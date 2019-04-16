Аримидекс (Arimidex) (119216) - инструкция по применению ATC-классификация
Аримидекс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия и фармакодинамические эффекты. Аримидекс — мощный и высокоселективный нестероидный ингибитор ароматазы. У женщин в постменопаузальный период эстрадиол в основном продуцируется путем превращения в периферических тканях андростендиона в эстрон при участии фермента ароматазы, затем эстрон превращается в эстрадиол. Снижение уровня эстрадиола в крови оказывает терапевтический эффект у женщин с раком молочной железы. У женщин в постменопаузальный период Аримидекс в суточной дозе 1 мг вызывает снижение уровня эстрадиола в крови на 80%, что подтверждено высокочувствительным аналитическим тестом.
Аримидекс не проявляет прогестагенной, андрогенной или эстрогенной активности.
Аримидекс в суточной дозе до 10 мг/сут не оказывает влияния на секрецию кортизола и альдостерона, в том числе в стандартном тесте со стимуляцией АКТГ. При применении анастрозола не требуется заместительного введения кортикостероидов.
Клиническая эффективность и безопасность
Распространенный рак молочной железы
Терапия первой линии для женщин в постменопаузальный период с распространенным раком молочной железы. Два двойных слепых контролируемых клинических исследования с подобным дизайном (исследование 1033IL/0030 и исследование 1033IL/0027) проводили с целью оценки эффективности Аримидекса по сравнению с тамоксифеном как препаратом первой линии для лечения местно-распространенного или метастатического рака молочной железы с положительными или неизвестными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузальный период. В общем 1021 пациентка была рандомизирована для применения Аримидекса в дозе 1 мг 1 раз в сутки или тамоксифена в дозе 20 мг 1 раз в сутки. Главными конечными результатами в обоих исследованиях были время до прогрессирования опухоли, частота объективного ответа опухоли и безопасность.
Оценка первичных конечных точек исследования 1033IL/0030 продемонстрировала, что Аримидекс имел статистически значимое преимущество над тамоксифеном по времени до прогрессирования опухоли (отношение рисков (ОР) 1,42; 95% ДИ 1,11–1,82, медиана времени до прогрессирования 11,1 и 5,6 мес для Аримидекса и тамоксифена соответственно; р=0,006); частота объективного ответа опухоли была одинаковой для Аримидекса и тамоксифена. Исследование 1033IL/0027 продемонстрировало, что частота объективного ответа опухоли и время до прогрессирования опухоли для Аримидекса и тамоксифена были подобными. Оценка вторичных конечных точек подтвердила оценку первичных конечных точек эффективности. Достаточно низкий уровень смертности в группах лечения обоих исследований не позволил сделать выводы о различиях показателей общей выживаемости.
Терапия второй линии для женщин в постменопаузальный период с распространенным раком молочной железы. Аримидекс изучали в ходе двух контролируемых клинических исследований (исследование 0004 и исследование 0005) с участием женщин в постменопаузальный период с распространенным раком молочной железы, у которых заболевание прогрессировало после лечения тамоксифеном распространенного рака молочной железы или рака молочной железы на ранней стадии. В общем 764 пациентки были рандомизированы для применения Аримидекса в дозе 1 мг или 10 мг 1 раз в сутки или мегестрола ацетата в дозе 40 мг 4 раза в сутки. Время до прогрессирования и частота объективного ответа были основными показателями эффективности. Также определяли частоту случаев пролонгированного (>24 нед) стабильного заболевания, частоту прогрессирования и общую выживаемость. В обоих исследованиях значимых различий между группами лечения по любому из параметров эффективности не выявлено.
Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительным показателем рецепторов гормонов на ранних стадиях. В большом исследовании III фазы, которое проводили при участии 9366 женщин в постменопаузальный период с операбельным раком молочной железы, который лечили на протяжении 5 лет, Аримидекс статистически превосходил тамоксифен по выживаемости без заболевания. Значительно больше преимуществ относительно выживаемости без заболевания отмечали в пользу Аримидекса по сравнению с тамоксифеном у проспективно определенной популяции с положительными показателями рецепторов гормонов.
Таблица 1.
Суммарная таблица конечных показателей в исследовании АТАС: анализ по завершении лечения, которое длилось 5 лет, представлена ниже.
|Конечные точки
эффективности
|Количество случаев, n (частота, %)
|ITT-популяция (популяция согласно назначенному лечению)
|Опухоль с положительными показателями рецепторов гормонов
|Аримидекс (n=3125)
|Тамоксифен (n=3116)
|Аримидекс (n=2618)
|Тамоксифен (n=2598)
|Выживаемость без заболеванияa
|575 (18,4)
|651 (20,9)
|424 (16,2)
|497 (19,1)
|Отношение рисков
|0,87
|0,83
|2-сторонний 95% ДИ
|0,78–0,97
|0,73–0,94
|p
|0,0127
|0,0049
|Выживаемость без метастазирования заболеванияb
|500 (16,0)
|530 (17,0)
|370 (14,1)
|394 (15,2)
|Отношение рисков
|0,94
|0,93
|2-сторонний 95% ДИ
|0,83–1,06
|0,80–1,07
|p
|0,2850
|0,2838
|Время до наступления рецидиваc
|402 (12,9)
|498 (16,0)
|282 (10,8)
|370 (14,2)
|Отношение рисков
|0,79
|0,74
|2-сторонний 95% ДИ
|0,70–0,90
|0,64–0,87
|p
|0,0005
|0,0002
|Время до наступления рецидива метастазированияd
|324 (10,4)
|375 (12,0)
|226 (8,6)
|265 (10,2)
|Отношение рисков
|0,86
|0,84
|2-сторонний 95% ДИ
|0,74–0,99
|0,70–1,00
|p
|0,0427
|0,0559
|Очаг в контралатеральной молочной железе
|35 (1,1)
|59 (1,9)
|26 (1,0)
|54 (2,1)
|Отношение рисков
|0,59
|0,47
|2-сторонний 95% ДИ
|0,39–0,89
|0,30–0,76
|p
|0,0131
|0,0018
|Общая выживаемостьe
|411 (13,2)
|420 (13,5)
|296 (11,3)
|301 (11,6)
|Отношение рисков
|0,97
|0,97
|2-сторонний 95% ДИ
|0,85–1,12
|0,83–1,14
|p
|0,7142
|0,7339
аПоказатель выживаемости без признаков заболевания включает все случаи рецидивов и определяется как первый эпизод местно-регионарного рецидива, контралатеральный рак другой молочной железы, отдаленный рецидив или смерть (по любой причине).
bВыживаемость без признаков метастазирования заболевания определяется как первый эпизод рецидива метастазирования или смерть (по любой причине).
сВремя до наступления рецидива определяется как первый эпизод местно-регионарного рецидива, нового контралатерального рака другой молочной железы, отдаленный рецидив или смерть по причине рака молочной железы.
dВремя до наступления рецидива метастазирования определяется как первый эпизод метастазирования или смерть по причине рака молочной железы.
еКоличество (%) умерших.
Комбинация Аримидекса и тамоксифена не продемонстрировала более высокую эффективность по сравнению с тамоксифеном у всех пациентов, а также в популяции с положительными показателями рецептора гормона. Эта группа лечения была выведена из исследования.
Согласно обновленным данным по дальнейшему наблюдению с медианой 10 лет, долгосрочные эффекты лечения Аримидексом по сравнению с тамоксифеном согласуются с предыдущим анализом.
Адъювантное лечение при инвазивном раке молочной железы с положительными показателями рецепторов гормона на ранних стадиях у женщин, которым проведена адъювантная терапия тамоксифеном. В ходе клинического исследования III фазы (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group (ABCSG) 8), в котором участвовали 2579 женщин в постменопаузальный период с раком молочной железы с положительными показателями рецептора гормона на ранних стадиях и которым было проведено хирургическое вмешательство с радиотерапией или без, но которым не проводили химиотерапию (см. ниже), показатели выживаемости без заболевания в группе, которая была переведена на Аримидекс после 2 лет адъювантной терапии тамоксифеном, статистически преобладали над таковыми показателями в группе, которая осталась на лечении тамоксифеном, после периода последующего наблюдения с медианой 24 мес.
Таблица 2.
Суммарная таблица конечных точек и результатов исследования ABCSG 8
|Конечные показатели эффективности
|Количество случаев, n
(частота, %)
|Аримидекс (n=1297)
|Тамоксифен (n=1282)
|Выживаемость без заболевания
|65 (5,0)
|93 (7,3)
|Отношение рисков
|0,67
|2-сторонний 95% ДИ
|0,49–0,92
|р
|0,014
|Время до наступления любого рецидива
|36 (2,8)
|66 (5,1)
|Отношение рисков
|0,53
|2-сторонний 95% ДИ
|0,35–0,79
|р
|0,002
|Время до наступления рецидива метастазирования
|22 (1,7)
|41 (3,2)
|Отношение рисков
|0,52
|2-сторонний 95% ДИ
|0,31–0,88
|р
|0,015
|Новый контралатеральный рак молочной железы
|7 (0,5)
|15 (1,2)
|Отношение рисков
|0,46
|2-сторонний 95% ДИ
|0,19–1,13
|р
|0,090
|Общая выживаемость
|43 (3,3)
|45 (3,5)
|Отношение рисков
|0,96
|2-сторонний 95% ДИ
|0,63–1,46
|р
|0,840
Два дальнейших подобных исследования (GABG/ARNO 95 и ITA), в одном из которых пациентки получали хирургическое лечение и химиотерапию, а также комбинированный анализ исследований ABCSG 8 и GABG/ARNO 95 подтверждают эти результаты.
Профиль безопасности Аримидекса в этих трех исследованиях соответствовал профилю безопасности, который установлен у женщин в постменопаузальный период с раком молочной железы с положительными показателями рецептора гормона на ранних стадиях.
Минеральная плотность костей (МПК). В исследовании III/IV фазы (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate (SABRE)) 234 женщины в постменопаузальный период с ранним раком молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов, которым планировалось назначение Аримидекса в дозе 1 мг/сут, были распределены на группы с низким, средним и высоким риском в соответствии с существующим у них риском возникновения остеопоротических переломов. Первичным параметром эффективности был анализ плотности костной массы поясничного отдела позвоночника с использованием сканирования DEXA (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия). Все пациентки получали витамин D и кальций. Пациентки в группе с низким риском получали только Аримидекс (n=42), пациентки в группе со средним риском были рандомизированно распределены и получали Аримидекс плюс ризедронат в дозе 35 мг 1 раз в неделю (n=77) или Аримидекс плюс плацебо (n=77), пациентки в группе с высоким риском получали Аримидекс плюс ризедронат в дозе 35 мг 1 раз в неделю (n=38). Первичной конечной точкой было изменение плотности костной массы поясничного отдела позвоночника через 12 мес по сравнению с исходным уровнем.
Основной анализ через 12 мес показал, что у пациенток со средним и высоким риском возникновения остеопоротических переломов не наблюдалось снижения плотности костной массы (оценивалась минеральная плотность костной массы поясничного отдела позвоночника с использованием сканирования DEXA) при лечении Аримидексом в дозе 1 мг/сут в комбинации с ризедронатом в дозе 35 мг 1 раз в неделю. Кроме того, снижение МПК, которое не было статистически значимым, наблюдалось в группе с низким риском при лечении только Аримидексом в дозе 1 мг/сут. Эти результаты были отображены вторичным показателем эффективности — изменение общей МПК бедра через 12 мес по сравнению с исходным уровнем.
Это исследование доказывает, что целесообразно рассматривать применение бисфосфонатов при возможной потере костной ткани у женщин в постменопаузальный период с раком молочной железы на ранних стадиях, которым планируется назначение Аримидекса.
Фармакокинетика. Всасывание. Анастрозол быстро всасывается после приема внутрь, Сmax в плазме крови достигается на протяжении 2 ч при приеме натощак. Одновременный прием пищи слегка снижает скорость, но не степень всасывания. Незначительные изменения скорости всасывания не приводят к клинически значимому влиянию на равновесные концентрации в плазме крови при применении таблеток Аримидекса 1 раз в сутки. Около 90–95% равновесной концентрации анастрозола в плазме крови достигается через 7 дней от начала приема препарата, накопление 3–4-кратное. Нет сообщений о зависимости фармакокинетических параметров анастрозола от времени или дозы. Фармакокинетика анастрозола не зависит от возраста женщин в постменопаузальный период.
Распределение. С белками плазмы крови связывается 40% анастрозола.
Выведение. Анастрозол выводится медленно, Т½ составляет 40–50 ч. Анастрозол экстенсивно метаболизируется у женщин в постменопаузальный период, <10% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 72 ч после введения дозы препарата. Метаболизм анастрозола осуществляется путем N-деалкилирования, гидроксилирования и глюкуронизации. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Триазол, основной метаболит в плазме крови, не угнетает ароматазы.
Нарушение функции почек или печени. По сравнению с соответствующим контролем у добровольцев с компенсированным циррозом печени видимый клиренс анастрозола после перорального применения был примерно на 30% ниже (исследование 1033IL/0014). Однако концентрация анастрозола в плазме крови добровольцев с циррозом печени была в пределах диапазона концентраций, наблюдавшихся у здоровых участников других исследований. Плазменные концентрации анастрозола, наблюдавшиеся в длительных исследованиях эффективности у пациентов с нарушением функции печени, находились в пределах диапазона плазменных концентраций анастрозола у пациентов без нарушения функции печени.
В исследовании 1033IL/0018 у добровольцев с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <30 мл/мин) видимый клиренс анастрозола после перорального применения не изменился, что согласуется с фактом, что анастрозол выводится преимущественно путем метаболизма. Концентрация анастрозола в плазме крови, выявленная во время долгосрочных исследований эффективности у пациентов с нарушением функции почек, находилась в пределах диапазона концентраций анастрозола в плазме крови, установленных у пациентов без нарушения функции почек. Применение Аримидекса у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек следует проводить с осторожностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Показания Аримидекс
- адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузальный период;
- адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузальный период, которым проведена адъювантная терапия тамоксифеном в течение 2–3 лет;
- лечение распространенного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузальный период.
Применение Аримидекс
Аримидекс принимают перорально.
Рекомендуемая доза для взрослых, включая женщин пожилого возраста, составляет 1 таблетка (1 мг) 1 раз в сутки.
При инвазивном раке молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузальный период рекомендованная продолжительность адъювантного эндокринного лечения составляет 5 лет.
Нарушение функции почек. Пациенткам с легким или умеренным нарушением функции почек коррекции дозы не требуется. Применение препарата Аримидекс у пациенток с тяжелым нарушением функции почек требует осторожности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Нарушение функции печени. Пациенткам с заболеванием печени легкой степени тяжести коррекции дозы не требуется. Пациенткам с умеренным и тяжелым нарушением функции печени препарат следует применять с осторожностью.
Противопоказания
— период беременности и кормления грудью;
— известная гиперчувствительность к анастрозолу или вспомогательным веществам препарата.
Побочные эффекты
в табл. 3 представлены нежелательные реакции, которые наблюдались в ходе клинических и пострегистрационных исследований или информация о которых была получена в виде спонтанных сообщений. Если не указано иначе, категории частоты были рассчитаны на основе количества нежелательных явлений, наблюдавшихся в большом исследовании III фазы с участием 9366 женщин в постменопаузальный период с операбельным раком молочной железы, получавших адъювантную терапию в течение 5 лет (исследование Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination (ATAC)).
Приведенные ниже нежелательные реакции распределены по частоте и системно-органным классам. Распределение по частоте проводили по следующим критериям: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000) и очень редко (<1/10 000). Чаще всего сообщалось о таких побочных реакциях: головная боль, приливы, тошнота, сыпь, артралгия, нарушение подвижности в суставах, артрит и астения.
Таблица 3.
|Побочные реакции по системно-органным классам и частоте
|Со стороны обмена
веществ и питания
|Часто
|Анорексия, гиперхолестеринемия
|Нечасто
|Гиперкальциемия (с повышением или без уровня паратиреоидного гормона)
|Психические расстройства
|Очень часто
|Депрессия
|Со стороны нервной
системы
|Очень часто
|Головная боль
|Часто
|Сонливость, запястный туннельный синдром*, нарушения чувствительности (включая парестезию, потерю вкуса и изменение вкусовых ощущений)
|Со стороны сосудов
|Очень часто
|Приливы
|Со стороны пищеварительной системы
|Очень часто
|Тошнота
|Часто
|Диарея, рвота
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Часто
|Повышение уровней ЩФ, АлАТ, АсАТ
|Нечасто
|Повышение уровней гамма-глутамилтрансферазы и билирубина, гепатит
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Очень часто
|Сыпь
|Часто
|Истончение волос (алопеция), аллергические реакции
|Нечасто
|Крапивница
|Редко
|Полиморфная эритема, анафилактоидная реакция, кожный васкулит (включая определенное количество сообщений о случаях пурпуры Шенлейна — Геноха)**
|Очень редко
|Синдром Стивенса — Джонсона, ангионевротический отек
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Очень часто
|Артралгия/нарушение подвижности в суставах, артрит, остеопороз
|Часто
|Боль в костях, миалгия
|Нечасто
|Синдром щелкающего пальца
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Часто
|Сухость влагалища, вагинальное кровотечение***
|Системные нарушения и осложнения в месте введения
|Очень часто
|Астения
*Частота возникновения запястного туннельного синдрома была выше у пациенток, получавших Аримидекс в ходе клинических исследований, по сравнению с таковой у пациенток, получавших тамоксифен. Однако большинство этих случаев возникало у пациенток с определенными факторами риска развития этого состояния.
**Поскольку в исследовании ATAC случаи кожного васкулита и пурпуры Шенлейна — Геноха не выявлены, частота этих явлений может считаться редкой (от ≥0,01% до <0,1%) на основании наихудшего значения точечной оценки.
***Вагинальные кровотечения возникали часто, в основном у пациенток с распространенным раком молочной железы во время первых нескольких недель после замены гормональной терапии на лечение Аримидексом. Если кровотечения продолжаются, следует провести дальнейшее обследование.
В табл. 4 представлена частота предварительно заданных нежелательных явлений в ходе исследования АТАС (период наблюдения с медианой — 68 мес) независимо от причин их возникновения, наблюдавшихся у пациенток, получавших исследуемую терапию, и в течение периода до 14 дней после прекращения лечения.
Таблица 4. Частота предварительно заданных нежелательных явлений в исследовании АТАС, n (%)
|Побочные реакции
|Аримидекс (n=3092)
|Тамоксифен (n=3094)
|Приливы
|1104 (35,7)
|1264 (40,9)
|Боль/нарушение подвижности в суставах
|1100 (35,6)
|911 (29,4)
|Нарушение настроения
|597 (19,3)
|554 (17,9)
|Слабость/астения
|575 (18,6)
|544 (17,6)
|Тошнота и рвота
|393 (12,7)
|384 (12,4)
|Переломы
|315 (10,2)
|209 (6,8)
|Переломы позвоночника, бедра или запястья/перелом Коллиса
|133 (4,3)
|91 (2,9)
|Переломы запястья/перелом Коллиса
|67 (2,2)
|50 (1,6)
|Переломы позвоночника
|43 (1,4)
|22 (0,7)
|Переломы бедра
|28 (0,9)
|26 (0,8)
|Катаракта
|182 (5,9)
|213 (6,9)
|Влагалищное кровотечение
|167 (5,4)
|317 (10,2)
|ИБС
|127 (4,1)
|104 (3,4)
|Стенокардия
|71 (2,3)
|51 (1,6)
|Инфаркт миокарда
|37 (1,2)
|34 (1,1)
|Заболевания коронарных артерий
|25 (0,8)
|23 (0,7)
|Ишемия миокарда
|22 (0,7)
|14 (0,5)
|Влагалищные выделения
|109 (3,5)
|408 (13,2)
|Различные виды венозной тромбоэмболии
|87 (2,8)
|140 (4,5)
|Тромбоэмболия глубоких вен, включая эмболию легочной артерии
|48 (1,6)
|74 (2,4)
|Ишемические нарушения мозгового кровообращения
|62 (2,0)
|88 (2,8)
|Рак эндометрия
|4 (0,2)
|13 (0,6)
В группах Аримидекса и тамоксифена отмечали такое количество переломов: 22 на 1000 пациенто-лет и 15 на 1000 пациенто-лет соответственно (период наблюдения с медианой — 68 мес). Частота переломов в группе Аримидекса была подобной таковой, которую отмечали у женщин соответствующего возраста в постменопаузальный период.
Частота случаев остеопороза составляла 10,5% у пациенток, применявших Аримидекс, и 7,3% у пациенток, применявших тамоксифен.
Не установлено, отражают ли частота переломов и частота остеопороза, выявленные в исследовании АТАС у пациенток, принимавших Аримидекс, протекторный эффект тамоксифена, специфический эффект Аримидекса или оба эффекта.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важным. Это позволяет продолжать контроль за соотношением польза/риск применения лекарственного средства. Просьба к медицинским работникам сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
общие. Аримидекс не следует применять женщинам в пременопаузальный период. Менопауза должна быть подтверждена результатами биохимических исследований (уровни ЛГ, ФСГ и/или эстрадиола) в случае сомнений в менопаузальном статусе пациентки. Отсутствуют данные по обоснованию применения Аримидекса с аналогами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона (РФ ЛГ).
Следует избегать одновременного применения тамоксифена или средств, содержащих эстроген, с Аримидексом, поскольку это может снизить его фармакологическое действие (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Влияние на МПК. Поскольку Аримидекс снижает уровень циркулирующего эстрогена, это может привести к снижению МПК с возможным повышением риска перелома (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
У женщин, больных остеопорозом или с риском остеопороза, следует оценивать МПК с помощью денситометрии костей в начале лечения и с регулярными интервалами после лечения. При необходимости следует назначать лечение или профилактику остеопороза и тщательно наблюдать за состоянием пациентки. Применение специфических средств, например бисфосфонатов, может прекратить дальнейшую потерю МПК, вызванной Аримидексом у женщин в постменопаузальный период, и следует оценить целесообразность такого применения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Нарушение функции печени. Аримидекс не исследовали у пациенток с раком молочной железы и умеренным или тяжелым нарушением функции печени. У лиц с нарушением функции печени экспозиция анастрозола может быть увеличена (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА); применение Аримидекса у пациенток с умеренным и тяжелым нарушением функции печени требует осторожности (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Лечение должно базироваться на оценке соотношения польза/риск для каждой отдельной пациентки.
Нарушение функции почек. Аримидекс не исследовали у пациенток с раком молочной железы и тяжелым нарушением функции почек. Экспозиция анастрозола не увеличивается у пациенток с тяжелым нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин, см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА); применение Аримидекса у пациенток с тяжелым нарушением функции почек требует осторожности (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Дети. Аримидекс не показан для применения у детей, поскольку для этой группы пациентов безопасность и эффективность не установлены.
Мальчикам с дефицитом гормона роста Аримидекс не следует применять в качестве дополнения к лечению гормоном роста. В базовом клиническом исследовании эффективность не была продемонстрирована и не определена безопасность. Поскольку анастрозол снижает уровень эстрадиола, Аримидекс не следует применять у девочек с дефицитом гормона роста в качестве дополнения к лечению гормоном роста. Отсутствуют данные длительного наблюдения относительно безопасности применения у детей.
Гиперчувствительность к лактозе. Препарат содержит лактозу. Пациенткам с редкими наследственными состояниями, такими как непереносимость галактозы, лактазная недостаточность Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы, не следует принимать этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Исследования на животных продемонстрировали репродуктивную токсичность. Данные о применении Аримидекса у беременных отсутствуют. Аримидекс противопоказан в период беременности.
Данные о применении Аримидекса в период кормления грудью отсутствуют. Аримидекс противопоказан в период кормления грудью.
Фертильность. Влияние Аримидекса на фертильность человека не изучено. Исследования на животных продемонстрировали репродуктивную токсичность.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Аримидекс не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Однако получены сообщения о случаях астении и сонливости, связанные с приемом Аримидекса, и следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, если возникают такие симптомы.
Дети. Аримидекс не рекомендуется назначать детям из-за недостаточности данных о безопасности и эффективности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые меры безопасности. Любые неиспользованные лекарственные средства или отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными требованиями.
Взаимодействия
анастрозол in vitro подавляет ферменты CYP 1A2, 2C8/9 и 3A4. Клинические исследования с применением феназона и варфарина продемонстрировали, что анастрозол в дозе 1 мг существенно не подавляет метаболизм антипирина и R- и S-варфарина, и такие данные свидетельствуют, что одновременное применение Аримидекса с другими лекарственными средствами вряд ли приведет к клинически значимым взаимодействиям лекарственных средств, опосредованных ферментами CYP.
Ферменты, опосредующие метаболизм анастрозола, не были идентифицированы. Циметидин, слабый неспецифический ингибитор ферментов CYP, не влияет на концентрацию анастрозола в плазме крови. Данные о влиянии мощных ингибиторов CYP отсутствуют.
Изучение базы данных по безопасности препарата, накопленной в ходе клинических исследований, не выявило сведений о клинически значимом лекарственном взаимодействии у пациенток, принимавших одновременно Аримидекс и другие часто назначаемые препараты. О клинически значимых взаимодействиях с бисфосфонатами не сообщалось (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Следует избегать сочетанного применения тамоксифена или средств, содержащих эстрогены, с Аримидексом, поскольку это может ослабить его фармакологическое действие (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Передозировка
клинический опыт случайной передозировки ограничен. В ходе исследований на животных анастрозол продемонстрировал низкую острую токсичность. Во время клинических исследований применяли различные дозировки Аримидекса: до 60 мг однократно здоровым мужчинам — добровольцам и до 10 мг/сут — женщинам в постменопаузальный период с распространенным раком молочной железы; эти дозы хорошо переносились. Разовая доза Аримидекса, которая приводит к угрожающим жизни симптомам, не установлена. Специфического антидота при передозировке не существует, лечение должно быть симптоматическим.
При лечении передозировки следует учитывать возможность того, что были приняты несколько веществ. Если пациент не потерял сознание, можно вызвать рвоту. Может быть полезным диализ, поскольку Аримидекс не имеет значительного связывания с белками. Рекомендуется общее поддерживающее лечение, включая частый мониторинг жизненных функций, и тщательное наблюдение за состоянием здоровья пациента.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.