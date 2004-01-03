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Производитель: Олайнфарм

Общество с ограниченной ответственностью «Олайнфарм-Украина»
03039, Киев, проспект В. Лобановского 119х, офис 34
Продукция
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Найдено: 18 препаратов
Адаптол® капсулы, 300 мг, блистер, № 20; Олайнфарм
Адаптол® Капсулы, 300 мг, блистер, № 20 Олайнфарм
В 1174 аптеках
от 324,21 грн
Цены в аптеках
Адаптол® таблетки, 500 мг, № 20; Олайнфарм
Адаптол® Таблетки, 500 мг, № 20 Олайнфарм
В 1168 аптеках
от 469,20 грн
Цены в аптеках
Гистафен таблетки, 50 мг, блистер, № 20; Олайнфарм
Гистафен Таблетки, 50 мг, блистер, № 20 Олайнфарм
В 426 аптеках
от 438,82 грн
Цены в аптеках
Нейромидин® раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Олайнфарм
Нейромидин® Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Олайнфарм
В 303 аптеках
от 789,91 грн
Цены в аптеках
Нейромидин® раствор для инъекций, 15 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Олайнфарм
Нейромидин® Раствор для инъекций, 15 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Олайнфарм
В 661 аптеке
от 837,32 грн
Цены в аптеках
Нейромидин® таблетки, 20 мг, блистер, № 50; Олайнфарм
Нейромидин® Таблетки, 20 мг, блистер, № 50 Олайнфарм
В 1130 аптеках
от 789,99 грн
Цены в аптеках
Неомидантан капсулы, 100 мг, блистер, № 50; Олайнфарм
Неомидантан Капсулы, 100 мг, блистер, № 50 Олайнфарм
В 431 аптеке
от 429,00 грн
Цены в аптеках
Ноофен® таблетки, 250 мг, блистер, № 20; Олайнфарм
Ноофен® Таблетки, 250 мг, блистер, № 20 Олайнфарм
В 960 аптеках
от 802,13 грн
Цены в аптеках
Ремавир капсулы, 100 мг, блистер, № 10; Олайнфарм
Ремавир Капсулы, 100 мг, блистер, № 10 Олайнфарм
В 29 аптеках
от 174,56 грн
Цены в аптеках
Ремавир капсулы, 100 мг, блистер, № 30; Олайнфарм
Ремавир Капсулы, 100 мг, блистер, № 30 Олайнфарм
В 27 аптеках
от 489,69 грн
Цены в аптеках
Ремавир таблетки, 50 мг, № 20; Олайнфарм
Ремавир Таблетки, 50 мг, № 20 Олайнфарм
В 110 аптеках
от 130,15 грн
Цены в аптеках
Фенкарол® таблетки, 10 мг, № 20; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 10 мг, № 20 Олайнфарм
В 417 аптеках
от 135,56 грн
Цены в аптеках
Фенкарол® таблетки, 25 мг, блистер, № 20; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 25 мг, блистер, № 20 Олайнфарм
В 753 аптеках
от 254,43 грн
Цены в аптеках
Фенкарол® таблетки, 50 мг, блистер, № 30; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Олайнфарм
В 500 аптеках
от 475,69 грн
Цены в аптеках
Фурагин таблетки, 50 мг, № 30; Олайнфарм
Фурагин Таблетки, 50 мг, № 30 Олайнфарм
В 404 аптеках
от 140,27 грн
Цены в аптеках
Фурадонин таблетки, 100 мг, № 20; Олайнфарм
Фурадонин Таблетки, 100 мг, № 20 Олайнфарм
В 1041 аптеке
от 79,51 грн
Цены в аптеках
Фурасол ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 5; Олайнфарм
Фурасол Ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 5 Олайнфарм
В 429 аптеках
от 169,73 грн
Цены в аптеках
Фурасол ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 15; Олайнфарм
Фурасол Ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 15 Олайнфарм
В 25 аптеках других городов
от 252,16 грн
Цены в других городах
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03039, Киев, проспект В. Лобановского 119х, офис 34
Найдено: 18 препаратов
Адаптол® капсулы, 300 мг, блистер, № 20; Олайнфарм
Адаптол® Капсулы, 300 мг, блистер, № 20 Олайнфарм
В 1174 аптеках
от 324,21 грн
Цены в аптеках
Адаптол® таблетки, 500 мг, № 20; Олайнфарм
Адаптол® Таблетки, 500 мг, № 20 Олайнфарм
В 1168 аптеках
от 469,20 грн
Цены в аптеках
Гистафен таблетки, 50 мг, блистер, № 20; Олайнфарм
Гистафен Таблетки, 50 мг, блистер, № 20 Олайнфарм
В 426 аптеках
от 438,82 грн
Цены в аптеках
Нейромидин® раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Олайнфарм
Нейромидин® Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Олайнфарм
В 303 аптеках
от 789,91 грн
Цены в аптеках
Нейромидин® раствор для инъекций, 15 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Олайнфарм
Нейромидин® Раствор для инъекций, 15 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Олайнфарм
В 661 аптеке
от 837,32 грн
Цены в аптеках
Нейромидин® таблетки, 20 мг, блистер, № 50; Олайнфарм
Нейромидин® Таблетки, 20 мг, блистер, № 50 Олайнфарм
В 1130 аптеках
от 789,99 грн
Цены в аптеках
Неомидантан капсулы, 100 мг, блистер, № 50; Олайнфарм
Неомидантан Капсулы, 100 мг, блистер, № 50 Олайнфарм
В 431 аптеке
от 429,00 грн
Цены в аптеках
Ноофен® таблетки, 250 мг, блистер, № 20; Олайнфарм
Ноофен® Таблетки, 250 мг, блистер, № 20 Олайнфарм
В 960 аптеках
от 802,13 грн
Цены в аптеках
Ремавир капсулы, 100 мг, блистер, № 10; Олайнфарм
Ремавир Капсулы, 100 мг, блистер, № 10 Олайнфарм
В 29 аптеках
от 174,56 грн
Цены в аптеках
Ремавир капсулы, 100 мг, блистер, № 30; Олайнфарм
Ремавир Капсулы, 100 мг, блистер, № 30 Олайнфарм
В 27 аптеках
от 489,69 грн
Цены в аптеках
Ремавир таблетки, 50 мг, № 20; Олайнфарм
Ремавир Таблетки, 50 мг, № 20 Олайнфарм
В 110 аптеках
от 130,15 грн
Цены в аптеках
Фенкарол® таблетки, 10 мг, № 20; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 10 мг, № 20 Олайнфарм
В 417 аптеках
от 135,56 грн
Цены в аптеках
Фенкарол® таблетки, 25 мг, блистер, № 20; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 25 мг, блистер, № 20 Олайнфарм
В 753 аптеках
от 254,43 грн
Цены в аптеках
Фенкарол® таблетки, 50 мг, блистер, № 30; Олайнфарм
Фенкарол® Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Олайнфарм
В 500 аптеках
от 475,69 грн
Цены в аптеках
Фурагин таблетки, 50 мг, № 30; Олайнфарм
Фурагин Таблетки, 50 мг, № 30 Олайнфарм
В 404 аптеках
от 140,27 грн
Цены в аптеках
Фурадонин таблетки, 100 мг, № 20; Олайнфарм
Фурадонин Таблетки, 100 мг, № 20 Олайнфарм
В 1041 аптеке
от 79,51 грн
Цены в аптеках
Фурасол ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 5; Олайнфарм
Фурасол Ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 5 Олайнфарм
В 429 аптеках
от 169,73 грн
Цены в аптеках
Фурасол ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 15; Олайнфарм
Фурасол Ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 15 Олайнфарм
В 25 аптеках других городов
от 252,16 грн
Цены в других городах
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Стандартизація фармацевтичної продукції