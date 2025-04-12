лечение аритмий, вызванных инфарктом миокарда (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), начинать не ранее чем через 3 мес. после развития инфаркта миокарда.

С особой осторожностью назначают при синдроме слабости синусного узла, брадикардии, AV-блокаде I степени, неполной блокаде ножек пучка Гиса, тяжеліх нарушениях кровообращения (ИБС, хронической сердечной недостаточности), закрытоугольной форме глаукомы, доброкачественной гипертрофии предстательной железы, кардиомегалии (повышается риск развития аритмогенного действия), пациентам с кардиостимуляторами (увеличение риска аритмии), печеночной/почечной недостаточности.

Подобно другим антиаритмическим препаратам, Этацизин может действовать аритмогенно. Поэтому при назначении Этацизина необходимо:

1. Строго учитывать противопоказания к применению препарата.

2. До начала лечения выявить и устранить гипокалиемию.

3. Не применять Этацизин одновременно с антиаритмическими препаратами IA и IC класса.

4. Курсовое лечение желательно начинать в стационаре (особенно на протяжении первых 3–5 дней применения препарата и с учетом динамики ЭКГ после пробной и повторной доз Этацизина или данных мониторинга ЭКГ).

5. Немедленно прекратить курсовое лечение в случае учащения эктопических желудочковых комплексов, проявления блокад или брадикардии; при расширении желудочковых комплексов более чем на 25%, уменьшении их амплитуды, при расширении зубца Р на ЭКГ >0,12 с или интервалов Q–T >500 мс. Препарат следует применять с осторожностью, если интервал Q–T >400 мс.

Факторами риска аритмогенного действия Этацизина считаются: органические поражения сердца (особенно перенесенный инфаркт миокарда), снижение фракции выброса левого желудочка.

Аритмогенное действие препарата не напрямую зависит от дозы. Для ее снижения рекомендуется одновременное применение Этацизина и блокаторов β-адренорецепторов в невысоких дозах.

Во время лечения необходимо регулярно контролировать состояние больного и функции сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, АД, ЭхоКГ).

Этацизин содержит сахарозу, поэтому не следует применять препарат у пациентов с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или недостаточностью сахарозы-изомальтазы.

В состав оболочки таблеток входит краситель желтый закат (Е110), который может вызвать аллергические реакции.

Пациентам с синусовым синдромом, особенно при первом применении препарата, необходим ЭКГ-контроль через 2–3 дня от начала приема препарата.

Пациентам с нарушением функции печени при длительном лечении следует соблюдать осторожность, поскольку возможно гепатотоксическое действие (при тяжелых нарушениях функции печени применение противопоказано).

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Отсутствуют данные клинических исследований по применению этацизина в период беременности. Исследования на животных не указывают на прямое или косвенное вредное влияние на беременность, развитие эмбриона/плода. Применение в период беременности противопоказано.

Кормление грудью. Этацизин выделяется с грудным молоком, поэтому применение препарата в период кормления грудью противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Применение этацизина может вызвать головокружение, нарушение зрения, поэтому в этих случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.