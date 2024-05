Солнце является самым важным источником для выработки колекальциферола. Воздействие солярия в субэритемных дозах также способствует образованию этого витамина. Ультрафиолетовое излучение этих источников на кожу превращает 7-дегидрохолестерин в провитамин колекальциферола. Далее происходит тепловая изомеризация до колекальциферола, затем перемещение его в печень и гидроксилирование до кальцидиола, который транспортируется в почки и гидроксилируется до активного гормона кальцитриола. Предполагается, что количество колекальциферола в организме достоверно отображается с помощью измерения количества кальцидиола. Уровни кальцидиола выше 12,5 нмоль/л предотвращают развитие рахита и остеомаляции (размягчения костей), но оптимальные уровни этого вещества в организме, вероятно, выше, и находятся в диапазоне 100–250 нмоль/л. Ежедневное употребление 100–200 мкг колекальциферола (50–100 г рыбьего жира) или воздействие минимальных эритемных доз (доза коротковолновых лучей) ультрафиолетового излучения (20–40 мин воздействия на все тело в середине дня в середине лета) позволит достичь этого уровня. Адекватное снабжение колекальциферолом, по-видимому, снижает частоту заболеваемости или улучшает прогноз некоторых форм рака, включая рак предстательной железы, рак молочной железы и толстой кишки, а также лимфомы. Другие заболевания, связанные с низким уровнем этого витамина, включают болезни сердца, рассеянный склероз, сахарный диабет и артрит. Предполагается, что механизмы действия витамина D в основном связаны с его клеточно-дифференцирующими и иммуномодулирующими эффектами. Несмотря на то что большинство случаев ежегодной смерти от рака кожи вызвано воздействием солнца, необходимо все же учитывать положительное воздействие ультрафиолетового излучения на человека (Moan J. et al., 2006).

Витамин D

Витамин D — группа биологически активных веществ, это общее название для витаминов колекальциферола и эргокальциферола, которые являются предшественниками гормонов, играющих важную роль в регуляции метаболизма кальция и фосфатов в организме (Kulda V., 2012).

Колекальциферол — это органическое соединение, которое вырабатывается в коже под воздействием УФ-излучения или поступает в организм с пищей. Активная форма колекальциферола, кальцитриол, играет важную роль в поддержании уровня кальция и фосфора в крови и минерализации костей. Активированная форма колекальциферола связывается с рецепторами этого витамина и модулирует экспрессию генов. Это приводит к повышению концентрации кальция в сыворотке крови за счет увеличения кишечной абсорбции фосфора и кальция, способствует реабсорбции кальция в дистальных канальцах почек и повышает остеокластическую резорбцию. Колекальциферол и эргокальциферол являются жирорастворимыми витаминами, важными для регуляции метаболизма кальция и здоровья костей, дефицит которых вызывает рахит, заболевание, характеризующееся недостаточной минерализацией костей. Терапевтические дозы колекальциферола и эргокальциферола хорошо переносятся, без развития заметных побочных эффектов. Высокие же дозы могут быть токсичными.

Применение колекальциферола (Аквадетрим Витамин D 3 ) показано для лечения определенных заболеваний, таких как рефрактерный рахит (или рахит, устойчивый к колекальциферолу и эргокальциферолу), гипопаратиреоз и семейная гипофосфатемия (редкое наследственное заболевание, характеризующееся нарушением обмена фосфора), других нарушениях, которые могут быть прямо или косвенно связаны с недостаточностью витамина, например, остеопороз и хронические заболевания почек. Терапевтические дозы витамина применяют при лечении хронической гипокальциемии, остеодистрофии, связанных с различными заболеваниями, включая гипопаратиреоз (постоперационный или идиопатический, или псевдогипопаратиреоз). Было установлено, что некоторые препараты колекальциферола и эргокальциферола снижают повышенные концентрации гормона околощитовидной железы у пациентов с почечной остеодистрофией, связанной с гиперпаратиреозом. Теоретически любой из препаратов витамина может быть применен в терапии вышеуказанных состояний. Однако из-за их отличий в фармакологических свойствах разные препараты колекальциферола и эргокальциферола назначаются при различных заболеваниях.

Колекальциферол (Аквадетрим Витамин D 3 ) очень часто применяется в качестве профилактики, для поддержания достаточного уровня витамина в организме.

Лечение и профилактика дефицита кальция и колекальциферола. Лечение остеопороза

Колекальциферол — один из компонентов грудного молока. Однако если кормящая грудью женщина принимает его ежедневно в дозе 400–2000 МЕ, то его оказывается недостаточно для обеспечения суточной потребности ребенка, находящегося исключительно на грудном вскармливании, и недостаточно для коррекции существовавшего ранее дефицита колекальциферола и эргокальциферола у грудного ребенка путем только грудного вскармливания. Кормящие грудью женщины, которые принимают витамин в этом диапазоне доз, должны давать своим детям ежедневную дозу этого витамина (препарат Аквадетрим Витамин D 3 ), не менее 500 МЕ, в соответствии с рекомендациями.

Исследования показали, что у лиц пожилого возраста может возникнуть повышенная потребность в колекальцифероле и эргокальцифероле из-за возможного снижения способности кожи вырабатывать провитамины этих соединений или из-за снижения воздействия солнца, нарушения функций почек или нарушения всасывания этих витаминов.

Снижение почечной функции без гиперкальциемии также отмечалось у пациентов с гипопаратиреозом после длительной терапии колекальциферолом и эргокальциферолом. Перед началом терапии необходим контроль концентрации фосфатов в сыворотке крови; необходимо провести соответствующий анализ во избежание эктопической кальцификации (минерализация).

Как для недоношенных, так и доношенных детей 500 МЕ колекальциферола в сутки (препарат Аквадетрим Витамин D 3 ) обеспечивает полную профилактику рахита и оптимальный рост независимо от того, каким путем они его получают. В подростковом возрасте этого количества витамина, вероятно, также достаточно. Существуют некоторые данные, что потребность в этом витамине увеличивается в период беременности и кормления грудью, хотя считается, что суточной дозы 400 МЕ будет вполне достаточно и в этот период жизни женщины.

Колекальциферол и эргокальциферол после перорального приема легко всасываются в ЖКТ. После всасывания они попадают в кровь через хиломикроны лимфы (образуются в лимфатической системе ворсинок кишечника), а затем связываются главным образом со специфическим альфа-глобулином (белок, связывающий эти витамины). Гидроксилированные метаболиты эргокальциферола и колекальциферола также циркулируют, связанные с тем же альфа-глобулином. Гидроксилированный эргокальциферол и колекальциферол накапливаются в жирах и мышцах в течение длительного периода. Как только эти витамины попадают в системный кровоток из лимфы или из кожи, они накапливаются в печени в течение нескольких часов. Метаболиты витаминов выводятся главным образом с желчью и калом. Хотя некоторые препараты этих витаминов, которые выводятся с желчью, реабсорбируются в тонком кишечнике (обратное всасывание); энтерогепатическая циркуляция, по-видимому, не является важным механизмом сохранения витамина. Основным путем выведения является желчь; в моче выявляют лишь небольшую долю введенной дозы. Т ½ колекальциферола и эргокальциферола составляет 19–25 ч. Т ½ кальцитриола — 3–5 дней.

В организме у большинства людей естественным образом вырабатывается достаточное количество колекальциферола и эргокальциферола: в результате поступления с пищей (содержится в продуктах — яйца, рыба, сыр) и естественного фотохимического превращения предшественника колекальциферола (7-дегидрохолестерина) в коже под воздействием солнечного света. И наоборот, дефицит витаминов часто может возникать из-за недостаточного воздействия солнечного света, недостаточного поступления этих витаминов с пищей, генетического полиморфизма гена рецептора витаминов или даже тяжелой болезни печени или почек.

Передозировка

Симптомы: слабость, общее недомогание, головная боль, тошнота, рвота, диарея, полиурия, полидипсия, никтурия, протеинурия, кальцификация тканей, гипертензия и остеопороз.

Лечение: препарат отменить, придерживаться диеты с низким содержанием кальция, показан пероральный или внутривенный прием жидкости и, при необходимости, кортикостероидов, кальциурических диуретиков (например фуросемида и этакриновой кислоты) для снижения концентрации кальция в сыворотке крови. Если перед передозировкой происходил прием пищи, то следует промыть желудок или вызвать рвоту, эти манипуляции могут предотвратить дальнейшее всасывание препарата. Признаки и симптомы гиперкальциемии обычно обратимы; однако метастатическая кальцификация может привести к тяжелой почечной или сердечной недостаточности и/или летальному исходу.

Исследования. Интересные факты

Кожа является единственной из известных до сих пор тканей, в которой колекальциферол, индуцированный ультрафиолетовым излучением, проходит полный путь от 7-дегидрохолестерина до активного кальцитриола, и весь процесс происходит в физиологических условиях. Эпидермальный синтез кальцитриола может иметь фундаментальное значение, поскольку кальцитриол регулирует важные клеточные функции в кератиноцитах и иммунокомпетентных клетках. Благодаря своему антипролиферативному и продифференцирующему эффекту кальцитриол (активная форма витамина) и другие аналогичные ему препараты являются высокоэффективными при лечении вульгарного (бляшковидного) псориаза. Известный антипсориатический эффект ультрафиолетового света частично может быть опосредован синтезом кальцитриола, индуцированного ультрафиолетом. Кроме того, все больше исследований указывает на то, что синтез колекальциферола в коже имеет большое значение для предотвращения широкого спектра заболеваний, в том числе различных злокачественных новообразований. Лучшее понимание метаболизма витамина в коже открывает новые перспективы для терапевтического применения его аналогов (Lehmann B., 2005).

Псориаз является распространенной хронической и в настоящее время неизлечимой болезнью. Терапия первой линии состоит из препаратов для наружного применения, самые последние в этом списке — колекальциферол и препараты витамина А (ретиноиды). Новые подходы к фототерапии включают узкополосное средневолновое ультрафиолетовое излучение и фотодинамическую терапию. Значительные исследования в настоящее время сосредоточены на иммуномодулирующих подходах к этому заболеванию (Araugo O.E. et al., 1991).

Изучение наружного применения колекальциферола началось в университете Осаки после того, как поступила информация о пациенте со старческим остеопорозом, псориаз у которого был вылечен после применения 1-альфа-гидроксивитамина D. Другие исследования первого применения колекальциферола при псориазе были зарегистрировано в том же году в Европе и Соединенных Штатах независимо друг от друга. Мазь с витамином впервые появилась на рынке для лечения псориаза в Дании в 1990 г. В Японии, где в 1993 г. впервые была одобрена такого рода мазь, в настоящее время доступны 6 видов мази для наружного применения. Ожидается, что новые назначения колекальциферола заменят терапевтические препараты, используемые для лечения псориаза и других кожных заболеваний (Tarutani M., 2004).

Назначение этого витамина для лечения псориаза обсуждается с акцентом на положительные и отрицательные результаты многих клинических исследований. Исследования продемонстрировали, что терапия колекальциферолом (наружное применение) обеспечивает более быстрое клиническое улучшение заболевания, чем его пероральный аналог, без каких-либо побочных эффектов. Их результаты показывают, что у 68 из 83 пациентов продемонстрировано значительное уменьшение выраженности псориатических поражений при наружном применении витамина. Клинические исследования с участием 35 пациентов, получавших пероральные аналоги колекальциферола, зафиксировали умеренное улучшение у 24 пациентов. Неблагоприятные эффекты могут быть сведены к минимуму путем дозирования препарата перед сном (Araugo O.E. et al., 1991).

В течение последнего времени было продемонстрировано, что псориаз можно лечить местно с помощью препаратов колекальциферола. Нарушение дифференцировки и усиление пролиферации кератиноцитов вместе с локальной активацией Т-лимфоцитов являются ключевыми признаками псориатических поражений. Накопленные данные свидетельствуют о том, что препараты колекальциферола увеличивают дифференцировку и ингибируют пролиферацию кератиноцитов. Следовательно, колекальциферол был исследован в ряде экспериментов, демонстрирующих положительную динамику при терапии псориаза. Было отмечено, что препараты колекальциферола обладают той же эффективностью, что и сильные, актуальные в данный период времени, стероиды, применяемые наружно. Колекальциферол доказал свою эффективность, побочные эффекты были сведены к минимуму, даже при длительном его применении. Колекальциферол может назначаться как в качестве монотерапии, так и в сочетании с наружными стероидными препаратами, средневолновой ультрафиолетовой терапией (UVB), PUVA-терапией (рекомендована в тех случаях, когда UVB-терапия неэффективна), ретиноидами и циклоспоринами. Кальципотриол (синтетическое производное кальцитриола) был исследован наиболее подробно и доступен в форме мази, крема и раствора. Согласно результатам, которые были получены после проведения клинических исследований с участием большого количества пациентов, можно сделать вывод, что кальципотриол эффективен, безопасен, хорошо переносится и может применяться в течение длительного периода. Другие аналоги препарата тоже доступны, однако они не изучены так подробно (Fogh K. et al., 2000).