ЭТАЦИЗИН* (AETHACIZINUM*) Действующее вещество
этацизин (3-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)- фенотиазина гидрохлорид) по химическому строению близок к этмозину. Оказывает антиаритмическое действие. Относится к хинидиноподобным антиаритмическим средствам I класса. Удлиняет время проведения возбуждения и продолжительность рефракторных периодов предсердий, предсердно-желудочкового узла, пучка Гиса и волокон Пуркинье. Оказывает умеренно выраженное местноанестезирующее и спазмолитическое действие.
Эффект при приеме внутрь обычно проявляется на 1–2-й день лечения.
желудочковая и наджелудочковая экстрасистолия, желудочковая и наджелудочковая тахикардия, в том числе при синдроме преждевременного возбуждения желудочков. Назначают также при инфаркте миокарда, осложненном нарушениями сердечного ритма.
внутрь назначают независимо от приема пищи, в начальной дозе 50 мг 3 раза в сутки. При недостаточном эффекте дозу под контролем ЭКГ повышают до 50 мг 4 раза в сутки (200 мг/сут) или 100 мг 3 раза в сутки (300 мг/сут). При достижении эффекта проводят поддерживающую терапию в индивидуально установленных минимально эффективных дозах.
Длительность лечения зависит от формы аритмии, эффективности терапии и переносимости этацизина.
нарушения проводимости сердца, синоатриальная блокада II степени, AV-блокада II–III степени, блокада внутрижелудочковой проводящей системы, тяжелая сердечная недостаточность, артериальная гипотензия, нарушения функций печени и почек.
при приеме внутрь возможны тошнота, головокружение, нарушение аккомодации, угнетение AV- и внутрижелудочковой проводимости, отрицательное инотропное действие, проаритмогенное действие, уменьшение коронарного кровотока.
во время лечения необходимо осуществлять тщательный контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы и общим состоянием больного.
С осторожностью назначают при синдроме слабости синусного узла, AV-блокаде I степени, неполной блокаде ножек пучка Гиса.
сочетание с хинидиноподобными антиаритмическими средствами нерационально.