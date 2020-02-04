Капсулы 50 и 100 мг

Суточная доза флуконазола зависит от природы и тяжести фунгальной инфекции. Лечение инфекций, при которых требуется многократный прием препарата, должно длиться до достижения клинико-лабораторного эффекта (затухание активной грибковой инфекции). Недостаточный срок лечения может привести к восстановлению активного инфекционного процесса. Пациенты со СПИДом и криптококковым менингитом или рецидивирующим орофарингеальным кандидозом обычно нуждаются в поддерживающей терапии для предупреждения рецидива. Терапия может быть начата до получения результатов культурального или других лабораторных исследований, а при их получении добавляют и антимикробные препараты.

Дозирование для взрослых

При криптококковом менингите и криптококковых инфекциях других локализаций в 1-й день назначают 400 мг, а затем продолжают лечение, применяя в дозе 200–400 мг 1 раз в сутки. Продолжительность терапии криптококковой инфекции зависит от клинического и антимикотического эффекта, но обычно длится не менее 6–8 нед для криптококкового менингита.

Для профилактики рецидива криптококкового менингита у больных СПИДом после завершения полного курса первичного лечения терапию Дифлазоном можно продолжать на протяжении очень длительного времени в дозе 100–200 мг/сут.

При кандидемии, диссеминированном кандидозе и других формах инвазивной кандидозной инфекции доза, как правило, составляет 400 мг в первые сутки, а дальше — по 200 мг/сут. В зависимости от степени выраженности клинического эффекта дозу можно повысить до 400 мг/сут. Продолжительность терапии зависит от клинического эффекта.

При орофарингеальном кандидозе обычная доза составляет 50 мг 1 раз в сутки на протяжении 7–14 дней. Продолжительность лечения не должна превышать 14 дней, кроме пациентов с тяжелыми нарушениями иммунной системы.

При атрофическом кандидозе полости рта, связанном с зубными протезами, обычная доза составляет 50 мг 1 раз в сутки на протяжении 14 дней с одновременным применением местных антисептических средств для обработки протеза.

При других кандидозных инфекциях слизистой оболочки (кандидозный эзофагит, неинвазивная бронхопульмональная инфекция, кандидурия, кожно-слизистый кандидоз и т.п.), за исключением генитального кандидоза, обычная эффективная доза составляет 50 мг/сут на протяжении 14–30 дней.

Для предотвращения рецидива орофарингеального кандидоза у больных СПИДом после полного курса основной терапии флуконазол можно назначать в дозе 150 мг 1 раз в неделю.

Для профилактики кандидоза рекомендованная доза флуконазола составляет 50–400 мг 1 раз в сутки, в зависимости от степени риска развития грибковой инфекции. При наличии высокого риска генерализованной инфекции (например у больных с ожидаемой, выраженной или продолжительной нейтропенией) рекомендованная доза составляет 400 мг 1 раз в сутки. Дифлазон назначают за несколько дней до ожидаемой нейтропении; после того, как количество нейтрофилов превысит 1000 в 1 мм3, лечение продолжают еще на протяжении 7 сут.

При кожных инфекциях, которые включают микоз стоп, микоз гладкой кожи, паховый дерматомикоз, разноцветный лишай, лишай ногтей (онихомикоз) и кожные кандидозные инфекции, рекомендованная доза составляет 150 мг 1 раз в неделю или 50 мг 1 раз в сутки. Обычно лечение длится на протяжении 2–4 нед, но при микозе стоп может длиться до 6 нед. Продолжительность лечения не должна превышать 6 нед.

При микозе ногтей рекомендованная доза составляет 150 мг 1 раз в неделю. Лечение следует продолжать, пока не заменится пораженный ноготь (вырастет здоровый). Период восстановительного роста ногтей рук и ног в норме длится 3–6 мес и 6–12 мес соответственно. Этот процесс может варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей и возраста пациента. После успешного лечения продолжительной хронической инфекции ногти остаются неправильной формы.

При глубоких эндемических микозах могут понадобиться дозы препарата 200–400 мг/сут до 2 лет. Продолжительность терапии определяется индивидуально, но, как правило, составляет 11–24 мес для лечения кокцидиоидомикоза, 2–17 мес — паракокцидиоидомикоза, 1–16 мес — споротрихоза и 3–17 мес — гистоплазмоза.

Дозирование для детей в возрасте старше 5 лет

Продолжительность терапии у детей, как и при соответствующих инфекциях у взрослых, зависит от клинического и антимикотического эффекта.

У детей препарат не следует применять в суточной дозе, которая превышает таковую у взрослых. Дифлазон применяют каждый день 1 раз в сутки.

При кандидозе слизистых оболочек рекомендованная доза составляет 3 мг/кг/сут. В первый день может быть назначена ударная доза 6 мг/кг/сут с целью более быстрого достижения постоянных равновесных концентраций.

Для лечения генерализованного кандидоза и криптококковой инфекции рекомендованная доза составляет 6–12 мг/кг/сут в зависимости от тяжести заболевания.

Для профилактики грибковых инфекций у больных с угнетением иммунитета, у которых риск развития инфекции связан с нейтропенией, которая развивается вследствие цитотоксической химиотерапии или лучевой терапии, флуконазол назначают по 3–12 мг/кг/сут в зависимости от выраженности и продолжительности индуцированной нейтропении.

Дозирование для пациентов пожилого возраста

Обычный режим дозирования следует рекомендовать, если на период лечения нет данных относительно нарушения функции почек. Для пациентов со снижением функции почек (клиренс креатинина <50 мл/мин) режим дозирования должен соответствовать приведенному ниже.

Дозирование для пациентов с нарушением функции почек

Флуконазол выводится в основном с мочой в неизменном состоянии. При однократном приеме менять дозу не следует. Больным (включая детей) с нарушением функции почек при многократном применении препарата нужно сначала ввести ударную дозу — 50–400 мг. После введения ударной дозы суточную дозу (в зависимости от показаний) определяют по таблице.



Клиренс креатинина, мл/мин Рекомендованная доза, % >50 100 ≤50 ( без диализа) 50 Больные, которые регулярно находятся на диализе 100 – после каждого сеанса диализа

Капсулы 150 мг

Дозирование для взрослых. Для лечения вагинального кандидоза Дифлазон принимают однократно в дозе 150 мг.

Дозирование для людей пожилого возраста. Лечение с применением однократной дозы 150 мг флуконазола у пациентов в возрасте старше 60 лет без наблюдения врача не рекомендуется.

Дозирование для пациентов с нарушением функции почек. Флуконазол выводится в основном с мочой в неизмененном виде. При однократном приеме флуконазола у больных с начальной и умеренной степенью почечной недостаточности в изменении дозы нет необходимости.