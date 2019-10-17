Глибенкламид (Glibenclamide) (119643) - инструкция по применению ATC-классификация
Глибенкламид инструкция по применению
Фармакологические свойства
пероральное гипогликемизирующее средство. Гипогликемизирующий эффект после приема препарата внутрь продолжается 8–12 ч; максимальная концентрация глибенкламида в плазме крови достигается через 1–2 ч. Глибенкламид оказывает стимулирующее влияние на β-клетки инсулярного аппарата поджелудочной железы, которое сопровождается усилением секреции эндогенного инсулина. Механизм этого влияния обусловлен антагонизмом глибенкламида как производного сульфонилмочевины с калиевыми каналами β-клеток, что приводит к уменьшению выхода калия во внеклеточное пространство и стимуляции высвобождения инсулина. Глибенкламид обладает определенной ангиопротекторной активностью. Помимо гипогликемизирующего влияния, проявляет гипохолестеринемическое действие и уменьшает тромбогенные свойства крови. Глибенкламид малотоксичен.
Показания Глибенкламид
инсулиннезависимый сахарный диабет легкой и средней степени тяжести у взрослых, не компенсируемый диетой.
Применение Глибенкламид
дозу устанавливают индивидуально с учетом течения заболевания и эффективности терапии. Обычно назначают в начальной дозе 5 мг/сут во время завтрака, лицам пожилого возраста и ослабленным пациентам — по 2,5 мг/сут (1/2 таблетки). При нормализации уровня глюкозы в сыворотке крови применяют в поддерживающей дозе, обычно 5–7,5 мг/сут. Если компенсации нарушений углеводного обмена не наступает, дозу повышают на 2,5–5 мг в неделю.
В случае, если применение Глибамида в дозе 15 мг и соответствующая диета не обеспечивает полную компенсацию метаболических нарушений, следует перейти на комбинированную терапию Глибамидом с бигуанидами, а при недостаточном эффекте такой комбинации — к применению инсулина.
Противопоказания
прекома и кома, кетоацидоз, нарушения функции печени и почек, период беременности и кормления грудью, детский и юношеский возраст, изменения клеточного состава периферической крови (лейкопения, тромбоцитопения), острые инфекционные заболевания, тяжелые хирургические вмешательства, повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам.
Побочные эффекты
возможны вираженная гипогликемия, тошнота, изжога, желтуха (редко), крапивница, зуд, эритема, кореподобная или макулопапулезная сыпи, фотосенсибилизация, кожная порфирия, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, апластическая анемия, печеночная порфирия, головная боль, шум в ушах, утомляемость, недомогание, слабость, головокружение.
Взаимодействия
метаболизм глибенкламида замедляют фенилбутазон, этионамид, салицилаты, антибактериальные средства группы сульфаниламидов, непрямые антикоагулянты, тетрациклины, хлорамфеникол, циклофосфан; при этом усиливается гипогликемизирующий эффект, что может вызывать гипогликемию. Во время лечения глибенкламидом противопоказано употребление алкоголя (замедляет окисление ацетальдегида).
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте.