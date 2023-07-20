флуфеназин — сильный нейролептик длительного действия. Оказывает выраженное антипсихотическое действие, сочетающееся с некоторым активирующим эффектом, а также умеренное седативное действие. Обладает противорвотным эффектом. Механизм действия обусловлен блокирующим влиянием на центральные допаминергические рецепторы при умеренном влиянии на норадренергические рецепторы.

В отличие от других производных, фенотиазин характеризуется более сильным действием (по нейролептической активности в 25 раз превосходит хлорпромазин) и менее выраженными экстрапирамидными и соматическими расстройствами. Особенно эффективен при злокачественной ядерной (гебефренической, кататонической, ранней параноидальной форме) и длительно текущей шизофрении. В виде деканоата (масляный р-р) оказывает длительное действие за счет постепенного высвобождения активного вещества, после однократной в/м инъекции действует в зависимости от дозы в течение 1–2 нед и более.

Быстро и практически полностью абсорбируется после приема внутрь. Проникает через ГЭБ и плацентарный барьер. Выводится с мочой и частично с желчью.