метронидазол не оказывает прямого действия на аэробные и факультативные анаэробные бактерии. Метронидазол не следует назначать более 10 дней подряд и чаще 3 раз в год.

Пациентов необходимо предупреждать, что на период лечения препаратом следует полностью отказаться от употребления алкоголя, а также лекарственных средств, содержащих спирт.

В случае сочетанной гонококковой и трихомонадной инфекции возможно персистирование гонококков после элиминации трихомонад.

При проведении гемодиализа метронидазол применять сразу после процедуры (метронидазол и его метаболиты выводятся в течение 8 ч проведения гемодиализа).

Дозу метронидазола не изменять при проведении перитонеального диализа пациентам с почечной недостаточностью.

В случае возникновения атаксии, головокружения или спутанности сознания препарат следует отменить.

Необходимо помнить о риске ухудшения неврологического состояния пациенток с тяжелыми, хроническими или прогрессирующими неврологическими заболеваниями при лечении метронидазолом. В случае длительного лечения необходимо наблюдать пациента на предмет возникновения нейропатии (парестезии, атаксия, головокружение, судороги).

В случае необходимости длительного применения препарата или применения метронидазола в высоких дозах, или применения у пациентов с гематологическими нарушениями в анамнезе необходимо тщательно контролировать гематологическую картину, особенно количество лейкоцитов в крови. Для пациентов с лейкопенией возможность продолжения терапии следует рассматривать индивидуально в зависимости от тяжести инфекционного процесса.

С осторожностью необходимо применять препарат у пациенток с печеночной энцефалопатией, в таком случае суточную дозу системного метронидазола следует снизить на 1/ 3 (возможно однократное применение в сутки).

При применении вагинальных суппозиториев одновременно с презервативами или вагинальными диафрагмами может возрастать риск разрыва латекса.

Применение в период беременности и кормления грудью. Нет никаких данных о специфических тератогенных или фетотоксических эффектах, связанных с метронидазолом. Однако отсутствие такого риска может быть подтверждено только эпидемиологическими исследованиями. В связи с этим в период беременности метронидазол можно назначать, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. Метронидазол экскретируется в грудное молоко, поэтому в период кормления грудью следует избегать применения препарата.

Дети. Препарат применять только у взрослых пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Если во время лечения препаратом отмечены головокружение, галлюцинации, судороги или временное нарушение зрения, следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами.