чаще всего проявляются экстрапирамидными расстройствами (паркинсонизм, дистония, потеря способности проявлять адекватную эмоциональную реакцию, опистотонус). Эти симптомы обратимы и исчезают после снижения дозы или прекращения лечения. Их можно избежать или уменьшить их выраженность при помощи противопаркинсонических средств. Иногда отмечают сонливость, нарушение зрения, сухость во рту, умеренные расстройства вегетативной нервной системы (гипертензия, нестабильное АД) и эндокринных желез (аменорея, галакторея, гинекомастия, импотенция), умеренная гипотензия, эпилептические приступы и кожные аллергические реакции. Все эти симптомы обратимы и исчезают после снижения дозы или прекращения лечения. Редко — может возникнуть значительная гипотензия.

При длительном лечении возможно возникновение поздней дискинезии, проявляющейся непроизвольными ритмическими движениями мышц языка, лица, рта, губ, туловища и конечностей. Поздняя дискинезия чаще возникает в пожилом возрасте, преимущественно у женщин и на фоне высоких доз. Необходимо прекратить лечение, поскольку противопаркинсонические средства при поздней дискинезии неэффективны.

Влияние фенотиазина на сердце зависит от дозы. Он может удлинить интервал Q—T и зубец Т; очень редко приводит к желудочковой пароксизмальной тахикардии и фибрилляции. Эти расстройства исчезают при снижении дозы. В исключительных случаях может возникнуть злокачественный нейролептический синдром, характеризующийся гипертермией, мышечной ригидностью, акинезией, гипотонией, ступором и комой. Применение препарата необходимо немедленно прекратить, назначить симптоматическое лечение в условиях стационара.

Сообщалось о единичных случаях тромбоза вен нижних конечностей.

Лечение Модитеном Депо может ухудшить течение психических расстройств, поэтому получающие его пациенты должны находиться под медицинским наблюдением.