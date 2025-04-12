Цитозар® (Cytosar®)
Цитозар инструкция по применению
Состав
Растворитель содержит спирт бензиловый, воду для инъекций.
Цитарабин - 1000 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Как аналог пиримидинового нуклеозида (отличающийся от обычного цитидина или дезоксицитидина ДНК или РНК в сахарной части молекулы, он содержит арабинозу вместо рибозы или дезоксирибозы), цитарабин является антибластическим средством, подавляет синтез ДНК. Также он обладает антивирусным и иммуносупрессорным свойствами. Детальное изучение механизма цитотоксичности in vitro указывает, что основным действием цитарабина является подавление синтеза дезоксицитидина (как антиметаболит, который зависит от клеточного цикла, он подавляет синтез ДНК во время S-фазы митоза), хотя угнетение цитидиловых киназ и включение соединения в нуклеиновые кислоты могут также играть роль в цитостатическом и цитотоксическом действии препарата. Благодаря своему цитотоксическому свойству цитарабин вызывает дозозависимое разрушение клеток в пролиферирующих тканях.
Основной токсического действия, ограничивающего дозу цитарабина, которая наблюдается во всех исследованных видов, является миелосупрессия, проявляющаяся мегалобластозом, ретикулоцитопенией, лейкопенией и тромбоцитопенией. К другим органам-мишеням относятся печень, почки и головной мозг. Сообщалось о том, что цитарабин вызывал значительное повреждение хромосом, включая хроматидные разрывы, а также злокачественную трансформацию клеток грызунов в культуре. Цитарабин характеризуется эмбриотоксическим и тератогенным свойствами и вызывает пери- и постнатальную токсичность у разных видов. О проведении официальных исследований репродуктивной токсичности препарата не сообщалось, однако после его применения у мышей наблюдались аномалии структуры головок сперматозоидов.
Фармакокинетика
Общие фармакокинетические свойства
Цитарабин неэффективен при пероральном приеме (только около 20% дозы при оральном применении всасывается в ЖКТ). Процесс элиминации из крови имеет двухфазный характер: начальная фаза распределения (примерно 10 мин) и вторая фаза вывода (1–3 ч).
Распределение
Относительно равномерный уровень в плазме крови достигается путем непрерывной инфузии.
После инъекции цитарабина его концентрация в СМЖ остается значительно ниже уровня в плазме крови. Однако через 2 ч непрерывной инфузии концентрация в СМЖ может достичь 40% от уровня в плазме крови.
Биотрансформация
После парентерального введения препарат быстро метаболизируется печенью и, возможно, почками. Цитарабин дезаминируется до арабинофуранозилурацила. После введения однократной высокой дозы у большинства пациентов в течение 15 мин содержание лекарственного средства в крови падает до уровня, который практически не поддается измерению. У некоторых больных уже через 5 мин после инъекции уровень циркулирующего препарата был таким, который невозможно выявить. В конце фазы выведения уровень неактивного метаболита (1-β-D-арабиноза-урацил) в плазме крови составляет 80%. При интратекальном введении T½ цитарабина из ликвора составляет около 2 ч. Метаболизм препарата является минимальным, поскольку в этом месте концентрации дезаминазы являются низкими.
Выведение из организма
После в/в введения только 5,8% введенной дозы выводится из организма в неизмененном виде с мочой в течение 12–24 ч; 90% дозы выводится в виде дезаминованого препарата.
Показания Цитозар
достижение и поддержание ремиссии при острых нелимфобластных лейкозах у взрослых и детей.
Лечение других видов лейкозов, таких как острый лимфоцитарный лейкоз, хронический миелобластный лейкоз (бластный криз).
Профилактика или лечение лейкозного менингита интратекально в виде монотерапии или в комбинации с другими препаратами (метотрексат, гидрокортизон).
Цитозар можно применять в виде монотерапии или в комбинации с другими антинеопластическими лекарственными средствами; лучшие результаты обычно достигаются при комплексном лечении. Ремиссии, индуцированные препаратом Цитозар, являются кратковременными без дальнейшей поддерживающей терапии.
Терапия лейкоза с высоким риском осложнений, рефрактерного лейкоза и рецидива острого лейкоза независимо от сопутствующего применения противоопухолевых химиотерапевтических лекарственных средств высокими дозами препарата.
В составе комбинированной терапии (LSA2L2) для лечения неходжкинских лимфом у детей.
Цитозар экспериментально применяли для лечения различных видов новообразований. У небольшого количества пациентов с солидными опухолями был положительный ответ на терапию.
Применение Цитозар
Цитозар назначает только врач, имеющий опыт проведения противоопухолевой терапии.
Препарат следует применять в комбинации с другими цитотоксическими лекарственными средствами, используя различные схемы дозирования. Его можно вводить путем в/в инфузии или инъекции, п/к или интратекально. П/к разрешается вводить только р–р для инъекций в концентрации 20 мг/мл. Стандартная доза для п/к применения составляет 20–100 мг/м2 поверхности тела в зависимости от показаний и режима дозирования.
Для интратекального введения препарата и при лечении высокими дозами запрещается использовать растворители, содержащие бензиловый спирт (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дозировка для взрослых
1. Индукция ремиссии
a. Длительное применение
Рекомендуемая доза для болюсной инъекции составляет 2 мг/кг массы тела в сутки в течение 10 дней. Количественный анализ крови следует проводить ежедневно. В случае отсутствия терапевтического эффекта и появления признаков токсичности дозу можно увеличить до 4 мг/кг массы тела в сутки. Применение такой дозы можно продолжать до появления терапевтического ответа или признаков токсичности. При приеме вышеприведенной дозы токсические симптомы наблюдаются почти у всех пациентов.
Дозу 0,5–1 мг/кг массы тела в сутки можно вводить путем инфузии в течение не более 24 ч. У большинства пациентов удовлетворительный результат наблюдается уже после первого часа инфузии. Через 10 дней дозу можно увеличить максимум до 2 мг/кг массы тела в сутки и применять до появления признаков токсичности или до достижения ремиссии.
б. Прерывистая терапия
Цитозар вводят в/в в течение 5 дней подряд в дозах 3–5 мг/кг массы тела в сутки. Лечение повторяют после перерыва, длящегося 2–9 дней. Такой режим лечения следует продолжать до появления признаков токсичности или достижения ремиссии.
Появление признаков восстановления костного мозга можно ожидать через 7–64 дней (в среднем 28 дней). Стандартную дозу можно постепенно увеличить, если нет признаков токсичности и не наблюдается ремиссия в условиях стандартного режима дозирования.
2. Поддерживающее дозирование
Ремиссию, которая была достигнута с применением цитарабина и/или других препаратов, можно поддерживать, применяя 1–2 в/в или п/к введения препарата Цитозар 1 раз в неделю в дозе 1 мг/кг массы тела.
3. Лечение высокими дозами
При химиотерапии высокими дозами Цитозар вводят из расчета 2–3 г/м2 поверхности тела путем инфузии продолжительностью 1–3 ч каждые 12 ч в течение 1–6 дней.
Химиотерапия высокими дозами должна проводиться с особой осторожностью, только медицинским персоналом, который имеет опыт такого лечения.
Суммарная переносимая доза может быть выше, если пациенты получают препарат путем быстрых в/в инъекций, а не медленных инфузий. Этот феномен связан с быстрой инактивацией лекарственного средства и кратковременностью воздействия высоких концентраций на чувствительные нормальные и опухолевые клетки после быстрого введения. Нормальные и опухолевые клетки похожим образом отвечают на эти различные способы применения препарата, поэтому четких клинических преимуществ любого из них не выявлено.
4. Интратекальное применение при лейкозном менингите
Применение препарата Цитозар в виде монотерапии путем интратекального введения или в комбинации с метотрексатом (15 мг/м2) и гидрокортизоном (15 мг/м2) зависит от конкретного случая (фокальное поражение ЦНС при лейкозе может не отвечать на интратекальное лечение, поэтому применение лучевой терапии является более целесообразным).
Дозы цитарабина, применяемые при монотерапии с интратекальным введением, находятся в пределах 5–75 мг/м2 и обычно составляют 30 мг/м2 каждые 4 дня, пока показатели СМЖ не достигнут нормы (с последующим дополнительным лечением). Дозировка зависит от типа и тяжести неврологической симптоматики, а также эффективности предшествующей терапии.
По литературным данным (клинические случаи), Цитозар вводили интратекально в комбинации с метотрексатом и гидрокортизоном.
Для приготовления р-ра цитарабина для интратекального введения не следует использовать растворители, содержащие бензиловый спирт (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пациенты с почечной недостаточностью
Цитозар следует с осторожностью назначать пациентам с почечной недостаточностью. Рекомендуется снизить дозу в зависимости от состояния функции почек. Токсические реакции со стороны ЦНС после лечения высокими дозами препарата Цитозар является более вероятными у пациентов с почечной недостаточностью.
Пациенты с печеночной недостаточностью
В случае печеночной недостаточности Цитозар следует назначать с осторожностью и в меньших дозах. Значительная часть введенного лекарственного средства выводится печенью. Токсические реакции со стороны ЦНС после лечения высокими дозами препарата Цитозар является более вероятными для пациентов с печеночной недостаточностью.
Пациенты пожилого возраста
Пациенты пожилого возраста хуже переносят токсические побочные эффекты, поэтому следует усилить контроль за их состоянием из-за возможного развития лейкопении, тромбоцитопении и анемии. При необходимости следует назначить поддерживающее лечение. Терапию высокими дозами у пациентов в возрасте старше 60 лет следует проводить в условиях оценки соотношения риска и ожидаемой пользы.
Дети
Нет точных данных о безопасности применения препарата у детей. Схемы дозирования для детей аналогичные таковым у взрослых. Сообщалось о возникновении отсроченного прогрессирующего восходящего паралича, который приводил к летальному исходу, у детей с острым миелоцитарным лейкозом после интратекального и в/в введения цитарабина в стандартных дозах в комбинации с другими препаратами.
Приготовление р–ра
Порошок по 100 мг во флаконах с растворителем в ампулах по 5 мл
Растворители, которые можно использовать для разведения порошка, содержащегося во флаконе:
– 5 мл 0,9% р-р бензилового спирта (растворитель, который прилагается к флакону);
– вода для инъекций;
– р-р хлорида натрия (0,9%);
– р-р декстрозы (5%).
Используя ампулу с растворителем (прилагается к флакону с порошком), необходимо приготовить р-р с концентрацией 20 мг/мл (100 мг цитарабина растворить в 5 мл растворителя). Приготовленный р-р следует вводить немедленно.
Приготовленный р-р можно разбавить 0,9% р-ром хлорида натрия или 5% р-ром глюкозы. Р-р можно разбавлять до концентрации цитарабина 0,5 мг/мл. С микробиологической точки зрения следует вводить немедленно.
Р-р для интратекального введения не должен содержать бензилового спирта (растворитель, который добавляется во флакон с порошком, содержит бензиловый спирт), поэтому для приготовления раствора следует использовать 5–10 мл 0,9% р-ра хлорида натрия (или в соответствии с рекомендациями: лактатный р-р Рингера, СМЖ пациента без добавления каких-либо растворителей, такой раствор следует вводить немедленно после приготовления).
Порошок по 1000 мг во флаконах
Растворители, которые можно использовать для разведения порошка, содержащегося во флаконе:
вода для инъекций;
р-р хлорида натрия (0,9%);
р-р декстрозы (5%).
Р-р нужно разбавлять до концентрации цитарабина 0,5 мг/мл. С микробиологической точки зрения р-р следует вводить немедленно.
Р-р для интратекального введения не должен содержать бензилового спирта, поэтому для приготовления р-ра следует использовать 5–10 мл 0,9% р-ра хлорида натрия (или в соответствии с рекомендациями: лактатный р-р Рингера, СМЖ пациента без добавления каких-либо растворителей, такой р-р следует вводить немедленно после приготовления).
Перед применением готовый р-р необходимо проверить с целью исключения наличия нерастворенных частиц или изменения окраски.
Цитозар можно применять одновременно с метотрексатом, другими противоопухолевыми препаратами, но не рекомендуется смешивать их в одном шприце или инфузионной системе.
Исследование химической и физической стабильности показали, что р-р препарата Цитозара 20 мг/мл (при применении в качестве растворителя 0,9% р-ра бензилового спирта) остается стабильным 4 сут при температуре 2–8 °С и 24 ч при температуре не выше 30 °С.
Противопоказания
гиперчувствительность к активному веществу или к любому вспомогательному веществу. Медикаментозное угнетение функции костного мозга (при условии оценки риска и ожидаемой пользы). В период беременности препарат следует вводить только после оценки рисков и ожидаемой пользы (см. Применение в период беременности или кормления грудью). В период кормления грудью прием препарата следует прекратить (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Побочные эффекты
ожидаемые побочные эффекты.
Нарушения со стороны органов кроветворения и лимфатической системы
Поскольку Цитозар оказывает токсическое воздействие на костный мозг, возможны клеточные изменения костного мозга и периферической крови. При применении препарата возможно развитие анемии, лейкопении, тромбоцитопении, мегалобластоза, а также снижение количества ретикулоцитов.
Инфекции и инвазии
Инфекции: вирусные, бактериальные, грибковые, паразитарные или сапрофитные инфекции любой локализации могут быть связаны с применением препарата Цитозар в монотерапии или в комбинации с другими иммунодепрессивными лекарственными средствами в дозах, влияющих на клеточный или гуморальный иммунитет. Эти инфекции могут быть слабо выражены, но могут быть тяжелыми и даже летальными.
Синдром цитарабина
Синдром цитарабина был описан в работах Кастбери. Он характеризуется лихорадкой, миалгией, болью в костях, изредка болью в грудной клетке, макулопапулезной сыпью, конъюнктивитом и общей слабостью. Обычно он наблюдается через 6–12 ч после применения препарата. Доказана эффективность ГКС для лечения и профилактики этого синдрома. Если установлено, что симптоматика поддается терапии, следует назначить ГКС и не прекращать лечение препаратом Цитозар.
Стандартный режим дозирования
При лечении с помощью стандартных схем дозирования цитарабина в комбинации с другими препаратами пациенты сообщали о боли в животе (перитонит) и колите с положительной реакцией на скрытую кровь с сопутствующей нейтропенией и тромбоцитопенией. Пациенты реагировали на консервативную медикаментозную терапию.
У детей с острым миелоцитарным лейкозом сообщали об отсроченном прогрессирующем восходящем параличе, который приводил к летальному исходу, после интратекального и в/в введения цитарабина в стандартных дозах в комбинации с другими препаратами.
Инфекции и инвазии: пневмония, сепсис, воспаление подкожной клетчатки в месте инъекции.
Со стороны органов кроветворения и лимфатической системы: лейкопения, тромбоцитопения, анемия, мегалобластоз, ретикулоцитопения.
Со стороны иммунной системы: анафилаксия, аллергический отек.
Со стороны обмена веществ и питания: анорексия.
Со стороны нервной системы: нейротоксичность, неврит, головокружение, головная боль.
Со стороны органа зрения: конъюнктивит (может сопровождаться сыпью).
Со стороны сердца: перикардит.
Со стороны сосудов: тромбофлебит.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: затрудненное дыхание, боль в горле.
Со стороны ЖКТ: панкреатит, образование язв в пищеводе, боль в животе, диарея, эзофагит, тошнота/рвота, воспаление или язвы слизистой оболочки полости рта или анальной области.
Со стороны гепатобилиарной системы: печеночная дисфункция, желтуха.
Заболевания кожи и подкожной ткани: покрытие кожи язвами, алопеция, появление веснушек, сыпь, зуд, крапивница.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нарушение функции почек, задержка мочеиспускания.
Общие нарушения и реакции в месте введения препарата: боль в груди, лихорадка, реакции в месте введения (боль и воспаление в месте подкожного введения).
Интратекальное введение
Интратекальное введения препарата Цитозар может привести к системной токсичности, поэтому показан тщательный контроль за системой кроветворения. Может потребоваться корректировка противолейкозной терапии. Значительно выраженная токсичность возникает редко. К побочным реакциям, наиболее часто возникающим при интратекальном введении, относятся тошнота, рвота и лихорадка. Эти реакции выражены слабо и исчезают сами по себе. Сообщалось о развитии параплегии. Возможно возникновение некротической лейкоэнцефалопатии с судорогами или без них; в некоторых случаях пациентам вводили интратекально метотрексат и гидрокортизон, а также применяли облучение ЦНС. Сообщалось о изолированном нейротоксическом действии. 2 пациента в состоянии ремиссии, которых лечили с помощью комбинированной системной химиотерапии, профилактического облучения ЦНС и интратекального введения цитарабина, ослепли. При одновременном применении препарата Цитозар интратекально и в/в в течение нескольких дней существует риск возникновения токсических реакции со стороны спинного мозга, однако при терапии серьезных опасных для жизни заболеваний врач по своему усмотрению назначает дальнейшее интратекальное и в/в применение препарата Цитозар.
Схемы с применением высоких доз
Инфекции и инвазии: сепсис, абсцесс печени.
Со стороны нервной системы: кома или нарушение функции головного мозга и мозжечка, в том числе изменение личности, сонливость и судороги; периферические моторные и сенсорные нейропатии.
Со стороны органа зрения: токсическое воздействие на роговицу, геморрагический конъюнктивит.
Со стороны сердечной деятельности: кардиомиопатия с летальным исходом.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: респираторный дистресс-синдром у взрослых, отек легких.
Со стороны ЖКТ: некроз кишечника, некротический колит, образование язв в ЖКТ (в том числе кистозный пневматоз кишечнике, что приводит к перитониту).
Со стороны гепатобилиарной системы: повреждения печени с гипербилирубинемией.
Заболевания кожи и подкожной ткани: кожная сыпь с последующей десквамацией, алопеция.
У некоторых пациентов в месте инъекции или инфузии возникал тромбофлебит, некоторые больные сообщали о возникновении боли и воспаления в месте подкожных инъекций. Однако в большинстве случаев препарат переносится хорошо.
У 10 пациентов, у которых применяли экспериментальную программу терапии умеренной дозой цитарабина (1 г/м2) независимо от применения других химиотерапевтических средств (meta-AMSA, даунорубицин, VP-16) развился диффузный интерстициальный пульмонит, причина которого осталась невыясненной, однако он мог быть связан с терапией цитарабином.
В редких случаях сообщалось о сыпи на коже с последующей десквамацией. Полная алопеция является более распространенной реакцией на терапию высокими дозами, чем на стандартную программу лечения.
При применении терапии высокими дозами запрещено использовать растворитель, содержащий бензиловый спирт.
Сообщалось, что после экспериментальной терапии в высоких дозах по поводу рецидивов лейкоза наблюдался синдром внезапного респираторного дистресса, который быстро прогрессировал до отека легких и кардиомегалии, которая определялась рентгенологическим методом. Зафиксирован летальный случай.
Особые указания
в период индукции ремиссии больные должны находиться в учреждениях с соответствующим лабораторным и реанимационным оборудованием, достаточным для контроля переносимости препарата, защиты и поддержания состояния пациента при токсическом действии лекарственного средства. Основным токсическим эффектом препарата Цитозар является угнетение функции костного мозга и развитие лейкопении, тромбоцитопении и анемии. Менее серьезные проявления токсичности включают тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, образование язв в ротовой полости и нарушения функции печени.
Перед назначением препарата Цитозар необходимо сравнить потенциальную пользу для больного и риск развития токсических явлений. Перед проведением оценки польза/риск или перед началом терапии врач должен ознакомиться с приведенными ниже рекомендациями.
Нарушения со стороны органов кроветворения и лимфатической системы.
Цитозар является потенциально вредным для костного мозга. Степень такого воздействия зависит от дозы и режима приема. В случае медикаментозного угнетения функции костного мозга терапию следует начинать с осторожностью, после оценки возможных рисков и ожидаемой пользы. Лечение необходимо проводить под тщательным контролем. В начале терапии необходимо ежедневно контролировать уровень лейкоцитов и тромбоцитов в крови. После исчезновения бластных клеток в периферической крови рекомендуется проводить постоянный мониторинг костного мозга, так как угнетение его деятельности может повлечь тяжелые, иногда летальные последствия (инфекционные осложнения вследствие нейтропении и другие нарушения иммунной системы, вторичные кровоизлияния вследствие тромбоцитопении).
За пациентами, применяющими Цитозар, следует внимательно следить. Рекомендуется частое определение количества лейкоцитов и тромбоцитов. Если медикаментозное угнетение функции костного мозга приводит к снижению уровня лейкоцитов в крови ниже 50 000/мм3, полиморфноядерных гранулоцитов ниже 1000/мм3, следует рассмотреть вариант приостановления или изменения лечения. После прекращения терапии количество клеток периферической крови может снижаться еще в течение 5–7 дней, достигая самого низкого уровня на 12–24-й дни после прекращения применения препарата. Лечение можно продолжить только после появления четких признаков восстановления костного мозга (по результатам повторных анализов). В медицинском учреждении должно быть оборудование для терапии потенциально летальных осложнений угнетение костного мозга.
Печеночная и/или почечная функция
Очевидно, печень нейтрализует значительную часть примененной дозы цитарабина. В частности, токсические реакции со стороны ЦНС после лечения в высоких дозах более вероятны для пациентов с почечной или печеночной недостаточностью. Больным с почечной или печеночной недостаточностью следует с осторожностью принимать препарат, возможно, в меньших дозах.
Синдром лизиса опухоли
Как и другие цитотоксические средства, Цитозар может вызвать гиперурикемию вследствие быстрого разрушения неопластических клеток. Поэтому во время лечения следует регулярно контролировать уровень мочевой кислоты в крови и, при необходимости, назначать поддерживающую терапию (например применение рекомбинантной уратоксидазы, аллопуринола, увеличение количества потребляемой жидкости).
Анафилактические реакции.
Во время лечения цитарабином наблюдались анафилактические реакции. Сообщалось о анафилактической реакции, возникшей сразу после введения препарата, которая привела к нарушению кровообращения и дыхания, что потребовало реанимации.
Лечение высокими дозами препарата Цитозар
После терапии высокими дозами (2–3 г/м2 ) сообщалось о возникновении тяжелых токсических реакций, иногда с летальным исходом, со стороны ЦНС, ЖКТ и легких (отличающиеся от тех, которые возникают во время приема стандартных доз препарата Цитозар). К таким реакциям относятся: обратимое повреждение роговицы и геморрагический конъюнктивит, их можно избежать или свести к минимуму проявления путем профилактики с помощью глазных капель, содержащих ГКС; в большинстве случаев обратимые нарушения функции головного мозга и мозжечка, в том числе изменение личности, сонливость и кома, конвульсии; язвы ЖКТ с тяжелым течением, в том числе кистозный пневматоз кишечника, который приводил к перитониту; сепсис и абсцесс печени; отек легких, повреждения печени с гипербилирубинемией; некроз кишечника и некротический колит. У 2 взрослых пациентов с острым нелимфоцитарним лейкозом развилась периферическая моторная и сенсорная нейропатия после консолидации высокими дозами препарата Цитозар, даунорубицина и аспарагиназы. Больных, у которых применяют лечение высокими дозами препарата Цитозар, необходимо обследовать на наличие симптомов нейропатии, поскольку может потребоваться корректировка режима дозирования во избежание необратимых неврологических нарушений.
Угнетение иммунитета/повышенная склонность к инфекциям
Введение живых или аттенуированных живых вакцин пациентам, иммунитет которых ослаблен вследствие приема химиотерапевтических препаратов, в том числе цитарабина, может привести к развитию серьезных или летальных инфекций. Больным, которые получают цитарабин, следует избегать вакцинации живыми вакцинами. Возможно введение инактивированных или убитых вакцин, однако ответ на них может быть слабее.
Вирусные, бактериальные, грибковые, паразитарные или сапрофитные инфекции любой локализации могут быть связаны с применением препарата Цитозар в виде монотерапии или в комбинации с другими иммуносупрессивными лекарственными средствами в дозах, подавляющих клеточный или гуморальный иммунитет. Эти инфекции могут быть слабо выражены, но могут быть тяжелыми и даже летальными.
После повторного в/в применения препарата в течение нескольких часов может возникнуть тошнота или рвота. Их можно избежать, если вводить препарат путем инфузии.
У пациентов, у которых применяли лечение препаратом Цитозар в комбинации с другими лекарственными средствами, наблюдался острый панкреатит.
Бензиловый спирт, содержащийся в растворителе для этого препарата (порошок Цитозара по 100 мг и растворитель для приготовления р-ра для инъекций) может привести к развитию летального Гаспинг-синдрома у недоношенных детей. Его запрещено применять у недоношенных детей и новорожденных. Может вызвать токсические или аллергические реакции у новорожденных и детей в возрасте до 3 лет.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в дозу, то есть считается, что препарат почти не содержит натрия.
Канцерогенность Цитозара была доказана в ходе исследований с привлечением животных. Подобный эффект не может быть исключен при длительном применении цитарабина у человека.
Особые меры безопасности.
Поскольку препарату Цитозар присуще токсическое действие, при работе с ним необходимо соблюдать следующие рекомендации:
– персонал должен обладать навыками разведения, введения препарата и обращения с ним;
– беременным запрещено работать слекарственным средством;
– персонал должен носить защитную одежду (очки, медицинские халаты, одноразовые перчатки и маски);
– для разведения р-ра следует отвести специальный участок (желательно с ламинарным воздушным потоком);
– рабочая поверхность должна быть защищена поглощающей бумагой с пластмассовой основой одноразового использования;
– все материалы, которые использовали при разведении, введении препарата или уборке (включая перчатки), необходимо утилизировать в соответствии с действующими требованиями;
–в случае попадания на кожу или в глаза, пораженное место следует немедленно промыть большим количеством воды, водой с мылом или р-ром бикарбоната натрия, а также обратиться к врачу;
– разлитый р-р необходимо смыть буферным раствором с pH 7–8 (например фосфатно-буферным р-ром).
Применение в период беременности и кормления грудью
Нарушение фертильной функции
Из-за потенциально возможного развития отклонений во время терапии цитотоксическими препаратами, особенно в I триместр, для женщин, которые беременны или могут забеременеть во время приема препарата Цитозар, необходимо осуществить оценку потенциального риска для плода и целесообразности сохранения беременности. Есть определенный, но значительно меньший риск, если терапию начать во II или III триместр. Хотя существуют случаи рождения здоровых детей женщинами, которые получали лечили цитарабином в течение всех 3 триместров, за такими детьми необходимо дальнейшее медицинское наблюдение.
Мужчины должны применять средства контрацепции для предупреждения оплодотворения во время лечения и в течение не менее 6 мес после его прекращения. Перед началом терапии пациентам следует сообщить о возможности хранения спермы, поскольку существует риск возникновения необратимого бесплодия после лечения препаратом Цитозар.
Беременность
Исследования по применению препарата у беременных не проводились. Для некоторых видов животных цитарабин является тератогенным веществом. Этот препарат следует назначать беременным или женщинам, которые могут забеременеть, только в случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Женщинам репродуктивного возраста рекомендуется предупреждать возникновение беременности, то есть применять соответствующие средства контрацепции.
У женщин, которые применяли цитарабин в период беременности (в виде монотерапии или в комбинации с другими препаратами), рождались здоровые дети. Некоторые из них были недоношенными или родились с низкой массой тела. За некоторым детьми проводили наблюдение на протяжении периода 6 нед —7 лет после воздействия лекарственного средства, у них не было выявлено никаких патологий. 1 ребенок умер через 80 дней от гастроэнтерита.
Сообщалось о 2 случая врожденной патологий, в частности когда плод испытал влияние системной терапии цитарабином в I триместр беременности. Указанные патологии включают дефекты дистальных отделов верхних и нижних конечностей и деформацию конечностей и ушей.
Сообщалось о развитии панцитопении, лейкопении, анемии, тромбоцитопении, отклонений уровня электролитов, эозинофилии, повышении уровня IgM и гиперпирексии, сепсиса и летальных случаях в течение неонатального периода у детей, подвергшихся воздействию цитарабина в утробе матери. Некоторые из этих них были недоношенными.
Кормление грудью
Неизвестно, экскретируется ли препарат в грудное молоко. В связи с тем, что многие лекарства экскретируются в грудное молоко и из-за потенциального риска развития побочных реакций, вызванных цитарабином, необходимо прекратить кормление грудью или прием препарата, принимая во внимание пользу от применения лекарственного средства для матери.
Дети
Препарат применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортом или работе с другими механизмами
Цитозар не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами. Во время лечения цитарабином может наблюдаться дискомфорт, головокружение или тошнота (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В таком случае управлять транспортными средствами или другими автоматизированными системами не рекомендуется.
Взаимодействия
сочетание цитарабина с другими антибластическими средствами, миелосупрессивными веществами или лучевой терапией могут усилить цитотоксическое и иммуносупрессивное действие.
Дигоксин: у пациентов, получавших β-ацетилдигоксин и химиотерапию, включавшую циклофосфамид, винкристин и преднизон, наблюдалось обратимое снижение равновесной концентрации дигоксина в плазме крови и почечной экскреции гликозида независимо от приема цитарабина или прокарбазина. Изменений в равновесной концентрации дигитоксина не выявлено. Поэтому следует контролировать концентрацию дигоксина в плазме крови пациентов, которым применяют подобные режимы комбинированной химиотерапии. Назначение дигитоксина таким больным может рассматриваться как альтернативное лечение.
Гентамицин: in vitro исследования взаимодействия между гентамицином и цитарабином выявили существование антагонизма относительно чувствительных штаммов K. pneumoniae. Это исследование дает возможность предположить, что у больных, принимающих цитарабин и гентамицин для лечения инфекций, вызванных K. Pneumoniae, отсутствие быстрого терапевтического эффекта может свидетельствовать о необходимости повторной оценки антибактериальной терапии.
Фторцитозин: клинические данные свидетельствуют о возможном снижении эффективности фторцитозина при одновременном применении с препаратом Цитозар. Это может быть связано с потенциально конкурентным ингибированием его накопления.
Несовместимость
Из-за физико-химической несовместимости Цитозар не следует применять вместе с гепарином, инсулином, флуороурацилом, нафциллином, оксациллином, пенициллином-G и метилпреднизолона натрия сукцинатом.
Эти препараты нельзя смешивать с другими лекарствами или электролитами, кроме указанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Передозировка
не существует антидота, который можно применять при передозировке цитарабина. Неприемлемое ускорение необратимого нейротоксического действия и летальный исход были зафиксированы после осуществления 12 инфузий продолжительностью по 1 ч каждые 12 ч в разовой дозе 4,5 г/м2. В случае передозировки следует прекратить лечение препаратом Цитозар и назначить терапию, направленную на подавление деятельности костного мозга (полное переливание крови и тромбоцитов, антибиотики).
Условия хранения
не требует специальных условий хранения.