Харьков (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
429,72
Экономия при брони: -16,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Дифлазон® капсулы 150 мг №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,20 грн
Дифлазон® капсулы 50 мг №7
KRKA d.d. Novo Mesto
432,70 грн