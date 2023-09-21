ДОКСОРУБИЦИН (DOXORUBICINUM)

доксорубицин вводят только в/в. Предварительно антибиотик растворяют в изотоническом р-ре натрия хлорида. Дозу устанавливают строго индивидуально в зависимости от характера и фазы заболевания, возраста, общего состояния пациента и функции гемопоэза. Наиболее распространенной является схема, предусматривающая в/в введение доксорубицина в дозе 50–65 мг на 1 м2 поверхности тела с повторным введением через 21 день. В более низких дозах назначают больным с недостаточными резервами костного мозга ввиду пожилого возраста, предшествующей терапии или неопластической инфильтрации костного мозга. Применяют также другие схемы: введение в дозе 20–30 мг на 1 м2 поверхности тела ежедневно в течение 3 дней каждые 3–4 нед или в дозе 30 мг/м2 1 раз в неделю курсами в течение 3–4 нед. Перерыв между курсами — 3–4 нед.

Суммарная доза доксорубицина при в/в введении независимо от схемы применения не должна превышать 550 мг/м2. При комбинированном введении доксорубицина с другими противоопухолевыми средствами, обладающими миелосупрессивным эффектом, его доза колеблется в пределах 25–50 мг/м2, вводимых каждые 4 нед. Для больных, получавших радиотерапию на область легких и средостения, а также в комбинации с циклофосфамидом, рекомендуемая суммарная доза доксорубицина составляет не более 400 мг/м2.