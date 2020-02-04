Дифлазон® (Diflazon®) (120339) - инструкция по применению ATC-классификация
Дифлазон инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Флуконазол — новое синтезированное активное вещество группы триазолов. Препарат применяется для лечения поверхностных и системных грибковых инфекций. За счет мощного ингибирования фермента 14α-деметилазы грибковой клетки он тормозит синтез эргостерола, основного компонента мембран клеток грибов и плесени. Оказывает фунгистатическое действие и активен в отношении многих патогенных грибов, таких как Candida spp. (C. albicans, С. tropicalis), Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis и в отношении большинства дерматофитов. Флуконазол менее активен в отношении Aspergillus spp. и Penicillium marneffei, не действует на грибы С. krusei, С. glabrato, Fusarium spp. и зигомицеты.
Фармакокинетика. Флуконазол хорошо абсорбируется после перорального приема; его биодоступность превышает 90%. Максимальный уровень в плазме крови достигается в течение 0,5–1,5 ч. T½ составляет около 30 ч, (что позволяет применять препарат однократно для лечения вагинального кандидоза; по всем другим показаниям препарат применяют 1 раз в сутки). Только 11–12% флуконазола связываются с белками плазмы крови. Объем распределения приблизительно соответствует объему распределения жидкости в организме. Флуконазол хорошо проникает во все жидкости организма, включая ликвор. Менее 5% флуконазола метаболизируется во время первичного прохождения через печень. Около 80% флуконазола не подвергается метаболизму и выделяется почками, остаток выводится в виде метаболитов.
Показания Дифлазон
Капсулы 50 и 100 мг
Криптококкоз, включая криптококковый менингит и инфекции другой локализации (например кожи и легких). Лечение носителей и больных СПИДом, пациентов после трансплантации органов и больных, получающих терапию иммуносупрессантами. Флуконазол можно применять как поддерживающую терапию с целью профилактики рецидивов криптококкоза у больных СПИДом.
Генерализованный кандидоз, включая кандидемию, диссеминованный кандидоз и другие формы инвазивной кандидозной инфекции (поражение брюшной полости, эндокарда, дыхательных и мочевыводящих путей). Лечение пациентов со злокачественными новообразованиями, которые находятся в отделении интенсивной терапии и получают цитостатическую и иммуносупрессивную терапию.
Кандидоз слизистых оболочек — поражение ротоглотки, пищевода, неинвазивная бронхопульмональная инфекция, кандидурия, кожно-слизистый и хронический атрофический кандидоз (кандидоз, вызванный зубным протезом). Лечение носителей и больных СПИДом. Как профилактическое средство рецидива орофарингеального кандидоза у больных СПИДом.
Предупреждение грибковой инфекции у пациентов со злокачественными новообразованиями, которые склонны к таким инфекциям вследствие химиотерапии или лучевой терапии, включая трансплантацию костного мозга.
Дерматомикозы — микоз стоп, микоз гладкой кожи, паховый дерматомикоз, разноцветный лишай, лишай ногтей (онихомикоз) и кожные кандидозные инфекции.
Глубокие эндемические микозы у больных с неповрежденной иммунной системой, кокцидиоидомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз и гистоплазмоз.
Капсулы 150 мг
Генитальный кандидоз, включая вагинальный кандидоз, острый или рецидивирующий, и кандидозний баланит.
Лечение партнеров с симптоматическим генитальным кандидозом.
Применение Дифлазон
Капсулы 50 и 100 мг
Суточная доза флуконазола зависит от природы и тяжести фунгальной инфекции. Лечение инфекций, при которых требуется многократный прием препарата, должно длиться до достижения клинико-лабораторного эффекта (затухание активной грибковой инфекции). Недостаточный срок лечения может привести к восстановлению активного инфекционного процесса. Пациенты со СПИДом и криптококковым менингитом или рецидивирующим орофарингеальным кандидозом обычно нуждаются в поддерживающей терапии для предупреждения рецидива. Терапия может быть начата до получения результатов культурального или других лабораторных исследований, а при их получении добавляют и антимикробные препараты.
Дозирование для взрослых
При криптококковом менингите и криптококковых инфекциях других локализаций в 1-й день назначают 400 мг, а затем продолжают лечение, применяя в дозе 200–400 мг 1 раз в сутки. Продолжительность терапии криптококковой инфекции зависит от клинического и антимикотического эффекта, но обычно длится не менее 6–8 нед для криптококкового менингита.
Для профилактики рецидива криптококкового менингита у больных СПИДом после завершения полного курса первичного лечения терапию Дифлазоном можно продолжать на протяжении очень длительного времени в дозе 100–200 мг/сут.
При кандидемии, диссеминированном кандидозе и других формах инвазивной кандидозной инфекции доза, как правило, составляет 400 мг в первые сутки, а дальше — по 200 мг/сут. В зависимости от степени выраженности клинического эффекта дозу можно повысить до 400 мг/сут. Продолжительность терапии зависит от клинического эффекта.
При орофарингеальном кандидозе обычная доза составляет 50 мг 1 раз в сутки на протяжении 7–14 дней. Продолжительность лечения не должна превышать 14 дней, кроме пациентов с тяжелыми нарушениями иммунной системы.
При атрофическом кандидозе полости рта, связанном с зубными протезами, обычная доза составляет 50 мг 1 раз в сутки на протяжении 14 дней с одновременным применением местных антисептических средств для обработки протеза.
При других кандидозных инфекциях слизистой оболочки (кандидозный эзофагит, неинвазивная бронхопульмональная инфекция, кандидурия, кожно-слизистый кандидоз и т.п.), за исключением генитального кандидоза, обычная эффективная доза составляет 50 мг/сут на протяжении 14–30 дней.
Для предотвращения рецидива орофарингеального кандидоза у больных СПИДом после полного курса основной терапии флуконазол можно назначать в дозе 150 мг 1 раз в неделю.
Для профилактики кандидоза рекомендованная доза флуконазола составляет 50–400 мг 1 раз в сутки, в зависимости от степени риска развития грибковой инфекции. При наличии высокого риска генерализованной инфекции (например у больных с ожидаемой, выраженной или продолжительной нейтропенией) рекомендованная доза составляет 400 мг 1 раз в сутки. Дифлазон назначают за несколько дней до ожидаемой нейтропении; после того, как количество нейтрофилов превысит 1000 в 1 мм3, лечение продолжают еще на протяжении 7 сут.
При кожных инфекциях, которые включают микоз стоп, микоз гладкой кожи, паховый дерматомикоз, разноцветный лишай, лишай ногтей (онихомикоз) и кожные кандидозные инфекции, рекомендованная доза составляет 150 мг 1 раз в неделю или 50 мг 1 раз в сутки. Обычно лечение длится на протяжении 2–4 нед, но при микозе стоп может длиться до 6 нед. Продолжительность лечения не должна превышать 6 нед.
При микозе ногтей рекомендованная доза составляет 150 мг 1 раз в неделю. Лечение следует продолжать, пока не заменится пораженный ноготь (вырастет здоровый). Период восстановительного роста ногтей рук и ног в норме длится 3–6 мес и 6–12 мес соответственно. Этот процесс может варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей и возраста пациента. После успешного лечения продолжительной хронической инфекции ногти остаются неправильной формы.
При глубоких эндемических микозах могут понадобиться дозы препарата 200–400 мг/сут до 2 лет. Продолжительность терапии определяется индивидуально, но, как правило, составляет 11–24 мес для лечения кокцидиоидомикоза, 2–17 мес — паракокцидиоидомикоза, 1–16 мес — споротрихоза и 3–17 мес — гистоплазмоза.
Дозирование для детей в возрасте старше 5 лет
Продолжительность терапии у детей, как и при соответствующих инфекциях у взрослых, зависит от клинического и антимикотического эффекта.
У детей препарат не следует применять в суточной дозе, которая превышает таковую у взрослых. Дифлазон применяют каждый день 1 раз в сутки.
При кандидозе слизистых оболочек рекомендованная доза составляет 3 мг/кг/сут. В первый день может быть назначена ударная доза 6 мг/кг/сут с целью более быстрого достижения постоянных равновесных концентраций.
Для лечения генерализованного кандидоза и криптококковой инфекции рекомендованная доза составляет 6–12 мг/кг/сут в зависимости от тяжести заболевания.
Для профилактики грибковых инфекций у больных с угнетением иммунитета, у которых риск развития инфекции связан с нейтропенией, которая развивается вследствие цитотоксической химиотерапии или лучевой терапии, флуконазол назначают по 3–12 мг/кг/сут в зависимости от выраженности и продолжительности индуцированной нейтропении.
Дозирование для пациентов пожилого возраста
Обычный режим дозирования следует рекомендовать, если на период лечения нет данных относительно нарушения функции почек. Для пациентов со снижением функции почек (клиренс креатинина <50 мл/мин) режим дозирования должен соответствовать приведенному ниже.
Дозирование для пациентов с нарушением функции почек
Флуконазол выводится в основном с мочой в неизменном состоянии. При однократном приеме менять дозу не следует. Больным (включая детей) с нарушением функции почек при многократном применении препарата нужно сначала ввести ударную дозу — 50–400 мг. После введения ударной дозы суточную дозу (в зависимости от показаний) определяют по таблице.
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Рекомендованная доза, %
|>50
|100
|≤50 ( без диализа)
|50
|Больные, которые регулярно находятся на диализе
|100 – после каждого сеанса диализа
Капсулы 150 мг
Дозирование для взрослых. Для лечения вагинального кандидоза Дифлазон принимают однократно в дозе 150 мг.
Дозирование для людей пожилого возраста. Лечение с применением однократной дозы 150 мг флуконазола у пациентов в возрасте старше 60 лет без наблюдения врача не рекомендуется.
Дозирование для пациентов с нарушением функции почек. Флуконазол выводится в основном с мочой в неизмененном виде. При однократном приеме флуконазола у больных с начальной и умеренной степенью почечной недостаточности в изменении дозы нет необходимости.
Противопоказания
повышенная чувствительность к флуконазолу, другим азольным соединениям, или любым компонентам препарата; одновременное применение с терфенадином и цисапридом; период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
указанные побочные реакции чаще всего отмечали во время клинических исследований, их возникновение было связано с применением препарата.
Со стороны ЦНС: головная боль.
Со стороны кожи: кожная сыпь.
Со стороны ЖКТ: абдоминальная боль, диарея, диспепсия, тошнота.
У некоторых больных, особенно с тяжелыми заболеваниями (СПИД или онкопатология), при лечении флуконазолом выявляли изменения показателей крови, функций почек и печени, однако клинические проявления этих изменений и их связь с применением флуконазола не были установлены.
Со стороны гепатобилиарной системы: токсическое поражение печени, включая единичные летальные случаи, повышение уровня ЩФ, билирубина, АлАТ и АсАТ.
Кроме того, после внедрения препарата в широкую медицинскую практику были получены сообщения относительно следующих побочных явлений:
Со стороны ЦНС: головокружение, судороги, нарушение вкуса.
Со стороны кожи: алопеция, эксфолиативный дерматит, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны ЖКТ: диспепсия, рвота.
Со стороны системы кроветворения и лимфатической системы: лейкопения, включая нейтропению и агранулоцитоз, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: анафилаксия, включая ангионевротический отек, отек лица и зуд кожи, крапивница.
Со стороны гепатобилиарной системы: печеночная недостаточность, гепатит, гепатоцелюллярный некроз, желтуха.
Метаболические процессы/особенности питания: гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гипокалиемия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: удлинение интервала Q–T, пароксизмальная желудочковая тахикардия по типу пируэт.
При появлении тяжелых побочных реакций лечение необходимо прекратить.
Особые указания
у некоторых пациентов, особенно с тяжелыми заболеваниями (например СПИД, онкозаболевания), выявляли отклонения в результатах гематологических, печеночных, почечных и других биохимических функциональных анализов, однако связь их с терапией флуконазолом не установлена.
В отдельных случаях применение флуконазола сопровождалось токсическим поражением печени, в том числе с фатальными последствиями (в основном их отмечали у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями). В случае возникновения гепатотоксических эффектов, связанных с приемом флуконазола, не отмечено явной зависимости их от общей суточной дозы, продолжительности терапии, пола и возраста больного. Гепатотоксическое действие флуконазола, как правило, было обратимым, признаки его исчезали после прекращения терапии. Необходим контроль за больными, у которых во время лечения флуконазолом отмечали нарушение показателей функции печени, с целью выявления признаков тяжелого поражения печени. При появлении клинических признаков поражения печени, которые можно связать с приемом флуконазола, препарат следует отменить.
Во время лечения флуконазолом у больных очень редко отмечали эксфолиативные кожные реакции, такие как синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Больные со СПИДом склонны к развитию тяжелых кожных реакций при применении многих препаратов. Если у больного с поверхностной грибковой инфекцией появилась кожная сыпь, которую можно связать с приемом флуконазола, препарат следует отменить.
При появлении сыпи у больных с инвазивными/системными грибковыми инфекциями необходимы тщательное наблюдение за их состоянием и отмена флуконазола при появлении буллезных поражений или мультиформной эритемы.
В единичных случаях, как и для других азолов, были зарегистрированы анафилактические реакции.
Отдельные азолы, включая флуконазол, вызывают удлинение интервала Q–T на ЭКГ. Во время послерегистрационных клинических испытаний флуконазола были зарегистрированы единичные случаи удлинения интервала Q–T и пароксизмальной желудочковой тахикардии по типу пируэт у пациентов, получавших флуконазол.
Пациентам с потенциальной склонностью к аритмии (врожденное или приобретенное удлинение интервала Q–T; кардиомиопатия, в том числе сердечная недостаточность; синусовая брадикардия; симптоматическая аритмия; одновременное применение препаратов, которые не метаболизируются с помощью CYP 34A, но удлиняют интервал Q–T ; гипокалиемия, гипомагниемия) флуконазол следует применять с осторожностью.
Особые предупреждения относительно неактивных компонентов препарата. Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными нарушениями — лактазной недостаточностью, галактоземией или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять данный препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Адекватные и хорошо контролируемые исследования у женщин в период беременности не проводились. Были описаны случаи множественных врожденных пороков у новорожденных, матери которых на протяжении 3 мес и более применяли флуконазол в высоких дозах (400–800 мг/сут) по поводу кокцидиомикоза. Связь между этими нарушениями и приемом флуконазола не установлена.
Необходимо избегать применения флуконазола в период беременности за исключением грибковых инфекций, представляющих потенциальную угрозу для жизни (когда ожидаемая польза от лечения для матери превосходит вероятный риск для плода).
При применении в период кормления грудью флуконазол определяется в грудном молоке в той же концентрации, что и в крови, поэтому назначать препарат в период кормления грудью не рекомендуется.
Дети. Применение препарата в виде капсул 50 и 100 мг возможно у детей в возрасте от 5 лет. Лечение с применением однократной дозы 150 мг флуконазола у детей в возрасте до 18 лет без назначения врача не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
взаимодействие флуконазола с терфенадином и цизапридом приводит к повышению их концентрации в плазме крови, что может вызвать удлинение интервала Q–T и развитие тяжелых аритмий. Одновременное применение этих препаратов противопоказано.
При применении в комбинации с варфарином увеличивается протромбиновое время, поэтому необходимо проводить его мониторинг.
Флуконазол удлиняет биологический Т½ пероральных гипогликемизирующих препаратов, производных сульфонилмочевины. При лечении сахарного диабета флуконазол и гипогликемизирующие препараты данного типа можно назначать одновременно, но следует учитывать тот факт, что это может привести к развитию гипогликемии.
При применении с гидрохлоротиазидом может повыситься концентрация флуконазола в плазме крови.
Флуконазол повышает концентрацию фенитоина в плазме крови, поэтому при одновременном назначении этих веществ дозы препаратов следует соответствующим образом корректировать.
Рифампицин при одновременном применении усиливает метаболизм флуконазола. В таком случае следует соответственно повысить дозу флуконазола.
У пациентов с трансплантированной почкой флуконазол может повысить концентрацию циклоспорина в плазме крови, поэтому следует проводить мониторинг концентрации циклоспорина.
Флуконазол повышает плазменные концентрации теофиллина, поэтому следует проводить мониторинг его концентрации.
Флуконазол может повысить плазменные концентрации индинавира и мидазолама, поэтому дозы этих препаратов должны быть адекватно снижены.
Конкурентное взаимодействие флуконазола и зидовудиина может привести к повышению концентрации последнего в плазме. Следует контролировать состояние пациентов для выявления возможных побочных эффектов зидовудина.
Были сообщения о взаимодействии между флуконазолом и рифабутином при одновременном их применении, что приводило к увеличению уровня рифабутина в сыворотке крови. Сообщалось о развитии увеита у пациентов, которые совместно получали флуконазол и рифабутин. Состояние пациентов, принимающих совместно рифабутин и флуконазол, необходимо строго контролировать.
Поступали сообщения о взаимодействии флуконазола и такролимуса, вследствие которого повышался сывороточный уровень последнего. При одновременном назначении флуконазола и такролимуса описаны случаи повышения нефротоксичности. Необходимо тщательно контролировать состояние больных, получающих такролимус и флуконазол одновременно.
Применение флуконазола у пациентов, одновременно принимающих астемизол или другие препараты, которые метаболизируются посредством системы цитохрома P450, может сопровождаться повышением концентрации этих препаратов в сыворотке крови. Такие пациенты должны находиться под строгим врачебным наблюдением.
Пероральные контрацептивы. При приеме 50 мг флуконазола не выявлено какого-либо существенного влияния на уровень гормонов, тогда как при приеме флуконазола в дозе 200 мг/сут отмечали увеличение АUС этинилэстрадиола на 40% и левоноргестрола на 24%.
В исследовании при приеме флуконазола в дозе 300 мг 1 раз в неделю АUС этинилэстрадиола и норэтиндрона была большей соответственно на 24 и 13%. Маловероятно, что многократный прием флуконазола в приведенных дозах оказывал отрицательное влияние на эффективность комбинированных пероральных контрацептивов.
Передозировка
в случае передозировки чаще всего могут отмечать такие симптомы: тошнота, рвота, диарея, в наиболее тяжелых случаях — судороги. Лечение симптоматическое. Поскольку флуконазол выводится в основном с мочой, форсированный диурез ускоряет выведение препарата. Проведение гемодиализа в течение 3 ч снижает концентрацию флуконазола в плазме крови на 50%.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.