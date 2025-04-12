в период индукции ремиссии больные должны находиться в учреждениях с соответствующим лабораторным и реанимационным оборудованием, достаточным для контроля переносимости препарата, защиты и поддержания состояния пациента при токсическом действии лекарственного средства. Основным токсическим эффектом препарата Цитозар является угнетение функции костного мозга и развитие лейкопении, тромбоцитопении и анемии. Менее серьезные проявления токсичности включают тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, образование язв в ротовой полости и нарушения функции печени.

Перед назначением препарата Цитозар необходимо сравнить потенциальную пользу для больного и риск развития токсических явлений. Перед проведением оценки польза/риск или перед началом терапии врач должен ознакомиться с приведенными ниже рекомендациями.

Нарушения со стороны органов кроветворения и лимфатической системы.

Цитозар является потенциально вредным для костного мозга. Степень такого воздействия зависит от дозы и режима приема. В случае медикаментозного угнетения функции костного мозга терапию следует начинать с осторожностью, после оценки возможных рисков и ожидаемой пользы. Лечение необходимо проводить под тщательным контролем. В начале терапии необходимо ежедневно контролировать уровень лейкоцитов и тромбоцитов в крови. После исчезновения бластных клеток в периферической крови рекомендуется проводить постоянный мониторинг костного мозга, так как угнетение его деятельности может повлечь тяжелые, иногда летальные последствия (инфекционные осложнения вследствие нейтропении и другие нарушения иммунной системы, вторичные кровоизлияния вследствие тромбоцитопении).

За пациентами, применяющими Цитозар, следует внимательно следить. Рекомендуется частое определение количества лейкоцитов и тромбоцитов. Если медикаментозное угнетение функции костного мозга приводит к снижению уровня лейкоцитов в крови ниже 50 000/мм3, полиморфноядерных гранулоцитов ниже 1000/мм3, следует рассмотреть вариант приостановления или изменения лечения. После прекращения терапии количество клеток периферической крови может снижаться еще в течение 5–7 дней, достигая самого низкого уровня на 12–24-й дни после прекращения применения препарата. Лечение можно продолжить только после появления четких признаков восстановления костного мозга (по результатам повторных анализов). В медицинском учреждении должно быть оборудование для терапии потенциально летальных осложнений угнетение костного мозга.

Печеночная и/или почечная функция

Очевидно, печень нейтрализует значительную часть примененной дозы цитарабина. В частности, токсические реакции со стороны ЦНС после лечения в высоких дозах более вероятны для пациентов с почечной или печеночной недостаточностью. Больным с почечной или печеночной недостаточностью следует с осторожностью принимать препарат, возможно, в меньших дозах.

Синдром лизиса опухоли

Как и другие цитотоксические средства, Цитозар может вызвать гиперурикемию вследствие быстрого разрушения неопластических клеток. Поэтому во время лечения следует регулярно контролировать уровень мочевой кислоты в крови и, при необходимости, назначать поддерживающую терапию (например применение рекомбинантной уратоксидазы, аллопуринола, увеличение количества потребляемой жидкости).

Анафилактические реакции.

Во время лечения цитарабином наблюдались анафилактические реакции. Сообщалось о анафилактической реакции, возникшей сразу после введения препарата, которая привела к нарушению кровообращения и дыхания, что потребовало реанимации.

Лечение высокими дозами препарата Цитозар

После терапии высокими дозами (2–3 г/м2 ) сообщалось о возникновении тяжелых токсических реакций, иногда с летальным исходом, со стороны ЦНС, ЖКТ и легких (отличающиеся от тех, которые возникают во время приема стандартных доз препарата Цитозар). К таким реакциям относятся: обратимое повреждение роговицы и геморрагический конъюнктивит, их можно избежать или свести к минимуму проявления путем профилактики с помощью глазных капель, содержащих ГКС; в большинстве случаев обратимые нарушения функции головного мозга и мозжечка, в том числе изменение личности, сонливость и кома, конвульсии; язвы ЖКТ с тяжелым течением, в том числе кистозный пневматоз кишечника, который приводил к перитониту; сепсис и абсцесс печени; отек легких, повреждения печени с гипербилирубинемией; некроз кишечника и некротический колит. У 2 взрослых пациентов с острым нелимфоцитарним лейкозом развилась периферическая моторная и сенсорная нейропатия после консолидации высокими дозами препарата Цитозар, даунорубицина и аспарагиназы. Больных, у которых применяют лечение высокими дозами препарата Цитозар, необходимо обследовать на наличие симптомов нейропатии, поскольку может потребоваться корректировка режима дозирования во избежание необратимых неврологических нарушений.

Угнетение иммунитета/повышенная склонность к инфекциям

Введение живых или аттенуированных живых вакцин пациентам, иммунитет которых ослаблен вследствие приема химиотерапевтических препаратов, в том числе цитарабина, может привести к развитию серьезных или летальных инфекций. Больным, которые получают цитарабин, следует избегать вакцинации живыми вакцинами. Возможно введение инактивированных или убитых вакцин, однако ответ на них может быть слабее.

Вирусные, бактериальные, грибковые, паразитарные или сапрофитные инфекции любой локализации могут быть связаны с применением препарата Цитозар в виде монотерапии или в комбинации с другими иммуносупрессивными лекарственными средствами в дозах, подавляющих клеточный или гуморальный иммунитет. Эти инфекции могут быть слабо выражены, но могут быть тяжелыми и даже летальными.

После повторного в/в применения препарата в течение нескольких часов может возникнуть тошнота или рвота. Их можно избежать, если вводить препарат путем инфузии.

У пациентов, у которых применяли лечение препаратом Цитозар в комбинации с другими лекарственными средствами, наблюдался острый панкреатит.

Бензиловый спирт, содержащийся в растворителе для этого препарата (порошок Цитозара по 100 мг и растворитель для приготовления р-ра для инъекций) может привести к развитию летального Гаспинг-синдрома у недоношенных детей. Его запрещено применять у недоношенных детей и новорожденных. Может вызвать токсические или аллергические реакции у новорожденных и детей в возрасте до 3 лет.

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в дозу, то есть считается, что препарат почти не содержит натрия.

Канцерогенность Цитозара была доказана в ходе исследований с привлечением животных. Подобный эффект не может быть исключен при длительном применении цитарабина у человека.

Особые меры безопасности.

Поскольку препарату Цитозар присуще токсическое действие, при работе с ним необходимо соблюдать следующие рекомендации:

– персонал должен обладать навыками разведения, введения препарата и обращения с ним;

– беременным запрещено работать слекарственным средством;

– персонал должен носить защитную одежду (очки, медицинские халаты, одноразовые перчатки и маски);

– для разведения р-ра следует отвести специальный участок (желательно с ламинарным воздушным потоком);

– рабочая поверхность должна быть защищена поглощающей бумагой с пластмассовой основой одноразового использования;

– все материалы, которые использовали при разведении, введении препарата или уборке (включая перчатки), необходимо утилизировать в соответствии с действующими требованиями;

–в случае попадания на кожу или в глаза, пораженное место следует немедленно промыть большим количеством воды, водой с мылом или р-ром бикарбоната натрия, а также обратиться к врачу;

– разлитый р-р необходимо смыть буферным раствором с pH 7–8 (например фосфатно-буферным р-ром).

Применение в период беременности и кормления грудью

Нарушение фертильной функции

Из-за потенциально возможного развития отклонений во время терапии цитотоксическими препаратами, особенно в I триместр, для женщин, которые беременны или могут забеременеть во время приема препарата Цитозар, необходимо осуществить оценку потенциального риска для плода и целесообразности сохранения беременности. Есть определенный, но значительно меньший риск, если терапию начать во II или III триместр. Хотя существуют случаи рождения здоровых детей женщинами, которые получали лечили цитарабином в течение всех 3 триместров, за такими детьми необходимо дальнейшее медицинское наблюдение.

Мужчины должны применять средства контрацепции для предупреждения оплодотворения во время лечения и в течение не менее 6 мес после его прекращения. Перед началом терапии пациентам следует сообщить о возможности хранения спермы, поскольку существует риск возникновения необратимого бесплодия после лечения препаратом Цитозар.

Беременность

Исследования по применению препарата у беременных не проводились. Для некоторых видов животных цитарабин является тератогенным веществом. Этот препарат следует назначать беременным или женщинам, которые могут забеременеть, только в случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Женщинам репродуктивного возраста рекомендуется предупреждать возникновение беременности, то есть применять соответствующие средства контрацепции.

У женщин, которые применяли цитарабин в период беременности (в виде монотерапии или в комбинации с другими препаратами), рождались здоровые дети. Некоторые из них были недоношенными или родились с низкой массой тела. За некоторым детьми проводили наблюдение на протяжении периода 6 нед —7 лет после воздействия лекарственного средства, у них не было выявлено никаких патологий. 1 ребенок умер через 80 дней от гастроэнтерита.

Сообщалось о 2 случая врожденной патологий, в частности когда плод испытал влияние системной терапии цитарабином в I триместр беременности. Указанные патологии включают дефекты дистальных отделов верхних и нижних конечностей и деформацию конечностей и ушей.

Сообщалось о развитии панцитопении, лейкопении, анемии, тромбоцитопении, отклонений уровня электролитов, эозинофилии, повышении уровня IgM и гиперпирексии, сепсиса и летальных случаях в течение неонатального периода у детей, подвергшихся воздействию цитарабина в утробе матери. Некоторые из этих них были недоношенными.

Кормление грудью

Неизвестно, экскретируется ли препарат в грудное молоко. В связи с тем, что многие лекарства экскретируются в грудное молоко и из-за потенциального риска развития побочных реакций, вызванных цитарабином, необходимо прекратить кормление грудью или прием препарата, принимая во внимание пользу от применения лекарственного средства для матери.

Дети

Препарат применяют в педиатрической практике.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортом или работе с другими механизмами

Цитозар не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами. Во время лечения цитарабином может наблюдаться дискомфорт, головокружение или тошнота (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В таком случае управлять транспортными средствами или другими автоматизированными системами не рекомендуется.