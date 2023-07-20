внутрь назначают независимо от приема пищи, в начальной дозе 50 мг 3 раза в сутки. При недостаточном эффекте дозу под контролем ЭКГ повышают до 50 мг 4 раза в сутки (200 мг/сут) или 100 мг 3 раза в сутки (300 мг/сут). При достижении эффекта проводят поддерживающую терапию в индивидуально установленных минимально эффективных дозах.

Длительность лечения зависит от формы аритмии, эффективности терапии и переносимости этацизина.