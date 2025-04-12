Простин E2 (Prostin E2)
Простин E2 инструкция по применению
Состав
Динопростон - 1 мг/3 г
Фармакологические свойства
Простин Е2 — препарат простагландина Е2. Стимулирует сократительную активность и тонус миометрия.
При эндоцервикальном применении Простин Е2 способствует преиндукционному размягчению (созреванию) шейки матки у пациенток с неблагоприятными параметрами индукции. Специфический механизм действия до конца не выяснен. В клинических исследованиях было установлено, что динопростон увеличивает кровоснабжение шейки матки подобно тому, как это происходит в начальный период спонтанных родов. Эти данные дают основания полагать, что эндоцервикальное введение динопростона влияет на гемодинамику в шейке матки, что способствует ее созреванию.
После эндоцервикального введения в дозе 0,5 мг концентрация динопростона в плазме крови достигает максимального уровня через 30–45 мин, после чего быстро снижается до начального уровня независимо от уровня активности матки.
Показания Простин E2
вагинальный гель применяют для индукции родов у женщин с доношенной или почти доношенной беременностью.
Применение Простин E2
для индукции родов применяют вагинальный гель в начальной дозе 1 мг. Гель вводят в задний свод влагалища. При необходимости через 6 ч можно ввести вторую дозу геля, которая составляет от 1 до 2 мг. Гель в дозе 2 мг назначают в случае полного отсутствия эффекта от первого введения. В дозе 1 мг — для усиления уже достигнутого эффекта.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату, неголовное предлежание плода; многоплодная беременность, 6 или больше беременностей, кесарево сечение или другие хирургические вмешательства на матке в анамнезе; несоответствие размеров головки плода размерам таза матери; изменение ЧСС плода, свидетельствующее о начале неблагоприятных изменений его состояния; при акушерской ситуации, в которой соотношение польза/риск для матери и плода свидетельствуют в пользу хирургического вмешательства; при наличии патологических (в том числе кровянистых) выделений из влагалища невыясненной этиологии в период беременности; нетеменное предлежание плода.
Побочные эффекты
у матери — аномальные сокращения матки (увеличение тонуса миометрия, частоты или продолжительности сокращений), разрыв матки, тошнота, рвота, диарея, лихорадка, боль в спине, ощущение тепла во влагалище, реакции гиперчувствительности; у плода — дистресс-синдром, изменение ЧСС, гибель плода.
Особые указания
Простин Е2 с осторожностью назначают пациенткам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями функции печени или почек, БА, глаукомой, повышенным внутриглазным давлением, разрывом хорионамниотической оболочки.
Следует соблюдать осторожность при введении препарата, чтобы не ввести его выше уровня внутреннего зева. Введение геля в экстраамниотическое пространство приводило к гиперстимуляции матки.
Пациентки с тяжелой патологией почек или печени, которая сопровождается метаболическими нарушениями, а также пациентки с патологией сердечно-сосудистой системы требуют особенно внимательного наблюдения.
В период применения препарата в целях выявления возможных признаков побочных эффектов, например гипертонуса матки, затяжных маточных сокращений или дистресс-синдрома у плода, необходимо внимательное наблюдение за состоянием плода (контроль ЧСС), активностью матки и состоянием ее шейки (раскрытие, размягчение и сглаживание). Если у пациентки возникают признаки гипертонуса матки, затяжные чрезмерные маточные сокращения, или отмечается тахикардия у плода, следует избрать иную тактику родоразрешения.
При затяжных высокотонических сокращениях матки следует учитывать возможность разрыва матки. При наличии в анамнезе гипертонических или тетанических маточных сокращений рекомендуется осуществлять непрерывный мониторинг маточной активности и состояния плода. До назначения Простина Е2 необходимо оценить соотношение размеров таза и плода.
Взаимодействия
простагландины потенцируют действие окситоцина на матку. Эти препараты не следует применять одновременно (существует риск разрыва матки), а при последовательном введении состояние пациентки требует строгого контроля. Рекомендуется последовательное использование окситоцина после введения влагалищного геля с динопростом с интервалом не менее 6 ч.
Передозировка
приводит к значительному усилению и учащению сокращений матки. Симптомы передозировки Простина Е2 при использовании его в виде геля возможны только при повышенной чувствительности к препарату. В этом случае препарат необходимо удалить из влагалища, придать пациентке положение полулежа на боку. Показана оксигенотерапия.
Если отмены препарата недостаточно для прекращения гиперактивности матки и/или предотвращения дистресс-синдрома плода, показано в/в введение β-адреномиметиков. При недостаточной действенности этой терапии показано быстрое родоразрешение.
Условия хранения
в холодильнике при температуре 2–8 °C.