишечника.
Со стороны печени и желчевыводящей системы: редко — печеночная недостаточность, гепатоцеллюлярный или холестатический гепатит (печеночный некроз в том числе), холестаз (желтуха в том числе).
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — кожная сыпь, реакции гиперчувствительности/ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, голосовых связок и/или гортани (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); нечасто — повышенное потоотделение, зуд, крапивница, алопеция; редко — мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, эксфолиативный дерматит, токсический эпидермальный некролиз, пузырчатка, эритродермия; неизвестно — зарегистрированы сообщения о комплексе симптомов, который может сопровождаться некоторыми или всеми следующими явлениями: лихорадка, серозит, васкулит, миалгия/миозит, артралгия/артрит, повышение титра антиядерных антител (ANA), повышение СОЭ, эозинофилия и лейкоцитоз. Могут возникать кожная сыпь, фотосенсибилизация или другие кожные проявления.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: редко — мышечные судороги.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нечасто — нарушение функции почек, почечная недостаточность, протеинурия; редко — олигурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — импотенция; редко — гинекомастия.
Общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто — астения; часто — повышенная утомляемость; нечасто — ощущение дискомфорта, лихорадка.
Изменения лабораторных показателей: часто — гиперкалиемия, повышение уровня креатинина в плазме крови; нечасто — повышение уровня мочевины в плазме крови, гипонатриемия; редко — повышение уровня печеночных ферментов, повышение показателей билирубина в плазме крови.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеют большое значение. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Работников медицинской отрасли просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему оповещения Государственного экспертного центра Минздрава Украины
Особые указания
симптоматическая артериальная гипотензия. У пациентов с неосложненной АГ артериальная гипотензия отмечена редко. При недостатке жидкости в организме, например в результате применения диуретиков, приема пищи с низким содержанием соли, проведения гемодиализа, диареи или рвоты, у больных АГ при лечении Берлиприлом симптоматическая артериальная гипотензия развивается чаще (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). У пациентов с сердечной недостаточностью, сопровождающейся почечной недостаточностью или без таковой, также может наблюдаться артериальная гипотензия. Чаще всего это возникает у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью на фоне применения высоких доз петлевых диуретиков, гипонатриемии или снижения функции почек. У таких пациентов начинать терапию Берлиприлом следует под наблюдением врача. При изменении дозы Берлиприла и/или диуретических препаратов контроль должен быть особенно тщательным. Это также касается пациентов с ИБС или цереброваскулярной патологией, у которых чрезмерное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту.
В случае развития артериальной гипотензии пациенту необходимо придать горизонтальное положение и провести, в случае необходимости, в/в инфузию р-ра натрия хлорида. Преходящая артериальная гипотензия при применении Берлиприла не является противопоказанием к дальнейшему лечению, которое можно продолжить после нормализации АД благодаря компенсации ОЦК.
У некоторых пациентов с сердечной недостаточностью с нормальным или сниженным АД под влиянием Берлиприла может происходить дополнительное снижение АД. Такой эффект полностью ожидаем и, как правило, не является поводом для отмены препарата. Если снижение АД станет устойчивым к действию лекарственных средств, то может возникнуть необходимость в снижении дозы Берлиприла и/или отмене диуретика или Берлиприла.
Аортальный или митральный стеноз/гипертрофическая кардиомиопатия. Как и в случае применения других вазодилататоров, следует с осторожностью назначать ингибиторы АПФ пациентам, у которых в левом желудочке выявлены обструкция клапанов и препятствие в области выносного тракта, и избегать применения этих препаратов при кардиогенном шоке и при гемодинамически значимом препятствии в области выносного тракта.
Нарушение функции почек. У пациентов со снижением функции почек (КК <80 мл/мин) начальную дозу эналаприла малеата следует подбирать в зависимости от КК (см. ПРИМЕНЕНИЕ), а затем поддерживающую дозу — в зависимости от реакции пациента на лечение. У таких пациентов контроль калия и креатинина в плазме крови является рутинным в рамках обычного медицинского наблюдения. В частности, были сообщения о развитии почечной недостаточности при применении эналаприла, преимущественно у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью или заболеваниями почек, которые были первопричиной болезни, в том числе со стенозом почечных артерий. Такая почечная недостаточность носит обратимый характер при условии ее своевременной диагностики и соответствующего лечения.
У некоторых больных АГ, не имевших ранее явного заболевания почек, комбинация эналаприла с диуретическим средством может привести к повышению уровня мочевины и креатинина в плазме крови. В таких случаях может возникнуть необходимость в снижении дозы эналаприла и/или отмене диуретика. В такой ситуации следует рассмотреть возможность стеноза почечных артерий как причину этих явлений (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ Реноваскулярная гипертензия).
Реноваскулярная гипертензия. У пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом почечной артерии единственной функционирующей почки при лечении ингибиторами АПФ существует высокий риск снижения АД или развития почечной недостаточности. При этом может возникнуть потеря функции почек, которая проявляется только незначительными изменениями показателей креатинина в плазме крови. Лечение этих пациентов следует начинать с низких доз и под наблюдением врача, тщательно титруя дозу и контролируя функцию почек.
Трансплантация почек. Опыт применения Берлиприла у пациентов, которые недавно перенесли трансплантацию почки, отсутствует, поэтому лечение таких больных этим препаратом не рекомендуется.
Нарушение функции печени. При лечении ингибиторами АПФ изредка развивался синдром, который начинается с холестатической желтухи и прогрессирует до молниеносного печеночного некроза, (иногда) с летальным исходом. Патогенез этого синдрома не выяснен. У пациентов, у которых при лечении ингибиторами АПФ возникают желтуха или выраженное повышение уровня печеночных ферментов, необходимо прекратить терапию ингибиторами АПФ и назначить соответствующее лечение.
Нейтропения/агранулоцитоз. Были сообщения о развитии нейтропении/агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии у пациентов, получавших терапию ингибиторами АПФ. У пациентов с нормальной функцией почек и без особых факторов риска нейтропения возникает редко. Однако пациентам с коллагенозом с вовлечением в процесс сосудов, а также получающим иммунодепрессанты, аллопуринол, прокаинамид или с несколькими факторами риска эналаприла малеат следует назначать с осторожностью, особенно если отмечено ограничение функции почек. У некоторых из этих пациентов возникали тяжелые инфекционные заболевания, которые иногда не поддавались интенсивной антибиотикотерапии. Если такие пациенты получают эналаприла малеат, то им рекомендуется регулярный контроль количества лейкоцитов в крови, и они обязаны информировать врача о всех признаках любой инфекции.
Гиперчувствительность/ангионевротический отек. Зарегистрированы сообщения о развитии ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, голосовых связок и/или гортани у пациентов, получавших лечение ингибиторами АПФ, включая Берлиприл. Эти явления могут возникнуть во время лечения в любой момент. В таком случае препарат Берлиприл необходимо немедленно отменить и установить тщательное наблюдение пациента, чтобы к моменту выписки из больницы убедиться в полном обратном развитии симптомов. Даже в случае, когда ангионевротический отек поразил только язык при отсутствии дыхательной недостаточности, необходимо дополнительное наблюдение, поскольку назначение антигистаминных средств и кортикостероидов может быть недостаточным.
Также зафиксированы сообщения о единичных летальных случаях на фоне развития отека гортани и языка. При отеке языка, надгортанника или гортани существует повышенный риск возникновения обструкции дыхательных путей, особенно у больных, перенесших операцию на дыхательных путях. При вовлечении языка, голосовых связок или гортани с появлением угрозы обструкции дыхательных путей необходимо безотлагательно начать соответствующее лечение, например, п/к введение р-ра эпинефрина в соотношении 1:1000 (0,3–0,5 мл), и/или принять меры для обеспечения проходимости дыхательных путей.
У больных негроидной расы по сравнению с представителями других рас зарегистрирована большая частота случаев ангионевротического отека при терапии ингибиторами АПФ.
У пациентов с наличием в анамнезе ангионевротического отека, вызванного не ингибиторами АПФ, возможно, повышен риск его развития при применении ингибиторов АПФ (также см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Сочетанный прием ингибиторов АПФ и сакубитрила/валсартана противопоказан в связи с повышенным риском возникновения ангионевротического отека. Лечение сакубитрилом/валсартаном не следует начинать раньше, чем через 36 ч после применения последней дозы Берлиприла. Терапию Берлиприлом нельзя начинать раньше чем через 36 ч после приема последней дозы сакубитрила/валсартана (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
При сочетанной терапии ингибиторами АПФ и рацекадотрилом, ингибиторами mTOR (например сиролимусом, эверолимусом, темсиролимусом) и вилдаглиптином может повышаться риск возникновения ангионевротического отека (например отек дыхательных путей или языка с нарушением дыхания или без него) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Необходимо соблюдать осторожность на начальном этапе приема рацекадотрила, ингибиторов mTOR (например сиролимус, эверолимус, темсиролимус) и вилдаглиптина пациентам, уже принимающим ингибиторы АПФ.
Повышенный риск возникновения ангионевротического отека был выявлен при одновременном применении ингибиторов АПФ и альтеплазы (тромболитическая терапия).
Анафилактоидные реакции во время десенсибилизирующей терапии, направленной против яда насекомых. Изредка при проведении десенсибилизирующей терапии против яда насекомых и одновременном применении ингибиторов АПФ отмечали анафилактоидные реакции, представляющие угрозу для жизни. Эти реакции можно устранить, временно отменив ингибиторы АПФ до начала десенсибилизирующей терапии.
Анафилактоидные реакции во время плазмафереза ЛПНП. При одновременном применении ингибиторов АПФ во время проведения плазмафереза ЛПНП с применением декстран сульфата изредка возникали анафилактоидные реакции, представляющие угрозу для жизни. Подобных реакций можно избежать, если до начала афереза временно прекратить прием ингибитора АПФ.
Пациенты, которые лечатся методом гемодиализа. При проведении гемодиализа с использованием мембран с высокой плотностью потока (например AN 69) и одновременном применении ингибиторов АПФ существует риск появления анафилактоидных реакций. Поэтому таким пациентам следует использовать или другой тип мембраны для диализа, или гипотензивное средство другого класса.
Гипогликемия. Пациентам с сахарным диабетом, получающим лечение пероральными антидиабетическими средствами или инсулином, которым дополнительно назначили ингибиторы АПФ, в первый месяц комбинированной терапии следует тщательно контролировать показатели глюкозы в крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Кашель. Есть сообщения о случаях кашля, связанного с применением ингибиторов АПФ. Типичным является отсутствие мокроты, кашель носит устойчивый характер и проходит после отмены лечения. Кашель вследствие терапии ингибитором АПФ необходимо учитывать при дифференциальной диагностике кашля.
Оперативные вмешательства/анестезия. У пациентов, у которых проводят обширное оперативное вмешательство или анестезию с помощью препаратов, снижающих АД, эналаприл блокирует образование ангиотензина II в качестве реакции на компенсаторную секрецию ренина. Если развивается артериальная гипотензия, ее происхождение связывают с этим механизмом действия, она корректируется с помощью увеличения ОЦК.
Калий в сыворотке крови. Ингибиторы АПФ могут вызвать гиперкалиемию, поскольку они угнетают высвобождение альдостерона. Эффект обычно незначителен у пациентов с нормальной функцией почек. Однако у пациентов с нарушениями функции почек и/или у лиц, принимающих калиевые добавки (включая солевые заменители), калийсберегающие диуретики, триметоприм или ко-тримоксазол (также известный как триметоприм/сульфаметоксазол), гепарин, циклоспорин или особенно антагонисты альдостерона или блокаторы рецепторов ангиотензина, может возникнуть гиперкалиемия. Калийсберегающие диуретики, триметоприм, ко-тримоксазол и калиевые добавки следует применять с осторожностью у пациентов, получающих ингибиторы АПФ (для блокаторов рецепторов ангиотензина см. Двойная блокада РААС ниже).
Необходимо контролировать уровень калия в сыворотке крови и функции почек (см. Нарушение функции почек в этом разделе и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Дополнительными факторами риска развития гиперкалиемии являются возраст (старше 70 лет), сахарный диабет, гипоальдостеронизм, транзиторные состояния, в частности обезвоживание, острая сердечная декомпенсация, метаболический ацидоз. Гиперкалиемия может вызвать серьезную, иногда летальную аритмию.
Литий. В целом препараты лития не рекомендуется комбинировать с эналаприлом.
Двойная блокада РААС. Существуют доказательства того, что одновременное применение ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и снижает функцию почек (в том числе вплоть до ОПН). Поэтому осуществлять двойную блокаду РААС с помощью комбинированной терапии ингибиторами АПФ, блокаторами рецепторов ангиотензина II или алискиреном не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и Фармакодинамика).
Если двойная блокада считается необходимой, проводить терапию следует под тщательным наблюдением врача и осуществлять периодический мониторинг функции почек, уровней электролитов и АД.
У пациентов с диабетической нефропатией одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II не рекомендуется.
Лактоза. Берлиприл содержит лактозу. Поэтому пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, дефицитом лактазы и синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы этот препарат назначать не следует. Содержание лактозы в 1 таблетке препарата Берлиприл не превышает 200 мг.
Натрий. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг лактозы) на таблетку, то есть его можно считать свободным от натрия.
Применение у детей. Данные по эффективности и безопасности применения эналаприла малеата у детей от 6 лет с имеющейся АГ ограничены, а опыт применения при других показаниях отсутствует. Фармакокинетические данные по применению препарата детям в возрасте от 2 мес ограничены (см. Фармакодинамика, Фармакокинетика и ПРИМЕНЕНИЕ). Берлиприл предназначен только для детей с АГ, он не рекомендуется для применения при других показаниях. В связи с отсутствием соответствующей информации не рекомендуется применять эналаприл детям с показателем клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2 (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Беременность. Не следует начинать лечение ингибиторами АПФ в период беременности. При необходимости длительной терапии ингибиторами АПФ женщинам, планирующим беременность, показано альтернативное лечение антигипертензивными средствами, профиль безопасности применения которых в период беременности установлен. Если диагностирована беременность, то лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению беременным (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, Применение в период беременности или кормления грудью).
Этнические различия. Как и другие ингибиторы АПФ, эналаприл менее эффективно снижает АД у пациентов негроидной расы по сравнению с представителями европеоидной расы, возможно, из-за высокой распространенности низкого уровня ренина среди представителей негроидной расы с АГ.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Противопоказано применять препарат у беременных и женщин, планирующих беременность.
Если беременность диагностирована во время терапии, применение ингибиторов АПФ следует немедленно прекратить и начать лечение альтернативными средствами, если это необходимо.
Эпидемиологические данные относительно риска тератогенеза в результате применения ингибиторов АПФ в I триместр беременности не являются неопровержимыми, однако незначительное повышение риска не исключается. В случае необходимости длительной терапии ингибиторами АПФ женщинам, планирующим беременность, показано альтернативное лечение антигипертензивными средствами, безопасность применения которых в период беременности доказана.
Терапия ингибиторами АПФ во II и III триместр беременности вызывает фетотоксичность (нарушение функции почек, олигогидрамнион, замедление оссификации костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).
В случае применения ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности не исключено появление эффектов фетотоксичности (ухудшение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и эффектов у новорожденных (почечная недостаточность, артериальная гипотензия и гиперкалиемия).
У матери существует риск возникновения олигогидрамниона, что может привести к снижению функции почек плода и контрактуре мышц конечностей, деформации костей черепа и лица, гипоплазии легких.
В случае терапии ингибиторами АПФ во II триместр беременности пациенткам показано УЗИ для проверки функции почек и состояния костей черепа.
Детей, матери которых в период беременности принимали ингибиторы АПФ, следует тщательно наблюдать на предмет артериальной гипотензии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Период кормления грудью. Ограниченные фармакокинетические данные подтверждают содержание ингибиторов АПФ в молоке матери в незначительной концентрации (см. Фармакокинетика). Несмотря на то что незначительные концентрации ингибиторов АПФ клинического значения не имеют, во время кормления грудью недоношенных и младенцев и в первые недели жизни применять Берлиприл не рекомендуется из-за наличия риска воздействия на сердечно-сосудистую систему и функцию почек ребенка, а также из-за недостаточного опыта клинического применения Берлиприла. В остальных случаях лечение Берлиприлом женщин, которые кормят грудью, можно рассматривать только при крайней необходимости и только под наблюдением врача с целью контроля побочных эффектов у младенца.
Фертильность. Исследований относительно эффектов Берлиприла на фертильность человека не проводили.
Результаты исследований репродуктивной токсичности свидетельствуют об отсутствии влияния эналаприла на фертильность и репродуктивные характеристики у крыс.
Дети. Берлиприл противопоказан детям в возрасте младше 6 лет. Данные по эффективности и безопасности применения эналаприла малеата у детей в возрасте старше 6 лет с АГ ограничены, а опыт применения при других показаниях отсутствует. Фармакокинетические данные по применению препарата у детей в возрасте старше 2 мес ограничены. Берлиприл предназначен только детям с АГ, но он не рекомендуется для применения при других показаниях.
Из-за отсутствия соответствующей информации не рекомендуется применять Берлиприл у детей со скоростью клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами следует учитывать возможность возникновения головокружения или слабости.
Взаимодействия
препараты, повышающие риск возникновения ангионевротического отека
Ингибиторы неприлизина. Одновременное применение эналаприла с сакубитрилом/валсартаном противопоказано, поскольку сочетанное ингибирование неприлизином и ингибиторами АПФ может повышать риск возникновения ангионевротического отека. Применение сакубитрила/валсартана нельзя начинать раньше, чем через 36 ч после последнего приема дозы эналаприла. Терапию эналаприлом нельзя начинать раньше чем через 36 ч после приема последней дозы сакубитрила/валсартана (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Рацекадотрил, ингибиторы mTOR (например, темсиролимус, сиролимус, эверолимус) и вилдаглиптин. Сочетанный прием ингибиторов АПФ с рацекадотрилом, ингибиторами mTOR (например сиролимус, эверолимус, темсиролимус) и вилдаглиптина может повышать риск возникновения ангионевротического отека (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Другие антигипертензивные препараты. Сочетанный прием антигипертензивных препаратов может усилить гипотензивный эффект эналаприла. Одновременный прием с нитроглицерином, другими нитратами или другими вазодилататорами может дополнительно снизить АД.
Калийсберегающие диуретики, добавки с калием или заменители поваренной соли, содержащие калий. Несмотря на то, что уровень калия в сыворотке крови обычно остается в пределах нормы, у некоторых пациентов, получающих терапию эналаприлом, может возникнуть гиперкалиемия. Калийсберегающие диуретики (например, спиронолактон, триамтерен или амилорид), калиевые добавки или заменители поваренной соли, содержащие калий, могут приводить к значительному повышению уровня калия в сыворотке крови.
Необходимо соблюдать осторожность при одновременном назначении препарата Берлиприл с другими веществами, повышающими содержание калия в сыворотке крови, такими как триметоприм и ко-тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол). Поскольку известно, что триметоприм действует как калийсберегающий диуретик амилорид. Поэтому комбинация Берлиприла с вышеприведенными препаратами не рекомендована. Если же сочетанный прием показан, их следует применять с осторожностью и при регулярном контроле уровня калия в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Циклоспорин. При одновременном применении ингибиторов АПФ и циклоспорина может возникнуть гиперкалиемия. Рекомендуется контролировать уровень калия в сыворотке крови.
Гепарин. При одновременном применении ингибиторов АПФ и гепарина может возникнуть гиперкалиемия. Рекомендуется наблюдать за уровнем калия в сыворотке крови.
Диуретики (тиазидового ряда или петлевые диуретики). Предварительное лечение диуретиками в высоких дозах может в начале терапии эналаприла малеатом привести к гиповолемии и таким образом повысить риск развития гипотензии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Гипотензивный эффект можно снизить, если отменить диуретик, компенсировать недостаток жидкости или солей в организме или начать терапию эналаприла малеатом с низких доз.
Тромболитики. Сообщалось о повышенном риске возникновения ангионевротического отека у пациентов при сочетанном применении альтеплазы и ингибиторов АПФ, включая эналаприл (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Антидиабетические препараты. Эпидемиологические исследования показали, что сочетанное применение ингибиторов АПФ и антидиабетических препаратов (инсулина, пероральных гипогликемических средств) может привести к снижению уровня глюкозы в крови с риском развития гипогликемии. Развитие такого взаимодействия наиболее возможно в течение первых недель сочетанного приема и при наличии у пациентов почечной недостаточности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Препараты лития. При одновременном применении ингибиторов АПФ и препаратов лития сообщали об обратимом повышении уровня лития в сыворотке крови и его токсичности. Сочетанный прием ингибиторов АПФ и тиазидных диуретиков может дополнительно повысить уровень лития в сыворотке крови и риск интоксикации литием. Не рекомендуется прием эналаприла с литием, но если такая комбинация необходима для пациента, следует проводить тщательный мониторинг уровня лития в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Трициклические антидепрессанты/нейролептики/анестетики/наркотические средства. Сочетанный прием определенных анестетиков, трициклических антидепрессантов и нейролептиков с ингибиторами АПФ может привести к дополнительному снижению АД (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2. Постоянный прием НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, может обусловить ослабление эффекта диуретиков и других антигипертензивных препаратов. Поэтому гипотензивный эффект антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ может быть ослаблен НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.
Одновременный прием НПВП, включая ингибиторы ЦОГ-2, и антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ, оказывает аддитивный эффект в отношении повышения калия в сыворотке крови и может привести к нарушению функции почек. Обычно эти явления являются обратимыми. Изредка может развиться ОПН, особенно у пациентов с нарушениями функции почек (у пожилых людей или у пациентов с пониженным ОЦК, включая тех, кто принимает диуретики). Поэтому такую комбинацию препаратов следует применять с осторожностью пациентам с нарушением функции почек. Пациенты должны потреблять достаточное количество жидкости и под тщательным контролем функции почек в начале сопутствующей терапии и периодически в течение такого лечения.
Двойная блокада РААС. Двойная блокада (например при добавлении ингибитора АПФ к антагонисту рецептора ангиотензина II) должна ограничиваться только частными случаями с тщательным контролем АД, функции почек и уровней электролитов. В ходе нескольких исследований сообщали, что у пациентов с установленным атеросклеротическим поражением сосудов, сердечной недостаточностью или сахарным диабетом с итоговым поражением органов двойная блокада РААС связана с более высокой частотой артериальной гипотензии, обмороков, гиперкалиемии и ухудшения функции почек (в том числе ОПН) в сравнении с таковой при применении одного препарата, действующего на РААС.
Не рекомендуется применять Берлиприл с алискиреном пациентам с сахарным диабетом или нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Препараты золота. В редких случаях зарегистрировано возникновение нитритоидных реакций (приливы крови к лицу, тошнота, рвота и артериальная гипотензия) у больных, получавших лечение инъекционными препаратами золота (натрия ауротиомалат) и ингибиторами АПФ, в том числе эналаприлом.
Симпатомиметики. Симпатомиметики могут ослаблять антигипертензивное действие ингибиторов АПФ.
Алкоголь. Алкоголь усиливает гипотензивное действие ингибиторов АПФ.
Ацетилсалициловая кислота и блокаторы β-адренорецепторов. Эналаприл можно безопасно применить одновременно с ацетилсалициловой кислотой (в дозах, применяемых в кардиологии) и блокаторами β-адренорецепторов.
Передозировка
данные о передозировке препарата у человека ограничены. Согласно имеющимся данным основными признаками передозировки является выраженная артериальная гипотензия, которая начинается примерно через 6 ч после приема препарата и совпадает с блокадой РААС, и ступор.
Симптомы, связанные с передозировкой ингибиторов АПФ, могут включать циркуляторный шок, дисбаланс электролитов, почечную недостаточность, гипервентиляцию легких, тахикардию, учащенное сердцебиение, брадикардию, головокружение, тревогу и кашель. После применения 300 и 440 мг эналаприла малеата в плазме крови были определены концентрации эналаприлата, соответственно в 100 и 200 раз выше показателей, наблюдавшихся при применении препарата в терапевтических дозах.
Для лечения передозировки рекомендуется в/в инфузия р-ра натрия хлорида. При появлении артериальной гипотензии пациенту следует принять горизонтальное положение с приподнятыми нижними конечностями.
Также возможна инфузия ангиотензина II и/или в/в введение катехоламинов. Если препарат был принят недавно, рекомендуется принять меры, направленные на выведение эналаприла малеата: вызвать искусственную рвоту или выполнить промывание желудка; пациенту также следует принять адсорбенты и сульфат натрия.
Эналаприлат может быть выведен из системного кровообращения путем гемодиализа (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В случае резистентной к лекарственным средствам брадикардии показано применение электрокардиостимулятора. Следует постоянно контролировать показатели жизненно важных функций, концентрации электролитов и уровень креатинина в плазме крови.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.