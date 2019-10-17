дозу устанавливают индивидуально с учетом течения заболевания и эффективности терапии. Обычно назначают в начальной дозе 5 мг/сут во время завтрака, лицам пожилого возраста и ослабленным пациентам — по 2,5 мг/сут (1/ 2 таблетки). При нормализации уровня глюкозы в сыворотке крови применяют в поддерживающей дозе, обычно 5–7,5 мг/сут. Если компенсации нарушений углеводного обмена не наступает, дозу повышают на 2,5–5 мг в неделю.

В случае, если применение Глибамида в дозе 15 мг и соответствующая диета не обеспечивает полную компенсацию метаболических нарушений, следует перейти на комбинированную терапию Глибамидом с бигуанидами, а при недостаточном эффекте такой комбинации — к применению инсулина.