ДОКСОРУБИЦИН (DOXORUBICINUM) Действующее вещество
NLM: (1S,3S)-3-гликолоил-1,2,3,4,6,11-гексагидро-3,5,12-тригидрокси-10-метокси-6,11-диоксо-1-нафтаценил-(3-амино-2,3,6-тридезокси-α-L-ликсо-гексопиранозид).
HSDB: 10-((3-амино-2,3,6-тридеокси-D-ликсогексопиранозил)окси)-8-гликолцил-7,8,9,10-тетрагидро-6,8,11-тригидрокси-1-метокси-5,12-нафтацендион.
противоопухолевый антибиотик антрациклинового ряда, получаемый из Streptomyces peucetius var. caesius. Механизм действия обусловлен способностью взаимодействовать с ДНК и препятствовать синтезу нуклеиновых кислот. Снижает митотическую активность, вызывает хромосомные аберрации. Оказывает выраженное иммунодепрессивное действие. Высокоактивен в отношении многих форм опухолей. Обладает иммуносупрессивной активностью, кардиотоксичностью, угнетает кроветворение.
При приеме внутрь неэффективен. После в/в введения концентрация доксорубицина в плазме крови быстро снижается, что, вероятно, обусловлено его распределением в тканях организма. Доксорубицин не проникает через ГЭБ, выводится в основном с желчью и калом (в течение 7 дней — 40–50% введенной дозы). С мочой в течение 5 дней экскретируется около 5% введенной дозы. При нарушении функции печени выведение доксорубицина из организма замедляется, вследствие чего происходит его кумуляция в плазме крови и тканях.
cаркома мягких тканей, остеогенная саркома, саркома Юинга, рак молочной железы, легкого, щитовидной железы, мезотелиома, злокачественная тимома, рак пищевода, желудка, печени и желчных протоков, поджелудочной железы, инсулома, гепатоцеллюлярный рак, рак почечной лоханки и мочеточников, рак мочевого пузыря и уретры, рак почки, герминогенная опухоль яичка и яичника, рак яичника, опухоль Вильмса, нейробластома, эмбриональная рабдомиосаркома, рак маточных труб, рак тела матки, саркома матки, рак влагалища и шейки матки, рак предстательной железы, острый лейкоз, миеломная болезнь, лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома.
доксорубицин вводят только в/в. Предварительно антибиотик растворяют в изотоническом р-ре натрия хлорида. Дозу устанавливают строго индивидуально в зависимости от характера и фазы заболевания, возраста, общего состояния пациента и функции гемопоэза. Наиболее распространенной является схема, предусматривающая в/в введение доксорубицина в дозе 50–65 мг на 1 м2 поверхности тела с повторным введением через 21 день. В более низких дозах назначают больным с недостаточными резервами костного мозга ввиду пожилого возраста, предшествующей терапии или неопластической инфильтрации костного мозга. Применяют также другие схемы: введение в дозе 20–30 мг на 1 м2 поверхности тела ежедневно в течение 3 дней каждые 3–4 нед или в дозе 30 мг/м2 1 раз в неделю курсами в течение 3–4 нед. Перерыв между курсами — 3–4 нед.
Суммарная доза доксорубицина при в/в введении независимо от схемы применения не должна превышать 550 мг/м2. При комбинированном введении доксорубицина с другими противоопухолевыми средствами, обладающими миелосупрессивным эффектом, его доза колеблется в пределах 25–50 мг/м2, вводимых каждые 4 нед. Для больных, получавших радиотерапию на область легких и средостения, а также в комбинации с циклофосфамидом, рекомендуемая суммарная доза доксорубицина составляет не более 400 мг/м2.
лейкопения, тромбоцитопения, анемия, миокардит, острый инфаркт миокарда (выраженные нарушения сердечного ритма), аритмии, острый гепатит, туберкулез, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, билирубинемия, период беременности, выраженные нарушения функции печени и почек, персистирующая миелосупрессия или тяжелый стоматит, вызванные предыдущим лечением цитотоксическими препаратами и / или облучением, системные инфекции.
наиболее серьезными побочными эффектами доксорубицина, ограничивающими его дозу, являются кардиотоксичность и миелосупрессивное действие. Трудно корригируемая кардиотоксичность чаще всего проявляется у больных при достижении суммарной дозы доксорубицина, превышающей 550 мг/м2. При установлении дозы следует учитывать ранее полученную дозу доксорубицина или других антрациклинов. При появлении клинических признаков кардиомиопатии (снижение вольтажа комплекса QRS, уменьшение фракции сердечного выброса) дозу рекомендуется снизить или отменить доксорубицин.
Миелосупрессия, которая проявляется прежде всего лейкопенией и тромбоцитопенией, наступает обычно на 10–14-й день после введения доксорубицина; показатели гематологического исследования чаще всего нормализуются на 21–22-й день. В случаях медленного восстановления уровня нейтрофильных гранулоцитов и тромбоцитов дозу доксорубицина следует снизить.
Кроме того, при приеме доксорубицина у большинства больных, как правило, возникает обратимая алопеция; возможны реакции гиперчувствительности, флебосклероз, гиперемия кожи по ходу вены при быстром введении. В случае экстравазации р-ра доксорубицина может наступить выраженный некроз окружающих тканей. При применении доксорубицина отмечаются анорексия, тошнота и рвота.
необходим строгий гематологический и кардиологический контроль, следует проводить исследования состава периферической крови и ЭКГ до начала терапии и перед каждым последующим курсом.
Доксорубицин широко применяют в схемах комплексной полихимиотерапии, однако его не следует назначать ранее чем через 1 мес после завершения предшествующего цикла химиотерапии с использованием других противоопухолевых средств.
Противоопухолевая активность доксорубицина примерно одинакова независимо от схемы введения — вводится ли он болюсно (общей дозой) 1 раз в месяц, еженедельно или путем постепенного продолжительного введения, однако различные схемы введения значительно отличаются по степени выраженности побочных реакций. В частности, при продолжительном введении, в отличие от болюсного, в значительно меньшей степени выражены тошнота и рвота.
с доксорубицином совместимы блеомицин, винбластин, винкристин, тиофосфамид, метотрексат, этопозид, преднизолон, флуороурацил и цисплатин.
Доксорубицин нельзя вводить в одном шприце с гепарином и флуороурацилом. Он несовместим с эуфиллином, натриевой солью цефалотина, дексаметазоном и гидрокортизоном. Применение доксорубицина одновременно с циклофосфамидом, митомицином или радиотерапией средостения повышает риск кардиотоксического эффекта.