Простин Е 2 с осторожностью назначают пациенткам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями функции печени или почек, БА, глаукомой, повышенным внутриглазным давлением, разрывом хорионамниотической оболочки.

Следует соблюдать осторожность при введении препарата, чтобы не ввести его выше уровня внутреннего зева. Введение геля в экстраамниотическое пространство приводило к гиперстимуляции матки.

Пациентки с тяжелой патологией почек или печени, которая сопровождается метаболическими нарушениями, а также пациентки с патологией сердечно-сосудистой системы требуют особенно внимательного наблюдения.

В период применения препарата в целях выявления возможных признаков побочных эффектов, например гипертонуса матки, затяжных маточных сокращений или дистресс-синдрома у плода, необходимо внимательное наблюдение за состоянием плода (контроль ЧСС), активностью матки и состоянием ее шейки (раскрытие, размягчение и сглаживание). Если у пациентки возникают признаки гипертонуса матки, затяжные чрезмерные маточные сокращения, или отмечается тахикардия у плода, следует избрать иную тактику родоразрешения.

При затяжных высокотонических сокращениях матки следует учитывать возможность разрыва матки. При наличии в анамнезе гипертонических или тетанических маточных сокращений рекомендуется осуществлять непрерывный мониторинг маточной активности и состояния плода. До назначения Простина Е 2 необходимо оценить соотношение размеров таза и плода.