лечение доксорубицином следует проводить под контролем врача, имеющего опыт применения химиотерапевтических средств. При терапии цитотоксическими препаратами, особенно комбинированной, угнетается функция иммунной системы и возрастает риск развития вторичных неопластических заболеваний (таких как вторичный острый лейкоз с предлейкозной фазой или без нее).

Рекомендуется, чтобы по крайней мере первая фаза лечения доксорубицином проходила в условиях стационара, поскольку пациенты должны находиться под медицинским контролем. До начала лечения доксорубицином и в процессе лечения необходимо контролировать результаты функциональных печеночных проб и основные гематологические показатели.

Тошнота, рвота и воспаление слизистых оболочек часто носят очень тяжелый характер и требуют соответствующего лечения. Доксорубицин нельзя вводить в/м или п/к.

Экстравазация. Экстравазация доксорубицина вызывает тяжелый и прогрессирующий некроз тканей. Признаками экстравазации являются боль или жжение в месте в/в введения препарата. В случае экстравазации следует немедленно прекратить введение препарата и сделать инъекцию в другую вену. К пораженному месту необходимо приложить пакет со льдом. Есть информация о проведении с различным успехом других мероприятий (промывание изотоническим р-ром натрия хлорида, локальная инфильтрация ГКС или 8,4% р-ром натрия гидрокарбоната, аппликации диметилсульфоксида или 1% гидрокортизонового крема).

Кардиотоксичность. Доксорубицин является кардиотоксическим соединением. Возможны тахикардия, изменения ЭКГ. Сердечная недостаточность может развиваться внезапно без предшествующих признаков на ЭКГ как во время лечения доксорубицином, так и через несколько недель после окончания терапии. Она может быть рефрактерна к терапии. Риск развития кардиомиопатии постепенно возрастает при повышении доз. Кумулятивная доза доксорубицина, которую пациент получает на протяжении жизни, не должна превышать 450–550 мг/м2 поверхности тела. При превышении этой дозы значительно возрастает риск развития необратимой застойной сердечной недостаточности. При определении допустимой кумулятивной дозы доксорубицина следует учитывать предыдущее или одновременное лечения другими цитотоксическими препаратами (циклофосфамидом в высоких дозах, другими антрациклинами), а также лучевую терапию на область средостения.

Возраст старше 70 лет или до 15 лет, а также сопутствующую патологию сердца следует рассматривать как факторы риска при определении целесообразности терапии доксорубицином.

При лечении доксорубицином на ЭКГ могут наблюдаться уменьшение амплитуды зубцов комплекса QRS, пролонгация систолического интервала, а также уменьшение фракции выброса.

У пациентов, ранее лечившихся другими антрациклинами или циклофосфамидом, митомицином С или дакарбазином, а также получавших лучевую терапию на область средостения, кардиотоксические эффекты могут проявляться при использовании препарата в дозах, более низких рекомендуемой максимальной кумулятивной.

Имеются сообщения о возникновении острых тяжелых аритмий во время или через несколько часов после введения доксорубицина.

Особая осторожность необходима при лечении доксорубицином пациентов, имеющих болезни сердца (недавно перенесенный инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, кардиомиопатия, перикардит или аритмия), а также пациентов, получавших лечение другими кардиотоксическими препаратами, например циклофосфамидом.

До, во время и после введения доксорубицина необходимо контролировать функцию сердца (с помощью ЭКГ, эхоКГ и измерения фракции выброса).

Миелосупрессия. Поскольку при терапии доксорубицином часто наблюдается угнетение функции костного мозга, необходим регулярный мониторинг гематологических показателей. Чаще всего у пациентов развивается нейтропения, реже — тромбоцитопения и анемия. Количество форменных элементов крови достигает минимума через 10–14 дней после введения доксорубицина. Гематологические показатели обычно нормализуются через 21 день после введения препарата. Терапию доксорубицином нельзя начинать или продолжать, если количество полинуклеарных гранулоцитов меньше, чем 2000 клеток/мм3. При лечении острых лейкозов эта граница, с учетом обстоятельств, может быть ниже.

В результате тяжелой миелосупрессии могут возникать кровотечения или развиваться суперинфекция, которые требуют снижения дозы или прекращение терапии доксорубицином.

Поскольку доксорубицин действует как иммуносупрессор, следует принимать меры для предотвращения вторичных инфекций во время лечения препаратом.

Гиперурикемия. Как и при лечении другими антинеопластическими средствами, при терапии доксорубицином лизис опухоли может вызвать гиперурикемию с развитием острой подагры или уратной нефропатии.

Нарушение функции печени Поскольку доксорубицин экскретируется преимущественно с желчью, при нарушении функции печени или печеночной недостаточности выведение доксорубицина может замедляться, а токсические эффекты усиливаться. Поэтому перед началом и в процессе терапии рекомендуется проводить функциональные печеночные пробы (определять уровни АлАТ и АсАТ, ЩФ и билирубина).

Следует контролировать уровень мочевой кислоты в крови. Пациенты должны употреблять достаточное количество жидкости (минимум 3 л/м2 поверхности тела ежедневно). При необходимости можно применять ингибиторы ксантиноксидазы (аллопуринол).

И мужчины, и женщины должны применять эффективные контрацептивные мероприятия во время и по крайней мере на протяжении 3 мес после окончания терапии доксорубицином.

Изменение окраски мочи. Пациентов следует предупредить, что доксорубицин может окрашивать мочу в красный цвет, особенно вскоре после введения. Это явление не имеет клинического значения.

Внутрипузырное введение. Доксорубицин не следует вводить внутрипузырно при наличии инвазивных опухолей, проросших через стенку мочевого пузыря, а также при наличии инфекций мочевых путей и наличии цистита.

Период беременности и кормления грудью. Исследование репродуктивной токсичности на животных показали, что доксорубицин обладает тератогенным и эмбриотоксическим действием. Он выводится с грудным молоком. Доксорубицин не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. В зависимости от индивидуальной чувствительности доксорубицин может отрицательно влиять на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.