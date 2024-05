фармакодинамика. Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Аримидекс — мощный и высокоселективный нестероидный ингибитор ароматазы. У женщин в постменопаузальный период эстрадиол в основном продуцируется путем превращения в периферических тканях андростендиона в эстрон при участии фермента ароматазы, затем эстрон превращается в эстрадиол. Снижение уровня эстрадиола в крови оказывает терапевтический эффект у женщин с раком молочной железы. У женщин в постменопаузальный период Аримидекс в суточной дозе 1 мг вызывает снижение уровня эстрадиола в крови на 80%, что подтверждено высокочувствительным аналитическим тестом.

Аримидекс не проявляет прогестагенной, андрогенной или эстрогенной активности.

Аримидекс в суточной дозе до 10 мг/сут не оказывает влияния на секрецию кортизола и альдостерона, в том числе в стандартном тесте со стимуляцией АКТГ. При применении анастрозола не требуется заместительного введения кортикостероидов.

Клиническая эффективность и безопасность

Распространенный рак молочной железы

Терапия первой линии для женщин в постменопаузальный период с распространенным раком молочной железы. Два двойных слепых контролируемых клинических исследования с подобным дизайном (исследование 1033IL/0030 и исследование 1033IL/0027) проводили с целью оценки эффективности Аримидекса по сравнению с тамоксифеном как препаратом первой линии для лечения местно-распространенного или метастатического рака молочной железы с положительными или неизвестными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузальный период. В общем 1021 пациентка была рандомизирована для применения Аримидекса в дозе 1 мг 1 раз в сутки или тамоксифена в дозе 20 мг 1 раз в сутки. Главными конечными результатами в обоих исследованиях были время до прогрессирования опухоли, частота объективного ответа опухоли и безопасность.

Оценка первичных конечных точек исследования 1033IL/0030 продемонстрировала, что Аримидекс имел статистически значимое преимущество над тамоксифеном по времени до прогрессирования опухоли (отношение рисков (ОР) 1,42; 95% ДИ 1,11–1,82, медиана времени до прогрессирования 11,1 и 5,6 мес для Аримидекса и тамоксифена соответственно; р=0,006); частота объективного ответа опухоли была одинаковой для Аримидекса и тамоксифена. Исследование 1033IL/0027 продемонстрировало, что частота объективного ответа опухоли и время до прогрессирования опухоли для Аримидекса и тамоксифена были подобными. Оценка вторичных конечных точек подтвердила оценку первичных конечных точек эффективности. Достаточно низкий уровень смертности в группах лечения обоих исследований не позволил сделать выводы о различиях показателей общей выживаемости.

Терапия второй линии для женщин в постменопаузальный период с распространенным раком молочной железы. Аримидекс изучали в ходе двух контролируемых клинических исследований (исследование 0004 и исследование 0005) с участием женщин в постменопаузальный период с распространенным раком молочной железы, у которых заболевание прогрессировало после лечения тамоксифеном распространенного рака молочной железы или рака молочной железы на ранней стадии. В общем 764 пациентки были рандомизированы для применения Аримидекса в дозе 1 мг или 10 мг 1 раз в сутки или мегестрола ацетата в дозе 40 мг 4 раза в сутки. Время до прогрессирования и частота объективного ответа были основными показателями эффективности. Также определяли частоту случаев пролонгированного (>24 нед) стабильного заболевания, частоту прогрессирования и общую выживаемость. В обоих исследованиях значимых различий между группами лечения по любому из параметров эффективности не выявлено.

Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительным показателем рецепторов гормонов на ранних стадиях. В большом исследовании III фазы, которое проводили при участии 9366 женщин в постменопаузальный период с операбельным раком молочной железы, который лечили на протяжении 5 лет, Аримидекс статистически превосходил тамоксифен по выживаемости без заболевания. Значительно больше преимуществ относительно выживаемости без заболевания отмечали в пользу Аримидекса по сравнению с тамоксифеном у проспективно определенной популяции с положительными показателями рецепторов гормонов.

Таблица 1.

Суммарная таблица конечных показателей в исследовании АТАС: анализ по завершении лечения, которое длилось 5 лет, представлена ниже.



Конечные точки

эффективности Количество случаев, n (частота, %) ITT-популяция (популяция согласно назначенному лечению) Опухоль с положительными показателями рецепторов гормонов Аримидекс (n=3125) Тамоксифен (n=3116) Аримидекс (n=2618) Тамоксифен (n=2598) Выживаемость без заболеванияa 575 (18,4) 651 (20,9) 424 (16,2) 497 (19,1) Отношение рисков 0,87 0,83 2-сторонний 95% ДИ 0,78–0,97 0,73–0,94 p 0,0127 0,0049 Выживаемость без метастазирования заболеванияb 500 (16,0) 530 (17,0) 370 (14,1) 394 (15,2) Отношение рисков 0,94 0,93 2-сторонний 95% ДИ 0,83–1,06 0,80–1,07 p 0,2850 0,2838 Время до наступления рецидиваc 402 (12,9) 498 (16,0) 282 (10,8) 370 (14,2) Отношение рисков 0,79 0,74 2-сторонний 95% ДИ 0,70–0,90 0,64–0,87 p 0,0005 0,0002 Время до наступления рецидива метастазированияd 324 (10,4) 375 (12,0) 226 (8,6) 265 (10,2) Отношение рисков 0,86 0,84 2-сторонний 95% ДИ 0,74–0,99 0,70–1,00 p 0,0427 0,0559 Очаг в контралатеральной молочной железе 35 (1,1) 59 (1,9) 26 (1,0) 54 (2,1) Отношение рисков 0,59 0,47 2-сторонний 95% ДИ 0,39–0,89 0,30–0,76 p 0,0131 0,0018 Общая выживаемостьe 411 (13,2) 420 (13,5) 296 (11,3) 301 (11,6) Отношение рисков 0,97 0,97 2-сторонний 95% ДИ 0,85–1,12 0,83–1,14 p 0,7142 0,7339

аПоказатель выживаемости без признаков заболевания включает все случаи рецидивов и определяется как первый эпизод местно-регионарного рецидива, контралатеральный рак другой молочной железы, отдаленный рецидив или смерть (по любой причине).

bВыживаемость без признаков метастазирования заболевания определяется как первый эпизод рецидива метастазирования или смерть (по любой причине).

сВремя до наступления рецидива определяется как первый эпизод местно-регионарного рецидива, нового контралатерального рака другой молочной железы, отдаленный рецидив или смерть по причине рака молочной железы.

dВремя до наступления рецидива метастазирования определяется как первый эпизод метастазирования или смерть по причине рака молочной железы.

еКоличество (%) умерших.

Комбинация Аримидекса и тамоксифена не продемонстрировала более высокую эффективность по сравнению с тамоксифеном у всех пациентов, а также в популяции с положительными показателями рецептора гормона. Эта группа лечения была выведена из исследования.

Согласно обновленным данным по дальнейшему наблюдению с медианой 10 лет, долгосрочные эффекты лечения Аримидексом по сравнению с тамоксифеном согласуются с предыдущим анализом.

Адъювантное лечение при инвазивном раке молочной железы с положительными показателями рецепторов гормона на ранних стадиях у женщин, которым проведена адъювантная терапия тамоксифеном. В ходе клинического исследования III фазы (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group (ABCSG) 8), в котором участвовали 2579 женщин в постменопаузальный период с раком молочной железы с положительными показателями рецептора гормона на ранних стадиях и которым было проведено хирургическое вмешательство с радиотерапией или без, но которым не проводили химиотерапию (см. ниже), показатели выживаемости без заболевания в группе, которая была переведена на Аримидекс после 2 лет адъювантной терапии тамоксифеном, статистически преобладали над таковыми показателями в группе, которая осталась на лечении тамоксифеном, после периода последующего наблюдения с медианой 24 мес.

Таблица 2.

Суммарная таблица конечных точек и результатов исследования ABCSG 8



Конечные показатели эффективности Количество случаев, n

(частота, %) Аримидекс (n=1297) Тамоксифен (n=1282) Выживаемость без заболевания 65 (5,0) 93 (7,3) Отношение рисков 0,67 2-сторонний 95% ДИ 0,49–0,92 р 0,014 Время до наступления любого рецидива 36 (2,8) 66 (5,1) Отношение рисков 0,53 2-сторонний 95% ДИ 0,35–0,79 р 0,002 Время до наступления рецидива метастазирования 22 (1,7) 41 (3,2) Отношение рисков 0,52 2-сторонний 95% ДИ 0,31–0,88 р 0,015 Новый контралатеральный рак молочной железы 7 (0,5) 15 (1,2) Отношение рисков 0,46 2-сторонний 95% ДИ 0,19–1,13 р 0,090 Общая выживаемость 43 (3,3) 45 (3,5) Отношение рисков 0,96 2-сторонний 95% ДИ 0,63–1,46 р 0,840