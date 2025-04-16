Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
193,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
206,98
Экономия при брони: -26,86 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
193,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
193,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
193,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
207,60
Экономия при брони: -21,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
193,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
193,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
193,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
201,82
Экономия при брони: -15,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
193,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
204,28
Экономия при брони: -17,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
196,03
Экономия при брони: -9,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
193,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гравагин пессарии 500 мг стрип №10
Сперко Украина
193,80 грн